Principais destaques O Slack reúne seus vários apps de trabalho, conversas e dados em um só lugar. O Microsoft Teams prioriza principalmente a comunicação e funciona melhor quando tudo está dentro do conjunto Microsoft 365.

Os canais agrupados em conversas e a pesquisa empresarial do Slack são criados pensando no trabalho em equipe assíncrono. O Microsoft Teams tem foco nas coordenação de reuniões e interações ao vivo.

Ambos têm apps para dispositivos móveis e recursos de IA que oferecem mais eficiência a equipes dinâmicas e que estão sempre em movimento.

O Slack e o Microsoft Teams visam facilitar o trabalho, mas têm abordagens distintas.

O Teams se destina a reunir equipes para interações ao vivo, como chamadas de vídeo e mensagens diretas e se integra fortemente ao Microsoft 365. Se o seu trabalho gira em torno de reuniões agendadas e de colaboração em apps da Microsoft, ele oferece um workspace coeso.

O Slack é um sistema operacional de trabalho criado pensando em equipes distribuídas e assíncronas. É o local que as pessoas e a variedade de apps que elas utilizam acessam no intuito de compartilhar e armazenar informações, planejar e monitorar projetos, ter discussões contínuas e criar uma comunidade de trabalho em um único ponto.

Entender as necessidades da sua equipe é a primeira etapa para escolher a plataforma ideal. Vamos comparar como o Teams e o Slack abordam recursos como experiência do usuário, colaboração, integrações, acessibilidade para dispositivos móveis e IA para que você possa fazer a escolha certa para alcançar seus objetivos.

Slack ou Microsoft Teams: visão geral

O Slack e o Teams visam reunir pessoas e projetos. A análise das diferenças na estrutura, usabilidade e organização pode ajudar você a decidir qual deles é o mais adequado para a sua equipe.

Recursos Slack Microsoft Teams Flexibilidade dos canais Canais ilimitados; é possível alterar o tipo e os participantes a qualquer momento Organizado por equipe; tipos bloqueados após a criação Chamadas de vídeo Círculos para áudio/vídeo instantâneo de qualquer canal ou MD. Incluem compartilhamento de tela e anotações de IA Reuniões instantâneas e agendadas com gravação, transcrição e salas de sessão em grupo. Grandes eventos com até 10.000 participantes (100.000 com o Teams Premium) Compartilhamento e armazenamento de arquivos Compartilhe arquivos do seu dispositivo ou qualquer serviço de nuvem conectado diretamente em canais e MDs. Objetos de trabalho adicionam resumos de IA, visualizações avançadas e dados de apps de terceiros às suas conversas Armazenamento de arquivos no SharePoint e OneDrive; coedição nativa para documentos da Microsoft Colaboração externa Slack Connect com recursos completos e configuração simples Configuração B2B do Entra necessária; pode ter limitações Integrações de apps Funciona com mais de 2.600 apps; uso integrado em todos os canais O comportamento de integração varia por tipo de canal; pode ser integrado ou aberto separadamente Automação Criador de fluxo de trabalho nativo Requer o Power Automate Recursos de IA Resumos de IA em todos os planos pagos; Slackbot com fluxo de trabalho e pesquisa nos planos Business+ e Enterprise+; preço separado para o Agentforce Requer licença do Copilot ou Teams Premium Pesquisa empresarial Integrada à barra de pesquisa; conecta apps externos Requer licença do Copilot; tem uma interface separada Governança Controles de administrador, políticas de retenção, registros de auditoria e certificações de conformidade Controles empresariais similares; maior integração de segurança da Microsoft

No que o Slack é bom

O Slack trabalha bem quando sua equipe depende de uma combinação de ferramentas, opera em diferentes fusos horários ou colabora frequentemente com parceiros externos. Os canais agrupados em conversas mantêm as conversas organizadas sem suprimir o contexto, e a pesquisa empresarial extrai resultados de aplicativos conectados, e não apenas de mensagens. Com os círculos, fica fácil entrar em uma chamada rápida sem agendar nada.

