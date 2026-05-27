Slack frente a Discord: comparativa de las mejores herramientas de colaboración

Conclusiones clave Discord se centra en el chat de voz en tiempo real y la participación comunitaria, mientras que Slack organiza conversaciones, aplicaciones y flujos de trabajo en una plataforma estructurada diseñada para equipos profesionales.

Slack incluye IA integrada, integraciones profundas con terceros y controles de seguridad empresarial. Discord ofrece potentes funciones de voz y herramientas comunitarias orientadas a unas necesidades distintas a las del sistema operativo de trabajo de Slack.

Ambas plataformas tienen niveles gratuitos. Todos los planes de pago de Slack incluyen IA, historial ilimitado e integraciones. Las mejoras de pago de Discord se centran en la calidad de la transmisión y la personalización del perfil.

La plataforma que elijas para la colaboración en equipo debería facilitar el trabajo. Por eso es importante conocer las diferencias entre herramientas como Slack y Discord.

Discord nació como una aplicación de chat de voz para jugadores y se convirtió en una plataforma donde todo tipo de comunidades se reúnen para hablar de sus intereses comunes. Slack es un sistema operativo de trabajo diseñado para equipos profesionales. Es un lugar donde personas, aplicaciones y flujos de trabajo se unen para que el trabajo real se lleve a cabo. Esos orígenes definen todo lo que caracteriza el funcionamiento de cada plataforma hoy en día.

Así es como se manifiestan esas diferencias en funciones, integraciones, IA, seguridad y precios.

Slack frente a Discord: resumen

Slack y Discord se organizan en torno a ideas fundamentalmente distintas. Discord se basa en servidores: espacios comunitarios donde la gente entra y sale de canales de voz y chats de texto organizados por temas. Slack ofrece espacios de trabajo donde los canales, los hilos de conversaciones y las aplicaciones conectadas mantienen en marcha proyectos, equipos y decisiones.

Slack Discord Enfoque principal Sistema operativo de trabajo para equipos Chat de comunidad y de voz en tiempo real Modelo de organización Canales e hilos de conversaciones en espacios de trabajo Servidores con canales de texto, voz y foros Mensajería Mensajería con hilos de conversaciones y opciones de publicación flexibles Chat continuo en tiempo real Voz y vídeo Juntas para llamadas rápidas; clips para actualizaciones grabadas Canales de voz siempre activos; transmisión en HD con Nitro Funciones de IA IA integrada en todos los planes de pago (resúmenes, búsqueda, Slackbot) IA de AutoMod y resúmenes de conversaciones (en pruebas limitadas) Integraciones Más de 2600 aplicaciones que funcionan igual en todos los canales Bots creados por la comunidad a través del Directorio de aplicaciones Seguridad SOC 2, HIPAA, gestión de claves de cifrado Herramientas de moderación de la comunidad; cifrado de extremo a extremo solo para audio y vídeo Aplicación móvil Experiencia completa de ordenador en dispositivos móviles Experiencia completa de ordenador en dispositivos móviles y compatibilidad con consola Colaboración externa Canales compartidos de Slack Connect Invitaciones a servidores externos Modelo de precios Por usuario y mes, con planes de empresariales por niveles Gratuito con suscripción individual opcional a Nitro

Slack es ideal para equipos que utilizan diversas herramientas y necesitan que todo funcione de manera integrada. Las conversaciones se organizan en canales con hilos de la conversación para que los temas estén siempre ordenados, y la búsqueda empresarial abarca todas tus aplicaciones conectadas para encontrar mensajes, archivos y datos en un solo lugar. Las juntas te permiten iniciar una llamada de voz en segundos, sin necesidad de añadir nada al calendario.

