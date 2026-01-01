2026 年版：Microsoft Teams の代替ツール厳選ガイド

キーポイント Microsoft Teams の代わりになるツールには、メッセージのやり取りを中心としたプラットフォームから、ビデオ通話に特化したツール、構造化されたプロジェクト管理システムまで、コラボレーションの形に応じてさまざまな選択肢があります。どれが最適なツールかは、チームのコミュニケーション方法や業務の進め方によって異なります。

ワークフローが単一のエコシステムを超えて拡大しつつある時や、コミュニケーションやインテグレーション、ツールや部門を横断した連携に新たなアプローチが必要になった時に、多くのチームが代替ツールを探しはじめます。

複数のツールを利用している多くの組織は、会話、ワークフロー、インテグレーションをつなぎ、プロジェクト全体を可視化・連携できる一元的なシステムを持つことで大きなメリットを得られます。

職場でどのようなコミュニケーションツールを使うかは、チームがいかに情報を共有し、業務を調整し、プロジェクト全体で足並みを揃えられるかを左右します。多くの組織は、メッセージング・ミーティング・ファイルを集約するのに、まず Microsoft Teams のようなプラットフォームを利用します。しかし、チームが成長したり、仕事のフローが変化したりするにつれ、多様なコミュニケーションスタイルや連携のニーズに応え、業務を整理できる新しい選択肢を検討する組織が増えていきます。

会話の方法や部門をまたいだ情報の流れに、もっと柔軟性をもたせたいと考えるチームもあります。リアルタイムのやり取りと非同期のコミュニケーションを日々の業務にフィットさせる方法を見直したいと考える組織もあります。そのようなチームは、代替ツールを探ることで、自分たちのコラボレーションスタイルに、より適した環境に出会える可能性が高まります。

Microsoft Teams に代わるツールが求められる理由

Microsoft Teams は、とりわけすでに Microsoft のツールを利用している組織にとっては、職場のコミュニケーションとコラボレーションのハブとして機能します。

そうした組織でも、チームの成長や業務フローの変化に対応するために、ほかの選択肢を検討する価値があります。組織が Microsoft Teams から別のツールへの乗り換えを検討する主な理由を以下に紹介します。

機能の幅とインターフェイス： Microsoft Teams は、チャット、ミーティング、ファイル共有、アプリインテグレーションを 1 つのプラットフォームで組み合わせています。このような機能の幅により、多くのユースケースを 1 つの環境でカバーできると感じるチームもあります。一方で、特定のワークフローに絞り込んだツールや、会話や情報を別の方法で整理できるツールを好むチームもあります。

Microsoft エコシステムとの親和性： Teams は Outlook、SharePoint、OneDrive など Microsoft 365 のプロダクトと緊密に連携しています。これらのツールをすでに利用している組織にとっては、コラボレーションがシンプルになる可能性があります。一方で、サードパーティーアプリを組み合わせて利用しているチームは、より幅広いツールやサービスと接続できるよう設計されたプラットフォームを求めるケースがあります。

業務とコミュニケーションの整理に対するアプローチ： Teams は、共有ワークスペース内のチャンネル、ミーティング、ファイルを中心にコラボレーションを構成します。これに対し、会話ファーストのメッセージングや、プロジェクトベースのコラボレーション、非同期コミュニケーションを重視したプラットフォームへの乗り換えを検討する組織もあります。

柔軟性や専門的な機能へのニーズ： 業務のフローが複雑になるにつれ、プロジェクト管理、コミュニティでの会話、システムを横断した自動化といったニーズに対応するツールが必要になる場合があります。これまでとは違う方法を検討することで、チームの計画・コミュニケーション・業務のスタイルに、より適したプラットフォームが見つかる可能性があります。

Teams に代わるツールに求めるべきこと

Teams に代わるツールを選ぶにあたっては、まずチームのコミュニケーション方法や業務の進め方を把握することが大切です。ツールによって、どのようなコラボレーションスタイルを重視するかが異なります。大事なのは、ツールの機能よりも、それが日々の仕事のフローにどれだけマッチするかです。

プラットフォームを選ぶ際に検討すべき機能の例を以下に挙げます。

コミュニケーションのスタイル： リアルタイムのメッセージングやミーティングに特化したツールもあれば、非同期での情報共有や長文での共同作業をサポートするツールもあります。新しいツールを検討する際には、チームでのコミュニケーションと集中的な作業のバランスがどのようになっているかを考えましょう。

導入のしやすさと使いやすさ： ツールによって、新しいユーザーがどれだけ早く操作に慣れ、日常業務をこなせるようになるかが異なります。わかりやすいインターフェイスを備え、直感的な整理がしやすく、セットアップの手間が少ないプラットフォームを選ぶことで、トレーニング時間を短縮し、チーム全体での定着を促進できます。

