Slack ou Discord: comparando as principais ferramentas de colaboração

Principais destaques O Discord se concentra no bate-papo por voz em tempo real e no engajamento da comunidade, enquanto o Slack organiza conversas, apps e fluxos de trabalho em uma plataforma estruturada, criada para equipes profissionais.

O Slack inclui IA integrada, integrações avançadas com terceiros e controles de segurança empresarial. O Discord oferece recursos de voz robustos e ferramentas sociais voltadas para um conjunto de necessidades diferente do sistema operacional de trabalho do Slack.

Ambas as plataformas oferecem planos gratuitos. Todos os planos pagos do Slack incluem IA, histórico ilimitado e integrações. Os upgrades pagos do Discord se concentram na qualidade de transmissão e na personalização de perfis.

A plataforma que você escolhe para a colaboração em equipe deve facilitar o trabalho. Por isso, é importante conhecer as diferenças entre ferramentas como o Slack e o Discord.

O Discord começou como um app de bate-papo por voz para gamers e se transformou em uma plataforma onde comunidades dos mais variados tipos se reúnem para discutir interesses em comum. O Slack é um sistema operacional de trabalho criado para equipes profissionais. É um lugar onde pessoas, apps e fluxos de trabalho se reúnem para que o trabalho de verdade aconteça. Essas origens moldam o funcionamento de cada plataforma até hoje.

Veja a seguir como essas diferenças se manifestam em recursos, integrações, IA, segurança e preços.

Slack ou Discord: visão geral

O Slack e o Discord são organizados em torno de ideias fundamentalmente diferentes. O Discord é organizado em servidores, espaços da comunidade nos quais as pessoas entram e saem de canais de voz e de bate-papos de texto organizados por assunto. O Slack oferece workspaces em que canais, conversas e apps conectados mantêm projetos, equipes e decisões em andamento.

Slack Discord Foco principal Sistema operacional de trabalho para equipes Comunidades e bate-papos por voz em tempo real Modelo de organização Canais e conversas em workspaces Servidores com canais de texto, voz e fórum Mensagens Mensagens agrupadas em conversas com opções flexíveis de postagem Bate-papo contínuo em tempo real Voz e vídeo Círculos para chamadas rápidas e clipes para atualizações gravadas Canais de voz sempre ativos e transmissão em HD com o Nitro Recursos de IA IA integrada em todos os planos pagos (resumos, pesquisa, Slackbot) AutoMod AI e resumos de conversas (em testes limitados) Integrações Mais de 2.600 apps que funcionam da mesma forma em todos os canais Bots criados pela comunidade por meio do Diretório de aplicativos Segurança SOC 2, HIPAA, Encryption Key Management Ferramentas de moderação da comunidade, criptografia de ponta a ponta apenas para áudio/vídeo App para dispositivos móveis Experiência completa de computador em dispositivos móveis Experiência completa de computador em dispositivos móveis e suporte a console Colaboração externa Canais compartilhados do Slack Connect Convites para servidores externos Modelo de preços Por usuário, por mês, com planos empresariais em camadas Gratuito com assinatura individual opcional do Nitro

O Slack é ideal para equipes que usam diversas ferramentas e precisam que tudo funcione de forma integrada. As conversas ficam organizadas em canais por assunto, e a pesquisa empresarial abrange todos os seus apps conectados para encontrar mensagens, arquivos e dados em um só lugar. Os círculos permitem iniciar uma chamada de voz em segundos, sem precisar agendar nada.

O Discord atende a comunidades que se desenvolvem por meio de conversas em tempo real. Os canais de voz ficam sempre abertos para que as pessoas entrem quando quiserem, sem necessidade de agendamento ou envio de convites. É o tipo de configuração que parece natural para grupos que preferem falar a digitar. Os servidores suportam canais de texto, voz, fórum e palco, oferecendo a grandes comunidades espaço para organizar dezenas de assuntos sob o mesmo ambiente. Cerca de 200 milhões de pessoas usam a plataforma todo mês, e a comunidade de desenvolvedores criou milhares de bots e apps que ampliam o que os servidores podem fazer.

Slack ou Discord: interface e experiência do usuário

Seu dia no Slack começa com uma única barra lateral. Canais, MDs e apps ficam todos em uma única exibição, e você pode agrupá-los por projeto, equipe ou prioridade, reorganizando-os conforme sua carga de trabalho muda. As conversas mantêm as discussões individuais organizadas para que o canal principal continue fácil de acompanhar, e recursos como canvas e listas permitem que sua equipe acompanhe documentos, decisões e tarefas lado a lado com a discussão.

