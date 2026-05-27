Slack vs. Discord: comparación de las principales herramientas de colaboración

Puntos clave Discord se centra en el chat de voz en tiempo real y la participación comunitaria, mientras que Slack organiza conversaciones, aplicaciones y flujos de trabajo en una plataforma estructurada diseñada para equipos profesionales.

Slack incluye IA integrada, integraciones profundas con terceros y controles de seguridad empresarial. Discord ofrece sólidas funciones de voz y herramientas comunitarias orientadas a necesidades distintas a las del sistema operativo de trabajo de Slack.

Ambas plataformas tienen niveles gratuitos. Todos los planes de pago de Slack incluyen IA, historial ilimitado e integraciones. Las mejoras de pago de Discord se enfocan en la calidad de transmisión y la personalización del perfil.

La plataforma que elijas para la colaboración en equipo debería hacer el trabajo más fácil. Por eso es importante conocer las diferencias entre herramientas como Slack y Discord.

Discord comenzó como una aplicación de chat de voz para gamers y se convirtió en una plataforma donde comunidades de todo tipo se reúnen para hablar sobre intereses compartidos. Slack es un sistema operativo de trabajo diseñado para equipos profesionales. Es un lugar donde personas, aplicaciones y flujos de trabajo se unen para que el trabajo real se lleve a cabo. Esos orígenes definen todo acerca de cómo opera cada plataforma hoy en día.

Así es como se manifiestan esas diferencias en funciones, integraciones, IA, seguridad y precios.

Slack vs. Discord: información general

Slack y Discord se organizan en torno a ideas fundamentalmente distintas. Discord se basa en servidores: espacios comunitarios donde las personas entran y salen de canales de voz y chats de texto organizados por tema. Slack ofrece espacios de trabajo donde los canales, los hilos y las aplicaciones conectadas mantienen proyectos, equipos y decisiones en movimiento.

Slack Discord Enfoque principal Sistema operativo de trabajo para equipos Chat de comunidad y voz en tiempo real Modelo de organización Canales e hilos dentro de los espacios de trabajo Servidores con canales de texto, voz y foros Mensajería Mensajería en hilos con opciones flexibles para publicar Chat continuo en tiempo real Voz y video Juntas para llamadas rápidas; clips para actualizaciones grabadas Canales de voz siempre activos; trasmisión HD con Nitro Capacidades de IA IA integrada en todos los planes de pago (resúmenes, búsqueda, Slackbot) IA de AutoMod y resúmenes de las conversaciones (en pruebas limitadas) Integraciones Más de 2600 aplicaciones que funcionan de la misma manera en todos los canales Bots creados por la comunidad a través del Directorio de aplicaciones Seguridad SOC 2, HIPAA, administración de claves de cifrado Herramientas de moderación de la comunidad; cifrado de extremo a extremo solo para audio y video Aplicación móvil Experiencia completa de escritorio en dispositivos móviles Experiencia completa de escritorio en dispositivos móviles y compatibilidad con consolas Colaboración externa Canales compartidos de Slack Connect Invitaciones a servidores externos Modelo de precios Por usuario, por mes con planes empresariales escalonados Gratis con suscripción individual opcional a Nitro

Slack es para equipos que usan diversas herramientas y necesitan que todo funcione en conjunto. Las conversaciones se organizan en canales con hilos para que los temas se mantengan ordenados, y la búsqueda empresarial abarca todas tus aplicaciones conectadas para encontrar mensajes, archivos y datos en un solo lugar. Las juntas te permiten iniciar una llamada de voz en segundos, sin necesidad de agendar nada.

Discord está pensado para comunidades que se nutren de la conversación en tiempo real. Los canales de voz permanecen abiertos para que la gente pueda unirse cuando quiera, sin necesidad de programar nada ni enviar invitaciones. Es el tipo de plataforma que se siente natural para grupos que prefieren hablar antes que escribir. Los servidores admiten canales de texto, canales de voz, foros y escenarios, lo que les da a las grandes comunidades espacio para organizar decenas de temas bajo un mismo techo. Alrededor de 200 millones de personas usan la plataforma todos los meses, y la comunidad de desarrolladores ha creado miles de bots y aplicaciones que amplían las posibilidades de los servidores.

Slack vs. Discord: interfaz y experiencia del usuario

Tu día en Slack empieza con una sola barra lateral. Los canales, los mensajes directos y las aplicaciones conviven en una misma vista, y puedes agruparlos por proyecto, equipo o prioridad, y reorganizarlos según cambie tu carga de trabajo. Los hilos mantienen las conversaciones individuales bien delimitadas para que el canal principal sea fácil de revisar, y funciones como los canvas y las listas permiten que tu equipo haga seguimiento de documentos, decisiones y tareas justo al lado de la conversación.