Discord está pensado para comunidades que destacan por las conversaciones en tiempo real. Los canales de voz permanecen abiertos para que la gente pueda unirse cuando quiera, sin necesidad de programar nada ni enviar invitaciones. Es el tipo de entorno más natural para grupos que prefieren hablar antes que escribir. Los servidores admiten canales de texto, voz, foro y escenario, lo que ofrece a las grandes comunidades espacio para organizar decenas de temas bajo un mismo techo. Aproximadamente 200 millones de personas utilizan la plataforma cada mes, y la comunidad de desarrolladores ha creado miles de bots y aplicaciones que amplían las funciones de los servidores.

Slack frente a Discord: interfaz y experiencia de usuario

Tu jornada en Slack comienza con una única barra lateral. Los canales, los mensajes directos y las aplicaciones conviven en una sola vista, y puedes agruparlos por proyecto, equipo o prioridad, y reorganizarlos a medida que cambia tu carga de trabajo. Los hilos de la conversación mantienen los debates individuales organizados para que el canal principal sea fácil de leer, y funciones como canvas y listas permiten a tu equipo hacer un seguimiento de documentos, decisiones y tareas justo al lado de la conversación.

Cuando necesitas consultar la actualización de un proyecto, encontrar un archivo de la semana pasada o responder a la pregunta de un compañero, no tienes que salir del espacio de trabajo para hacerlo. También puedes ajustar las conversaciones que te envían alertas, silenciar las más ruidosas y ver solo lo que es relevante. Esta experiencia simplificada se traduce en menos tiempo cambiando de una herramienta a otra y más tiempo centrado en el trabajo en sí mismo.

Discord se organiza en torno a servidores, y cada uno es un mundo propio e independiente. Las grandes comunidades de videojuegos, los proyectos de código abierto y las comunidades de creadores utilizan este modelo para construir espacios muy personalizados con decenas de canales temáticos, roles personalizados y permisos detallados. Los administradores pueden configurar pantallas de bienvenida, establecer requisitos de verificación y usar bots para automatizar la moderación. Esa independencia es una gran ventaja cuando una comunidad quiere tener control total sobre su aspecto, su ambiente y sus normas.

Si te unes a varios servidores, tendrás que navegar por resultados de búsqueda y ajustes de notificaciones independientes para cada uno. Las personas que usan Discord para varias comunidades desarrollan sus propios hábitos para estar al día, pero la experiencia no tiene nada que ver con trabajar dentro de un único espacio de trabajo unificado.

Slack frente a Discord: incorporación

Slack se parece a una oficina preparada antes de que lleguen los nuevos empleados. Los administradores crean canales, añaden chinchetas a los documentos clave y configuran flujos de trabajo automatizados con antelación. Cuando alguien nuevo se une, el espacio de trabajo ya está organizado en torno a los proyectos y herramientas de su equipo. Las notificaciones predeterminadas, los niveles de permisos y las conexiones de aplicaciones están todos configurados antes de que nadie envíe su primer mensaje. A medida que el equipo crece, puedes añadir canales, crear grupos entre equipos y gestionar los permisos desde un lugar centralizado. La estructura se adapta a ti.

Discord apuesta por la velocidad y la sencillez. Cualquiera puede crear un servidor en unos pocos clics, y para unirse a uno solo, solo es necesario un enlace de invitación. Para las comunidades, esa baja barrera de entrada es precisamente el objetivo. Los servidores de comunidad pueden exigir a los nuevos miembros que acepten las normas o respondan a preguntas de verificación, y un flujo de incorporación más reciente orienta a las personas hacia los canales más relevantes. A medida que un servidor de Discord crece, los administradores añaden roles, canales y bots de moderación. Este enfoque funciona bien para comunidades grandes con muchos temas.

Slack frente a Discord: conversaciones y mensajería

La mayor diferencia entre estas dos plataformas se aprecia en cómo gestionan las conversaciones del día a día. Slack está diseñado para la comunicación asíncrona y el trabajo en equipo estructurado. Discord facilita la interacción en tiempo real y el chat informal entre comunidades.

