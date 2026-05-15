Die besten Microsoft Teams-Alternativen für 2026

Das Wichtigste auf einen Blick Microsoft Teams-Alternativen unterscheiden sich je nach Kollaborationsmodell – von Messaging-Plattformen über videofokussierte Tools bis hin zu strukturierten Projektmanagementsystemen. Die richtige Wahl hängt davon ab, wie dein Team kommuniziert und Arbeit organisiert.

Teams suchen oft nach Alternativen, wenn Workflows über ein einzelnes Ökosystem hinauswachsen oder wenn andere Ansätze für Kommunikation, Integrationen oder funktionsübergreifende Koordination über verschiedene Tools und Abteilungen hinweg benötigt werden.

Die meisten Unternehmen nutzen mehrere Tools, profitieren jedoch von einem zentralen System, das Gespräche, Workflows und Integrationen vernetzt und Arbeit über Projekte hinweg sichtbar und koordiniert hält.

Tools für die Kommunikation bei der Arbeit prägen, wie Teams Informationen teilen, Arbeit koordinieren und projektübergreifend auf dem gleichen Stand bleiben. Viele Unternehmen starten mit Plattformen wie Microsoft Teams, um Messaging, Meetings und Dateien an einem Ort zu bündeln. Doch wenn Teams wachsen oder sich Workflows weiterentwickeln, gibt es weitere Optionen, die unterschiedliche Kommunikationsstile, Integrationsanforderungen oder Arbeitsorganisationsformen unterstützen.

In manchen Fällen wünschen sich Teams mehr Flexibilität in puncto Kommunikation oder Informationsfluss zwischen verschiedenen Abteilungen. Andere möchten überdenken, wie Echtzeit- und asynchrone Kommunikation in ihren Arbeitsalltag passen. Die Erkundung von Alternativen kann Teams dabei helfen, eine Lösung zu finden, die besser zu ihrer Arbeitsweise passt.

Warum Personen nach Microsoft Teams-Alternativen suchen

Microsoft Teams dient als zentrale Anlaufstelle für die Kommunikation bei der Arbeit und die Zusammenarbeit, und zwar insbesondere für Unternehmen, die bereits Microsoft-Tools nutzen.

Wenn Teams wachsen oder sich Workflows verändern, ist es wichtig, andere Optionen zu prüfen. Hier sind einige der häufigsten Gründe, warum Unternehmen einen Wechsel von Microsoft Teams zu einem anderen Tool in Betracht ziehen:

Funktionsumfang und Aspekte der Benutzeroberfläche: Microsoft Teams vereint Chats, Meetings, Dateifreigabe und App-Integrationen in einer Plattform. Für manche Teams unterstützt dieser Funktionsumfang viele Anwendungsfälle in einer einzigen Umgebung. Andere bevorzugen möglicherweise Tools, die sich stärker auf bestimmte Workflows konzentrieren oder eine andere Möglichkeit bieten, Gespräche und Informationen zu organisieren.

Einbindung in das Microsoft-Ökosystem: Teams ist eng mit Microsoft 365-Produkten verknüpft, darunter Outlook, SharePoint und OneDrive. Das kann die Zusammenarbeit für Unternehmen vereinfachen, die diese Tools bereits nutzen. Gleichzeitig können Teams, die auf eine Mischung aus Drittanbieter-Apps setzen, Plattformen ausprobieren, die eine Vernetzung eines breiteren Spektrums an Tools und Diensten ermöglichen.

Unterschiedliche Ansätze zur Organisation von Arbeit und Kommunikation: Teams strukturieren die Zusammenarbeit in Channels, Meetings und Dateien in einem gemeinsamen Workspace. Manche Unternehmen testen Alternativen, die andere Modelle in den Vordergrund stellen, z. B. Messaging nach dem „Conversation-first”-Prinzip, projektbasierte Zusammenarbeit oder stärker asynchrone Kommunikation.

Bedarf an Flexibilität oder speziellen Funktionen: Je komplexer Workflows werden, desto mehr benötigen Teams möglicherweise Tools, die auf spezifische Anforderungen zugeschnitten sind – etwa Projektverfolgung, Community-artige Diskussionen oder systemübergreifende Automatisierung. Die Suche nach Alternativen kann Teams helfen, Plattformen zu finden, die besser zu ihrer Art des Planens, Kommunizierens und Arbeitens passen.

