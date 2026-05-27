Slack vs. Discord: confronto tra i principali strumenti di collaborazione

Punti chiave Il focus di Discord è la chat vocale in tempo reale e il coinvolgimento della community, mentre Slack organizza conversazioni, app e workflow in una piattaforma strutturata pensata per i team professionali.

Slack include IA integrata, integrazioni avanzate di terze parti e controlli di sicurezza di livello aziendale. Discord offre funzioni vocali avanzate e strumenti per la community, orientati a esigenze diverse rispetto al sistema operativo per il lavoro di Slack.

Entrambe le piattaforme offrono un piano gratuito. Tutti i piani a pagamento di Slack includono IA, cronologia illimitata e integrazioni. Gli upgrade a pagamento di Discord riguardano la qualità dello streaming e la personalizzazione del profilo.

La piattaforma che scegli per la collaborazione del team dovrebbe rendere il lavoro più semplice. Per questo è importante conoscere le differenze tra strumenti come Slack e Discord.

Discord nasce come app di chat vocale per i videogiocatori ed è cresciuta fino a diventare una piattaforma in cui community di ogni tipo si ritrovano per parlare di interessi comuni. Slack è un sistema operativo per il lavoro pensato per i team professionali. Unisce persone, app e workflow così da portare avanti il lavoro concreto. Queste origini influenzano il modo in cui ciascuna piattaforma opera tuttora.

Ecco come queste differenze si manifestano in termini di funzioni, integrazioni, IA, sicurezza e prezzi.

Slack vs. Discord: panoramica

Slack e Discord si basano su idee fondamentalmente diverse. Discord utilizza i server, ovvero spazi comunitari in cui le persone entrano ed escono da canali vocali e da chat testuali organizzate per argomento. Slack offre aree di lavoro in cui canali, conversazioni e app connesse fanno avanzare progetti, team e decisioni.

Slack Discord Focus principale Sistema operativo per il lavoro per i team Chat vocale e di comunità in tempo reale Modello organizzativo Canali e conversazioni all’interno delle aree di lavoro Server con canali di testo, vocali e forum Messaggistica Conversazioni tramite messaggi con opzioni di pubblicazione flessibili Chat continua in tempo reale Voce e video Incontri per chiamate rapide; clip per aggiornamenti registrati Canali vocali sempre attivi; streaming HD con Nitro Funzionalità IA IA integrata in tutti i piani a pagamento (riepiloghi, ricerca, Slackbot) AutoMod AI e riepiloghi delle conversazioni (in fase di test limitata) Integrazioni Oltre 2.600 app che funzionano allo stesso modo su tutti i canali Bot creati dalla community tramite App Directory Sicurezza SOC 2, HIPAA, gestione delle chiavi di crittografia Strumenti di moderazione della community; crittografia end-to-end solo per audio/video App per dispositivi mobili Esperienza desktop completa su dispositivi mobili Esperienza desktop completa su dispositivi mobili e supporto per console Collaborazione esterna Canali condivisi di Slack Connect Inviti a server esterni Modello di prezzo Per utente, al mese, con piani business a più livelli Gratuito con abbonamento Nitro individuale opzionale

Slack è pensato per i team che utilizzano una varietà di strumenti e hanno bisogno che tutto funzioni insieme. Le conversazioni si trovano in canali con thread, così gli argomenti restano organizzati, e la ricerca aziendale si estende alle app connesse per trovare messaggi, file e dati in un unico posto. Gli incontri ti permettono di avviare una chiamata vocale in pochi secondi, senza dover inserire nulla nel calendario.

Discord è pensato per le community incentrare sulle conversazioni in tempo reale. I canali vocali restano aperti così che le persone possano entrare quando vogliono, senza dover programmare nulla o mandare inviti. È il tipo di ambiente che risulta naturale per i gruppi che preferiscono parlare piuttosto che scrivere. I server supportano canali testuali, vocali, forum e stage, offrendo alle grandi community lo spazio per organizzare decine di argomenti sotto un unico tetto. Ogni mese, circa 200 milioni di persone utilizzano la piattaforma; inoltre, la community degli sviluppatori ha creato migliaia di bot e app che ampliano le funzionalità dei server.