Cuando necesitas revisar la actualización de un proyecto, encontrar un archivo de la semana pasada o responder la pregunta de un compañero, no tienes que salir del espacio de trabajo para hacerlo. También puedes ajustar qué conversaciones te envían alertas, silenciar las que generan demasiado ruido y ver solo lo que es relevante para ti. Esa experiencia simplificada significa menos tiempo cambiando de herramientas y más tiempo enfocado en el trabajo en sí.

Discord se organiza en servidores, y cada uno es un mundo propio y autónomo. Las grandes comunidades de gaming, los proyectos de código abierto y las comunidades de creadores usan este modelo para construir espacios altamente personalizados con decenas de canales temáticos, roles personalizados y permisos detallados. Los administradores pueden configurar pantallas de bienvenida, establecer requisitos de verificación y usar bots para automatizar la moderación. Esa independencia es una gran ventaja cuando una comunidad quiere tener control total sobre su apariencia, ambiente y reglas.

Si te unes a varios servidores, tendrás que navegar por resultados de búsqueda y ajustes de notificaciones separados para cada uno. Las personas que usan Discord para varias comunidades desarrollan sus propios hábitos para mantenerse al día, pero la experiencia no se siente como trabajar dentro de un único espacio de trabajo unificado.

Slack vs. Discord: incorporación

Slack es como una oficina que ya está lista antes de que lleguen los nuevos integrantes. Los administradores crean los canales, fijan documentos clave y configuran automatizaciones de flujos de trabajo con anticipación. Cuando alguien se une por primera vez, el espacio de trabajo ya está organizado en torno a los proyectos y herramientas de su equipo. Las configuraciones predeterminadas de notificaciones, los niveles de permisos y las conexiones de aplicaciones están definidos antes de que alguien envíe su primer mensaje. A medida que el equipo crece, puedes agregar canales, crear grupos entre equipos y administrar los permisos desde un lugar centralizado. La estructura escala contigo.

Discord apuesta por la rapidez y la simplicidad. Cualquiera puede crear un servidor en unos pocos clics, y unirse a uno no requiere más que un enlace de invitación. Para las comunidades, esa baja barrera de entrada es precisamente el punto a favor. Los servidores de comunidades pueden pedirles a los miembros nuevos que acepten las reglas o respondan preguntas de verificación, y un flujo de incorporación más reciente orienta a las personas hacia los canales relevantes. A medida que un servidor de Discord crece, los administradores van agregando roles, canales y bots de moderación. Este enfoque funciona muy bien para comunidades grandes con muchos temas de interés.

Slack vs. Discord: conversaciones y mensajería

La mayor diferencia entre estas dos plataformas se nota en cómo manejan las conversaciones del día a día. Slack está diseñada para la comunicación asíncrona y el trabajo en equipo estructurado. Discord facilita la interacción en tiempo real y el chat informal entre comunidades.

Hilos y trabajo asíncrono. Los hilos de Slack te permiten abrir conversaciones enfocadas sin interrumpir el canal principal. Imagina que un gerente de producto en Nueva York revisa las actualizaciones nocturnas de un equipo en Berlín: puede ponerse al día en un hilo, responder con preguntas y compartir la resolución con el canal más amplio, todo sin necesidad de programar una llamada. Discord también admite hilos y canales de foros, pero el patrón predeterminado es un flujo continuo de mensajes. Eso funciona muy bien para conversaciones espontáneas, pero, en canales muy activos, es fácil que los mensajes anteriores queden enterrados.

Voz y video. Los canales de voz siempre activos son el sello de Discord: salas abiertas donde puedes entrar, hablar y salir cuando quieras. Slack mantiene la comunicación por voz simple con juntas para llamadas rápidas y clips para actualizaciones grabadas breves, ambos diseñados para ayudar a los equipos a adaptarse al trabajo asíncrono en distintas zonas horarias.

Colaboración externa. Slack Connect te permite crear canales compartidos con personas ajenas a tu organización, con mensajería e integraciones de aplicaciones incorporadas. La comunicación entre servidores de Discord se realiza a través de mensajes directos.

Slack vs. Discord: capacidades de IA

Slack incluye IA integrada en todos los planes de pago. IA de Slack impulsa resúmenes de las conversaciones, síntesis diarias, búsqueda asistida por IA y generación de flujos de trabajo. Todo se ejecuta en la propia infraestructura de Slack, por lo que tus datos nunca pasan por modelos de terceros.

Slackbot, tu agente de IA personal para el trabajo, va aún más lejos al aprovechar el contexto de tu espacio de trabajo. Puede reunir actualizaciones antes de una reunión, redactar un mensaje con tu tono o crear una lista de acciones pendientes a partir de un hilo. Si te perdiste una larga conversación en un canal durante la noche, Slackbot puede ponerte al día en segundos.