Sua barra de pesquisa também é personalizável. Organize canais em seções rotuladas, arraste-as na ordem de sua preferência e defina preferências de notificação por conversa. Você pode silenciar o que for ruidoso e permitir alertas somente de pessoas específicas, mesmo quando pausar as notificações. Como as integrações funcionam de maneira consistente entre os tipos de canais, suas ferramentas se comportam da mesma maneira em todos os lugares no Slack.

No que o Microsoft Teams é bom

O Teams é criado em torno do Microsoft 365. Quando o seu dia gira em torno de documentos do Word, planilhas do Excel e calendários do Outlook, ele mantém tudo em um só lugar. As conferências em vídeo do Teams lidam com tudo, de reuniões individuais a reuniões gerais com toda a empresa, com gravação e transcrição integradas.

A interface reúne seu calendário, chamadas e arquivos junto com um chat para que tudo pareça conectado desde o início. A coedição de arquivos do Word ou Excel acontece diretamente na conversa. Você pode fixar os principais canais no topo da sua lista e agendar os horários de silêncio para gerenciar as notificações. Para organizações que utilizam Microsoft, é uma experiência familiar e unificada.

Slack ou Microsoft Teams: comunicação e colaboração

O Slack se apoia na comunicação assíncrona e fluxos de trabalho flexíveis. O Teams se concentra na presença e tempo real e em reuniões agendadas. Aqui estão alguns cenários que mostram o que isso pode significar para o seu trabalho diário.

Trabalhe em diferentes fusos horários. Os canais agrupados em conversas do Slack permitem que os membros das equipes se atualizem sempre que quiserem. Um gerente de produto em Londres pode analisar as discussões durante a noite da equipe de engenharia em Tóquio sem agendar uma chamada para às 6:00. Ele pode responder somente à conversa ou também postar no canal, mantendo toda a equipe atualizada sem que todos precisem voltar à conversa. O Slack também tem um agente de IA pessoal para o trabalho chamado Slackbot, que pode resumir conversas e mensagens perdidas para você. O Teams também oferece conversas, mas as respostas ficam dentro da conversa, o que pode dificultar a extração de uma conversa para o canal principal sem iniciar uma nova postagem.

Mantenha o contexto intacto. As Conversas no Slack permitem que você tenha conversas paralelas sem atrapalhar o canal principal. Você pode fazer uma pergunta de esclarecimento, resolver detalhes e compartilhar a decisão com o grupo sem mover aquela parte da conversa para uma mensagem privada e não pesquisável. O Slack também pode capturar o contexto entre outras ferramentas, como complementos em documentos compartilhados e PDFs, por conta da pesquisa empresarial e recursos de resumo para mensagens, arquivos compartilhados e aplicativos conectados do Slack. No Teams, as discussões e as conversas funcionam bem quando tudo está dentro do ecossistema da Microsoft, mas o contexto pode ser mais difícil de ser monitorado se o conhecimento de sua equipe estiver espalhado entre várias ferramentas.

Colabore além da sua equipe. Geralmente, o trabalho diário envolve a coordenação com pessoas fora da organização, como clientes, parceiros e fornecedores. O Slack Connect cria canais compartilhados e fluxos de trabalho com parceiros externos que funcionam como internos, com a maioria dos recursos disponíveis e um processo simples de configuração. No Teams, os usuários externos precisam passar por uma integração com uma configuração multietapas B2B do Microsoft Entra, e alguns recursos e permissões são limitados para convidados.

Está comparando várias opções? Os guias do Slack sobre plataformas de comunicação de workplaces e os melhores apps de chat para empresas podem ajudar você a explorar o que existe por aí.

Slack ou Microsoft Teams: integrações e ecossistema

A essência do Slack reside na capacidade de reunir suas ferramentas e plataformas em um só lugar. O Teams foi criado para tornar a colaboração entre apps do Microsoft 365 ininterrupta, mas integrações de terceiros podem exigir uma configuração extra e variar em termos de funcionalidade. Se a sua equipe depende de várias ferramentas (monitoradores de projetos, CRMs, software de design, painéis de análise, sistemas de RH), você precisará conferir se são compatíveis e como funcionarão com o Slack e o Teams.