Quando você precisa verificar as atualizações de um projeto, encontrar um arquivo da semana passada ou responder à pergunta de um colega de equipe, não é necessário sair do workspace para fazer isso. Você também pode definir quais conversas recebem notificações, silenciar as mais barulhentas e exibir apenas o que é relevante. Essa experiência simplificada significa menos tempo alternando entre ferramentas e mais tempo dedicado ao trabalho em si.

O Discord é organizado em servidores, e cada um é um mundo independente. Grandes comunidades de jogos, projetos de código aberto e bases de fãs de criadores usam esse modelo para criar espaços altamente personalizados com dezenas de canais temáticos, funções personalizadas e permissões detalhadas. Os administradores podem configurar telas de boas-vindas, definir requisitos de verificação e usar bots para automatizar a moderação. Essa independência é um grande diferencial quando uma comunidade quer controle total sobre sua aparência, experiência e regras.

Se você participa de vários servidores, precisará navegar por resultados de pesquisa e configurações de notificações separados para cada um. Quem usa o Discord para várias comunidades desenvolve seus próprios hábitos para ficar por dentro de tudo, mas a experiência não transmite a sensação de estar trabalhando em um único workspace unificado.

Slack ou Discord: integração

O Slack é muito parecido com um escritório que já está pronto antes mesmo da chegada dos novos funcionários. Os administradores criam canais, fixam documentos importantes e configuram fluxos de trabalho automatizados com antecedência. Quando alguém novo entra, o workspace já está organizado em torno dos projetos e das ferramentas da equipe. As configurações padrão de notificações, os níveis de permissão e as conexões de apps já estão definidos antes mesmo de alguém enviar a primeira mensagem. À medida que a equipe cresce, você adiciona canais, cria grupos entre equipes e gerencia permissões em um lugar centralizado. A estrutura cresce junto com você.

O Discord prioriza velocidade e simplicidade. Qualquer pessoa pode criar um servidor em poucos cliques, e entrar em um requer apenas um link de convite. Para as comunidades, essa facilidade de acesso é exatamente o que importa. Os servidores de comunidades podem exigir que novos membros concordem com as regras ou respondam a perguntas de triagem, e um fluxo de integração mais recente direciona as pessoas para os canais relevantes. À medida que um servidor do Discord cresce, os administradores adicionam funções, canais e bots de moderação. Essa abordagem funciona bem para grandes comunidades com muitos assuntos diferentes.

Slack ou Discord: conversas e mensagens

A principal diferença entre essas duas plataformas reside na forma como lidam com as conversas do dia a dia. O Slack foi projetado para comunicação assíncrona e trabalho em equipe estruturado. O Discord facilita a interação em tempo real e o bate-papo informal em comunidades.

Conversas e trabalho assíncronos. As conversas no Slack permitem que você ramifique discussões focadas sem desviar o fio do canal principal. Imagine um gerente de produto em Nova York revisando atualizações noturnas de uma equipe em Berlim: ele pode se atualizar em uma conversa, responder com perguntas e compartilhar a solução com o canal mais amplo, tudo sem precisar agendar uma chamada. O Discord oferece suporte a conversas e canais de fórum, mas o padrão é um fluxo contínuo de mensagens. Isso é ótimo para conversas espontâneas, mas, em canais movimentados, as mensagens mais antigas podem passar despercebidas rapidamente.

Voz e vídeo. Os canais de voz sempre ativos são a marca registrada do Discord: salas abertas onde você entra, fala e sai. O Slack mantém a comunicação por voz simples com os círculos para chamadas rápidas e clipes para atualizações gravadas curtas, ambos projetados para ajudar as equipes a se adaptarem ao trabalho assíncrono em fusos horários diferentes.

Colaboração externa. O Slack Connect permite configurar canais compartilhados com pessoas de fora da sua organização, com integração completa de mensagens e apps. A comunicação entre servidores do Discord acontece por mensagens diretas.

Slack ou Discord: recursos de IA

O Slack inclui IA integrada em todos os planos pagos. A IA do Slack gera resumos de conversas, destaques diários, pesquisa com assistência de IA e geração de fluxos de trabalho. Tudo funciona na própria infraestrutura do Slack, de modo que os seus dados não passam por modelos de terceiros.

O Slackbot, seu agente de IA pessoal para o trabalho, vai ainda mais longe ao usar o contexto do seu workspace. Ele pode reunir atualizações antes de uma reunião, redigir uma mensagem no seu tom ou montar uma lista de itens de ação com base em uma conversa. Se você perdeu uma longa discussão em um canal durante a noite, o Slackbot pode te atualizar em segundos.