チームや部門をまたいだ拡張性： 組織の成長にあわせて、コミュニケーションツールも複数のチームやプロジェクトに対応できなければなりません。サイロ化に陥ることなく、部門横断的なコラボレーションや情報共有を希望に応じて実現できるプラットフォームを選びましょう。

インテグレーション機能： プロジェクト管理、 CRM 、カスタマーサポート、アナリティクスなど、多くのチームが複数のツールを組み合わせて利用しています。既存のシステムと円滑に 連携できる プラットフォームを選ぶことで、情報を一元化し、ツールの切り替えの手間を減らせます。

ワークフローと自動化への対応： プラットフォームのなかには、承認プロセスや引き継ぎ、定期タスクを管理するための自動化やワークフロー機能を組み込んでいるものがあります。このようなしくみは、複数の部門やシステムにまたがって業務を調整する必要のあるチームにとって有用です。

2026 年版 Microsoft Teams に代わるおすすめツール

Microsoft Teams の代替ツールとして、G2 で継続的なビジネスチームへの導入実績とユーザーの高い評価がみられているものをまとめました。いずれのプラットフォームも 5 点満点中 4 点以上の評価を得ており、一般的な業務用途においてユーザーから幅広く支持されているといえます。

メッセージングを中心としたものから、プロジェクトやビデオ会議に特化したものまで、いずれのプラットフォームもコミュニケーションに対して独自のアプローチを採っています。以下では、自らのチームの働き方に合わせて比較検討できるよう、会話の構造化、コラボレーションの支援、他システムとの連携に焦点を当てて、各プラットフォームを紹介します。

柔軟なチームコラボレーションに最適：Slack

Slack は、コミュニケーションをチャンネル、ダイレクトメッセージ、共有ワークスペースに整理できる「仕事の基本システム（Work OS）」です。これによりチームは、会話のコーディネート、ファイルの共有、外部ツールとの連携を 1 つの環境で行えます。チームやプロジェクト、用途別のチャンネルで業務を整理でき、意思決定や最新情報を検索可能な記録として残せます。リアルタイムのメッセージングと非同期コミュニケーションの両方に対応。チームがワークフローを管理し、システムを横断して情報にアクセスするのに役立つ、自動化や AI の機能も組み込まれています。

おもな機能

チャンネルベースのメッセージング： チームやプロジェクト、トピック別のチャンネルで会話を整理。スレッド、絵文字リアクション、検索可能な履歴により、ディスカッションや決定事項を時系列で確認できます。

インテグレーションのエコシステム： プロジェクト管理や CRM、サポート用プラットフォームといった外部ツールと連携させて、更新情報、ファイル、アクションを共有チャンネルに集約できます。

ワークフローと自動化： タスクの転送や、承認手続き、繰り返しのプロセスを、チームをまたいで自動化できるワークフロー機能を用意。外部システムとの連携にも対応。

ハドルミーティングとクリップ： チャンネル内からすぐに音声・ビデオ通話を開始したり、録音・録画した近況報告をシェアしたり。かしこまった会議を設定することなく、チームでコミュニケーションをはかれます。

canvas とドキュメント共有： メモや概要説明、プロジェクト情報などを、チャンネルの会話に関連づけたドキュメントとして保持できます。

外部とのコラボレーション： 共有のチャンネルを設定することで、チームを越えた コラボレーションを効率化 。ツールを切り替えることなく、同じワークスペース内でパートナーやベンダー、クライアントと協働できます。

AI と検索： AI を活用した要約や、会話と連携ツール全体を対象とした検索により、ユーザーは必要な情報を見つけて、最新の状況をつかめます。

Slack の代表的な活用事例としては、「部門横断型のチームが最新情報、承認プロセス、ツールからの通知を共有チャンネルに集約して、プロダクトのローンチを管理する」といったユースケースが挙げられます。

ビデオ中心のコミュニケーションに最適：Zoom

Zoom は、ビデオ会議とバーチャルイベントを中心としたコミュニケーションプラットフォームです。チームはこれを利用して、社内ミーティングから、社外との打ち合わせ、大規模なプレゼンテーションまでを開催できます。画面共有やブレイクアウトルームなど、リアルタイムでのやり取りをサポートする機能も備わっています。チャットやコラボレーションのツールも含まれていますが、ほとんどの利用は日時が決められたセッションやライブセッションを中心に構成されます。

