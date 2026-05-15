Las mejores alternativas a Microsoft Teams para 2026

Conclusiones clave Las alternativas a Microsoft Teams varían según el modelo de colaboración, desde plataformas centradas en la mensajería hasta herramientas de vídeo y sistemas de gestión de proyectos estructurados. La elección adecuada depende de cómo se comunica y organiza el trabajo tu equipo.

Los equipos suelen buscar alternativas cuando los flujos de trabajo se expanden más allá de un único ecosistema o cuando necesitan enfoques distintos para la comunicación, las integraciones o la coordinación entre herramientas y departamentos.

La mayoría de las organizaciones utilizan varias herramientas, pero se benefician de un sistema central que conecte conversaciones, flujos de trabajo e integraciones, manteniendo la visibilidad y la coordinación de todos los procesos, en todos los proyectos.

Las herramientas de comunicación en el entorno laboral determinan cómo los equipos comparten información, coordinan el trabajo y colaboran en los proyectos. Muchas organizaciones empiezan con plataformas como Microsoft Teams para centralizar la mensajería, las reuniones y los archivos en un mismo lugar. Sin embargo, a medida que los equipos crecen o los flujos de trabajo evolucionan, existen otras opciones que se adaptan mejor a distintos estilos de comunicación, necesidades de integración o formas de organizar el trabajo.

En algunos casos, los equipos pueden necesitar más flexibilidad en la forma en que tienen lugar las conversaciones o en cómo fluye la información entre departamentos. Otros pueden replantearse cómo encajan la comunicación en tiempo real y la comunicación asíncrona en su trabajo del día a día. Explorar alternativas puede ayudar a los equipos a encontrar una configuración que se ajuste mejor a su forma de colaborar.

Por qué buscar alternativas a Microsoft Teams

Microsoft Teams actúa como centro neurálgico de la comunicación en el entorno laboral y la colaboración, especialmente para las organizaciones que ya utilizan las herramientas de Microsoft.

A medida que los equipos crecen o los flujos de trabajo cambian, es importante valorar otras opciones. Estas son algunas de las principales razones por las que las organizaciones pueden plantearse cambiar de Microsoft Teams a otra herramienta:

Gama de funciones y aspectos de la interfaz. Microsoft Teams combina chat, reuniones, uso compartido de archivos e integraciones con aplicaciones en una sola plataforma. Para algunos equipos, esta amplitud de funcionalidades cubre muchos casos de uso en un único entorno. Otros pueden preferir herramientas más centradas en flujos de trabajo específicos o que ofrezcan una forma distinta de organizar las conversaciones y la información.

Integración con el ecosistema de Microsoft. Teams se integra con los productos de Microsoft 365, como Outlook, SharePoint y OneDrive. Esto puede simplificar la colaboración para las organizaciones que ya utilizan esas herramientas. Al mismo tiempo, los equipos que dependen de una combinación de aplicaciones de terceros pueden preferir plataformas diseñadas para integrarse con un conjunto más amplio de herramientas y servicios.

Diferentes enfoques para organizar el trabajo y la comunicación. Los equipos estructuran la colaboración en torno a canales, reuniones y archivos dentro de un espacio de trabajo compartido. Algunas organizaciones exploran alternativas que dan prioridad a otros modelos, como la mensajería centrada en conversaciones, la colaboración por proyectos o una comunicación más asíncrona.

Necesidad de flexibilidad o funcionalidades especializadas. A medida que los flujos de trabajo se vuelven más complejos, los equipos pueden necesitar herramientas que respondan a necesidades específicas, como el seguimiento de proyectos, los debates en formato de comunidad o la automatización entre sistemas. Explorar alternativas puede ayudar a los equipos a encontrar plataformas que se adapten mejor a su forma de planificar, comunicarse y ejecutar el trabajo.

Qué buscar en una alternativa a Teams

Elegir una alternativa a Teams empieza por entender cómo se comunica tu equipo y cómo lleva a cabo su trabajo. Algunas herramientas dan prioridad a diferentes estilos de colaboración, por lo que la elección correcta depende menos de las funciones y más de cómo encajan esas funciones en el trabajo diario.

Aquí tienes algunas funciones que varían entre plataformas y que deberías tener en cuenta:

Estilo de comunicación. Algunas herramientas se centran en la mensajería en tiempo real y las reuniones, mientras que otras favorecen las actualizaciones asíncronas y la colaboración en profundidad. Al explorar nuevas herramientas, ten en cuenta cómo equilibra tu equipo las conversaciones con el trabajo que requiere más concentración.

Facilidad de incorporación y usabilidad. Las herramientas varían en la rapidez con la que los nuevos usuarios pueden empezar a trabajar y realizar tareas cotidianas. Busca plataformas con interfaces claras, una organización intuitiva y una configuración mínima, ya que estas funciones reducen el tiempo de formación y mejoran la adopción por parte de los equipos.

