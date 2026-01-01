Slack 与 Discord 对比：顶级协作工具对比

核心要点 Discord 以实时语音聊天和社区互动为核心，而 Slack 则将对话、应用和工作流程整合到一个专为专业团队打造的结构化平台中。

Slack 包含内置 AI、深度第三方集成，以及企业安全管控。Discord 提供强大的语音功能和社区工具，面向与 Slack 工作操作系统截然不同的使用需求。

两个平台均提供免费版本。Slack 所有付费套餐均包含 AI、无限量历史记录以及集成功能。Discord 的付费升级主要聚焦于流媒体质量和个人档案自定义。

你为团队协作选择的平台应当让工作变得更轻松。因此，了解 Slack 与 Discord 等工具之间的差异至关重要。

Discord 最初是面向游戏玩家的语音聊天应用，后来发展成为各类社群聚集、围绕共同兴趣展开交流的平台。而 Slack 是一款工作操作系统，专为专业团队打造。它将人员、应用与工作流程汇聚于一处，从而完成实际的工作。两个平台各自的起源塑造了它们如今的运作方式。

以下将从功能、集成、AI、安全性及定价方面呈现两者的差异。

Slack 与 Discord 对比：概述

Slack 与 Discord 在设计理念上存在根本差异。Discord 以服务器为核心构建社区空间，用户可以随时加入或退出按主题整理的语音频道和文字聊天。Slack 则提供工作区，通过频道、消息列和已关联应用，推动项目、团队与决策持续向前。

Slack Discord 主要定位 面向团队的工作操作系统 实时社区与语音聊天 组织模型 工作区内的频道与消息列 包含文字、语音和论坛频道的服务器 消息传递 支持灵活发布方式的消息列 实时持续聊天 语音与视频通话 通过抱团快速通话；剪辑录制更新 全天候开放的语音频道；通过 Nitro 享受高清流媒体 AI 功能 所有付费套餐均内置 AI（摘要、搜索、Slackbot） AutoMod AI 与对话摘要（小范围测试中） 集成 集成 2,600 余款应用，跨频道体验一致 通过应用目录建立社区机器人 安全性 SOC 2、HIPAA、密钥加密管理 社区内容审核工具；仅限音频/视频的端对端加密 移动应用 在移动端畅享完整的桌面版体验 在移动端畅享完整的桌面版体验，并支持主机操控 外部协作 Slack Connect 共享频道 外部服务器邀请 定价模式 按用户按月计费，提供分层业务套餐 免费使用，可选购个人 Nitro 订阅

Slack 专为使用多种工具并需要协同的团队而设计。对话在消息列频道中有序呈现，主题清晰明了，企业搜索功能还能跨已关联应用，在一处找到所有消息、文件和数据。抱团功能让你无需日历预约，几秒内即可发起语音通话。

Discord 服务于热衷实时交流的社区。语音频道保持常开，成员随时都能加入，无需预约或发送邀请。这种方式对于偏好语音沟通而非文字交流的群体来说，再自然不过。服务器支持文字、语音、论坛和舞台等多种频道形式，让大型社区得以在同一屋檐下整理数十个主题。该平台每月活跃用户约达 2 亿，开发者社区已构建了数千个机器人和应用，持续拓展服务器的功能边界。

Slack 与 Discord 对比：界面与用户体验

在 Slack 中，你的一天从一个侧边栏开始。频道、私信和应用全部集中在同一视图中，你可以按项目、团队或优先级对它们进行分组，并随着工作重心的变化灵活调整排列方式。消息列将各个讨论单独归纳，让主频道始终一目了然，画板和列表等功能则让团队能够在讨论的同时跟踪文档、决策和任务。

当你需要查看项目进展、找回上周的文件，或回复团队成员的问题时，你无需离开工作区就能执行这些操作。你还可以精细调整哪些对话会向你发送提醒、屏蔽嘈杂的内容，只显示真正相关的信息。这种流畅的体验让你少花时间在工具之间切换，把更多精力集中在工作本身。

Discord 以服务器为核心进行组织，每个服务器都是一个独立自成的世界。大型游戏社区、开源项目和创作者粉丝群体借助这一模式，打造出拥有数十个主题频道、自定义角色和精细权限的个性化空间。管理员可以配置欢迎界面、设置验证要求，并借助机器人实现自动化管理。当一个社区希望完全掌控其外观、风格和规则时，这种独立性正是其真正的优势所在。

如果你加入了多个服务器，就需要分别在各自的搜索结果和通知设置之间来回切换。使用 Discord 管理多个社区的用户会逐渐摸索出自己的一套方法来掌握动态，但这种体验并不像在一个统一的工作区中工作。

Slack 与 Discord 对比：入职

Slack 就像一间在新员工入职前就已布置妥当的办公室。管理员提前建好频道、用图钉标注关键文档，并配置好工作流程自动化。新成员加入时，工作区已经按照团队的项目和工具完成了整理。通知默认设置、权限级别和应用连接在第一条消息发出前便已全部就绪。随着团队规模扩大，你可以添加频道、建立跨团队群组，并从中央位置统一管理权限。这套架构会随你的成长而扩展。