Hilos de la conversación y trabajo asíncrono. Los hilos de Slack te permiten ramificarte en conversaciones específicas sin interrumpir el canal principal. Imagina que un responsable de producto de Nueva York revisa las actualizaciones nocturnas de un equipo de Berlín: puede ponerse al día en un hilo, responder con preguntas y compartir la resolución con el canal más amplio, todo sin necesidad de programar una llamada. Discord admite hilos y canales de foro, pero el patrón predeterminado es un flujo continuo de mensajes. Es genial para la conversación espontánea, pero en canales muy activos, es fácil que los mensajes anteriores se pierdan conforme las conversaciones avancen.

Voz y vídeo. Los canales de voz siempre activos de Discord son su sello distintivo: salas abiertas donde puedes entrar, hablar y salir cuando quieras. Slack mantiene la comunicación por voz sencilla con juntas para llamadas rápidas y clips para actualizaciones grabadas de poco tiempo de duración, ambos diseñados para ayudar a los equipos a adaptarse al trabajo asíncrono en distintas zonas horarias.

Colaboración externa. Slack Connect te permite crear canales compartidos con personas ajenas a tu organización, con mensajería completa e integración de aplicaciones incluidas. La comunicación entre servidores de Discord se realiza a través de mensajes directos.

Slack frente a Discord: funciones de IA

Slack incluye IA integrada en todos los planes de pago. Slack AI ofrece resúmenes de conversaciones, síntesis diarias, búsqueda asistida por IA y generación de flujos de trabajo. Todo ello dentro de la propia infraestructura de Slack, por lo que tus datos nunca llegan a modelos de terceros.

Slackbot, tu agente de IA personal para el trabajo, va aún más lejos aprovechando el contexto de tu espacio de trabajo. Puede recopilar actualizaciones antes de una reunión, redactar un mensaje con tu tono o crear una lista de tareas a partir de un hilo. Si te has perdido una larga conversación en un canal durante la noche, Slackbot puede ponerte al día en cuestión de segundos.

Con Agentforce, los agentes de IA especializados pueden gestionar tareas como la gestión de las canalizaciones, la investigación de clientes y la incorporación de empleados directamente desde Slack. Un equipo de Ayuda puede redirigir automáticamente las solicitudes entrantes al canal adecuado, mientras que un equipo de Ventas recibe actualizaciones sobre negociaciones y recomendaciones sobre los próximos pasos sin salir de la conversación. Tus datos permanecen siempre bajo el control de tu organización.

Discord ha seguido un camino más experimental con la IA. La plataforma probó un chatbot basado en OpenAI llamado Clyde en 2023, pero lo interrumpió más tarde ese mismo año. Dos funciones siguen en fase de prueba limitada: AutoMod AI, que utiliza modelos de lenguaje para ayudar a los administradores a marcar infracciones de las normas, y los resúmenes de conversaciones para ponerse al día en canales muy activos.

La comunidad de desarrolladores de Discord añade otra capa. Si te unes a un servidor que usa bots de IA, es posible que encuentres moderación automatizada, herramientas de generación de imágenes o asistentes de preguntas y respuestas. Todo depende de lo que hayan configurado los administradores del servidor. Plataformas como Midjourney construyeron sus primeras comunidades íntegramente en Discord, y algunos de los experimentos con IA más activos de la red se desarrollan ahí.

Discord frente a Slack: integraciones

Si tu jornada laboral implica ir saltando entre el seguimiento de proyectos, un CRM, una herramienta de diseño y un almacenamiento en la nube, querrás saber cómo se conecta tu plataforma de comunicación con todas ellas. Las dos plataformas lo gestionan de formas muy distintas.

Slack Marketplace

Slack se conecta con más de 2600 aplicaciones a través de Slack Marketplace. Estas integraciones de Slack funcionan de la misma manera en cada canal, mensaje directo y flujo de trabajo, mostrando información, desencadenando acciones y manteniéndote al día sin necesidad de cambiar de aplicación. El creador de flujos de trabajo te permite automatizar tareas rutinarias conectando activadores con acciones en todas tus herramientas, sin necesidad de programar nada. Puedes configurar fácilmente un flujo de trabajo que recoja comentarios a través de un formulario, los publique en un canal y cree una tarea en tu seguimiento de proyectos.

