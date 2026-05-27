Slack vs.Discord: Die Top-Kollaborationstools im Vergleich

Das Wichtigste auf einen Blick Discord setzt auf Echtzeit-Voice-Chat und Community-Engagement, während Slack Unterhaltungen, Apps und Workflows in einer strukturierten Plattform für professionelle Teams bündelt.

Slack bietet integrierte KI, tiefgreifende Drittanbieter-Integrationen und Sicherheitskontrollen für Unternehmen. Discord punktet mit starken Voice-Funktionen und Community-Tools, die auf andere Bedürfnisse ausgerichtet sind als Slacks Betriebssystem für die Arbeit.

Beide Plattformen bieten kostenlose Tarife. Alle kostenpflichtigen Pläne von Slack beinhalten KI, unbegrenzte Nachrichtenhistorie und Integrationen. Discords kostenpflichtige Upgrades konzentrieren sich auf Streaming-Qualität und Profil-Anpassung.

Die Kollaborationsplattform deiner Wahl sollte die Teamarbeit erleichtern. Deshalb ist es wichtig, die Unterschiede zwischen Tools wie Slack und Discord zu kennen.

Discord startete als Voice-Chat-App für Gamer:innen und entwickelte sich zu einer Plattform, auf der sich Communitys aller Art treffen, um gemeinsame Interessen zu diskutieren. Slack ist ein Betriebssystem für die Arbeit, das für professionelle Teams entwickelt wurde. Es ist ein Ort, an dem Personen, Apps und Workflows zusammenkommen, um effektiv zusammenzuarbeiten. Diese unterschiedlichen Ursprünge prägen noch heute, wie beide Plattformen funktionieren.

Im Folgenden erfährst du, wie sich diese Unterschiede auf Funktionen, Integrationen, KI, Sicherheit und Preise auswirken.

Slack vs. Discord: Überblick

Slack und Discord basieren auf grundlegend unterschiedlichen Konzepten. Discord basiert aufServern, Community-Räumen, in denen Personen jederzeit Voice-Channels und nach Thema gegliederte Text-Chats nutzen können. Slack basiert auf Workspaces, in denen Channels, Threads und verknüpfte Apps dafür sorgen, dass Projekte, Teams und Entscheidungen vorankommen.

Slack Discord Hauptfokus Betriebssystem für die Arbeit für Teams Community- und Sprach-Chat in Echtzeit Organisationsmodell Channels und Threads in Workspaces Server mit Text-, Sprach- und Forum-Channels Messaging Thread-Messaging mit flexiblen Optionen zum Posten Echtzeit-Chat ohne Unterbrechung Sprache und Video Huddles für schnelle Anrufe; Video- und Sprachnachrichten für aufgezeichnete Updates Immer aktive Sprachkanäle; HD-Streaming mit Nitro KI-Funktionen Integrierte KI in allen kostenpflichtigen Plänen (Zusammenfassungen, Suche, Slackbot) AutoMod-KI und Gesprächszusammenfassungen (in begrenztem Test) Integrationen Mehr als 2.600 Apps, die Channel-übergreifend einheitlich funktionieren Von der Community erstellte Bots über das App-Verzeichnis Sicherheit SOC 2, HIPAA, Verwaltung von Verschlüsselungsschlüsseln Community-Moderationstools; Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nur für Audio/Video Mobile App Vollständige Desktop-Erfahrung auf dem Smartphone Vollständige Desktop-Erfahrung auf dem Smartphone und Konsolenunterstützung Externe Zusammenarbeit Slack Connect Geteilte Channels Externe Server-Einladungen Preismodell Pro Benutzer:in und Monat mit gestaffelten Business-Plänen Kostenlos mit optionalem individuellen Nitro-Abonnement

Slack eignet sich für Teams, die verschiedene Tools nutzen und alles nahtlos miteinander vernetzen müssen. Unterhaltungen finden in Thread-basierten Channels statt, damit Themen übersichtlich bleiben, und die Enterprise-Suche durchsucht deine verknüpften Apps, um Nachrichten, Dateien und Daten an einem Ort zu finden. Mit Huddles startest du in Sekundenschnelle einen Audioanruf – ganz ohne Kalendereintrag.

Discord ist für Communitys geeignet, die auf Echtzeit-Kommunikation basieren. Sprach-Channels bleiben offen, sodass Personen jederzeit einsteigen können – ohne Planung oder Einladungen. Dieses Modell eignet sich besonders für Gruppen, die Sprachkommunikation gegenüber Text bevorzugen. Server unterstützen Text-, Sprach-, Forum- und Bühnen-Channels, sodass große Communitys Dutzende von Themen unter einem Dach organisieren können. Rund 200 Millionen Personen nutzen die Plattform jeden Monat, und die Entwickler:innen-Community hat Tausende von Bots und Apps entwickelt, die den Funktionsumfang von Servern erweitern.

