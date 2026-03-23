Das Wichtigste auf einen Blick Slack führt verschiedene Office-Apps, Unterhaltungen und Daten an einem zentralen Ort zusammen. Im Gegensatz dazu legt Microsoft Teams den Schwerpunkt auf Kommunikation und funktioniert am besten, wenn alles in der Microsoft 365-Suite bleibt.

Slacks Thread-basierte Channels und die unternehmensweite Suchfunktion sind für asynchrone Teamarbeit konzipiert. Microsoft Teams ist auf die Koordination von Live-Meetings und direkten Interaktionen ausgerichtet.

Beide Plattformen verfügen über mobile Apps und KI-Funktionen, die sie für dynamische Teams auch unterwegs effektiv nutzbar machen.

Slack und Microsoft Teams verfolgen beide das Ziel, die Arbeit einfacher zu machen – aber mit grundlegend unterschiedlichen Ansätzen.

Teams konzentriert sich darauf, Büros für Live-Interaktionen wie Videoanrufe und Direktnachrichten zusammenzubringen, und ist eng in Microsoft 365 integriert. Wenn deine Arbeit stark von geplanten Meetings und der Zusammenarbeit in Microsoft-kompatiblen Apps geprägt ist, bietet Teams eine stimmige Arbeitsumgebung.

Slack ist ein Betriebssystem für die Arbeit, das speziell für geografisch verteilte und asynchron arbeitende Teams entwickelt wurde. Die Plattform führt Menschen und Apps zusammen und ermöglicht es allen, an einem zentralen Ort Informationen zu teilen und zu speichern, Projekte zu planen und nachzuverfolgen, miteinander zu kommunizieren und eine Arbeitskultur aufzubauen..

Die Bedürfnisse deines Teams zu verstehen, ist bei der Wahl der richtigen Plattform der erste Schritt. Im Folgenden vergleichen wir, wie Teams und Slack Funktionen wie die Nutzungserfahrung, die Zusammenarbeit, Integrationen, den mobilen Zugriff und KI angehen, damit du die richtige Entscheidung für deine Ziele treffen kannst.

Slack vs. Microsoft Teams: Auf einen Blick

Slack und Teams verfolgen beide das Ziel, Menschen und Projekte zusammenzubringen. Ein Blick auf die Unterschiede in Struktur, Benutzerfreundlichkeit und Organisation kann dir helfen, herauszufinden, welche Lösung besser zu deinem Team passt.

Funktionen Slack Microsoft Teams Channel-Flexibilität Unbegrenzte Channels, Typ und Teilnehmende können jederzeit geändert werden Nach Team organisiert, Typen nach der Erstellung gesperrt Videoanrufe Huddles für sofortige Audio-/Videokommunikation aus jedem Channel oder jeder Direktnachricht. Inklusive Bildschirmfreigabe und KI-gestützten Notizen Sofortige und geplante Meetings mit Aufzeichnung, Transkription und Gruppenräumen. Große Veranstaltungen mit bis zu 10.000 Teilnehmenden (100.000 mit Teams Premium) Dateifreigabe und -speicherung Teile Dateien von deinem Gerät oder einem verbundenen Cloud-Dienst direkt in Channels und Direktnachrichten. Arbeitsobjekte fügen KI-Zusammenfassungen, Vorschauen und Daten aus Drittanbieter-Apps neben zu Unterhaltungen hinzu In SharePoint und OneDrive gespeicherte Dateien, natives Co-Editing für Microsoft-Dokumente Externe Zusammenarbeit Slack Connect mit vollem Funktionsumfang, einfache Einrichtung Entra-B2B-Konfiguration erforderlich, möglicherweise mit Einschränkungen App-Integrationen Kompatibel mit mehr als 2.600 Apps, eingebettet in alle Channels Das Integrationsverhalten variiert je nach Channel-Typ und kann eingebettet sein oder sich separat öffnen Automatisierung Nativer Workflow-Builder Erfordert Power Automate KI-Funktionen KI-Zusammenfassungen in allen kostenpflichtigen Plänen; Slackbot plus Workflow und Suche in Business+ und Enterprise+; Agentforce-Preise separat Erfordert Copilot-Lizenz oder Teams Premium Enterprise-Suche In die Suchleiste integriert, vernetzt externe Apps Erfordert Copilot-Lizenz, verfügt über eine separate Benutzeroberfläche Governance Admin-Steuerelemente, Aufbewahrungsrichtlinien, Audit-Logs und Compliance-Zertifizierungen Vergleichbare Enterprise-Steuerelemente; engere Microsoft-Sicherheitsintegration