Discord 更注重速度与简便。任何人只需几次点击即可建立服务器，加入服务器也只需要一个邀请链接。对于社区而言，这种低门槛正是其价值所在。社区服务器可以要求新成员同意规则或回答筛选问题，更新版的入职流程还会将用户带向相关频道。随着 Discord 服务器规模的扩大，管理员角色可以逐步添加角色、频道和管理机器人。这种方式非常适合拥有众多主题领域的大型社区。

Slack 与 Discord 对比：对话与消息

两个平台之间最大的差异，体现在日常对话的处理方式上。Slack 专为异步沟通和结构化团队协作而设计。Discord 则侧重于实时互动和非正式的社区聊天。

消息列与异步工作。 Slack 消息列让你在不打断主频道的情况下，轻松展开专注的讨论。比如，纽约的产品经理在查看柏林团队的夜间更新时，可以在消息列中快速了解情况、提出问题，并将结论共享至更广泛的频道，全程无需安排通话。Discord 支持消息列和论坛频道，但默认模式是连续的消息流。这种方式非常适合自发的交流，但在繁忙的频道里，早期消息可能很快就会被刷走。

语音与视频。 Discord 的标志性功能是始终开启的语音频道，这是可以随时进入、自由交谈、随时离开的开放房间。Slack 则以简洁为主，抱团功能用于快速通话，剪辑功能用于录制简短的更新内容，两者均旨在帮助团队 跨时区顺畅开展异步工作 。

外部协作。 Slack Connect 让你可以与组织外部的人员建立共享频道，内置完整的消息与应用集成功能。Discord 服务器之间的沟通则通过私信进行。

Slack 与 Discord 对比：AI 功能

Slack 的每个付费套餐均内置 AI。Slack AI 提供对话摘要、每日要点回顾、AI 辅助搜索和工作流程生成功能。你的所有数据均在 Slack 自有基础设施上运行，绝不会流入第三方模型。

Slackbot 是你的个人 AI 工作代理，能够更进一步利用你的工作区上下文。它可以在会议前整合最新动态、以你的语气起草消息，或从消息列中建立行动项列表。如果你错过了一整晚的频道长对话，Slackbot 可以在几秒内为你快速总结。

借助 Agentforce，专属 AI 代理可直接在 Slack 中处理管道管理、客户调研和员工入职等任务。客服团队可将收到的请求自动路由至对应频道，销售团队则无需离开对话即可获取交易进展和后续步骤建议。你的数据始终在组织的管控之下。

Discord 在 AI 方面走的是一条更具实验性的道路。该平台于 2023 年测试了由 OpenAI 驱动的聊天机器人 Clyde，但同年晚些时候便宣告停止。目前仍有两项功能处于小范围测试阶段，一个是 AutoMod AI，利用语言模型帮助管理员标记违规内容，另一个是对话摘要功能，用于快速了解繁忙频道的动态。

Discord 的开发者社区带来了更多可能。如果你加入了使用 AI 机器人的服务器，可能会体验到自动内容审核、图像生成工具或问答助手。这取决于服务器管理员的设置。Midjourney 等平台正是完全依托 Discord 建立起自己的早期社区，并且目前一些最活跃的在线 AI 实验也发生在这里。

Discord 与 Slack 对比：集成

如果你的工作日需要在项目跟踪工具、客户关系管理系统、设计工具和云端硬盘之间来回切换，那么了解你的沟通平台与这些工具的关联情况就至关重要了。这两款平台在这方面各有其独特的处理方式。

Slack 的应用 Marketplace

Slack 通过 Slack Marketplace 与超过 2,600 款应用实现关联。这些 Slack 集成在每个频道、私信和工作流程中的使用方式完全一致，能够呈现信息、触发操作，并让你随时掌握最新动态，无需切换应用。工作流程构建器可让你通过关联各工具的触发器与操作来自动化日常任务，无需编写任何代码。你可以轻松设置一个工作流程，通过表单收集反馈、将其发布到频道，并在项目跟踪工具中建立任务。

销售团队可以在客户关系管理系统中成交一笔交易时，立即在 Slack 频道收到提醒，自动触发项目跟踪工具的更新，并将入职团队纳入其中，全程无需切换任何标签。你已关联的工具在项目频道、私信或跨团队工作区中的使用方式始终如一。

Discord 的机器人社区

Discord 的应用目录收录了由其开发者社区打造的机器人和应用，其中许多专注于内容审核、娱乐和社交功能。热门机器人可处理音乐播放、投票、角色管理和服务器分析。机器人开发是 Discord 文化的重要组成部分，部分服务器依赖数十个机器人协同运作。开发者可使用 Discord 的 API 构建自定义机器人，社区也在公开共享和迭代这些工具。

