Le migliori alternative a Microsoft Teams per il 2026

Punti chiave Le alternative a Microsoft Teams variano in base al modello di collaborazione, spaziando da piattaforme incentrate sulla messaggistica a strumenti focalizzati sui video fino a sistemi strutturati di gestione dei progetti. La scelta giusta dipende da come il team comunica e organizza il lavoro.

I team spesso cercano alternative quando i flussi di lavoro si estendono oltre un singolo ecosistema o quando necessitano di approcci diversi alla comunicazione, alle integrazioni o al coordinamento interfunzionale tra strumenti e reparti.

La maggior parte delle organizzazioni utilizza più strumenti, ma trae vantaggio da un sistema centrale che connette conversazioni, workflow e integrazioni, mantenendo il lavoro visibile e coordinato tra i vari progetti.

Gli strumenti di comunicazione aziendale influenzano il modo in cui i team condividono informazioni, coordinano il lavoro e rimangono allineati sui progetti. Molte organizzazioni iniziano con piattaforme come Microsoft Teams per consolidare messaggistica, riunioni e file in un unico posto. Ma man mano che i team crescono o i flussi di lavoro si evolvono, esistono altre opzioni che supportano stili di comunicazione diversi, esigenze di integrazione specifiche o modi differenti di organizzare il lavoro.

In alcuni casi, i team potrebbero desiderare maggiore flessibilità nel modo in cui avvengono le conversazioni o nel modo in cui le informazioni circolano tra i reparti. Altri potrebbero voler ripensare a come la comunicazione in tempo reale e la comunicazione asincrona si integrino nel lavoro quotidiano. Esplorare alternative può aiutare i team a trovare una configurazione che si adatti meglio al loro modo di collaborare.

Perché le persone cercano alternative a Microsoft Teams

Microsoft Teams funge da hub centrale per la collaborazione e la comunicazione sul posto di lavoro, soprattutto per le organizzazioni che utilizzano già strumenti Microsoft.

Man mano che i team crescono o i flussi di lavoro cambiano, diventa importante valutare altre opzioni. Ecco alcuni dei principali motivi per cui le organizzazioni potrebbero prendere in considerazione il passaggio da Microsoft Teams a un altro strumento:

Gamma di funzioni e considerazioni sull’interfaccia. Microsoft Teams combina chat, riunioni, condivisione di file e integrazioni con le app in un’unica piattaforma. Per alcuni team, questa gamma di funzionalità supporta molteplici casi d’uso in un unico ambiente. Altri potrebbero preferire strumenti più focalizzati su flussi di lavoro specifici o che offrono un modo diverso di organizzare conversazioni e informazioni.

Allineamento con l’ecosistema Microsoft. Teams si integra perfettamente con i prodotti Microsoft 365, tra cui Outlook, SharePoint e OneDrive. Questo può semplificare la collaborazione per le organizzazioni che già utilizzano questi strumenti. Allo stesso tempo, i team che si affidano a un mix di app di terze parti potrebbero valutare piattaforme progettate per connettersi a un set più ampio di strumenti e servizi.

Approcci diversi all’organizzazione del lavoro e della comunicazione. Teams struttura la collaborazione attorno a canali, riunioni e file all’interno di un’area di lavoro condivisa. Alcune organizzazioni esplorano alternative che privilegiano modelli diversi, come la messaggistica incentrata sulle conversazioni, la collaborazione basata sui progetti o una comunicazione più asincrona.

Necessità di flessibilità o funzionalità specializzate. Quando i flussi di lavoro diventano più complessi, i team potrebbero aver bisogno di strumenti in grado di rispondere a esigenze specifiche, come il monitoraggio dei progetti, le discussioni in stile community o l’automazione tra sistemi. Esplorare alternative può aiutare i team a trovare piattaforme più allineate al modo in cui pianificano, comunicano ed eseguono il lavoro.

Cosa cercare in un’alternativa a Teams

Scegliere un’alternativa a Teams significa prima di tutto capire come il tuo team comunica e porta avanti il lavoro. Strumenti diversi danno priorità a stili di collaborazione diversi, quindi la scelta giusta dipende meno dalle funzioni e più da quanto bene queste si integrano nei flussi di lavoro quotidiani.

Ecco alcune funzioni che variano da piattaforma a piattaforma e che vale la pena considerare:

Stile di comunicazione. Alcuni strumenti si concentrano sulla messaggistica e sulle riunioni in tempo reale, mentre altri supportano aggiornamenti asincroni e forme di collaborazione più articolate. Quando valuti nuovi strumenti, considera come il tuo team bilancia le conversazioni con il lavoro che richiede concentrazione.