Capacidad de adaptación entre equipos y departamentos. A medida que las organizaciones crecen, las herramientas de comunicación deben ser capaces de dar soporte a múltiples equipos y proyectos sin crear silos. Busca plataformas que permitan la colaboración interfuncional y el intercambio de información a gran escala.

Capacidades de integración. Muchos equipos dependen de una combinación de herramientas para la gestión de proyectos, CRM, el soporte y el análisis de datos. Una plataforma que se integre con los sistemas existentes puede ayudar a centralizar las actualizaciones y reducir los cambios de interfaz.

Compatibilidad con flujos de trabajo y automatización. Algunas plataformas ofrecen funciones integradas de automatización o de flujo de trabajo para gestionar aprobaciones, derivaciones y tareas recurrentes. Esto puede resultar muy útil para los equipos que coordinan el trabajo entre distintas funciones o sistemas.

Las mejores alternativas a Microsoft Teams en 2026

Nuestra lista de herramientas alternativas fue elaborada a partir de G2, basándose en una adopción constante por parte de equipos de trabajo y en valoraciones de usuarios muy positivas. Cada plataforma tiene una puntuación mínima de 4 sobre 5 estrellas, lo que refleja una amplia satisfacción en los casos de uso más habituales en el entorno laboral.

Cada opción representa un enfoque distinto de la comunicación, desde plataformas centradas en la mensajería hasta herramientas orientadas a proyectos y videollamadas. Los resúmenes se centran en cómo estructura cada producto las conversaciones, facilita la colaboración e integra otros sistemas, para que puedas comparar cada opción con la forma en que trabaja tu equipo.

La opción ideal para la colaboración flexible en equipo: Slack

Slack es un sistema operativo de trabajo que organiza la comunicación en canales, mensajes directos y espacios de trabajo compartidos. Los equipos lo utilizan para coordinar conversaciones, compartir archivos y conectar herramientas externas en un único entorno. El trabajo se organiza mediante canales vinculados a equipos, proyectos o funciones, lo que crea un registro consultable de decisiones y novedades. Admite tanto la mensajería en tiempo real como la comunicación asíncrona, junto con funciones integradas de automatización e inteligencia artificial que ayudan a los equipos a gestionar flujos de trabajo y acceder a información de distintos sistemas.

Funciones principales:

Mensajería basada en canales. Conversaciones organizadas por equipo, proyecto o tema, con hilos de conversaciones, reacciones e historial con búsqueda para hacer un seguimiento de los debates y las decisiones a lo largo del tiempo.

Ecosistema de integraciones. Se conecta con herramientas externas como plataformas de gestión de proyectos, CRM y soporte, llevando las novedades, los archivos y las acciones a los canales compartidos.

Flujos de trabajo y automatización. Flujos de trabajo integrados que facilitan el enrutamiento de tareas, las aprobaciones y los procesos recurrentes entre equipos, con integraciones con sistemas externos.

Juntas y clips. Permite usar audio, vídeo y novedades grabadas en los canales, para que los equipos puedan comunicarse sin necesidad de programar reuniones formales.

Canvas y documentación compartida. Proporciona documentos dentro de los canales para notas, resúmenes e información de proyectos que permanecen vinculados a las conversaciones.

Colaboración externa. Los canales compartidos permiten a los equipos agilizar la colaboración entre equipos con socios, proveedores o clientes dentro del mismo espacio de trabajo sin necesidad de cambiar de herramienta.

IA y búsqueda. Incluye resúmenes basados en IA y búsqueda en conversaciones y las herramientas conectadas para ayudar a los usuarios a encontrar información y mantenerse al día.

Un buen caso de uso de Slack es el de un equipo multifuncional que gestiona el lanzamiento de un producto centralizando las actualizaciones, las aprobaciones y las notificaciones de herramientas en canales compartidos.

La opción ideal para la comunicación centrada en vídeo: Zoom

Zoom es una plataforma de comunicación centrada en las videorreuniones y los eventos virtuales. Los equipos la utilizan para organizar reuniones internas, llamadas externas y presentaciones a gran escala, con funciones que favorecen la interacción en tiempo real, como compartir pantalla y las salas de grupos. También incluye chat y herramientas de colaboración, aunque la mayoría de los flujos de trabajo se estructuran en torno a sesiones programadas o en directo.

Funciones principales:

Videoconferencias. Admite reuniones individuales y grupales con funciones como salas de grupos, subtítulos en directo y gestión de participantes para conseguir sesiones estructuradas.

Función de compartir pantalla. Permite a los presentadores compartir su pantalla y contenido específico durante las reuniones para facilitar la colaboración y las presentaciones.

