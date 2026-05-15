Las mejores alternativas a Microsoft Teams para 2026

Puntos clave Las alternativas a Microsoft Teams varían según el modelo de colaboración y abarcan desde plataformas centradas en la mensajería hasta herramientas enfocadas en videollamadas y sistemas de gestión de proyectos estructurados. La opción ideal depende de la forma en que tu equipo se comunica y organiza el trabajo.

Los equipos suelen buscar alternativas cuando los flujos de trabajo se expanden más allá de un único ecosistema o cuando necesitan abordajes distintos para la comunicación, las integraciones o la coordinación multidisciplinaria entre herramientas y departamentos.

La mayoría de las organizaciones utilizan varias herramientas, pero se benefician de contar con un sistema central que conecte conversaciones, flujos de trabajo e integraciones, y permita mantener el trabajo visible y coordinado en todos los proyectos.

Las herramientas de comunicación en el lugar de trabajo definen el modo en que los equipos comparten información, coordinan las tareas y se mantienen alineados en todos los proyectos. Muchas organizaciones comienzan con plataformas como Microsoft Teams para centralizar la mensajería, las reuniones y los archivos en un solo lugar. Sin embargo, a medida que los equipos crecen o los flujos de trabajo evolucionan, existen otras opciones que se adaptan a distintos estilos de comunicación, necesidades de integración o formas de ordenar el trabajo.

En algunos casos, los equipos pueden querer más flexibilidad en la forma en que se dan las conversaciones o en cómo fluye la información entre los departamentos. Otros pueden querer replantearse cómo la comunicación en tiempo real y la comunicación asincrónica encajan en su trabajo cotidiano. Explorar alternativas puede ayudar a los equipos a encontrar una opción que se adapte mejor a su forma de colaborar.

Por qué las personas buscan alternativas a Microsoft Teams

Microsoft Teams funciona como un lugar central para la comunicación en el lugar de trabajo y la colaboración, especialmente para las organizaciones que ya usan herramientas de Microsoft.

A medida que los equipos crecen o los flujos de trabajo cambian, es importante evaluar otras opciones. Estas son algunas de las principales razones por las que las organizaciones pueden contemplar la posibilidad de migrar de Microsoft Teams a otra herramienta:

Variedad de funciones y consideraciones sobre la interfaz. Microsoft Teams combina chat, reuniones, uso compartido de archivos e integraciones de aplicaciones en una sola plataforma. Para algunos equipos, esta variedad de funcionalidades cubre múltiples casos de uso en un único entorno. Otros pueden preferir herramientas que se centren en flujos de trabajo específicos o que ofrezcan una forma diferente de organizar las conversaciones y la información.

Alineación con el ecosistema de Microsoft. Teams se integra estrechamente con los productos de Microsoft 365, incluidos Outlook, SharePoint y OneDrive. Esto puede simplificar la colaboración para las organizaciones que ya usan esas herramientas. Al mismo tiempo, los equipos que dependen de una combinación de aplicaciones de terceros pueden explorar plataformas diseñadas para conectarse con un conjunto más amplio de herramientas y servicios.

Diferentes enfoques para organizar el trabajo y la comunicación. Los equipos estructuran la colaboración en torno a canales, reuniones y archivos dentro de un espacio de trabajo compartido. Algunas organizaciones exploran alternativas que priorizan determinados modelos, como la mensajería centrada en conversaciones, la colaboración por proyectos o una comunicación más asincrónica.

Necesidad de flexibilidad o funciones especializadas. A medida que los flujos de trabajo se vuelven más complejos, los equipos pueden necesitar herramientas que respondan a necesidades específicas, como el seguimiento de proyectos, conversaciones a nivel de comunidad o la automatización entre sistemas. La exploración de alternativas puede ayudar a los equipos a encontrar plataformas que se adapten mejor a su manera de planificar, comunicar y ejecutar el trabajo.

Qué buscar en una alternativa a Teams

La elección de una alternativa a Teams comienza por entender cómo se comunica tu equipo y cómo lleva a cabo el trabajo. Las distintas herramientas priorizan diferentes estilos de colaboración, por lo que la decisión correcta depende menos de las funciones y más de qué tan bien encajan esas funciones en los flujos de trabajo cotidianos.

Aquí hay algunas funciones que varían entre plataformas y que vale la pena considerar:

Estilo de comunicación. Algunas herramientas se centran en la mensajería y las reuniones en tiempo real, mientras que otras favorecen las actualizaciones asincrónicas y la colaboración de formato más extenso. Al evaluar nuevas herramientas, reflexiona sobre cómo tu equipo equilibra las conversaciones con el trabajo minucioso.

Facilidad de incorporación y usabilidad. Las herramientas difieren en la rapidez con que los nuevos usuarios pueden comenzar a usarlas y realizar tareas cotidianas. Busca plataformas con interfaces claras, una organización intuitiva y una configuración mínima, ya que estas características reducen el tiempo de capacitación y mejoran la adopción en todos los equipos.