Facilità di onboarding e usabilità. Gli strumenti si differenziano per la rapidità con cui i nuovi utenti riescono a iniziare a usarli e gestire le attività quotidiane. Punta su piattaforme con interfacce chiare, un’organizzazione intuitiva e una configurazione minima: queste caratteristiche riducono i tempi di formazione e favoriscono l’adozione da parte dei team.

Scalabilità tra team e reparti. Con la crescita delle organizzazioni, gli strumenti di comunicazione devono supportare più team e progetti senza creare silos. Punta su piattaforme che facilitano la collaborazione interfunzionale e la condivisione delle informazioni su larga scala.

Capacità di integrazione. Molti team si affidano a una combinazione di strumenti per gestione dei progetti, CRM, supporto e statistiche. Una piattaforma che si integra con i sistemi esistenti può aiutare a centralizzare gli aggiornamenti e ridurre i continui cambi di contesto.

Supporto per workflow e automazione. Alcune piattaforme offrono funzionalità integrate di automazione o workflow per gestire approvazioni, passaggi di consegne e attività ricorrenti. Questo può essere utile per i team che coordinano il lavoro tra diverse funzioni aziendali o sistemi.

Le migliori alternative a Microsoft Teams nel 2026

Il nostro elenco di strumenti alternativi è stato selezionato da G2 in base all’adozione costante da parte dei team aziendali e alle valutazioni elevate degli utenti. Ogni piattaforma ha un punteggio minimo di 4 stelle su 5, a indicare un ampio livello di soddisfazione nei casi d'uso più comuni in ambito lavorativo.

Ogni opzione rappresenta un approccio distinto alla comunicazione, dalle piattaforme incentrate sulla messaggistica agli strumenti focalizzati su progetti e video. Le panoramiche si concentrano su come ciascun prodotto struttura le conversazioni, supporta la collaborazione e si integra con altri sistemi, in modo da poterli confrontare con le modalità operative del tuo team.

Ideale per la collaborazione flessibile tra team: Slack

Slack è un sistema operativo per il lavoro che organizza la comunicazione in canali, messaggi diretti e aree di lavoro condivise. I team lo utilizzano per coordinare conversazioni, condividere file e connettere strumenti esterni in un unico ambiente. Il lavoro è organizzato attorno a canali legati a team, progetti o funzioni, creando un archivio ricercabile di decisioni e aggiornamenti. Supporta sia la messaggistica in tempo reale che la comunicazione asincrona, insieme a funzioni integrate di automazione e IA che aiutano i team a gestire i workflow e ad accedere alle informazioni tra i vari sistemi.

Funzioni principali:

Messaggistica basata su canali. Discussioni organizzate per team, progetto o argomento, con conversazioni, reazioni e cronologia ricercabile per tenere traccia di discussioni e decisioni nel tempo.

Ecosistema di integrazioni. Si connette a strumenti esterni come piattaforme di gestione dei progetti, CRM e supporto, portando aggiornamenti, file e azioni in canali condivisi.

Workflow e automazione. Workflow integrati che supportano l’instradamento delle attività, le approvazioni e i processi ricorrenti tra team, con integrazioni verso sistemi esterni.

Incontri e clip. Supporta audio, video e aggiornamenti registrati nei canali, consentendo ai team di comunicare senza dover pianificare riunioni formali.

Canvas e documentazione condivisa. Fornisce documenti all’interno dei canali per note, brief e informazioni di progetto che rimangono connessi alle conversazioni.

Collaborazione esterna. I canali condivisi consentono ai team di semplificare la collaborazione interfunzionale con partner, fornitori o clienti all’interno della stessa area di lavoro senza passare da uno strumento all’altro.

IA e ricerca. Include riepiloghi basati sull’IA e ricerche tra conversazioni e strumenti connessi per aiutare gli utenti a trovare informazioni e restare aggiornati.

Un buon caso d’uso di Slack è un team interfunzionale che gestisce il lancio di un prodotto centralizzando aggiornamenti, approvazioni e notifiche degli strumenti in canali condivisi.

Ideale per la comunicazione basata su video: Zoom

Zoom è una piattaforma di comunicazione incentrata su riunioni video ed eventi virtuali. I team la utilizzano per organizzare riunioni interne, chiamate esterne e presentazioni su larga scala, con funzioni che supportano l’interazione in tempo reale, come la condivisione schermo e le breakout room. Include anche strumenti di chat e collaborazione, anche se la maggior parte dei flussi di lavoro è strutturata attorno a sessioni pianificate o in diretta.

Funzioni principali:

Videoconferenze. Supporta riunioni individuali e di gruppo con funzioni come breakout room, sottotitoli in tempo reale e gestione dei partecipanti per sessioni strutturate.

Condivisione dello schermo. Consente ai relatori di condividere lo schermo e contenuti specifici durante le riunioni per facilitare la collaborazione e le presentazioni.