Slack vs. Discord: interfaccia e UX

La tua giornata su Slack inizia con un’unica barra laterale. Canali, MD e app si trovano tutti in un’unica visualizzazione e puoi raggrupparli per progetto, team o priorità, riorganizzandoli man mano che cambia il carico di lavoro. Le conversazioni mantengono i singoli scambi separati, così il canale principale resta facile da scorrere, e funzioni come i canvas e gli elenchi permettono al tuo team di tenere traccia di documenti, decisioni e attività direttamente accanto alla discussione.

Quando devi controllare l’aggiornamento di un progetto, trovare un file della settimana precedente o rispondere alla domanda di un collega, non devi mai uscire dall’area di lavoro. Puoi anche regolare con precisione quali conversazioni ti inviano notifiche, silenziare quelle troppo rumorose e visualizzare solo ciò che ritieni essere rilevante. Questa esperienza semplificata consente di dedicare meno tempo al passaggio da uno strumento all'altro e più tempo al lavoro vero e proprio.

Discord è organizzato in server, ognuno dei quali è un mondo a sé stante. Grandi community di videogiocatori, progetti open source e fan base di creator utilizzano questo modello per costruire spazi altamente personalizzati con decine di canali tematici, ruoli personalizzati e autorizzazioni granulari. Gli amministratori possono configurare schermate di benvenuto, impostare requisiti di verifica e usare bot per automatizzare la moderazione. Questa indipendenza è un vero punto di forza quando una community vuole il controllo totale sull’aspetto, l’atmosfera e le regole.

Se entri in più server, dovrai navigare tra risultati di ricerca e impostazioni delle notifiche separati per ciascuno di essi. Chi usa Discord per più community sviluppa le proprie abitudini per restare al passo, ma l’esperienza non somiglia a quella di lavorare all’interno di un’unica area di lavoro unificata.

Slack vs. Discord: onboarding

Slack è un po’ come un ufficio allestito prima dell’arrivo dei nuovi assunti. Gli amministratori creano i canali, fissano i documenti chiave e configurano le automazioni dei workflow in anticipo. Quando un nuovo membro si unisce, l’area di lavoro è già organizzata attorno ai progetti e agli strumenti del team. Le impostazioni predefinite delle notifiche, i livelli di autorizzazioni e le connessioni con le app sono tutti configurati prima che qualcuno invii il primo messaggio. Man mano che il team cresce, puoi aggiungere canali, creare gruppi trasversali e gestire le autorizzazioni da un’unica posizione centrale. La struttura cambia seguendo il tuo ritmo.

Discord punta sulla velocità e sulla semplicità. Chiunque può creare un server in pochi clic e per unirsi basta un semplice link d’invito. Per le community, questa bassa soglia d’accesso è proprio il punto forte. I server delle community possono richiedere ai nuovi membri di accettare le regole o rispondere a domande di screening, e un flusso di onboarding più recente indirizza le persone verso i canali più pertinenti. Man mano che un server Discord cresce, gli amministratori aggiungono ruoli, canali e bot di moderazione. Questo approccio funziona bene per le community di grandi dimensioni con numerosi argomenti.

Slack vs. Discord: conversazioni e messaggistica

La differenza più grande tra queste due piattaforme emerge nel modo in cui gestiscono le conversazioni quotidiane. Slack è progettato per la comunicazione asincrona e il lavoro di squadra strutturato. Discord favorisce l’interazione in tempo reale e le chat informali tra community.