Programación de reuniones. Se integra con los calendarios para programar, unirse y gestionar reuniones con equipos y participantes externos.

Grabación y transcripción. Graba reuniones para revisarlas más tarde, con opciones de almacenamiento en la nube y transcripción automática de las conversaciones.

Zoom es ideal para equipos distribuidos que realizan presentaciones a clientes, sesiones de formación o reuniones de toda la empresa mediante videollamadas programadas.

La opción ideal para usuarios de Google Workspace: Google Chat

Google Chat es una plataforma de mensajería integrada en Google Workspace que conecta las conversaciones con herramientas como Gmail, Google Drive y Google Meet. Los equipos la utilizan para mensajes directos, chats de grupo y espacios compartidos vinculados a archivos y reuniones. La comunicación se estructura en torno a conversaciones que permanecen conectadas a documentos y otros servicios de Google.

Funciones principales:

Mensajes directos y de grupo. Admite conversaciones individuales y en grupo, con respuestas en hilo que ayudan a organizar los debates en espacios compartidos.

Integración con Google Workspace. Se conecta con Gmail, Drive, Docs, Meet y Calendar para compartir archivos, programar reuniones y colaborar en un mismo entorno.

Espacios para la colaboración. Ofrece espacios dedicados para equipos y proyectos donde se pueden organizar juntos los mensajes, los archivos y el trabajo relacionado.

Búsqueda y acceso a archivos. Permite buscar entre mensajes y contenido compartido, incluidos los documentos de Google Drive.

Google Chat es ideal para equipos que ya usan Google Workspace y quieren gestionar la comunicación, los archivos y las reuniones en un entorno conectado.

La opción ideal para equipos informales o comunidades: Discord

Discord es una plataforma de comunicación organizada en servidores con múltiples canales para conversaciones de texto, voz y vídeo. Los equipos y las comunidades la utilizan para crear espacios de comunicación continuos donde los debates tienen lugar de forma ininterrumpida, en lugar de en reuniones programadas. Los canales suelen estar organizados por tema, rol o actividad.

Funciones principales:

Canales por servidor. Entornos compartidos con múltiples canales de texto y voz que organizan las conversaciones por tema, equipo o función.

Comunicación por voz y vídeo. Admite canales de voz en directo y llamadas de vídeo a las que los usuarios pueden unirse o abandonar sin necesidad de programar una reunión.

Permisos basados en roles. Permite a los administradores asignar roles y gestionar el acceso a los canales, las funciones y el contenido dentro de un servidor.

Mensajería e intercambio de archivos multimedia. Permite la mensajería en tiempo real y asíncrona, con compatibilidad para compartir archivos, enlaces y contenido multimedia integrado.

Discord es la opción ideal para equipos o grupos que trabajan en entornos continuos donde el chat es lo primero, como comunidades de desarrolladores, startups o grupos basados en intereses comunes.

La opción ideal para combinar trabajo y gestión de tareas: ClickUp

ClickUp es una plataforma de gestión del trabajo que unifica tareas, documentos y colaboración en un único espacio de trabajo. Los equipos la utilizan para planificar proyectos, asignar trabajo, hacer un seguimiento del progreso y almacenar información relacionada junto con los debates. El trabajo se organiza en jerarquías estructuradas, con flujos de trabajo, vistas y procesos de gestión de tareas personalizables.

Funciones principales:

Gestión de tareas. Crea, asigna y realiza el seguimiento de tareas con estados, prioridades y dependencias en proyectos y equipos.

Flujos de trabajo personalizables. Configura los estados de las tareas, las vistas y los flujos de trabajo para reflejar los diferentes procesos de cada departamento o tipo de proyecto.

Documentos y gestión del conocimiento. Almacena documentos e información del proyecto en la plataforma, vinculándolos directamente a tareas y flujos de trabajo.

Colaboración basada en tareas. Admite comentarios, menciones y seguimiento de la actividad en las tareas y vistas de proyecto para mantener los debates vinculados al trabajo.

ClickUp es ideal para equipos que gestionan proyectos y operaciones en un único sistema, combinando el seguimiento de tareas, la documentación y la comunicación en un espacio de trabajo compartido.

La opción ideal para la ejecución estructurada de proyectos: Asana

Asana es otra plataforma de gestión del trabajo para planificar, realizar seguimientos y coordinar proyectos entre equipos. Organiza el trabajo en tareas, cronologías y vistas de proyecto, lo que permite a los equipos asignar responsabilidades, establecer plazos y supervisar el progreso en un sistema compartido. El trabajo se estructura en torno a proyectos y objetivos, con visibilidad sobre quién es el responsable de cada tarea y cómo se conecta el trabajo entre los distintos equipos.