Discord 与 Slack 对比：移动应用

Slack 的移动应用让你能随时访问频道、消息列、抱团、剪辑和已关联应用。无论是在会议间隙还是前往机场的途中，你都可以在手机上查看消息列、审批工作流程或加入抱团。通知设置灵活可调，你既可以只接收紧急消息和提及通知，也可以在非工作时间完全关闭提醒。所有团队协作工具和集成应用均可在手机上使用，但部分高级管理员管理功能在移动端会受到限制。

Discord 的移动端体验涵盖文字、语音、视频和屏幕共享，并延伸支持 PlayStation 和 Xbox 等游戏主机。你可以为每个服务器和每个频道分别设置通知首选项，并且语音频道插件可以在移动端流畅地工作。移动端同样提供服务器管理功能，管理员可随时调整角色和权限。Discord 还支持主机集成功能，让你无需额外设备，即可直接从 PS5 加入语音通话。

Discord 与 Slack 对比：安全与隐私

Slack 在设计之初便将安全性放在首位。无论你的消息、文件和数据是在设备间传输还是存储于服务器，均受到严密保护。此外，该平台还通过了认证，如 SOC 2 和 HIPAA，可满足有合规要求的组织的需求。

你的 IT 团队掌握加密密钥，可随时拉取对任何数据的访问权限。Slack AI 在 Slack 自有基础设施上运行，因此你的工作区数据不会用于训练模型，并且始终处于你的掌控之中。

Discord 专注于维护社区安全。音频和视频通话现已采用端到端加密，这一协议是 Discord 在与外部安全研究人员合作审核设计方案后，于 2024 年开始推出。截至 2026 年初，所有受支持的客户端均已强制要求使用此协议。文字消息没有采用相同的加密方式，这使 Discord 能够审核内容并执行其社区准则。

Discord 还引入了年龄验证机制，作为其青少年安全保护措施的一部分。该平台通过现有账号信号自动判断大多数用户的年龄，超过 90% 的用户无需采取任何额外操作。若用户希望访问有年龄限制的内容，则可能需要通过面部年龄估测或 ID 扫描来进行身份验证。

Slack 为 IT 团队提供所需的认证、密钥管理和数据治理工具，助其顺利通过审核。Discord 则为社区管理员提供内容审核工具、举报系统和 AutoMod，帮助维护服务器的健康。两个平台的工具都与其各自的设计初衷高度契合。

Discord 与 Slack 对比：定价

两个平台均提供免费版本，而付费套餐面向不同的用户群体。Slack 的付费套餐按每用户每月计费，价格从不到￥68 到约￥136 不等。每个付费套餐均包含 AI 功能、无限消息历史和集成。Enterprise Grid 定价方案适用于大型组织。

Discord 的大多数功能均免费提供，包括无限消息收发、最多 25 个参与者的语音和视频通话，以及建立服务器。如果你希望享受更高画质的流媒体、更大的文件上传空间或个人档案自定义选项，Discord 还为每位用户提供可选的付费升级服务。

Slack（每用户每月） Discord（每人每月） 免费 核心消息功能，90 天历史记录 无限消息收发、语音、视频通话 入门付费套餐 不到￥68，无限历史记录、集成、AI 约￥20，更大上传空间、自定义表情 中/高级套餐 约￥88 至￥136，高级安全性、合规性、管理员工具 约￥68，高清流媒体、动态头像、服务器加速 企业/定制套餐 联系销售人员 不适用 已包含 AI 是，所有付费套餐均包含 无原生 AI（仅限实验性功能）

Slack 与 Discord 对比：如何选择适合你的平台

Slack 适合各种规模的组织，从初创公司到大型企业，凡是需要结构化协作、集成和工作流程的团队都能从中受益。

如果你的团队分布在不同时区、或者公司正处于成长阶段需要并行推进多个项目，又或者你的业务技术堆栈涵盖数十种工具，Slack 都能将一切整合到一处。消息列对话、可搜索的历史记录、合规管控，以及将客户关系管理系统，项目跟踪工具与服务台连接起来的集成，这正是 Slack 的核心价值所在。

Discord 则适合各类社区、创作者团体以及那些以实时语音和非正式互动为文化驱动力的团队。一个拥有数千名成员的游戏社区，可以在一个服务器下组织起数十个主题频道、随时可进的语音房间以及基于角色的权限设置。开源项目的贡献者中心或创作者的粉丝空间同样能享受这种灵活性。Discord 可以免费处理这一切。对于主要通过语音沟通、希望快速设置并自定义空间的群组来说，Discord 是理想之选。

许多组织将 Slack 用于日常工作，将 Discord 用于对外社区或兴趣群组。两款平台在团队和社区沟通中各有其适用场景。如果你正在考虑以 Slack 替代 Discord，或反之，不妨参考这份团队沟通应用选择指南，了解决策时的优先考量因素。

想了解 Slack 能为你的团队带来什么吗？阅读更多 Slack 用户对该平台的评价。 免费开启体验，或 与销售人员交谈以了解更多信息。

想了解 Slack 与其他云端协作和沟通工具的对比？请查看我们的 Slack 与 Google Chat 对比以及 Slack 与 Microsoft Teams 对比。

Slack 与 Discord 对比的常见问题解答