おもな機能

ビデオ会議： ブレイクアウトルーム、ライブ字幕、参加者管理などの機能により、1 対 1 およびグループミーティングの円滑な進行をサポートします。

画面共有： ミーティング中に発表者が画面やコンテンツを共有でき、コラボレーションやプレゼンを効果的に進められます。

ミーティングのスケジュール管理： カレンダーと連携させて、チームや社外の参加者とのミーティングのスケジュール設定、参加、管理ができます。

レコーディングと文字起こし： ミーティングを録画して後から見返せるほか、クラウドストレージへの保存や会話の自動文字起こしにも対応しています。

Zoom は、分散型のチームが、スケジューリングされたビデオ通話を通じて、クライアントへのプレゼンや、トレーニングセッション、全社ミーティングを行うのに最適です。

Google Workspace のユーザーに最適：Google Chat

Google Chat は、Google Workspace に含まれるメッセージングプラットフォームで、会話を Gmail、Google ドライブ、Google Meet といったツールと接続できます。チームは、ダイレクトメッセージ、グループチャット、ファイルやミーティングとリンクした共有スペースとして利用できます。コミュニケーションは会話を中心に構成され、ドキュメントや他の Google サービスと連携します。

おもな機能

ダイレクトメッセージとグループメッセージ： 1 対 1 のチャットとグループでの会話に対応。スレッド形式での返信により、共有スペース内でディスカッションを整理できます。

Google Workspace との連携： Gmail、ドライブ、ドキュメント、Meet、カレンダーと接続して、同じ環境でファイルの共有、ミーティングのスケジュール設定、共同作業を行えます。

コラボレーション用のスペース： チームやプロジェクト用のスペースを提供。メッセージやファイル、関連する作業をまとめて整理できます。

検索とファイルアクセス： ユーザーはメッセージや、Google ドライブ内のドキュメントなどの共有コンテンツを横断的に検索できます。

Google Chat は、すでに Google Workspace を利用していて、コミュニケーション、ファイル、ミーティングを一元的な環境で管理したいチームに最適です。

カジュアルな会話やコミュニティ型チームに最適：Discord

Discord は、テキスト・音声・ビデオ会話用の複数のチャンネルを作成できる、サーバーで構成されたコミュニケーションプラットフォームです。チームやコミュニティは、日時を決めたミーティングではなく、継続的にディスカッションが発生するコミュニケーションスペースとして利用できます。チャンネルは通常、トピックや役割、活動ごとに整理されます。

おもな機能

サーバーベースのチャンネル： テキストおよび音声用の複数のチャンネルを備えた共有環境で、トピックやチーム、目的ごとに会話を整理できます。

音声・ビデオでのコミュニケーション： ライブ音声チャンネルとビデオ通話に対応。ユーザーはミーティングをスケジューリングすることなく、参加・退出できます。

ロールベースの権限管理： 管理者はロールを割りあてて、サーバー内のチャンネル、機能、コンテンツへのアクセスを管理できます。

メッセージングとメディア共有： リアルタイムおよび非同期でのメッセージングに対応。ファイル共有、リンク、埋め込みメディアもサポート。

Discord は、開発者コミュニティやスタートアップ、趣味の仲間など、チャット中心の環境で継続的にやり取りしたいチームやグループに最適です。

業務とタスク管理の組み合わせに最適：ClickUp

ClickUp は、タスク、ドキュメント、コラボレーションを 1 つのワークスペースに統合した、仕事管理プラットフォームです。チームはプロジェクトの計画、作業の割りあて、進捗管理、およびディスカッションと関連情報の管理に利用できます。仕事が階層構造で整理され、カスタマイズ可能なワークフロー、ビュー、タスク管理プロセスが備わります。

おもな機能

タスク管理： プロジェクトやチームをまたいで、ステータス、優先度、依存関係を設定し、タスクを作成・割りあて・追跡できます。

カスタマイズ可能なワークフロー： 部門やプロジェクトごとに異なるプロセスに応じて、タスクのステータスや表示方式、ワークフローを設定できます。

ドキュメントやナレッジの管理： ドキュメントやプロジェクトの情報をプラットフォーム上に保存して、タスクやワークフローと直接リンクできます。

タスクベースのコラボレーション： タスクとプロジェクトのビューで、コメント、メンション、アクティビティを追跡して、議論と仕事を結びつけられます。

ClickUp は、タスク追跡・ドキュメント管理・コミュニケーションを共有ワークスペース上で統合し、プロジェクトと業務運営を一元化したいチームに最適です。

構造化されたプロジェクトの実行に最適：Asana

Asana も、チームを横断してプロジェクトの計画・追跡・調整を行える仕事管理プラットフォームです。チームは共有システム上で、タスク、タイムライン、プロジェクトビューで仕事を整理し、責任者の割りあてや期限の設定、進捗のモニタリングを行えます。プロジェクトや目標を中心に仕事を構造化し、各タスクの担当者や、チームを越えた業務のつながりを可視化できます。