Thread e lavoro asincrono. Le conversazioni di Slack ti permettono di avviare discussioni mirate senza disturbare il canale principale. Immagina che un product manager a New York controlli gli aggiornamenti notturni di un team a Berlino: può recuperare una conversazione, rispondere con domande e condividere la soluzione con il canale più ampio, tutto senza dover pianificare una chiamata. Discord supporta i thread e i canali forum, ma il modello predefinito è un flusso continuo di messaggi. È ottimo per le conversazioni spontanee, ma nei canali più attivi potresti dover scorrere rapidamente i messaggi precedenti.

Voce e video. I canali vocali sempre attivi sono il tratto distintivo di Discord: stanze aperte in cui puoi entrare, parlare e uscire quando vuoi. Slack mantiene le comunicazioni vocali semplici con gli incontri per chiamate rapide e le clip per brevi aggiornamenti registrati, entrambi pensati per aiutare i team a gestire il lavoro asincrono in fusi orari diversi.

Collaborazione esterna. Slack Connect ti consente di configurare canali condivisi con persone esterne alla tua organizzazione, con messaggistica completa e integrazione di app già incluse. La comunicazione tra server Discord avviene tramite messaggi diretti.

Slack vs. Discord: funzionalità IA

Slack include l’IA integrata in tutti i piani a pagamento. L’IA di Slack alimenta i riepiloghi delle conversazioni, le sintesi giornaliere, la ricerca assistita dall’IA e la generazione di workflow. Il tutto viene eseguito sull’infrastruttura di Slack, quindi i tuoi dati non entrano mai in contatto con modelli di terze parti.

Slackbot, il tuo agente di IA personale per il lavoro, va ancora oltre attingendo al contesto della tua area di lavoro. Può raccogliere aggiornamenti prima di una riunione, abbozzare un messaggio nel tuo stile o creare un elenco di azioni da una conversazione. Se ti sei perso una lunga discussione in un canale durante la notte, Slackbot può aggiornarti in pochi secondi.

Con Agentforce, gli agenti di IA specializzati possono gestire attività come la gestione della pipeline, la ricerca sui clienti e l’onboarding dei dipendenti direttamente da Slack. Un team di assistenza può instradare automaticamente le richieste in arrivo al canale giusto, mentre un team di vendite riceve aggiornamenti sulle trattative e suggerimenti sui passi successivi senza mai abbandonare la conversazione. I tuoi dati rimangono sempre sotto il controllo della tua organizzazione.

Discord ha seguito un percorso più sperimentale con l’IA. Nel 2023, la piattaforma ha testato un chatbot basato su OpenAI chiamato Clyde, ma lo ha poi dismesso nello stesso anno. Due funzioni sono ancora in fase di test limitato: AutoMod AI, che utilizza modelli linguistici per aiutare i moderatori a contrassegnare le violazioni delle regole, e le sintesi delle conversazioni per aggiornarsi sui canali più attivi.

La community di sviluppatori di Discord aggiunge un ulteriore livello. Se entri in un server che utilizza bot di IA, potresti trovare moderazione automatica, strumenti di generazione di immagini o assistenti per domande e risposte. Dipende da ciò che gli amministratori del server hanno configurato. Piattaforme come Midjourney hanno costruito le loro prime community interamente su Discord, e alcune delle sperimentazioni con l’IA più attive online avvengono proprio lì.

Discord vs. Slack: integrazioni

Se la tua giornata lavorativa è scandita dal passare continuamente tra un tracker dei progetti, un CRM, uno strumento di design e un drive su cloud, è fondamentale che tu sappia quanto bene la tua piattaforma di comunicazione si connette a tutti questi strumenti. Le due piattaforme gestiscono questa esigenza in modi molto diversi.

Il Marketplace delle app di Slack

Slack si connette con più di 2.600 app tramite Slack Marketplace. Queste integrazioni di Slack funzionano allo stesso modo in ogni canale, MD e workflow, portando in superficie le informazioni, attivando azioni e tenendoti aggiornato senza doverti spostare da un’app all’altra. Workflow Builder ti consente di automatizzare le attività di routine collegando dei trigger alle azioni nei tuoi strumenti, senza bisogno di codice. Puoi facilmente configurare un workflow che raccoglie feedback tramite un modulo, lo posta in un canale e crea un’attività nel tuo tracker dei progetti.