Worauf du bei einer Teams-Alternative achten solltest

Die Wahl einer Teams-Alternative beginnt damit, zu verstehen, wie dein Team kommuniziert und Aufgaben erledigt. Verschiedene Tools legen den Schwerpunkt auf unterschiedliche Stile der Zusammenarbeit – die richtige Wahl hängt daher weniger von den Funktionen selbst ab als davon, wie gut sie sich in den Arbeitsalltag einfügen.

Hier sind einige Funktionen, die sich je nach Plattform unterscheiden und die du berücksichtigen solltest:

Kommunikationsstil: Manche Tools konzentrieren sich auf Echtzeit-Messaging und Meetings, während andere asynchrone Updates und kollaborative Langformate unterstützen. Überlege beim Recherchieren neuer Tools, wie dein Team Kommunikation und konzentriertes Arbeiten miteinander in Einklang bringt.

Einfaches Onboarding und Benutzerfreundlichkeit: Tools unterscheiden sich darin, wie schnell neue Benutzer:innen einsteigen und alltägliche Aufgaben erledigen können. Achte auf Plattformen mit einer übersichtlichen Benutzeroberfläche, intuitiver Organisation und minimalem Einrichtungsaufwand – diese Eigenschaften reduzieren den Schulungsaufwand und verbessern die Akzeptanz im gesamten Team.

Skalierbarkeit über Teams und Abteilungen hinweg: Wenn Unternehmen wachsen, müssen Kommunikationstools mehrere Teams und Projekte unterstützen können, ohne Silos entstehen zu lassen. Achte auf Plattformen, die funktionsübergreifende Zusammenarbeit und den Informationsaustausch in großem Maßstab ermöglichen.

Integrationsmöglichkeiten: Viele Teams setzen auf eine Kombination aus Tools für das Projektmanagement, das CRM, den Support und die Analytik. Eine Plattform, die sich in bestehende Systeme integriert , kann helfen, Updates zu zentralisieren und den Kontextwechsel zu reduzieren.

Workflow- und Automatisierungsunterstützung: Einige Plattformen bieten integrierte Automatisierungs- oder Workflow-Funktionen, um Genehmigungen, Übergaben und wiederkehrende Aufgaben zu verwalten. Dies kann für Teams nützlich sein, die ihre Arbeit über verschiedene Funktionen oder Systeme hinweg koordinieren.

Die besten Microsoft Teams Alternativen im Jahr 2026

Unsere Liste alternativer Tools wurde auf Basis von G2 zusammengestellt und berücksichtigt eine gleichbleibend hohe Verbreitung in Business-Teams sowie starke Nutzungsbewertungen. Jede Plattform hat eine Mindestbewertung von 4 von 5 Sternen, was auf eine breite Zufriedenheit bei gängigen Anwendungsfällen im Arbeitsalltag hinweist.

Jede Option steht für einen eigenen Ansatz bei der Kommunikation – von Messaging-Plattformen bis hin zu projekt- und videofokussierten Tools. Die Übersichten zeigen, wie jedes Produkt Unterhaltungen strukturiert, die Zusammenarbeit unterstützt und sich in andere Systeme integriert, damit du sie mit der Arbeitsweise deines Teams vergleichen kannst.

Ideal für flexible Teamzusammenarbeit: Slack

Slack ist ein Betriebssystem für die Arbeit, das Kommunikation in Channels, Direktnachrichten und gemeinsamen Workspaces organisiert. Teams nutzen es, um Unterhaltungen zu koordinieren, Dateien zu teilen und externe Tools in einer einzigen Umgebung zu verknüpfen. Die Arbeit wird in Channels organisiert, die Teams, Projekten oder Funktionen zugeordnet sind und so eine durchsuchbare Datenbank von Entscheidungen und Updates schaffen. Slack unterstützt sowohl Echtzeit-Messaging als auch asynchrone Kommunikation sowie integrierte Automatisierungs- und KI-Funktionen, die Teams dabei helfen, Workflows zu verwalten und systemübergreifend auf Informationen zuzugreifen.

Wichtigste Funktionen:

Channel-basiertes Messaging: organisierte Unterhaltungen nach Team, Projekt oder Thema – mit Threads, Reaktionen und durchsuchbarem Verlauf, um Diskussionen und Entscheidungen langfristig nachzuverfolgen

Integrations-Ökosystem: vernetzt sich mit externen Tools wie Projektmanagement-, CRM- und Support-Plattformen und bringt Updates, Dateien und Aktionen in gemeinsame Channels

Workflow und Automatisierung: integrierte Workflows, die das Weiterleiten von Aufgaben, Freigaben und wiederkehrende Prozesse teamübergreifend unterstützen – mit Integrationen von externen Systemen

Huddles sowie Video- und Audionachrichten: unterstützt unkomplizierte Audio- und Videokommunikation sowie aufgezeichnete Updates in Channels – so können Teams kommunizieren, ohne formelle Meetings planen zu müssen

Canvas und gemeinsame Dokumentation: stellt Dokumente in Channels bereit – für Notizen, Briefings und Projektinformationen, die direkt mit Unterhaltungen verknüpft bleiben

Externe Zusammenarbei: Geteilte Channels ermöglichen es Teams, die teamübergreifende Zusammenarbeit zu optimieren – mit Partner:innen, Lieferant:innen oder Kund:innen im selben Workspace, ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen.