Modelo aberto do Slack

O Slack reúne ferramentas em todo o seu fluxo de trabalho em um sistema operacional comum, conectando mais de 2.600 apps. Essas integrações permitem que você interaja com outros apps direto no Slack, seja para visualizar um arquivo, pesquisar informações, extrair dados, emitir uma notificação ou realizar uma ação. Ao reduzir a alternância de contextos, o Slack se torna um espaço que reúne toda a sua pilha tecnológica e mantém você e sua equipe coordenados.

O Teams e o ecossistema da Microsoft

O Teams está fortemente entrelaçado ao Microsoft 365. O acesso e a colaboração em arquivos do Word, Excel, PowerPoint e SharePoint parecem nativos, e a coedição acontece sem problemas. Se sua empresa utiliza a Microsoft, você obterá um valor nítido desta conexão. O Teams também se integra a vários apps de produtividade e fluxo de trabalho de terceiros que permitem que você extraia informações ou realize ações sem sair do Teams. No entanto, o comportamento de integração varia de acordo com a ferramenta. Alguns apps são incorporados diretamente em canais enquanto outros abrem em janelas ou guias diferentes, exigindo que você alterne entre eles.

Slack ou Microsoft Teams: desempenho do app para dispositivos móveis

O app para dispositivos móveis do Slack é compatível com quase toda a funcionalidade existente em um computador. O layout limpo é bem convertido para uma tela menor, e canais, círculos e fluxos de trabalho operam muito bem de qualquer lugar. Você pode refinar suas notificações especificamente para dispositivos móveis para que todas, nenhuma ou somente mensagens urgentes e menções apareçam. O gerenciamento avançado de administrador é limitado em dispositivos inteligentes, mas todos os recursos de colaboração e integrações de aplicativos conectados são amplamente compatíveis com dispositivos móveis.

O app para dispositivos móveis do Teams se destaca em reuniões e mensagens. As chamadas de vídeo e o chat são confiáveis, apesar de algumas opções de apresentador da reunião serem limitadas. Você pode colaborar na maioria dos documentos da Microsoft pelo seu celular e as notificações móveis podem ser personalizadas. No entanto, a visualização e edição de registros de apps terceiros, bem como o gerenciamento de canais, funcionam melhor em um computador.

Ambos, Slack e Teams, oferecem acesso off-line a mensagens recentes e sincroniza imediatamente quando há uma conexão com a internet.

Slack ou Microsoft Teams: recursos de IA

O Slack inclui recursos de IA integrados em planos pagos, com recursos como resumos de conversas, destaques diários, pesquisa por IA e outras ferramentas que ajudam a sua equipe a ir além do e-mail. Em nível empresarial, você pode procurar qualquer coisa compartilhada ou integrada ao Slack e criar facilmente fluxos de trabalho automatizados. O Slackbot, seu agente de IA pessoal para o trabalho, oferece ainda mais utilidade ao levar em consideração o contexto do seu workspace específico: todas as conversas, arquivos e projetos aos quais você tem acesso. Ele pode reunir informações e atualizações para ajudá-lo a se preparar para reuniões, criar uma lista de itens acionáveis e elaborar rascunho de conteúdos no seu tom de voz. Outra opção é o Agentforce, que oferece agentes prontos para uso e que podem ser criados para trabalhar com você no Slack como um membro de equipe adicional.

O Teams vem automaticamente com recursos úteis de tecnologia IA que têm o objetivo de aprimorar a comunicação, como respostas sugeridas no chat, e legendas ao vivo e transcrições para reuniões. Os recursos de IA mais profundos estão disponíveis em uma licença do Copilot Microsoft 365 separada ou Teams Premium. Com elas, as reuniões podem ser aprimoradas por IA com destaques automatizados de reuniões, geração de lista de tarefas e informações contextuais. O Copilot também atua como um assistente, respondendo a perguntas, resumindo canais e conversas, e criando conteúdo.

Slack ou Microsoft Teams: como eles lidam com a segurança e privacidade

Ambas as plataformas criptografam dados em repouso e em trânsito, e têm certificações como HIPAA, SOC 2 e ISO 27001.