Pianificazione delle riunioni. Si integra con i calendari per programmare, partecipare e gestire riunioni con team e partecipanti esterni.

Registrazione e trascrizione. Registra le riunioni per rivederle in seguito, con opzioni di archiviazione nel cloud e trascrizione automatica delle conversazioni.

Zoom è la scelta ideale per team distribuiti che conducono presentazioni ai clienti, sessioni di formazione o riunioni aziendali tramite videochiamate programmate.

Ideale per chi usa Google Workspace: Google Chat

Google Chat è una piattaforma di messaggistica integrata in Google Workspace che connette le conversazioni a strumenti come Gmail, Google Drive e Google Meet. I team la usano per messaggi diretti, chat di gruppo e spazi condivisi collegati a file e riunioni. La comunicazione è strutturata attorno a conversazioni che rimangono connesse ai documenti e agli altri servizi Google.

Funzioni principali:

Messaggistica diretta e di gruppo. Supporta chat individuali e conversazioni di gruppo, con risposte in thread che aiutano a organizzare le discussioni negli spazi condivisi.

Integrazione con Google Workspace. Si connette a Gmail, Drive, Documenti, Meet e Calendar per condividere file, programmare riunioni e collaborare nello stesso ambiente.

Spazi per la collaborazione. Offre spazi dedicati per team e progetti, dove messaggi, file e attività correlate possono essere organizzati insieme.

Ricerca e accesso ai file. Consente agli utenti di cercare tra messaggi e contenuti condivisi, inclusi i documenti in Google Drive.

Google Chat è la soluzione ideale per i team che già utilizzano Google Workspace per gestire comunicazioni, file e riunioni in un ambiente integrato.

Ideale per team informali o community: Discord

Discord è una piattaforma di comunicazione organizzata in server con più canali per conversazioni testuali, vocali e video. I team e le community la usano per creare spazi di comunicazione continua, dove le discussioni avvengono in modo fluido e costante anziché in riunioni programmate. I canali sono solitamente organizzati per argomento, ruolo o attività.

Funzioni principali:

Canali basati su server. Ambienti condivisi con più canali testuali e vocali che organizzano le conversazioni per argomento, team o funzione.

Comunicazione vocale e video. Supporta canali vocali in diretta e videochiamate a cui gli utenti possono partecipare o da cui possono uscire senza dover programmare una riunione.

Autorizzazioni basate sui ruoli. Consente agli amministratori di assegnare ruoli e gestire l’accesso a canali, funzioni e contenuti all’interno di un server.

Messaggistica e condivisione di media. Permette la messaggistica in tempo reale e asincrona, con supporto per la condivisione di file, link e contenuti multimediali incorporati.

Discord è particolarmente adatto a team o gruppi che operano in ambienti continuativi e incentrati sulle chat, come community di sviluppatori, startup o gruppi di interesse.

Ideale per la gestione integrata di lavoro e attività: ClickUp

ClickUp è una piattaforma di gestione del lavoro che unifica attività, documenti e collaborazione in un’unica area di lavoro. I team la utilizzano per pianificare progetti, assegnare compiti, monitorare i progressi e archiviare le informazioni correlate insieme alle discussioni. Il lavoro è organizzato in gerarchie strutturate, con flussi di lavoro, viste e processi di gestione delle attività personalizzabili.

Funzioni principali:

Gestione delle attività. Crea, assegna e monitora le attività con stati, priorità e dipendenze tra progetti e team.

Flussi di lavoro personalizzabili. Configura stati delle attività, viste e flussi di lavoro per riflettere i processi specifici di reparti o tipologie di progetto.

Documenti e gestione delle conoscenze. Archivia documenti e informazioni sui progetti nella piattaforma, collegandoli direttamente ad attività e flussi di lavoro.

Collaborazione basata sulle attività. Supporta commenti, tag e monitoraggio delle attività nelle viste di progetto, mantenendo le discussioni legate al lavoro.

ClickUp è perfetto per i team che gestiscono progetti e operazioni in un unico sistema, combinando monitoraggio delle attività, documentazione e comunicazione in uno spazio di lavoro condiviso.

Ideale per l’esecuzione strutturata dei progetti: Asana

Asana è un’altra piattaforma di gestione del lavoro per pianificare, monitorare e coordinare i progetti tra team. Organizza il lavoro in attività, timeline e viste di progetto, consentendo ai team di assegnare responsabilità, stabilire scadenze e tenere traccia dei progressi in un sistema condiviso. Il lavoro è strutturato attorno a progetti e obiettivi, con visibilità su chi è responsabile di ciascuna attività e su come il lavoro si connette tra i diversi team.