Was Slack besonders gut kann

Slack eignet sich besonders gut, wenn dein Team auf eine Kombination verschiedener Tools setzt, in verschiedenen Zeitzonen arbeitet oder regelmäßig mit externen Partner:innen zusammenarbeitet. Thread-Channels sorgen dafür, dass Unterhaltungen übersichtlich bleiben, ohne den Kontext zu verlieren, und die unternehmensweite Suche liefert Ergebnisse aus verknüpften Apps – nicht nur aus Nachrichten. Huddles erleichtern es dir, schnell einen Call zu starten, ohne vorher etwas planen zu müssen.

Die Seitenleiste lässt sich ebenfalls individuell anpassen. Organisiere Channels in beschrifteten Ordnern, ziehe sie in deine bevorzugte Reihenfolge und lege die Einstellungen für Benachrichtigungen pro Unterhaltung fest. Du kannst störende Channels stummschalten und Benachrichtigungen nur von bestimmten Personen zulassen – selbst wenn du Benachrichtigungen pausiert hast. Und da Integrationen in allen Channel-Typen einheitlich funktionieren, verhalten sich deine Tools überall in Slack gleich.

Was Microsoft Teams besonders gut kann

Teams ist eng mit Microsoft 365 verzahnt. Wenn dein Arbeitsalltag vor allem von Word-Dokumenten, Excel-Tabellen und Outlook-Kalendern geprägt ist, bündelt es alles an einem Ort. Die Videokonferenz-Funktion von Teams deckt alles ab – von Einzelgesprächen bis hin zu unternehmensweiten Meetings – mit integrierter Aufzeichnung und Transkription.

Die Oberfläche vereint Kalender, Meetings und Dateien direkt neben dem Chat, sodass sich von Anfang an alles wie aus einem Guss anfühlt. Word- oder Excel-Dateien können direkt in der Unterhaltung gemeinsam bearbeitet werden. Wichtige Channels lassen sich oben in der Liste anheften, und mit geplanten Ruhezeiten lassen sich Benachrichtigungen besser steuern. Für Organisationen, die stark auf Microsoft setzen, ist es eine vertraute, einheitliche Erfahrung.

Slack vs. Microsoft Teams: Kommunikation und Zusammenarbeit

Slack setzt auf asynchrone Kommunikation und flexible Workflows. Teams hingegen ist auf Echtzeit-Präsenz und geplante Meetings ausgerichtet. Folgende Szenarien zeigen, was das für deinen Arbeitsalltag bedeuten kann.

Zusammenarbeit in verschiedenen Zeitzonen: Die Thread-Channels von Slack ermöglichen es Teammitgliedern, sich dann auf den neuesten Stand zu bringen, wenn es für sie passt. Eine Produktmanagerin in London kann die nächtlichen Diskussionen des Entwicklungsteams in Tokio nachlesen, ohne einen um 6 Uhr morgens ein Meeting planen zu müssen. Sie kann einfach im Thread antworten oder auch im Channel posten und so das gesamte Team auf dem Laufenden halten, ohne dass alle zum Thread zurückkehren müssen. Slack verfügt außerdem über einen persönlichen KI-Agenten für die Arbeit namens Slackbot, der Threads und verpasste Nachrichten für dich zusammenfassen kann. Teams bietet ebenfalls Threads, aber Antworten bleiben im Thread, was es schwierig machen kann, die Unterhaltung wieder in den größeren Channel zu bringen, ohne einen neuen Beitrag zu erstellen.

Kontext bewahren: Threads in Slack ermöglichen Nebengespräche, ohne den Haupt-Channel zu unterbrechen. Du kannst eine Rückfrage stellen, Details klären und die Entscheidung dann mit der Gruppe teilen – ohne diesen Teil der Unterhaltung in eine nicht durchsuchbare Direktnachricht auslagern zu müssen. Slack kann außerdem Kontext aus anderen Tools erfassen – etwa Kommentare in geteilten Dokumenten und PDFs –, da die unternehmensweite Suche und die Zusammenfassungsfunktionen von Slack Nachrichten, geteilte Dateien und verknüpfte Apps umfassen. In Teams funktionieren Diskussionen und Threads gut, solange alles im Microsoft-Ökosystem bleibt – wenn das Wissen eines Teams jedoch auf mehrere Tools verteilt ist, kann es schwieriger werden, den Überblick zu behalten.