KI und Suche: umfasst KI-gestützte Zusammenfassungen und eine Suche in Unterhaltungen und verknüpften Tools, damit Benutzer:innen Informationen schnell finden und immer auf dem neuesten Stand bleiben

Ein typischer Anwendungsfall für Slack ist ein funktionsübergreifendes Team, das einen Produktlaunch koordiniert – Updates, Freigaben und Tool-Benachrichtigungen laufen dabei zentral in gemeinsamen Channels zusammen.

Am besten für videobasierte Kommunikation: Zoom

Zoom ist eine Kommunikationsplattform, die auf Video-Meetings und virtuelle Veranstaltungen ausgerichtet ist. Teams nutzen sie für interne Meetings, externe Gespräche und groß angelegte Präsentationen – mit Funktionen für die Interaktion in Echtzeit, wie Bildschirmfreigabe und Breakout-Räume. Darüber hinaus bietet sie Chat- und Kollaborationstools, wobei die meisten Workflows rund um geplante oder live stattfindende Sessions aufgebaut sind.

Wichtigste Funktionen:

Videokonferenzen: unterstützt Einzel- und Gruppen-Meetings mit Funktionen wie Breakout-Räumen, Live-Untertiteln und Teilnehmendenverwaltung für strukturierte Sessions

Bildschirmfreigabe: ermöglicht Präsentierenden, während Meetings ihren Bildschirm oder bestimmte Inhalte zu teilen, um die Zusammenarbeit und Präsentationen zu unterstützen

Meeting-Planung: lässt sich in Kalender integrieren, um Meetings mit internen Teams und externen Teilnehmenden zu planen, beizutreten und zu verwalten

Aufzeichnung und Transkription: zeichnet Meetings zur späteren Auswertung auf – mit Optionen für Cloud-Speicherung und automatische Transkription der Gespräche

Zoom eignet sich am besten für räumlich verteilte Teams, die Kundenpräsentationen, Schulungen oder unternehmensweite Meetings über geplante Videoanrufe abhalten.

Am besten für Google Workspace-Benutzer:innen: Google Chat

Google Chat ist eine Messaging-Plattform in Google Workspace, die Unterhaltungen mit Tools wie Gmail, Google Drive und Google Meet verknüpft. Teams nutzen es für Direktnachrichten, Gruppenchats und gemeinsame Spaces, die mit Dateien und Meetings verknüpft sind. Die Kommunikation ist auf Unterhaltungen ausgerichtet, die mit Dokumenten und anderen Google-Diensten verknüpft bleiben.

Wichtigste Funktionen:

Direkt- und Gruppennachrichten: unterstützt Einzelgespräche und Gruppenunterhaltungen mit Thread-Antworten, die dabei helfen, Diskussionen in gemeinsamen Spaces zu organisieren

Google Workspace-Integration: vernetzt sich mit Gmail, Drive, Docs, Meet und Kalender, um Dateien zu teilen, Meetings zu planen und in derselben Umgebung zusammenzuarbeiten

Gruppenräume für die Zusammenarbeit: bietet spezielle Gruppenräume für Teams und Projekte, in denen Nachrichten, Dateien und zugehörige Arbeitsinhalte gemeinsam organisiert werden können

Suche und Dateizugriff: ermöglicht es Benutzer:innen, Nachrichten und geteilte Inhalte zu durchsuchen – einschließlich Dokumenten in Google Drive

Google Chat ist ideal für Teams, die bereits Google Workspace nutzen, um ihre Kommunikation, Dateien und Meetings in einer vernetzten Umgebung zu verwalten.

Am besten für informelle Teams oder Community-Teams: Discord

Discord ist eine Kommunikationsplattform, die in Server mit mehreren Channels für Text-, Sprach- und Videokommunikation unterteilt ist. Teams und Communitys nutzen sie, um fortlaufende Kommunikationsräume zu schaffen, in denen Diskussionen kontinuierlich stattfinden – anstatt in geplanten Meetings. Channels sind in der Regel nach Thema, Rolle oder Aktivität organisiert.