Un equipo de ventas puede recibir una notificación en un canal de Slack cuando se cierra una negociación en su CRM, iniciar automáticamente una actualización en el seguimiento de proyectos e incluir al equipo de incorporación, todo ello sin cambiar de pestaña. Las herramientas conectadas funcionan del mismo modo en un canal de proyecto, un mensaje directo o un espacio de trabajo entre equipos.

La comunidad de bots de Discord

El Directorio de aplicaciones de Discord incluye bots y aplicaciones creados por su comunidad de desarrolladores, muchos de ellos centrados en la moderación, el entretenimiento y las funciones sociales. Los bots más populares gestionan la reproducción de música, las encuestas, la administración de roles y el análisis de datos del servidor. El desarrollo de bots es una parte fundamental de la cultura de Discord, y algunos servidores dependen de decenas de bots que trabajan conjuntamente. Los desarrolladores pueden crear bots personalizados mediante la API de Discord, y la comunidad comparte y perfecciona estas herramientas de forma abierta.

Discord frente a Slack: aplicación móvil

La aplicación móvil de Slack te da acceso a canales, hilos de la conversación, juntas, clips y tus aplicaciones conectadas cuando estás fuera de la oficina. Entre reuniones o de camino al aeropuerto, puedes ponerte al día en un hilo de la conversación, aprobar un flujo de trabajo o unirte a una junta desde tu teléfono. Las notificaciones son totalmente personalizables, de modo que puedes recibir solo los mensajes urgentes y las menciones, o pausar las alertas completamente fuera del horario laboral. Todas las herramientas de colaboración en equipo y las aplicaciones integradas funcionan desde tu teléfono, aunque la administración avanzada está limitada en las pantallas más pequeñas.

La experiencia móvil de Discord incluye texto, voz, vídeo y la función de compartir pantalla, con compatibilidad que se extiende a consolas de videojuegos como PlayStation y Xbox. Puedes configurar las preferencias de notificaciones por servidor y por canal, y unirte a canales de voz funciona de forma fluida desde una pantalla más pequeña. Las funciones de administración del servidor también están disponibles en el móvil, por lo que los administradores pueden ajustar roles y permisos sobre la marcha. Discord también ofrece integración con consolas, lo que te permite unirte a llamadas de voz directamente desde una PS5 sin necesidad de un dispositivo adicional.

Discord frente a Slack: seguridad y privacidad

Slack está diseñado pensando en la seguridad. Tus mensajes, archivos y datos permanecen protegidos tanto si se están transfiriendo entre dispositivos como si están almacenados, y la plataforma cuenta con certificaciones como SOC 2 e HIPAA para las organizaciones que necesitan cumplir con requisitos de cumplimiento de normativas.

Tu equipo de TI gestiona las claves de cifrado y puede revocar el acceso a cualquier dato en cualquier momento. La IA de Slack funciona en la propia infraestructura de Slack, por lo que los datos de tu espacio de trabajo nunca se utilizan para entrenar los modelos ni escapan de tu control.

Discord se centra en mantener las comunidades seguras. Las llamadas de audio y vídeo utilizan ahora cifrado de extremo a extremo, un protocolo que Discord empezó a implementar en 2024 tras colaborar con investigadores de seguridad externos para auditar el diseño. A principios de 2026, es obligatorio en todos los clientes compatibles. Los mensajes de texto no están cifrados de la misma forma, lo que permite a Discord moderar el contenido y aplicar sus normas de comunidad.

Discord también ha introducido la verificación de edad como parte de sus iniciativas para la seguridad de los adolescentes. La plataforma determina la edad de la mayoría de los usuarios de forma automática a través de las señales existentes en la cuenta, y más del 90 por ciento de los usuarios no tendrán que realizar ningún paso adicional. Cualquier persona que desee acceder a contenido que tenga restricción de edad puede tener que verificar su identidad mediante estimación facial de la edad o escaneado del documento de identidad.