Slack vs. Discord: Oberfläche und UX

Dein Arbeitstag in Slack beginnt mit einer einzigen Seitenleiste. Channels, Direktnachrichten und Apps befinden sich alle in einer Ansicht, und du kannst sie nach Projekt, Team oder Priorität gruppieren und jederzeit neu anordnen, wenn sich deine Aufgaben verschieben. Threads sorgen dafür, dass einzelne Diskussionen übersichtlich bleiben, damit der Haupt-Channel leicht zu überblicken bleibt. Funktionen wie Canvases und Listen helfen deinem Team, Dokumente, Entscheidungen und Aufgaben direkt neben der Unterhaltung im Blick zu behalten.

Wenn du ein Projekt-Update nachschlagen, eine Datei von letzter Woche finden oder Fragen von Kolleg:innen beantworten möchtest, musst du dafür den Workspace nicht verlassen. Du kannst außerdem genau einstellen, welche Unterhaltungen dir Benachrichtigungen senden, störende stummschalten und nur das anzeigen lassen, was wirklich relevant ist. Dadurch musst du seltener zwischen Tools wechseln und hast mehr Zeit für deine eigentliche Arbeit.

Discord basiert auf Servern– und jeder Server ist eine in sich geschlossene Welt. Große Gaming-Communitys, Open-Source-Projekte und Creator-Fangemeinden nutzen dieses Modell, um vielfältig angepasste Räume mit dutzenden Themen-Channels, individuellen Rollen und granularen Berechtigungen aufzubauen. Administrator:innen können Willkommensbildschirme konfigurieren, Verifizierungsanforderungen einrichten und Bots zur Automatisierung der Moderation einsetzen. Diese Unabhängigkeit ist ein echter Vorteil, wenn eine Community die volle Kontrolle über Aussehen, Atmosphäre und Regeln haben möchte.

Wenn du mehreren Servern beitrittst, navigierst du für jeden einzelnen durch separate Suchergebnisse und Benachrichtigungseinstellungen. Personen, die Discord für mehrere Communitys nutzen, entwickeln zwar eigene Wege, um den Überblick zu behalten, aber die Erfahrung fühlt sich nicht wie die Arbeit in einem einheitlichen Workspace an.

Slack vs. Discord: Onboarding

Slack ist ein bisschen wie ein Büro, das schon vorbereitet ist, bevor neue Mitarbeitende es betreten. Administrator:innen legen Channels an, pinnen wichtige Dokumente und konfigurieren Workflow-Automatisierungen im Voraus. Wenn jemand neu hinzukommt, ist der Workspace bereits nach Projekten und Tools des Teams organisiert. Standard-Benachrichtigungseinstellungen, Berechtigungsstufen und App-Verbindungen sind alle eingerichtet, bevor jemand seine erste Nachricht sendet. Wenn das Team wächst, kannst du Channels hinzufügen, teamübergreifende Gruppen erstellen und Berechtigungen zentral verwalten. Die Struktur wächst mit dir.

Discord setzt auf Schnelligkeit und Einfachheit. Jede:r kann mit wenigen Klicks einen Server erstellen, und für den Beitritt reicht ein Einladungslink. Für Communitys ist diese niedrige Einstiegshürde genau der Punkt. Community-Server können von neuen Mitgliedern verlangen, Regeln zu akzeptieren oder Screening-Fragen zu beantworten, und ein neuerer Onboarding-Flow leitet Personen zu relevanten Channels weiter. Wenn ein Discord-Server wächst, fügen Administrator:innen nach und nach Rollen, Channels und Moderations-Bots hinzu. Dieser Ansatz eignet sich gut für große Communitys mit vielen Themenbereichen.

Slack vs. Discord: Unterhaltungen und Messaging

Der größte Unterschied zwischen diesen beiden Plattformen zeigt sich darin, wie sie alltägliche Unterhaltungen handhaben. Slack ist für asynchrone Kommunikation und strukturierte Teamarbeit konzipiert. Discord hingegen fördert Echtzeit-Interaktion und informelle Community-Chats.