Zusammenarbeit über dein Team hinaus: Im Arbeitsalltag ist es oft notwendig, sich mit Personen außerhalb der Organisation abzustimmen – etwa mit Kund:innen, Partner:innen und Lieferant:innen. Slack Connect erstellt gemeinsame Channels und Workflows mit externen Partner:innen, die wie interne funktionieren – überwiegend mit den gleichen Funktionen und einem unkomplizierten Einrichtungsprozess. Externe Benutzer:innen in Teams erfordern ein Onboarding mit einer mehrstufigen Microsoft-Entra-B2B-Konfiguration, und einige Funktionen und Berechtigungen sind für Gäste eingeschränkt.

Vergleichst du mehrere Optionen? Slacks Leitfäden zu Plattformen für die Kommunikation am Arbeitsplatz und den besten Chat-Apps für Unternehmen helfen dir dabei, weitere Möglichkeiten zu erkunden.

Slack vs. Microsoft Teams: Integrationen und Ökosystem

Das Herzstück von Slack ist die Möglichkeit, deine Tools und Plattformen an einem Ort zusammenzuführen. Teams ist darauf ausgelegt, die Zusammenarbeit in mehreren Microsoft-365-Apps nahtlos zu gestalten, doch Drittanbieter-Integrationen können einen zusätzlichen Einrichtungsaufwand erfordern und in ihrer Funktionalität variieren. Wenn dein Team auf mehrere Tools angewiesen ist – Projekt-Tracker, CRMs, Design-Software, Analytik-Dashboards, HR-Systeme – solltest du prüfen, ob diese unterstützt werden und wie sie sich mit Slack und Teams verhalten.

Slacks offenes Modell

Slack bringt Tools aus deinem gesamten Workflow in ein gemeinsames Betriebssystem und vernetzt sich mit über 2.600 Apps. Diese Integrationen ermöglichen es dir, deine anderen Apps direkt aus Slack heraus zu nutzen – egal, ob du eine Datei in der Vorschau ansiehst, Informationen suchst, Daten abrufst, Benachrichtigungen erhältst oder eine Aktion ausführst. Indem Slack den ständigen Kontextwechsel reduziert, wird es zu einer zentralen Anlaufstelle, die deinen Tech-Stack zusammenführt und dich sowie dein Team koordiniert.

Teams und das Microsoft-Ökosystem

Teams ist eng in Microsoft 365 integriert. Der Zugriff auf und die Zusammenarbeit an Word-, Excel-, PowerPoint- und SharePoint-Dateien fühlt sich nativ an, und die gemeinsame Bearbeitung funktioniert reibungslos. Wenn dein Unternehmen vor allem Microsoft nutzt, bietet diese Vernetzung einen klaren Mehrwert. Teams lässt sich auch in viele Produktivitäts- und Workflow-Apps von Drittanbietern integrieren, mit denen du Informationen abrufen oder Aktionen ausführen kannst, ohne Teams zu verlassen. Das Integrationsverhalten variiert jedoch je nach Tool. Einige Apps werden direkt in Channels eingebettet, während andere in separaten Fenstern oder Tabs geöffnet werden, was Hin- und Herwechseln erfordert.

Slack vs. Microsoft Teams: Leistung der mobilen App

Slacks mobile App unterstützt nahezu alle Funktionen, die es auch am Computer gibt. Das übersichtliche Layout lässt sich gut auf kleinere Bildschirme übertragen, und Channels, Huddles sowie Workflows funktionieren auch unterwegs reibungslos. Du kannst deine Benachrichtigungen speziell für Mobilgeräte individuell einstellen, sodass alle, keine oder nur dringende Nachrichten und Erwähnungen bei dir ankommen. Die erweiterte Admin-Verwaltung ist auf Smartphones eingeschränkt, aber alle Funktionen für die Zusammenarbeit und verknüpften App-Integrationen sind generell für Mobilgeräte optimiert.