Un team di vendita può ricevere una notifica in un canale Slack quando si chiude una trattativa nel CRM, avviare automaticamente un aggiornamento nel tracker dei progetti e coinvolgere il team di onboarding, il tutto senza cambiare scheda. Gli strumenti connessi si comportano allo stesso modo in un canale di progetto, in un MD o in un’area di lavoro condivisa da più team.

La community di bot di Discord

L’App Directory di Discord ospita bot e app sviluppati dalla sua community di sviluppatori, molti dei quali incentrati sulla moderazione, l’intrattenimento e le funzioni social. I bot più popolari gestiscono la riproduzione musicale, i sondaggi, la gestione dei ruoli e le statistiche del server. Lo sviluppo dei bot è una parte fondamentale della cultura di Discord e alcuni server si affidano a decine di bot che lavorano in tandem. Gli sviluppatori possono creare bot personalizzati tramite le API di Discord, e la community condivide e perfeziona questi strumenti in modo aperto.

Discord vs. Slack: app per dispositivi mobili

L’app per dispositivi mobili di Slack ti dà accesso a canali, conversazioni, incontri, clip e alle app connesse, ovunque tu sia. Tra una riunione e l’altra o in viaggio verso l’aeroporto, puoi aggiornarti su una conversazione, approvare un workflow o entrare in un incontro direttamente dal telefono. Le notifiche sono completamente personalizzabili: puoi scegliere di ricevere solo i tag e i messaggi urgenti, oppure mettere in pausa gli avvisi nelle ore non lavorative. Tutti gli strumenti di collaborazione del team e le app integrate funzionano da telefono anche se, sugli schermi più piccoli, la gestione avanzata come amministratore è limitata.

L’esperienza su dispositivi mobili di Discord comprende testo, voce, video e condivisione dello schermo, con supporto esteso anche alle console di gioco come PlayStation e Xbox. Puoi impostare le preferenze per le notifiche per ogni server e canale; inoltre, l’accesso ai canali vocali funziona senza problemi anche da uno schermo più piccolo. Le funzioni di gestione del server sono disponibili anche su dispositivi mobili, per cui gli amministratori possono modificare ruoli e autorizzazioni ovunque si trovino. Discord offre inoltre l’integrazione con le console, permettendoti di partecipare a chiamate vocali direttamente dalla PS5 senza bisogno di un dispositivo separato.

Discord vs. Slack: sicurezza e privacy

Slack è stato progettato pensando alla sicurezza. I tuoi messaggi, file e dati rimangono protetti sia durante il trasferimento tra dispositivi che quando sono archiviati, e la piattaforma vanta certificazioni come SOC 2 e HIPAA per le organizzazioni che devono soddisfare requisiti di conformità.

Il tuo team IT gestisce le chiavi di crittografia e può revocare l’accesso a qualsiasi dato in qualsiasi momento. L’IA di Slack opera sull’infrastruttura di Slack, quindi i dati della tua area di lavoro non vengono mai usati per addestrare i modelli e restano sempre sotto il tuo controllo.

Discord punta a mantenere le community al sicuro. Le chiamate audio e video utilizzano ora la crittografia end-to-end, un protocollo che Discord ha iniziato a implementare nel 2024 dopo aver collaborato con ricercatori di sicurezza esterni per verificarne il design. Dall’inizio del 2026, è obbligatoria su tutti i client supportati. I messaggi di testo non sono crittografati nello stesso modo, il che consente a Discord di moderare i contenuti e applicare le linee guida della community.

Discord ha inoltre introdotto la verifica dell’età nell’ambito delle sue iniziative per la sicurezza dei giovani utenti. La piattaforma determina automaticamente l’età della maggior parte degli utenti tramite i segnali già presenti nell’account, e oltre il 90% degli utenti non dovrà eseguire alcun passaggio aggiuntivo. Chi desidera accedere a contenuti con restrizioni di età potrebbe dover verificare la propria identità tramite la stima dell’età facciale o la scansione di un documento d’identità.