Funzioni principali:

Monitoraggio di attività e progetti. Crea, assegna e monitora le attività con scadenze e dipendenze, offrendo ai team una visione centralizzata dell’avanzamento dei progetti.

Viste di timeline e flussi di lavoro. Visualizza il lavoro tramite elenchi, bacheche, calendari e timeline per monitorare le pianificazioni e le milestone dei progetti.

Assegnazione delle attività e responsabilità. Assegna proprietari chiari alle attività e monitora le responsabilità tra i team per migliorare la visibilità su chi sta facendo cosa.

Reportistica e analisi dei progressi. Genera aggiornamenti e report che mostrano lo stato dei progetti, la distribuzione del carico di lavoro e l’avanzamento complessivo di tutte le iniziative.

Asana è la soluzione ideale per i team che gestiscono progetti strutturati con timeline definite, responsabilità chiare e monitoraggio dei progressi attraverso molteplici flussi di lavoro.

Come scegliere la giusta alternativa a Microsoft Teams

La scelta di un’alternativa a Teams dipende da come il tuo team comunica, da come è strutturato il lavoro e dagli strumenti già in uso. Piattaforme diverse danno priorità a flussi di lavoro diversi, quindi l’obiettivo non è confrontare le funzioni in modo isolato, ma trovare lo strumento che rispecchia meglio il modo di lavorare della tua organizzazione.

Ecco alcuni aspetti da considerare nella scelta della giusta alternativa a Microsoft Teams:

Verifica la compatibilità con lo stack tecnologico

Esamina come la piattaforma si integra con gli strumenti che il tuo team già utilizza, come sistemi di gestione dei progetti, piattaforme CRM, strumenti di supporto e archiviazione di file. Alcuni strumenti fungono da livello centrale che raccoglie aggiornamenti e azioni da altri sistemi in un unico posto, mentre altri richiedono più passaggi tra le app. Integrazioni solide possono ridurre i cambi di contesto e mantenere le informazioni connesse a conversazioni o attività.

Definisci le tue esigenze di comunicazione

Considera con quale frequenza il tuo team si affida a riunioni in diretta, presentazioni in streaming o collaborazione in tempo reale. Alcune piattaforme si concentrano sul supporto di videoconferenze, condivisione di documenti e messaggistica interna, mentre altre creano un’area di lavoro digitale condivisa per conversazioni continue e progetti di gruppo interattivi. La soluzione giusta dipende da ciò di cui il tuo team ha bisogno per semplificare il lavoro collaborativo quotidiano.

Valuta le funzionalità di IA e automazione

Molti strumenti ora includono funzioni di automazione che gestiscono attività ripetitive come l’instradamento delle richieste, l’invio di promemoria e l’aggiornamento dei workflow. Alcuni includono anche funzioni IA che riepilogano le conversazioni, mettono in evidenza le informazioni rilevanti e facilitano la ricerca. Queste funzionalità possono aiutare a gestire volumi maggiori di lavoro e comunicazioni senza aggiungere passaggi manuali.

Sicurezza e conformità

Verifica come la piattaforma gestisce la protezione dei dati, l’accesso degli utenti e i requisiti normativi. Questo può includere funzioni come crittografia, autorizzazioni basate sui ruoli, registri di controllo e supporto agli standard di conformità. I requisiti variano a seconda del settore, quindi è importante allineare il modello di sicurezza della piattaforma alle policy interne e alle normative esterne.

Considera la facilità d’uso e l’esperienza utente

Valuta la rapidità con cui gli utenti possono iniziare a usare la piattaforma e quanto sia semplice integrarla nel flusso di lavoro quotidiano. L’esperienza utente (UX) può essere determinante nella scelta degli strumenti collaborativi più adatti al tuo team. Una navigazione chiara, una struttura prevedibile e una configurazione minima possono favorire un’adozione diffusa tra progetti e reparti.

Non esiste uno strumento migliore, ma solo la configurazione giusta

Non esiste una piattaforma di collaborazione che funzioni per ogni team. La scelta giusta dipende da come i team comunicano, da come è strutturato il lavoro e da come i sistemi si connettono all’interno dell’organizzazione. Alcuni si affidano alle riunioni, altri alla messaggistica continuativa o al monitoraggio strutturato dei progetti, e molti adottano un approccio misto.

La maggior parte delle organizzazioni, inoltre, non si affida a un singolo strumento. Combinano piattaforme di messaggistica, riunioni e gestione del lavoro per supportare flussi di lavoro diversificati. In molti casi, i team traggono vantaggio da un livello centrale che unifica strumenti e conversazioni. Una piattaforma come Slack può svolgere questo ruolo connettendo i sistemi, organizzando le comunicazioni e mantenendo il lavoro visibile tra team.

Domande frequenti sulle alternative a Microsoft Teams