Die mobile Teams-App eignet sich am besten für Meetings und Messaging. Videoanrufe und der Chat funktionieren zuverlässig, allerdings sind einige Präsentationsoptionen in Meetings eingeschränkt. Die meisten Microsoft-Dokumente lassen sich auch vom Smartphone aus bearbeiten, und Benachrichtigungen können individuell angepasst werden. Das Ansehen und Bearbeiten von Datensätzen aus Drittanbieter-Apps sowie die Verwaltung von Channels funktionieren jedoch am besten vom Computer aus.

Sowohl Slack als auch Teams bieten Offline-Zugriff auf aktuelle Nachrichten und synchronisieren sich sofort, sobald eine Internetverbindung besteht.

Slack vs. Microsoft Teams: KI-Funktionen

Die kostenpflichtigen Pläne von Slack beinhalten integrierte KI-Funktionen, darunter Unterhaltungszusammenfassungen, tägliche Übersichten, KI-gestützte Suche und weitere Tools, die deinem Team helfen, sich von E-Mails zu verabschieden. Auf Enterprise-Ebene kannst du alles durchsuchen, was in Slack geteilt oder in Slack integriert wurde, und automatisierte Workflows ganz einfach erstellen. Slackbot, dein persönlicher KI-Agent für die Arbeit, bietet noch mehr Mehrwert, indem er den Kontext deines spezifischen Workspace – alle Unterhaltungen, Dateien und Projekte, auf die du Zugriff hast – berücksichtigt. Er kann Informationen und Updates zusammenstellen, damit du dich optimal auf Meetings vorbereiten kannst, eine Liste mit Aktionspunkten erstellen und Inhalte in deinem Ton verfassen. Eine weitere Option ist Agentforce, das sofort einsatzbereite und individuell konfigurierbare Agenten bereitstellt, die in Slack wie zusätzliche Teammitglieder an deiner Seite arbeiten.

Teams wird automatisch mit hilfreichen KI-gestützten Funktionen geliefert, die auf eine verbesserte Kommunikation ausgerichtet sind – etwa vorgeschlagene Antworten im Chat sowie Live-Untertitel und Transkripte für Meetings. Die erweiterten KI-Funktionen sind mit einer separaten Microsoft 365 Copilot-Lizenz oder Teams Premium verfügbar. Damit lassen sich Meetings durch automatische Meeting-Übersichten, die Erstellung von Aufgabenlisten und kontextbezogene Erkenntnisse KI-gestützt aufwerten. Copilot kann außerdem als Assistent fungieren, Fragen beantworten, Channels und Unterhaltungen zusammenfassen und Inhalte erstellen.

Slack vs. Microsoft Teams: Sicherheit und Datenschutz im Vergleich

Beide Plattformen verschlüsseln Daten im Ruhezustand und bei der Übertragung und verfügen über Zertifizierungen wie HIPAA, SOC 2 und ISO 27001.

Slack gibt dir mit integrierter Sicherheit auf Enterprise-Ebene mehr Kontrolle über deine Verschlüsselungsschlüssel. Mit dem Enterprise-Verschlüsselungs-Key-Management kannst du den Zugriff auf deine Daten jederzeit widerrufen – was besonders dann praktisch ist, wenn dein Sicherheitsteam eine zusätzliche Kontrollebene benötigt. Slack AI verarbeitet alles intern: Die Modelle laufen auf der eigenen Infrastruktur von Slack, und deine Daten werden nie für deren Training verwendet.

Teams ist in Microsofts umfassendere Compliance-Tools eingebunden, einschließlich eDiscovery. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist für Einzelgespräche verfügbar, muss jedoch zunächst von Administrator:innen aktiviert werden. Anschließend können Benutzer:innen sie in ihren Einstellungen aktivieren.

In jedem Fall werden die Anforderungen an die Enterprise-Sicherheit erfüllt. Der Unterschied liegt darin, wie viel direkte Kontrolle du über deine Schlüssel haben möchtest und wo deine KI-Daten gespeichert werden.