Slack offre ai team IT le certificazioni, la gestione delle chiavi e gli strumenti di governance dei dati necessari per superare un audit. Discord mette a disposizione degli amministratori della community strumenti di moderazione, sistemi di segnalazione e AutoMod per mantenere il server in buono stato. Gli strumenti di ciascuna piattaforma sono pensati per il ruolo per cui è stata creata.

Discord vs. Slack: prezzi

Entrambe le piattaforme permettono di iniziare gratuitamente, anche se i livelli a pagamento si rivolgono a pubblici diversi. I piani a pagamento di Slack hanno un prezzo per utente al mese, che va da meno di 10 $ a circa 20 $. Ogni piano a pagamento include funzioni di IA, cronologia illimitata dei messaggi e integrazioni. Per le organizzazioni di grandi dimensioni, è disponibile un preventivo per Enterprise Grid.

Discord è gratuito per la maggior parte delle funzioni che gli utenti utilizzano: messaggistica illimitata, chiamate vocali e videochiamate con un massimo di 25 partecipanti e creazione di server. Se desideri uno streaming di qualità superiore, la possibilità di caricare file di dimensioni maggiori o opzioni di personalizzazione del profilo, Discord offre aggiornamenti a pagamento facoltativi per ogni utente.

Slack (per utente, al mese) Discord (per individuo, al mese) Gratuito Messaggistica di base, cronologia di 90 giorni Messaggistica, voce e video illimitati Piano a pagamento base Meno di 10 $ — cronologia illimitata, integrazioni, IA Circa 3 $ — caricamenti più grandi, emoji personalizzate Fascia media/alta Circa 13 $ - 20 $ — sicurezza avanzata, conformità, strumenti di amministrazione Circa 10 $ — streaming HD, avatar animato, potenziamenti del server Aziende/personalizzato Contatta le vendite n/d IA inclusa Sì, in tutti i piani a pagamento Nessuna IA nativa (solo funzioni sperimentali)

Slack vs. Discord: come scegliere

Slack è adatto a organizzazioni di ogni dimensione, dalle startup alle grandi imprese, che hanno bisogno di una collaborazione strutturata, integrazioni e workflow.

Se hai un team distribuito che si coordina su fusi orari diversi, un’azienda in crescita che gestisce più progetti in parallelo, o un’impresa con un insieme di strumenti che spazia su decine di applicazioni, Slack riunisce tutto in un unico posto. Conversazioni organizzate in thread, cronologia ricercabile, controlli di conformità e integrazioni che collegano il CRM al tracker dei progetti fino all’help desk: Slack è stato creato per questo scopo.

Discord è pensato per community, gruppi di creator e team in cui la comunicazione vocale in tempo reale e un’interazione informale definiscono la cultura. Una community di videogiocatori con migliaia di membri può organizzare decine di canali tematici, stanze vocali ad accesso libero e autorizzazioni basate sui ruoli all’interno di un unico server. Lo stesso vale per l’hub dei contributori di un progetto open source o per lo spazio dedicato ai fan di un creator. Discord gestisce tutto questo senza alcun costo. Per i gruppi che comunicano principalmente a voce e cercano uno spazio facile da configurare e personalizzare, Discord è la scelta giusta.

Molte organizzazioni usano Slack per il lavoro quotidiano e Discord per le community esterne o i gruppi di interesse. Le due piattaforme rispondono a esigenze diverse nel modo in cui team e community comunicano. Se stai valutando Slack come alternativa a Discord, o viceversa, questa guida su come scegliere un’app di comunicazione per il team spiega a cosa dare la priorità.

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Vuoi sapere come Slack si confronta con altri strumenti di collaborazione e comunicazione basati su cloud? Dai un’occhiata al nostro confronto tra Slack e Google Chat e tra Slack e Microsoft Teams.

Slack vs. Discord: domande frequenti