Threading und asynchrones Arbeiten: Slack-Threads ermöglichen es dir, fokussierte Gespräche zu führen, ohne den Haupt-Channel zu stören. Angenommen, eine Produktmanagerin New York sichtet über Nacht eingegangene Updates von einem Team in Berlin – sie kann alles im passenden Thread nachlesen, mit Fragen antworten und die Lösung mit dem gesamten Channel teilen, ohne dafür ein synchrones Meeting ansetzen zu müssen. Discord unterstützt zwar ebenfalls Threads und Forum-Channels, doch das Standardmuster ist ein fortlaufender Nachrichtenstrom. Das ist für spontane Unterhaltungen wunderbar, aber in belebten Channels können ältere Nachrichten schnell aus dem Blick geraten.

Sprach- und Videokommunikation: Discords dauerhaft aktive Sprachkanäle sind das Markenzeichen der Plattform. Es handelt sich dabei um offene Räume, die du einfach betrittst, in denen du redest und die du dann wieder verlässt. Slack vereinfacht Sprachkommunikation mit Huddles für schnelle Anrufe und Video- und Sprachnachrichten für kurze aufgenommene Updates. Beides ist darauf ausgelegt, Teams dabei zu helfen, schrittweise auf asynchrones Arbeiten umzusteigen und dabei verschiedene Zeitzonen zu überbrücken.

Externe Zusammenarbeit: Mit Slack Connect kannst du Geteilte Channels mit Personen außerhalb deiner Organisation einrichten – mit vollständiger Messaging- und App-Integration. Die Kommunikation zwischen Discord-Servern erfolgt über Direktnachrichten.

Slack vs. Discord: KI-Funktionen

Slack bietet integrierte KI in jedem kostenpflichtigen Tarif. Slack AI ermöglicht Unterhaltungszusammenfassungen, tägliche Übersichten, KI-gestützte Suche und Workflow-Erstellung. Das alles basiert auf Slacks eigener Infrastruktur, sodass deine Daten niemals mit Drittanbieter-Modellen in Berührung kommen.

Slackbot, dein persönlicher KI-Agent für die Arbeit, geht noch einen Schritt weiter und greift auf den Kontext deines Workspaces zurück. Er kann vor einem Meeting Updates zusammenstellen, eine Nachricht in deinem Stil verfassen oder eine Aufgabenliste aus einem Thread erstellen. Wenn du eine lange Channel-Unterhaltung über Nacht verpasst hast, bringt dich Slackbot in Sekunden auf den neuesten Stand.

Mit Agentforce können spezialisierte KI-Agenten Aufgaben wie Pipeline-Management, Kundenrecherche und Onboarding neuer Mitarbeitender direkt in Slack übernehmen. Ein Support-Team kann eingehende Anfragen automatisch an den richtigen Channel weiterleiten, während ein Vertriebsteam Geschäftsupdates und Empfehlungen für nächste Schritte erhält, ohne die Unterhaltung verlassen zu müssen. Dein Unternehmen kontrolliert dabei stets alle Daten selbst.

Discord hat beim Thema KI einen eher experimentellen Weg eingeschlagen. Die Plattform testete 2023 einen auf OpenAI basierenden Chatbot namens Clyde, stellte ihn jedoch noch im selben Jahr wieder ein. Zwei Funktionen befinden sich noch in einem eingeschränkten Test: AutoMod AI, das Sprachmodelle einsetzt, um Moderator:innen beim Kennzeichnen von Regelverstößen zu unterstützen, sowie Gesprächszusammenfassungen, um bei lebhaften Channels schnell den Überblick zu behalten.

Die Discord-Entwickler:innen-Community fügt eine weitere Ebene hinzu. Wenn du einem Server beitrittst, der KI-Bots verwendet, stehen dir möglicherweise automatisierte Moderation, Tools zur Bildgenerierung oder Frage-&-Antwort-Assistenten zur Verfügung – je nachdem, was die Administrator:innen des Servers eingerichtet haben. Plattformen wie Midjourney haben ihre frühen Communitys vollständig auf Discord aufgebaut, und einige der aktivsten KI-Experimente im Netz finden dort statt.

Discord vs. Slack: Integrationen

Wenn dein Arbeitsalltag davon geprägt ist, zwischen einem Projektmanagement-Tool, einem CRM, einem Design-Tool und einem Cloud-Speicher hin- und herzuwechseln, solltest du wissen, wie gut deine Kommunikationsplattform all diese Tools miteinander verknüpft. Die beiden Plattformen gehen das auf sehr unterschiedliche Weise an.