Com o Agentforce, agentes de IA especializados podem lidar com tarefas como gerenciamento de pipeline, pesquisa de clientes e integração de funcionários diretamente no Slack. Uma equipe de suporte pode encaminhar solicitações recebidas para o canal certo automaticamente, enquanto a equipe de vendas recebe atualizações de negócios e recomendações de próximas etapas sem sair da conversa. Seus dados sempre permanecem sob o controle da sua organização.

O Discord trilhou um caminho mais experimental com IA. A plataforma testou um chatbot com tecnologia da OpenAI chamado Clyde em 2023, mas o descontinuou ainda naquele ano. Dois recursos ainda estão em testes limitados: o AutoMod AI, que usa modelos de linguagem para ajudar administradores a sinalizar violações de regras, e os resumos de conversas, voltados para quem precisa se atualizar em canais movimentados.

A comunidade de desenvolvedores do Discord adiciona outra camada. Se você entrar em um servidor que usa bots de IA, pode encontrar moderação automatizada, ferramentas de geração de imagens ou assistentes de perguntas e respostas. Isso depende do que os administradores do servidor configuraram. Plataformas como o Midjourney construíram suas primeiras comunidades inteiramente no Discord, e alguns dos experimentos mais ativos com IA na internet acontecem por lá.

Discord ou Slack: integrações

Se o seu dia de trabalho envolve alternar entre um rastreador de projetos, um CRM, uma ferramenta de design e um armazenamento na nuvem, você vai querer saber como a sua plataforma de comunicação se conecta a todos eles. As duas plataformas lidam com isso de maneiras bem distintas.

O marketplace do app Slack

O Slack se conecta a mais de 2.600 apps pelo Slack Marketplace. Essas integrações do Slack funcionam da mesma forma em todos os canais, MDs e fluxos de trabalho, exibindo informações, acionando ações e mantendo você por dentro de tudo sem precisar trocar de app. O criador de fluxo de trabalho permite automatizar tarefas rotineiras conectando acionadores a ações nas suas ferramentas, sem necessidade de código. Você pode facilmente configurar um fluxo de trabalho que coleta feedback por meio de um formulário, posta no canal e cria uma tarefa no seu rastreador de projetos.

Uma equipe de vendas pode receber uma notificação em um canal do Slack quando um negócio é fechado no CRM, acionar automaticamente uma atualização no rastreador de projetos e incluir a equipe de integração, tudo isso sem precisar trocar de guia. As ferramentas conectadas funcionam da mesma forma em um canal de projeto, em uma MD ou em um workspace entre equipes.

A comunidade de bots do Discord

O Diretório de aplicativos do Discord reúne bots e apps criados pela comunidade de desenvolvedores, com foco em moderação, entretenimento e recursos sociais. Os bots mais populares gerenciam reprodução de música, enquetes, gerenciamento de funções e análise de servidores. O desenvolvimento de bots é uma parte importante da cultura do Discord, e alguns servidores dependem de dezenas de bots trabalhando em conjunto. Os desenvolvedores podem criar bots personalizados usando a API do Discord, e a comunidade compartilha e aprimora essas ferramentas de forma aberta.

Discord ou Slack: app para dispositivos móveis

O app Slack para dispositivos móveis dá acesso a canais, conversas, círculos, clipes e apps conectados onde quer que você esteja. Entre reuniões ou a caminho do aeroporto, você pode acompanhar uma conversa, aprovar um fluxo de trabalho ou entrar em um círculo pelo telefone. As notificações são totalmente personalizáveis, então você pode permitir apenas mensagens urgentes e menções ou desativar completamente os alertas fora do horário de trabalho. Todas as ferramentas de colaboração em equipe e os apps integrados funcionam pelo telefone, embora o gerenciamento avançado de administrador seja limitado em telas menores.

A experiência do Discord em dispositivos móveis inclui mensagens de texto, voz, vídeo e compartilhamento de tela, com suporte que se estende a consoles de videogame como PlayStation e Xbox. É possível definir preferências de notificação por servidor e por canal, e a participação em canais de voz funciona perfeitamente mesmo em telas menores. Os recursos de gerenciamento de servidores também estão disponíveis em dispositivos móveis, permitindo que os administradores ajustem funções e permissões em qualquer lugar. O Discord também oferece integração com consoles, permitindo que você participe de chamadas de voz diretamente de um PS5 sem precisar de um dispositivo separado.

Discord ou Slack: segurança e privacidade

O Slack foi desenvolvido com a segurança em mente. Suas mensagens, seus arquivos e seus dados ficam protegidos, quer estejam sendo transferidos entre dispositivos ou armazenados, e a plataforma possui certificações como SOC 2 e HIPAA para organizações que precisam atender a requisitos de conformidade.