Escalabilidad entre equipos y departamentos. A medida que las organizaciones crecen, las herramientas de comunicación deben dar soporte a diversos equipos y proyectos sin generar silos. Busca plataformas que permitan la colaboración interfuncional y el intercambio de información a escala.

Capacidades de integración. Muchos equipos dependen de una combinación de herramientas para la gestión de proyectos, las funciones de CRM, el soporte y el análisis de datos. Una plataforma que se integra con los sistemas existentes puede ayudar a centralizar las actualizaciones y reducir los cambios de contexto.

Compatibilidad con flujos de trabajo y automatizaciones. Algunas plataformas ofrecen funciones de automatización o flujos de trabajo integrados para gestionar aprobaciones, traspasos y tareas recurrentes. Esto puede ser útil para los equipos que coordinan tareas entre distintas funciones o sistemas.

Las mejores alternativas a Microsoft Teams en 2026

Seleccionamos nuestra lista de herramientas alternativas de G2 en función de su adopción constante por equipos empresariales y las altas calificaciones que reciben de los usuarios. Cada plataforma tiene una calificación mínima de 4 de 5 estrellas, lo que refleja una amplia satisfacción en los casos de uso más habituales en el entorno laboral.

Cada opción representa un abordaje distinto de la comunicación, y van desde plataformas centradas en la mensajería hasta herramientas enfocadas en proyectos y videollamadas. Los resúmenes se centran en cómo cada producto organiza las conversaciones, favorece la colaboración y se integra con otros sistemas, para que puedas compararlos con la forma en que trabaja tu equipo.

Ideal para la colaboración flexible en equipo: Slack

Slack es un sistema operativo de trabajo que organiza la comunicación en canales, mensajes directos y espacios de trabajo compartidos. Los equipos lo usan para coordinar conversaciones, compartir archivos y conectar herramientas externas en un único entorno. El trabajo se estructura en canales vinculados a equipos, proyectos o funciones, lo que crea un registro de decisiones y actualizaciones en el que pueden hacerse búsquedas. Permite tanto el intercambio de mensajes en tiempo real como la comunicación asincrónica, además de contar con funciones integradas de automatización e IA que ayudan a los equipos a gestionar los flujos de trabajo y acceder a información en distintos sistemas.

Funciones principales:

Mensajería basada en canales. Conversaciones organizadas por equipo, proyecto o tema, con hilos, reacciones y un historial en el que pueden hacerse búsquedas para rastrear conversaciones y decisiones a lo largo del tiempo.

Ecosistema de integraciones. Se conecta con herramientas externas como plataformas de gestión de proyectos, CRM y soporte, e incorpora actualizaciones, archivos y acciones en los canales compartidos.

Flujos de trabajo y automatización. Flujos de trabajo integrados que facilitan la derivación de tareas, las aprobaciones y los procesos recurrentes entre equipos, con integraciones con sistemas externos.

Juntas y clips. Permite llevar a cabo encuentros ligeros por audio y video, así como la inclusión de actualizaciones grabadas en canales, con lo que los equipos pueden comunicarse sin necesidad de programar reuniones formales.

Canvas y documentación compartida. Pueden compartirse documentos dentro de los canales para disponer de notas, resúmenes e información de proyectos que permanecen vinculados a las conversaciones.

Colaboración externa. Los canales compartidos permiten que los equipos agilicen la colaboración con socios, proveedores o clientes dentro del mismo espacio de trabajo sin tener que cambiar de herramienta.

IA y búsqueda. Incluye resúmenes basados en IA y la posibilidad de buscar en conversaciones y herramientas conectadas para ayudar a los usuarios a encontrar información y mantenerse al día.

Un buen caso de uso para Slack es el de un equipo multifuncional que gestiona el lanzamiento de un producto centralizando actualizaciones, aprobaciones y notificaciones de herramientas en canales compartidos.

La mejor opción para comunicación centrada en video: Zoom

Zoom es una plataforma de comunicación centrada en reuniones por video y eventos virtuales. Los equipos la utilizan para organizar reuniones internas, llamadas externas y presentaciones a gran escala, y cuenta con funciones que favorecen la interacción en tiempo real, como el uso compartido de la pantalla y las salas de grupos. También incluye un chat y herramientas de colaboración, aunque la mayoría de los flujos de trabajo se estructuran en torno a sesiones programadas o en vivo.

Funciones principales:

Videoconferencia. Admite reuniones individuales y grupales con funciones como salas de grupos, subtítulos en vivo y gestión de participantes para sesiones estructuradas.

Uso compartido de la pantalla. Permite a los presentadores compartir su pantalla y contenido específico durante las reuniones para facilitar la colaboración y las presentaciones.

Programación de reuniones. Se integra con calendarios para programar reuniones con equipos y participantes externos, unirse a ellas y gestionarlas.

Grabación y transcripción. Graba las reuniones para su posterior revisión, con opciones de almacenamiento en la nube y transcripción automática de las conversaciones.