Wichtigste Funktionen:

Serverbasierte Channels: gemeinsame Umgebungen mit mehreren Text- und Sprach-Channels, die Unterhaltungen nach Thema, Team oder Funktion organisieren

Sprach- und Videokommunikation: unterstützt Live-Sprachkanäle und Videoanrufe, denen Benutzer:innen ohne vorheriges Planen eines Meetings beitreten oder die sie verlassen können

Rollenbasierte Berechtigungen: ermöglicht es Administrator:innen, Rollen zuzuweisen und den Zugriff auf Channels, Funktionen und Inhalte innerhalb eines Servers zu verwalten

Nachrichten und Medienfreigabe: ermöglicht Echtzeit- und asynchrones Messaging mit Unterstützung für Dateifreigabe, Links und eingebettete Medien

Discord eignet sich am besten für Teams oder Gruppen, die in kontinuierlichen, Chat-basierten Umgebungen arbeiten, wie z. B. Entwickler:innen-Communitys, Start-ups oder interessenbasierte Gruppen.

Am besten für kombiniertes Arbeits- und Aufgabenmanagement: ClickUp

ClickUp ist eine Plattform für die Arbeitsorganisation, die Aufgaben, Dokumente und Zusammenarbeit in einem einzigen Workspace zusammenbringt. Teams nutzen sie, um Projekte zu planen, Arbeit zuzuweisen, den Fortschritt zu verfolgen und zugehörige Informationen gemeinsam mit Diskussionen zu speichern. Die Arbeit ist in strukturierten Hierarchien organisiert – mit anpassbaren Workflows, Ansichten und Aufgabenmanagement-Prozessen.

Wichtigste Funktionen:

Aufgabenverwaltung: Erstelle, verfolge Aufgaben und weise sie mit Status, Prioritäten und Abhängigkeiten über Projekte und Teams hinweg zu.

Anpassbare Workflows: Konfiguriere Aufgabenstatus, Ansichten und Workflows, um die unterschiedlichen Prozesse in verschiedenen Abteilungen oder Projekttypen abzubilden.

Docs und Wissensmanagement: Speichere Dokumente und Projektinformationen direkt auf der Plattform und verknüpfe sie direkt mit Aufgaben und Workflows.

Aufgabenbasierte Zusammenarbeit: unterstützt Kommentare, Erwähnungen und Aktivitätsverfolgung in Aufgaben und Projektansichten, damit Diskussionen direkt mit der Arbeit verknüpft bleiben

ClickUp eignet sich am besten für Teams, die Projekte und Abläufe in einem einzigen System verwalten – mit der Kombination aus Aufgabenverfolgung, Dokumentation und Kommunikation in einem gemeinsamen Workspace.

Am besten für die strukturierte Projektausführung: Asana

Asana ist eine weitere Plattform für die Arbeitsorganisation zur Planung, Verfolgung und Koordination von Projekten innerhalb von Teams. Die Arbeit wird in Aufgaben, Zeitpläne und Projektansichten strukturiert, sodass Teams Verantwortlichkeiten zuweisen, Fristen setzen und den Fortschritt in einem gemeinsamen System im Blick behalten können. Die Arbeit ist rund um Projekte und Ziele organisiert – mit einer klaren Übersicht darüber, wer für welche Aufgabe zuständig ist und wie die Arbeit teamübergreifend zusammenhängt.

Wichtigste Funktionen:

Aufgaben- und Projektverfolgung: Erstelle, überwache Aufgaben und weise sie mit Fristen und Abhängigkeiten zu – für eine zentrale Übersicht über den Projektfortschritt im gesamten Team.

Zeitplan- und Workflow-Ansichten: Visualisiere die Arbeit mithilfe von Listen, Boards, Kalendern und Zeitplänen, um Projekttermine und Meilensteine im Blick zu behalten.

Aufgabenverantwortung und Rechenschaftspflicht: Weise Aufgaben klaren Verantwortlichen zu und verfolge die Zuständigkeiten teamübergreifend, um besser nachvollziehen zu können, wer was erledigt.

Berichte und Fortschrittseinblicke: Erstelle Updates und Berichte, die den Projektstatus, die Arbeitslastvverteilung und den Gesamtfortschritt aller Projekte zeigen.

Asana eignet sich besonders für Teams, die strukturierte Projekte mit klar definierten Zeitplänen, Verantwortlichkeiten und Fortschrittsverfolgung über mehrere Workflows hinweg verwalten.