Con Agentforce, los agentes de IA especializados pueden gestionar tareas como la administración de procesos, la investigación de clientes y la incorporación de empleados, todo desde Slack. Un equipo de Asistencia puede enrutar las solicitudes entrantes al canal correcto automáticamente, mientras que un equipo de Ventas recibe actualizaciones de negociaciones y recomendaciones de próximos pasos sin salir de la conversación. Tus datos siempre permanecen bajo el control de tu organización.

Discord ha seguido un camino más experimental con la IA. La plataforma probó un chatbot impulsado por OpenAI llamado Clyde en 2023, pero lo discontinuó más tarde ese mismo año. Dos funciones siguen en pruebas limitadas: IA de AutoMod, que usa modelos de lenguaje para ayudar a los moderadores a marcar infracciones a las reglas, y los resúmenes de las conversaciones para ponerse al día en canales muy activos.

La comunidad de desarrolladores de Discord agrega otra capa. Si te unes a un servidor que usa bots de IA, podrías obtener moderación automatizada, herramientas de generación de imágenes o asistentes de preguntas y respuestas. Todo depende de lo que los administradores del servidor hayan configurado. Plataformas como Midjourney construyeron sus primeras comunidades íntegramente en Discord, y algunos de los experimentos de IA más activos en línea suceden allí.

Discord vs. Slack: integraciones

Si tu jornada laboral implica saltar entre un rastreador de proyectos, un CRM, una herramienta de diseño y un almacenamiento en la nube, querrás saber qué tan bien tu plataforma de comunicación se conecta con todos ellos. Las dos plataformas lo hacen de maneras distintas.

Marketplace de aplicaciones de Slack

Slack se conecta con más de 2600 aplicaciones a través del Slack Marketplace. Esas integraciones de Slack funcionan de la misma manera en cada canal, mensaje directo y flujo de trabajo mostrando información, activando acciones y manteniéndote al día sin necesidad de cambiar de aplicación. El Generador de flujos de trabajo te permite automatizar las tareas rutinarias conectando desencadenantes con acciones en todas tus herramientas, sin necesidad de programar. Puedes configurar fácilmente un flujo de trabajo que recopile comentarios a través de un formulario, los publique en un canal y cree una tarea en tu rastreador de proyectos.

Un equipo de Ventas puede recibir una notificación en un canal de Slack cuando se cierra una negociación en su CRM, iniciar automáticamente una actualización en el rastreador de proyectos e incluir al equipo de incorporación, todo sin cambiar de pestaña. Las herramientas conectadas funcionan igual en un canal de proyecto, un mensaje directo o un espacio de trabajo entre equipos.

Comunidad de bots de Discord

El Directorio de aplicaciones de Discord incluye bots y aplicaciones creados por su comunidad de desarrolladores, muchos de ellos enfocados en moderación, entretenimiento y funciones sociales. Los bots más populares se encargan de la reproducción de música, encuestas, administración de roles y análisis de datos del servidor. El desarrollo de bots es una parte importante de la cultura de Discord, y algunos servidores dependen de decenas de bots trabajando en conjunto. Los desarrolladores pueden crear bots personalizados usando la API de Discord, y la comunidad comparte y mejora estas herramientas de manera abierta.

Discord vs. Slack: aplicación móvil

La aplicación móvil de Slack te da acceso a canales, hilos, juntas, clips y tus aplicaciones conectadas desde cualquier lugar. Entre reuniones o de camino al aeropuerto, puedes ponerte al día en un hilo, aprobar un flujo de trabajo o unirte a una junta desde tu teléfono. Las notificaciones son totalmente personalizables, así que puedes dejar pasar solo los mensajes urgentes y menciones o pausar las alertas por completo fuera del horario laboral. Todas las herramientas de colaboración en equipo y las aplicaciones integradas funcionan desde tu teléfono, aunque la administración avanzada está limitada en pantallas más pequeñas.

La experiencia móvil de Discord abarca texto, voz, video y uso compartido de la pantalla, con compatibilidad extendida a consolas de videojuegos, como PlayStation y Xbox. Puedes configurar las preferencias de notificaciones por servidor y por canal, y unirte a canales de voz de forma ágil desde una pantalla más pequeña. Las funciones de administración del servidor también están disponibles en dispositivos móviles, por lo que los administradores pueden ajustar roles y permisos desde cualquier lugar. Discord también ofrece integración con consolas, lo que te permite unirte a llamadas de voz directamente desde una PS5 sin necesitar un dispositivo adicional.

Discord vs. Slack: seguridad y privacidad

Slack se diseñó con la seguridad en mente. Tus mensajes, archivos y datos permanecen protegidos tanto si están en tránsito entre dispositivos como en almacenamiento, y la plataforma cuenta con certificaciones como SOC 2 e HIPAA para las organizaciones que necesitan cumplir con requisitos normativos.