おもな機能

タスクとプロジェクトの追跡： 期日や依存関係を設定しながら、タスクを作成・割りあて・モニタリング。チームはプロジェクトの進捗状況を一元的に可視化できます。

タイムラインとワークフロービュー： リスト、ボード、カレンダー、タイムラインで作業を視覚化して、プロジェクトのスケジュールやマイルストーンを管理できます。

タスクのオーナーシップ： タスクに担当者を明確に割りあて、チーム全体で責任を追跡することで、誰がどの作業を担っているのかを把握しやすくなります。

レポートと進捗のインサイト： プロジェクトのステータスや作業負荷、進捗の全体像を示す更新情報やレポートが得られます。

タイムラインとオーナーシップを明確にし、複数のワークフローにまたがって進捗管理ができる Asana は、構造化されたプロジェクトを管理するチームに適しています。

最適な Microsoft Teams の代替ツールを選ぶには

Teams に代わるツールを選ぶ際には、自分のチームがどのような方法でコミュニケーションし、仕事がどのように構成され、すでにどのようなツールが導入されているかを考慮する必要があります。プラットフォームごとに重視するワークフローが異なるため、単に機能を比較するだけでなく、組織全体での実際の仕事の進め方にあったツールを選ぶことが大切です。

最適な Microsoft Teams の代替ツールを選ぶ際に考慮すべき点を以下に示します。

テクノロジースタックとの互換性を確認する

プロジェクト管理システムや CRM プラットフォーム、カスタマーサポートツール、ファイルストレージなど、チームがすでに使っているツールと円滑に連携できるかどうかを確認しましょう。ほかのシステムからの更新やアクションを一元化するレイヤーとして機能するツールもあれば、アプリ間の頻繁な切り替えが必要なツールもあります。優れたインテグレーションは、システムを切り替える手間を減らし、情報を会話やタスクと連動させます。

コミュニケーションのニーズを把握する

ライブミーティングやストリーミングプレゼンテーション、リアルタイムのコラボレーションを、チームがどの程度利用しているかを確認しましょう。ビデオ会議やドキュメント共有、社内メッセージングに特化したプラットフォームもあれば、継続的な会話やインタラクティブなグループプロジェクトのための共有デジタルワークスペースを提供するプラットフォームもあります。チームが日々のコラボレーションをより円滑に行うために何が必要かによって、最適なソリューションが異なってきます。

AI と自動化機能を評価する

現在の多くのツールには自動化機能が搭載されています。これにより、リクエストの転送、リマインダーの送信、ワークフローの更新といった繰り返しのタスクを自動処理できるようになります。また、会話の要約、関連情報の抽出、検索の支援といった AI 機能を備えるプラットフォームもあります。こうした機能により、手作業を増やすことなく、大量の業務やコミュニケーションを効率的に管理できます。

セキュリティとコンプライアンス

そのプラットフォームが、データ保護、ユーザーアクセス、規制要件にどのように対応しているかを確認しましょう。暗号化、ロールベースの権限管理、監査ログ、コンプライアンス基準のサポートといった機能が提供されているプラットフォームもあります。要件は業界によって異なるため、社内のポリシーや外部の規制に適したセキュリティモデルをもつプラットフォームを選ぶことが大切です。

使いやすさなどユーザー体験を考慮する

メンバーがプラットフォームにどれだけ早くなじめるか、日々の業務フローでどれだけ使いやすいかを検討しましょう。こうしたユーザー体験（UX）は、チームに適したコラボレーションツールを選ぶ際の重要な判断基準になります。操作がわかりやすく、直感的に理解できる構造を備え、セットアップが容易なプラットフォームは、プロジェクトや部門を横断した幅広い導入をあと押しします。

大切なのは組織にあった環境を整えること

すべてのチームに完璧に対応するコラボレーションプラットフォームは存在しません。最適なプラットフォームに出会うには、チームのコミュニケーション方法、仕事の構造、組織全体のシステム構成にあった選択をすることが大切です。ミーティングを重視する、継続的なメッセージングを中心とする、構造化されたプロジェクト管理を行う、などチームの特徴を考慮しましょう。また、これらのプラットフォームを組み合わせて活用しているチームも多くあります。

実際、1 つだけのツールに頼るチームは多くありません。多くの組織が、メッセージング、ミーティング、仕事管理のプラットフォームを組み合わせて、多様な業務に対応しています。その際に、それらのツールや会話を一元化するレイヤーがあれば、チームにとって大きなメリットとなります。Slack のようなプラットフォームは、システムをつなぎ、コミュニケーションを整理し、チーム全体で仕事を可視化することで、その役割を果たすことができます。

Microsoft Teams の代替ツールに関するよくある質問