O Slack dá a você mais controle sobre suas chaves de criptografia com segurança de nível empresarial integrada. Com o gerenciamento de chaves de criptografia empresariais, você pode revogar o acesso aos seus dados a qualquer momento. Isso é útil quando sua equipe de segurança quer uma camada extra de supervisão. A IA do Slack também mantém tudo internamente. Os modelos são executados na própria infraestrutura do Slack e os seus dados nunca usados para treiná-los.

O Teams usa as amplas ferramentas de conformidade da Microsoft, incluindo eDiscovery. A criptografia de ponta a ponta está disponível para chamadas individuais, mas os administradores precisam permiti-las primeiro. Em seguida, os usuários a ativam nas configurações.

De qualquer forma, as caixas de segurança empresarial são selecionadas. A diferença é quanto controle direto você quer sobre suas chaves e onde ficam seus dados de IA.

Slack ou Microsoft Teams: preços

Os planos do Slack variam de menos de US$ 10 a cerca de US$ 20 por usuário por mês e incluem recursos de IA como resumos, destaques, pesquisa, geração de fluxos de trabalho e Slackbot. O preço do Enterprise Grid está disponível para organizações maiores com necessidades complexas.

Agora, o Teams opera em um modelo autônomo, com planos variando de alguns dólares para acima de US$ 10 por usuário por mês, dependendo do nível. O nível de entrada cobre chat, reuniões e armazenamento de arquivos básico. Níveis mais altos expandem a capacidade de reuniões, adicionam controles administrativos e estendem os limites de armazenamento. Os recursos de IA pelo Copilot requerem uma licença separada além da sua assinatura-base.

Ao comparar custos, leve em consideração o que cada plataforma inclui e o que você precisará adicionar depois. O Slack reúne recursos de IA em todos os níveis pagos enquanto o Teams requer licenciamento separado para IA e recursos avançados. A escolha ideal depende de seu orçamento e dos recursos que a sua equipe realmente usa diariamente.

Qual plataforma é a ideal para a sua equipe?

Cada equipe trabalha de maneira diferente e essas duas plataformas refletem isso.

O Teams combina com organizações que estejam padronizadas no Microsoft 365 e onde as reuniões agendadas geram decisões. O Slack funciona como um sistema operacional de trabalho que reúne apps, conversas e pessoas em vários departamentos e além de suas paredes.

Se a sua pilha tecnológica está dentro da Microsoft, o Teams faz sentido. Se ela se estender entre várias ferramentas e sua equipe regularmente trabalha entre funções ou com parceiros externos, a disponibilidade do Slack pode ser uma combinação melhor.

Startups, empresas que gerenciam redes complexas de parceiros e equipes distribuídas podem se beneficiar com a flexibilidade do Slack, onde a colaboração com clientes e fornecedores é tão simples quanto enviar uma mensagem a um colega de trabalho. Para ajudar a pensar melhor no que mais importa, o guia do Slack sobre software de colaboração empresarial explica em detalhes.

Como migrar do Microsoft Teams para o Slack

A alternância entre plataformas é mais fácil do que costumava ser. Como o Teams agora é um produto individual, a Microsoft oferece a portabilidade expandida de dados e ferramentas de exportação para organizações que exploram outras opções.

O guia de migração passo a passo do Slack ajuda você no processo, desde configurar os canais e conexão dos seus apps existentes até levar parceiros externos ao Slack Connect. Ele também detalha como usar as ferramentas integradas do Slack para mover dados do Teams via arquivos CSV ou txt, e como começar a automatizar processos com o Criador de fluxo de trabalho. Para mais recursos de implementação, confira o Espaço de Sucesso do Slack.

O Slack é melhor do que o Microsoft Teams?

Depende de como a sua equipe trabalha. Se você valoriza flexibilidade entre ferramentas, colaboração assíncrona que respeita diferentes fusos horários, além de uma IA que está incluída em cada plano pago, o Slack provavelmente é a melhor combinação. Se o seu fluxo de trabalho está totalmente dentro do Microsoft 365 e está voltado a reuniões agendadas, o Teams apresenta uma experiência coesa.

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Perguntas frequentes sobre Slack ou Microsoft Teams