Funciones principales:

Seguimiento de tareas y proyectos. Crea, asigna y supervisa tareas con plazos y dependencias, proporcionando a los equipos una vista centralizada del progreso del proyecto.

Vistas de cronología y flujo de trabajo. Visualiza el trabajo con listas, tableros, calendarios y cronologías para hacer un seguimiento de los calendarios y los hitos de los proyectos.

Asignación y responsabilidad de las tareas. Asigna responsables claros a las tareas y realiza un seguimiento de las responsabilidades de los equipos para mejorar la visibilidad sobre quién hace qué.

Informes y seguimiento del progreso. Genera actualizaciones e informes que muestran el estado del proyecto, la distribución de la carga de trabajo y el progreso general de todas las iniciativas.

Asana es una opción muy adecuada para equipos que gestionan proyectos estructurados con plazos definidos, responsabilidades claras y seguimiento del progreso en múltiples flujos de trabajo.

Cómo elegir la alternativa adecuada a Microsoft Teams

Elegir una alternativa a Teams depende de cómo se comunica tu equipo, cómo está estructurado el trabajo y qué herramientas utilizas actualmente. Cada plataforma prioriza distintos flujos de trabajo, por lo que el objetivo es encontrar la herramienta que se adapte a cómo se trabaja en tu organización, en lugar de comparar funciones de forma aislada.

Aquí tienes algunas cosas que debes tener en cuenta a la hora de elegir la alternativa adecuada a Microsoft Teams:

Comprueba la compatibilidad con el resto de tus tecnologías

Analiza cómo se integra la plataforma con las herramientas que tu equipo ya utiliza, como sistemas de gestión de proyectos, plataformas CRM, herramientas de soporte y almacenamiento de archivos. Algunas herramientas actúan como una capa central que centraliza actualizaciones y acciones de otros sistemas en un único lugar, mientras que otras requieren cambiar constantemente entre aplicaciones. Unas integraciones sólidas pueden reducir los cambios de contexto y mantener la información conectada a las conversaciones o tareas.

Evalúa tus necesidades de comunicación

Ten en cuenta con qué frecuencia tu equipo trabaja con reuniones en directo, presentaciones en streaming o colaboración en tiempo real. Algunas plataformas se centran en las videoconferencias, el uso compartido de documentos y la mensajería interna, mientras que otras ofrecen un espacio de trabajo digital compartido para conversaciones continuas y proyectos grupales interactivos. La solución adecuada depende de lo que tu equipo necesite para hacer su trabajo colaborativo diario de forma más sencilla.

Evalúa las funciones de IA y automatización

Muchas herramientas incluyen ahora funciones de automatización que se encargan de tareas repetitivas como derivar solicitudes, enviar recordatorios y actualizar flujos de trabajo. Algunas también incluyen funciones de IA que resumen conversaciones, muestran información relevante y facilitan la búsqueda. Estas funciones pueden ayudar a gestionar un mayor volumen de trabajo y comunicación sin añadir pasos manuales.

Seguridad y cumplimiento normativo

Revisa cómo gestiona la plataforma la protección de datos, el acceso de los usuarios y los requisitos normativos. Esto puede incluir funciones como el cifrado, los permisos basados en roles, los registros de auditoría y el cumplimiento de estándares regulatorios. Los requisitos varían según el sector, por lo que es importante ajustar el modelo de seguridad de la plataforma a las políticas internas y las normativas externas.

Ten en cuenta la facilidad de uso y la experiencia de usuario

Piensa en lo rápido que pueden comenzar a usar la plataforma los usuarios y en lo fácil que resulta integrarla en el flujo de trabajo diario. La experiencia de usuario (UX) puede ser un factor clave a la hora de decidir qué herramientas de colaboración son las más adecuadas para tu equipo. Una navegación clara, una estructura predecible y una configuración mínima pueden favorecer una adopción generalizada en todos los proyectos y departamentos.

No existe la herramienta perfecta, solo la configuración adecuada

No existe una plataforma de colaboración que sirva para todos los equipos. La elección adecuada depende de la forma de comunicarse, de cómo se estructura el trabajo y de cómo se conectan los sistemas dentro de la organización. Algunos usan reuniones, otros se centran en un sistema de mensajería continua o en el seguimiento estructurado de proyectos, mientras que muchos otros combinan varios enfoques.

La mayoría de las organizaciones tampoco dependen de una sola herramienta. Combinan plataformas de mensajería, reuniones y gestión del trabajo para ejecutar flujos de trabajo diversos. En muchos casos, los equipos sacan partido a una capa central que unifica esas herramientas y conversaciones. Una plataforma como Slack puede asumir ese papel, ya que permite conectar sistemas, organizar la comunicación y mantener el trabajo visible para todos los equipos.

Preguntas frecuentes sobre alternativas a Microsoft Teams