Slack vs. Microsoft Teams: Preisgestaltung

Slacks kostenpflichtige Pläne beginnen bei unter 10 Euro und reichen bis zu rund 20 Euro pro Benutzer:in und Monat und beinhalten KI-Funktionen wie Zusammenfassungen, Übersichten, Suche, Workflow-Erstellung und Slackbot. Für größere Organisationen mit komplexen Anforderungen sind Enterprise Grid-Preise verfügbar.

Teams funktioniert jetzt als eigenständiges Produkt – die Pläne reichen von wenigen Euros bis knapp über 10 Euro pro Benutzer:in und Monat, je nach Tarif. Der Einstiegstarif umfasst grundlegende Chat-, Meeting- und Dateispeicher-Funktionen. Höhere Tarife erweitern die Meeting-Kapazität, fügen Administrationssteuerungen hinzu und erhöhen die Speichergrenzen. KI-Funktionen über Copilot erfordern eine separate Lizenz zusätzlich zu deinem Basis-Abonnement.

Berücksichtige beim Kostenvergleich, was jede Plattform beinhaltet und was du später hinzubuchen musst. Slack bündelt KI-Funktionen in allen kostenpflichtigen Plänen, während Teams separate Lizenzen für KI und erweiterte Funktionen anbietet. Die richtige Wahl hängt von deinem Budget und den Funktionen ab, die dein Team täglich tatsächlich nutzt.

Welche Plattform ist die richtige für dein Team?

Jedes Team arbeitet anders – und genau das spiegeln diese beiden Plattformen wider.

Teams eignet sich für Unternehmen, die hauptsächlich auf Microsoft 365 ausgerichtet sind und bei denen geplante Meetings Entscheidungen vorantreiben. Slack dient als Betriebssystem für die Arbeit, das Apps, Unterhaltungen und Personen abteilungsübergreifend und über die eigenen Unternehmensgrenzen hinaus zusammenbringt.

Wenn dein Tech-Stack innerhalb von Microsoft angesiedelt ist, ist Teams die naheliegende Wahl. Wenn er mehrere Tools umfasst und deine Teams regelmäßig funktionsübergreifend oder mit externen Partner:innen zusammenarbeiten, könnte Slacks Offenheit besser geeignet sein.

Start-ups, Unternehmen, die komplexe Partnernetzwerke verwalten, und geografisch verteilte Teams profitieren von der Flexibilität von Slack, bei dem die Zusammenarbeit mit Kund:innen und Lieferant:innen so einfach ist wie das Schreiben einer Nachricht an Kolleg:innen. Slacks Leitfaden zu Software für die Zusammenarbeit von Unternehmen hilft dir dabei, die wichtigsten Entscheidungskriterien zu durchdenken.

So migrierst du von Microsoft Teams zu Slack

Ein Plattformwechsel ist heute einfacher als früher. Da Teams jetzt ein eigenständiges Produkt ist, bietet Microsoft erweiterte Datenportabilität und Export-Tools für Unternehmen, die andere Optionen in Betracht ziehen.

Slacks Schritt-für-Schritt-Migrationsleitfaden führt dich durch den gesamten Prozess – von der Einrichtung von Channels und der Verknüpfung vorhandener Apps bis hin zur Einbindung externer Partner:innen über Slack Connect. Außerdem erfährst du, wie du Slacks integrierte Tools nutzt, um Teams-Daten per CSV- oder TXT-Dateien zu übertragen, und wie du mit dem Workflow-Builder anfängst, Prozesse zu automatisieren. Weitere Ressourcen für die Einführung findest du auf unserer Seite mit Ressourcen für den erfolgreichen Einsatz von Slack.

Ist Slack besser als Microsoft Teams?

Das hängt davon ab, wie dein Team arbeitet. Wer Wert auf flexible Toolnutzung, asynchrone Zusammenarbeit über Zeitzonen hinweg und KI in allen kostenpflichtigen Plänen legt, findet in Slack in der Regel die bessere Lösung. Wenn du ausschließlich mit Microsoft 365 und mit geplanten Meetings arbeitest, könnte Teams die bessere Wahl sein.

Möchtest du mehr darüber erfahren, warum Teams Slack wählen? Oder möchtest du wissen, was Slack für deine Organisation leisten kann? Dann probiere es kostenlos aus oder kontaktiere den Vertrieb, um mehr zu erfahren.



Slack vs. Microsoft Teams – Häufige Fragen