Slacks App-Marketplace

Slack lässt sich über den Slack Marketplace mit mehr als 2.600 Apps verknüpfen. Diese Slack-Integrationen funktionieren in jedem Channel, jeder Direktnachricht und jedem Workflow auf dieselbe Weise: Sie rufen Informationen ab, lösen Aktionen aus und halten dich auf dem Laufenden, ohne dass du die App wechseln musst. Mit dem Workflow-Builder kannst du Routineaufgaben automatisieren, indem du Trigger mit Aktionen in deinen Tools verknüpfst – ganz ohne Code. So lässt sich zum Beispiel einfach ein Workflow einrichten, der Feedback über ein Formular sammelt, es in einem Channel postet und eine Aufgabe in deinem Projektmanagement-Tool erstellt.

Ein Vertriebsteam kann in einem Slack-Channel benachrichtigt werden, wenn ein Geschäft im CRM abgeschlossen wird, automatisch ein Update im Projektmanagement-Tool anstoßen und das Onboarding-Team einbeziehen, ohne einen einzigen Tab-Wechsel. Deine verknüpften Tools verhalten sich gleich, ob in einem Projekt-Channel, einer Direktnachricht oder einem teamübergreifenden Workspace.

Discords Bot-Community

Discords App Directory bietet Bots und Apps, die von der Entwickler:innen-Community erstellt wurden – viele davon mit Fokus auf Moderation, Unterhaltung und soziale Funktionen. Beliebte Bots übernehmen Musikwiedergabe, Umfragen, Rollenverwaltung und Server-Analytik. Bot-Entwicklung ist ein wichtiger Teil der Discord-Kultur, und manche Server setzen auf Dutzende von Bots, die zusammenarbeiten. Entwickler:innen können mithilfe der Discord-API eigene Bots bauen, und die Community teilt und verbessert diese Tools offen.

Discord vs. Slack: Mobile App

Die mobile Slack-App gibt dir unterwegs Zugriff auf Channels, Threads, Huddles, Video- und Sprachnachrichten sowie deine verknüpften Apps. Zwischen Meetings oder auf dem Weg zum Flughafen kannst du einen Thread lesen, einen Workflow genehmigen oder vom Smartphone aus einem Huddle beitreten. Benachrichtigungen lassen sich vollständig anpassen – du kannst nur dringende Nachrichten und Erwähnungen durchlassen oder Benachrichtigungen außerhalb der Arbeitszeiten komplett pausieren. Alle Team-Kollaborationstools und integrierten Apps funktionieren auch auf dem Smartphone, wobei erweiterte Admin-Funktionen auf kleineren Bildschirmen eingeschränkt sind.

Die mobile Discord-Erfahrung umfasst Text, Sprache, Video und Bildschirmfreigabe und wird auch auf Gaming-Konsolen wie PlayStation und Xbox unterstützt. Du kannst Einstellungen für Benachrichtigungen pro Server und pro Channel vornehmen, und das Beitreten zu Voice-Channels klappt auch auf kleinen Bildschirmen reibungslos. Server-Verwaltungsfunktionen sind ebenfalls mobil verfügbar, sodass Administrator:innen Rollen und Berechtigungen unterwegs anpassen können. Discord bietet zudem eine Konsolen-Integration, mit der du Audioanrufen direkt von einer PS5 aus beitreten kannst – ganz ohne ein separates Gerät.

Discord vs. Slack: Sicherheit und Datenschutz

Slack wurde mit Blick auf Sicherheit entwickelt. Deine Nachrichten, Dateien und Daten sind geschützt – egal. ob sie zwischen Geräten übertragen werden oder gespeichert sind. Die Plattform verfügt über Zertifizierungen wie SOC 2 und HIPAA für Unternehmen, die Compliance-Anforderungen erfüllen müssen.

Dein IT-Team verwaltet die Verschlüsselungsschlüssel und kann den Zugriff auf beliebige Daten jederzeit entziehen. Slack AI läuft auf der eigenen Infrastruktur von Slack – deine Workspace-Daten werden also niemals zum Training der Modelle genutzt und bleiben stets unter deiner Kontrolle.

Discord legt großen Wert auf die Sicherheit seiner Communitys. Audio- und Videoanrufe sind jetzt Ende-zu-Ende-verschlüsselt – ein Protokoll, das Discord 2024 nach Zusammenarbeit mit externen Sicherheitsforschenden zur Überprüfung des Designs eingeführt hat. Seit Anfang 2026 ist es für alle unterstützten Clients verpflichtend. Textnachrichten sind nicht auf die gleiche Weise verschlüsselt, was Discord die Moderation von Inhalten und die Durchsetzung seiner Community-Richtlinien ermöglicht.