So wählst du die richtige Microsoft Teams-Alternative

Die Wahl einer Teams-Alternative hängt davon ab, wie dein Team kommuniziert, wie die Arbeit organisiert ist und welche Tools bereits im Einsatz sind. Verschiedene Plattformen setzen unterschiedliche Schwerpunkte, daher geht es darum, das Tool so auszuwählen, dass es zur Arbeitsweise deines Unternehmens passt – anstatt Funktionen isoliert miteinander zu vergleichen.

Hier sind einige Punkte, die du bei der Wahl der richtigen Microsoft Teams-Alternative beachten solltest:

Prüfe die Kompatibilität mit dem Tech-Stack

Prüfe, wie gut sich die Plattform in die Tools integriert, die dein Team bereits nutzt – etwa Projektmanagement-Systeme, CRM-Plattformen, Support-Tools und Dateispeicher. Manche Tools fungieren als zentrale Ebene, die Updates und Aktionen aus anderen Systemen an einem Ort bündelt, während andere häufigeres Wechseln zwischen Apps erfordern. Starke Integrationsmöglichkeiten können den Kontextwechsel reduzieren und dafür sorgen, dass Informationen mit Unterhaltungen oder Aufgaben verknüpft bleiben.

Evaluiere den Kommunikationsbedarf

Überlege, wie oft dein Team auf Live-Meetings, Streaming-Präsentationen oder Echtzeit-Zusammenarbeit angewiesen ist. Manche Plattformen konzentrieren sich auf Videokonferenzen, die Dokumentenfreigabe und interne Kommunikation, während andere einen gemeinsamen digitalen Workspace für laufende Gespräche und interaktive Gruppenprojekte bieten. Die richtige Lösung hängt davon ab, was dein Team braucht, um die tägliche Zusammenarbeit einfacher zu gestalten.

Bewerte KI- und Automatisierungsfunktionen

Viele Tools beinhalten mittlerweile Automatisierungsfunktionen, die wiederkehrende Aufgaben übernehmen – etwa das Weiterleiten von Anfragen, das Versenden von Erinnerungen und das Aktualisieren von Workflows. Einige verfügen zudem über KI-Funktionen, die Gespräche zusammenfassen, relevante Informationen hervorheben und bei der Suche unterstützen. Diese Funktionen helfen dabei, größere Mengen an Arbeit und Kommunikation ohne zusätzliche manuelle Arbeit zu bewältigen.

Sicherheit und Compliance

Prüfe, wie die Plattform Datenschutz, Benutzerzugriff und gesetzliche Anforderungen handhabt. Dazu können Funktionen wie Verschlüsselung, rollenbasierte Berechtigungen, Audit-Logs und die Unterstützung von Compliance-Standards gehören. Die Anforderungen variieren je nach Branche – daher ist es wichtig, das Sicherheitsmodell der Plattform mit internen Richtlinien und externen Vorschriften in Einklang zu bringen.

Berücksichtige die Benutzerfreundlichkeit und UX mit

Überlege, wie schnell Personen mit der Plattform loslegen können und wie einfach sie sich in den täglichen Workflow integriert. Die Benutzererfahrung (UX) kann entscheidend sein, wenn es darum geht, welche kollaborativen Tools am besten zu deinem Team passen. Eine klare Navigation, eine vorhersehbare Struktur und ein minimaler Einrichtungsaufwand erhöhen die Wahrscheinlichkeit einer breiten Akzeptanz in verschiedenen Projekten und Abteilungen.

Es gibt kein einziges bestes Tool – nur die beste Lösung für dein Team

Es gibt keine einzige Kollaborationsplattform, die für jedes Team geeignet ist. Die richtige Wahl hängt davon ab, wie Teams kommunizieren, wie die Arbeit strukturiert ist und wie die Systeme in einem Unternehmen miteinander verknüpft sind. Manche Teams setzen auf Meetings, andere auf kontinuierliche Kommunikation oder strukturiertes Projekt-Tracking – und viele nutzen eine Kombination aus verschiedenen Ansätzen.

Die meisten Unternehmen setzen auch nicht auf ein einziges Tool. Sie kombinieren Kommunikations-, Meeting- und Arbeitsorganisations-Plattformen, um unterschiedliche Workflows zu unterstützen. In vielen Fällen profitieren Teams von einer zentralen Anlaufstelle, die diese Tools und Unterhaltungen zusammenführt. Eine Plattform wie Slack kann diese Rolle übernehmen, indem sie Systeme vernetzt, die Kommunikation organisiert und Arbeit für alle Teams sichtbar macht.

FAQs zu Microsoft Teams-Alternativen