Tu equipo de TI controla las claves de cifrado y puede revocar el acceso a cualquier dato en cualquier momento. La IA de Slack se ejecuta sobre la propia infraestructura de Slack, por lo que los datos de tu espacio de trabajo nunca se usan para entrenar los modelos ni salen de tu control.

Discord se enfoca en mantener las comunidades seguras. Las llamadas de audio y video ahora usan cifrado de extremo a extremo, un protocolo que Discord comenzó a implementar en 2024 tras trabajar con investigadores de seguridad externos para auditar el diseño. A principios de 2026, se convirtió en un requisito para todos los clientes compatibles. Los mensajes de texto no están cifrados de la misma manera, lo que le permite a Discord moderar el contenido y hacer cumplir sus normas comunitarias.

Discord también ha implementado la verificación de edad como parte de sus esfuerzos por la seguridad de los adolescentes. La plataforma determina la edad de la mayoría de los usuarios automáticamente a través de las señales existentes en la cuenta, y más del 90 por ciento de los usuarios no necesitarán realizar ningún paso adicional. Quienes quieran acceder a contenido restringido por edad podrían necesitar verificar su identidad mediante estimación facial de edad o un escaneo de ID.

Slack ofrece a los equipos de TI las certificaciones, la administración de claves y la gobernanza de datos que necesitan para superar una auditoría. Discord brinda a los administradores de comunidades herramientas de moderación, sistemas de informes y AutoMod para mantener un servidor en buen estado. Las herramientas de cada plataforma están diseñadas para el propósito para el que se crearon.

Discord vs. Slack: precios

Ambas plataformas te permiten comenzar de forma gratuita, aunque los niveles de pago están orientados a distintos tipos de usuarios. Los planes de pago de Slack tienen un precio por usuario, por mes, que va desde menos de 10 USD hasta alrededor de 20 USD. Todos los planes de pago incluyen funciones de IA, historial de mensajes ilimitado e integraciones. El precio de Enterprise Grid está disponible para organizaciones más grandes.

Discord es gratuito para la mayoría de los usos: mensajería ilimitada, llamadas de voz y video con hasta 25 participantes y creación de servidores. Si quieres trasmisión de mayor calidad, subir archivos más grandes o personalizar tu perfil, Discord ofrece mejoras de pago opcionales para cada usuario.

Slack (por usuario, por mes) Discord (por persona, por mes) Gratis Mensajería básica, historial de 90 días Mensajería, voz y video ilimitados Pago inicial Menos de 10 USD: historial ilimitado, integraciones, IA ~3 USD: cargas de archivos más grandes, emojis personalizados Nivel intermedio/superior ~13 USD a ~20 USD: seguridad avanzada, cumplimiento normativo, herramientas de administrador ~10 USD: trasmisión en HD, avatar animado, impulsos de servidor Empresarial/personalizado Contactar con Ventas n/d IA incluida Sí, en todos los planes de pago Sin IA nativa (solo funciones experimentales)

Slack vs. Discord: cuándo elegir cada uno

Slack es ideal para organizaciones de todos los tamaños, desde startups hasta grandes empresas, que necesitan colaboración estructurada, integraciones y flujos de trabajo.

Si tienes un equipo distribuido que coordina entre zonas horarias, una empresa en crecimiento que ejecuta múltiples proyectos en paralelo o una empresa con una pila tecnológica que abarca decenas de herramientas, Slack lo reúne todo en un solo lugar. Conversaciones con hilos, historial con búsqueda, controles de cumplimiento normativo e integraciones que conectan tu CRM con tu gestor de proyectos y tu mesa de ayuda: para eso está hecho Slack.

Discord es ideal para comunidades, grupos de creadores y equipos donde la voz en tiempo real y la interacción informal marcan la cultura. Una comunidad de gaming con miles de miembros puede organizar decenas de canales temáticos, salas de voz de acceso libre y permisos por roles en un solo servidor. El centro de colaboradores de un proyecto de código abierto o el espacio de fans de un creador tienen la misma flexibilidad. Discord permite gestionarlo todo sin costo. Para grupos que se comunican principalmente por voz y quieren un espacio fácil de configurar y personalizar, Discord es la solución.

Muchas organizaciones usan Slack para el trabajo diario y Discord para comunidades externas o grupos de interés. Las dos plataformas responden a momentos distintos en la forma en que los equipos y las comunidades se comunican. Si estás evaluando Slack como alternativa a Discord —o al revés—, esta guía sobre cómo elegir una aplicación de comunicación para equipos te explica qué aspectos priorizar.

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¿Tienes curiosidad sobre cómo se compara Slack con otras herramientas de colaboración y comunicación en la nube? Consulta nuestra comparación de Slack vs. Google Chat y Slack vs. Microsoft Teams.

Preguntas frecuentes sobre Slack vs. Discord