Discord hat außerdem im Rahmen seiner Bemühungen um die Sicherheit Jugendlicher eine Altersverifizierung eingeführt. Die Plattform ermittelt das Alter der meisten Nutzer:innen automatisch anhand vorhandener Account-Signale, sodass mehr als 90 Prozent keine weiteren Schritte unternehmen müssen. Wer Zugang zu altersbeschränkten Inhalten erhalten möchte, muss möglicherweise seine Identität per Gesichtsaltersschätzung oder Ausweis-Scan bestätigen.

Slack bietet IT-Teams die Zertifizierungen, das Schlüsselmanagement und die Datenverwaltung, die sie für ein Audit benötigen. Discord gibt Community-Administrator:innen Moderationstools, Meldesysteme und AutoMod an die Hand, um einen Server gesund zu halten. Die Tools jeder Plattform sind auf den jeweiligen Einsatzzweck zugeschnitten.

Discord vs. Slack: Preise

Beide Plattformen können kostenlos genutzt werden, wobei sich die kostenpflichtigen Pläne an unterschiedliche Zielgruppen richten. Die kostenpflichtigen Pläne von Slack werden pro Benutzer:in und Monat abgerechnet und liegen zwischen weniger als 10 $ und rund 20 $. Jeder kostenpflichtige Plan umfasst KI-Funktionen, unbegrenzten Nachrichtenverlauf und Integrationen. Für größere Unternehmen sind die Preise für Enterprise Grid auf Anfrage erhältlich.

Discord ist für die meisten Funktionen, die Benutzer:innen verwenden, kostenlos – unbegrenztes Messaging, Sprach- und Videoanrufe mit bis zu 25 Teilnehmenden sowie die Erstellung von Servern. Wer höhere Streaming-Qualität, größere Datei-Uploads oder die Anpassung des Profils wünscht, kann für jede:n Benutzer:in optionale kostenpflichtige Upgrades buchen.

Slack (pro Benutzer:in, pro Monat) Discord (pro Person, pro Monat) Kostenlos Kern-Messaging, 90-Tage-Verlauf Unbegrenztes Messaging, Sprache, Video Einstieg kostenpflichtig Unter 10 $; unbegrenzter Verlauf, Integrationen, KI ~3 $; größere Uploads, individuelle Emojis Mittleres/oberes Segment ~13 $ bis ~20 $; erweiterte Sicherheit, Compliance, Administrator-Tools ~10 $; HD-Streaming, animierter Avatar, Server-Boosts Enterprise/individuell Vertrieb kontaktieren k. A. KI inklusive Ja, alle kostenpflichtigen Pläne Keine native KI (nur experimentelle Funktionen)

Slack vs. Discord: Wann du welches Tool wählen solltest

Slack eignet sich für Unternehmen jeder Größe – von Start-ups bis hin zu großen Unternehmen – die strukturierte Zusammenarbeit, Integrationen und Workflows benötigen.

Ob du ein örtlich verteiltes Team hast, das sich über verschiedene Zeitzonen hinweg abstimmt, ein wachsendes Unternehmen, das mehrere Projekte parallel führt, oder ein Betrieb mit einem Tech-Stack aus Dutzenden von Tools – Slack bündelt alles an einem Ort. Threadbasierte Unterhaltungen, durchsuchbarer Verlauf, Compliance-Kontrollen und Integrationen, die dein CRM mit deinem Projekttracker und deinem Helpdesk verbinden – genau dafür ist Slack gemacht.

Discord eignet sich für Communitys, Creator-Gruppen und Teams, bei denen Echtzeit-Voice-Kommunikation und informeller Austausch die Kultur prägen. Eine Gaming-Community mit tausenden von Mitgliedern kann Dutzende von Themen-Channels, offene Voice-Räume und rollenbasierte Berechtigungen unter einem einzigen Server vereinen. Der Contributor-Hub eines Open-Source-Projekts oder der Fan-Space von Creators profitiert von derselben Flexibilität. Discord bietet das alles kostenlos. Für Gruppen, die hauptsächlich per Voice kommunizieren und einen einfach einzurichtenden und anpassbaren Raum suchen, ist Discord die richtige Wahl.

Viele Unternehmen nutzen Slack für die tägliche Arbeit und Discord für externe Communitys oder Interessengruppen. Die beiden Plattformen bedienen unterschiedliche Momente in der Kommunikation von Teams und Communitys. Wenn du Slack als Alternative zu Discord in Betracht ziehst – oder umgekehrt – bietet dieser Leitfaden zur Auswahl einer Teamkommunikations-App eine Orientierungshilfe, worauf du achten solltest.

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Slack vs. Discord: Häufig gestellte Fragen