Sua equipe de TI detém as chaves de criptografia e pode revogar o acesso a qualquer dado a qualquer momento. A IA do Slack funciona na própria infraestrutura do Slack, de modo que os dados do seu workspace nunca são usados para treinar os modelos e nunca saem do seu controle.

O Discord se concentra em manter as comunidades seguras. As chamadas de áudio e de vídeo agora usam criptografia de ponta a ponta, um protocolo que o Discord começou a implementar em 2024, após trabalhar com pesquisadores de segurança externos para auditar o projeto. Desde o início de 2026, esse recurso é obrigatório em todos os clientes compatíveis. As mensagens de texto não são criptografadas da mesma forma, o que permite ao Discord moderar o conteúdo e aplicar suas diretrizes da comunidade.

O Discord também introduziu a verificação de idade como parte de suas iniciativas de segurança para adolescentes. A plataforma determina automaticamente a idade da maioria dos usuários com base em dados já existentes na conta, e mais de 90% deles não precisam realizar nenhuma ação adicional. Qualquer pessoa que deseje acessar conteúdo com restrição de idade pode precisar verificar sua identidade por meio de estimativa de idade facial ou de digitalização de documento de identidade.

O Slack oferece às equipes de TI as certificações, o gerenciamento de chaves e a governança de dados necessários para passar em auditorias. O Discord oferece aos administradores de comunidade ferramentas de moderação, sistemas de denúncia e o AutoMod para manter os servidores em bom estado. As ferramentas de cada plataforma são adequadas à função para a qual foram criadas.

Discord ou Slack: preços

As duas plataformas permitem que você comece gratuitamente, embora os planos pagos atendam a públicos distintos. Os planos pagos do Slack têm preço por usuário por mês, variando de menos de US$ 10 a cerca de US$ 20. Todos os planos pagos incluem recursos de IA, histórico ilimitado de mensagens e integrações. O preço do Enterprise Grid está disponível para organizações maiores.

O Discord é gratuito para a maioria das funções para as quais as pessoas o usam: mensagens ilimitadas, chamadas de voz e de vídeo com até 25 participantes e criação de servidores. Se você deseja transmissões de maior qualidade, envio de arquivos maiores ou personalização de perfil, o Discord oferece planos pagos opcionais por usuário.

Slack (por usuário, por mês) Discord (por pessoa, por mês) Gratuito Mensagens essenciais, histórico de 90 dias Mensagens, voz e vídeo ilimitados Plano pago inicial Menos de US$ 10: histórico ilimitado, integrações, IA ~US$ 3: uploads maiores, emoji personalizado Plano intermediário/avançado ~US$ 13 a ~US$ 20: segurança avançada, conformidade, ferramentas de administrador ~US$ 10: transmissão em HD, avatar animado, impulsos de servidor Empresarial/personalizado Fale com a equipe de vendas Não disponível IA incluída Sim, em todos os planos pagos Sem IA nativa (apenas recursos experimentais)

Slack ou Discord: quando escolher cada um

O Slack é indicado para organizações de todos os portes, de startups a grandes empresas, que precisam de colaboração estruturada, integrações e fluxos de trabalho.

Se você tem uma equipe distribuída que precisa se coordenar entre diferentes fusos horários, uma empresa em crescimento que gerencia vários projetos em paralelo ou uma empresa com uma pilha de tecnologias que abrange dezenas de ferramentas, o Slack reúne tudo isso em um só lugar. Conversas, histórico pesquisável, controles de conformidade e integrações que conectam seu CRM ao seu gerenciador de projetos e ao seu suporte técnico: é para isso que o Slack foi criado.

O Discord é ideal para comunidades, grupos de criadores e equipes em que a comunicação por voz em tempo real e o engajamento informal definem a cultura. Uma comunidade gamer com milhares de membros pode organizar dezenas de canais por assunto, salas de voz com entrada livre e permissões por cargo em um único servidor. A central de colaboradores de um projeto de código aberto ou o espaço de fãs de um criador tem a mesma flexibilidade. O Discord oferece tudo isso sem custo. Para grupos que se comunicam principalmente por voz e desejam um espaço fácil de configurar e personalizar, o Discord é a solução ideal.

Muitas organizações usam o Slack para o trabalho do dia a dia e o Discord para comunidades externas ou grupos de interesse. As duas plataformas atendem a momentos distintos na forma como equipes e comunidades se comunicam. Se você está considerando o Slack como alternativa ao Discord, ou vice-versa, este guia sobre como escolher um app de comunicação para equipes explica o que priorizar.

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Quer saber como o Slack se compara a outras ferramentas de colaboração e comunicação na nuvem? Confira nossas comparações: Slack ou Google Chat e Slack ou Microsoft Teams.

Perguntas frequentes: Slack ou Discord