Slack ofrece a los equipos de TI las certificaciones, la gestión de claves y el control de datos que necesitan para pasar una auditoría. Discord proporciona a los administradores de comunidades herramientas de moderación, sistemas de notificación y AutoMod para mantener un servidor en buen estado. Las herramientas de cada plataforma se adaptan a la función para la que fue creada.

Discord frente a Slack: precios

Ambas plataformas permiten empezar de forma gratuita, aunque los niveles de pago están orientados a públicos distintos. Los planes de pago de Slack tienen un precio por usuario al mes, que oscila entre menos de 10 $ y unos 20 $. Todos los planes de pago incluyen funciones de IA, historial de mensajes ilimitado e integraciones. El precio de Enterprise Grid está disponible para organizaciones de mayor tamaño.

Discord es gratuito para la mayoría de los usos habituales: mensajería ilimitada, llamadas de voz y videollamadas con hasta 25 participantes y creación de servidores. Si quieres lograr una transmisión de mayor calidad, subir archivos más grandes o personalizar tu perfil, Discord ofrece mejoras de pago opcionales para cada usuario.

Slack (por usuario, al mes) Discord (por persona, al mes) Gratis Mensajería básica, historial de 90 días Mensajería ilimitada, voz y vídeo Primera tarifa de pago Menos de 10 $: historial ilimitado, integraciones, IA ~3 $: archivos más grandes para subir o cargar, emojis personalizados Nivel intermedio/superior De ~13 $ a ~20 $: seguridad avanzada, cumplimiento normativo, herramientas de administrador ~10 $: transmisión en HD, avatar animado, mejoras del servidor Empresa/personalizado Contactar con ventas n/a IA incluida Sí, todos los planes de pago Sin IA nativa (solo funciones experimentales)

Slack frente a Discord: cuándo elegir cada uno

Slack se adapta a organizaciones de todos los tamaños, desde startups hasta grandes empresas, que necesitan una colaboración estructurada, integraciones y flujos de trabajo.

Si tienes un equipo distribuido que se coordina entre distintas zonas horarias, una empresa en crecimiento que gestiona varios proyectos en paralelo o un negocio con tecnologías actuales que abarca decenas de herramientas, Slack lo reúne todo en un solo lugar. Hilos de conversación, historial con búsqueda, controles de cumplimiento normativo e integraciones que conectan tu CRM con tu gestor de proyectos y tu servicio de asistencia: para eso está hecho Slack.

Discord es ideal para comunidades, grupos de creadores y equipos donde la voz en tiempo real y la interacción informal marcan el ritmo. Una comunidad gamer con miles de miembros puede organizar decenas de canales temáticos, salas de voz de acceso libre y permisos basados en roles en un mismo servidor. El centro de colaboradores de un proyecto de código abierto o el espacio de fans de un creador disfrutan de la misma flexibilidad. Discord lo gestiona todo sin coste alguno. Para grupos que se comunican principalmente por voz y quieren un espacio fácil de configurar y personalizar, Discord es la solución.

Muchas organizaciones usan Slack para el trabajo del día a día y Discord para comunidades externas o grupos de interés. Las dos plataformas responden a momentos distintos en la comunicación de equipos y comunidades. Si estás valorando Slack como alternativa a Discord, o al revés, esta guía sobre cómo elegir una aplicación de comunicación para equipos te permite decidir qué priorizar.

¿Quieres descubrir todo lo que Slack puede hacer por tu equipo? Sigue leyendo más sobre lo que los usuarios de Slack tienen que decir de la plataforma. Empieza gratis o habla con el equipo de ventas para recibir más información.

¿Te preguntas cómo se compara Slack con otras herramientas de colaboración y comunicación en la nube? Echa un vistazo a nuestra comparativa de Slack frente a Google Chat y Slack frente a Microsoft Teams.

Preguntas frecuentes sobre Slack frente a Discord