Zoom es ideal para los equipos distribuidos que realizan presentaciones a clientes, sesiones de capacitación o reuniones de toda la empresa a través de videollamadas programadas.

La mejor opción para usuarios de Google Workspace: Google Chat

Google Chat es una plataforma de mensajería dentro de Google Workspace que conecta las conversaciones con herramientas como Gmail, Google Drive y Google Meet. Los equipos la utilizan para el intercambio de mensajes directos, la creación de chats grupales y el uso de espacios compartidos que se vinculan a archivos y reuniones. La comunicación se organiza en torno a conversaciones que permanecen vinculadas a documentos y otros servicios de Google.

Funciones principales:

Mensajes directos y grupales. Admite chats individuales y conversaciones grupales, con respuestas en hilo que ayudan a organizar las conversaciones en espacios compartidos.

Integración con Google Workspace. Se conecta con Gmail, Drive, Docs, Meet y Calendar para compartir archivos, programar reuniones y colaborar en el mismo entorno.

Espacios para la colaboración. Ofrece espacios dedicados para equipos y proyectos donde se pueden organizar juntos los mensajes, los archivos y el trabajo relacionado.

Búsqueda y acceso a archivos. Permite a los usuarios realizar búsquedas en mensajes y contenido compartido, incluidos los documentos en Google Drive.

Google Chat es ideal para equipos que ya usan Google Workspace y quieren gestionar sus comunicaciones, archivos y reuniones en un entorno integrado.

Ideal para equipos informales o con estilo comunitario: Discord

Discord es una plataforma de comunicación que se organiza en servidores con múltiples canales para conversaciones de texto, voz y video. Los equipos y las comunidades la usan para crear espacios de comunicación permanentes donde las conversaciones se desarrollan de forma continua, sin necesidad de realizar reuniones programadas. Los canales suelen organizarse por tema, rol o actividad.

Funciones principales:

Canales basados en servidores. Entornos compartidos con múltiples canales de texto y voz que organizan las conversaciones por tema, equipo o función.

Comunicación por voz y video. Admite canales de voz y videollamadas en vivo a los que los usuarios pueden unirse o de los que pueden salir sin tener que programar una reunión.

Permisos basados en roles. Permite a los administradores asignar roles y gestionar el acceso a canales, funciones y contenido dentro de un servidor.

Mensajería e intercambio de archivos multimedia. Permite el intercambio de mensajes en tiempo real y de forma asincrónica, con compatibilidad para compartir archivos, enlaces y contenido multimedia integrado.

Discord es la mejor opción para equipos o grupos que operan en entornos continuos donde el chat es prioritario, como comunidades de desarrolladores, startups o grupos basados en intereses comunes.

Ideal para combinar trabajo y gestión de tareas: ClickUp

ClickUp es una plataforma de gestión del trabajo que unifica tareas, documentos y colaboración en un único espacio de trabajo. Los equipos la usan para planificar proyectos, asignar tareas, hacer un seguimiento del progreso y almacenar información relacionada junto con las conversaciones. El trabajo se organiza en jerarquías estructuradas, con flujos de trabajo, vistas y procesos de gestión de tareas personalizables.

Funciones principales:

Gestión de tareas. Crea, asigna y realiza el seguimiento de tareas con estados, prioridades y dependencias en todos los proyectos y equipos.

Flujos de trabajo personalizables. Configura estados de tareas, vistas y flujos de trabajo para reflejar los distintos procesos de cada departamento o tipo de proyecto.

Documentos y gestión del conocimiento. Almacena documentos e información de proyectos en la plataforma, y vincúlalos directamente a tareas y flujos de trabajo.

Colaboración basada en tareas. Admite comentarios, menciones y seguimiento de actividades en vistas de tareas y proyectos para mantener las conversaciones conectadas con el trabajo.

ClickUp es ideal para los equipos que gestionan proyectos y operaciones en un solo sistema, ya que combina el seguimiento de tareas, la documentación y la comunicación en un espacio de trabajo compartido.

Ideal para la ejecución estructurada de proyectos: Asana

Asana es otra plataforma de gestión del trabajo para la planificación, el seguimiento y la coordinación de proyectos entre equipos. Organiza el trabajo en tareas, cronologías y vistas de proyecto, lo que permite a los equipos asignar responsabilidades, establecer plazos y supervisar el progreso en un sistema compartido. El trabajo se estructura en torno a proyectos y objetivos, y se tiene visibilidad sobre quién es responsable de cada tarea y cómo se conecta el trabajo entre los distintos equipos.

Funciones principales:

Seguimiento de tareas y proyectos. Crea, asigna y supervisa tareas con plazos y dependencias, y brinda a los equipos una vista centralizada del avance del proyecto.

Vistas de cronología y flujos de trabajo. Visualiza el trabajo con listas, tableros, calendarios y cronologías para hacer un seguimiento de los cronogramas de los proyectos y sus hitos.

Responsabilidad y propiedad de las tareas. Asigna responsables claros a las tareas y haz un seguimiento de las responsabilidades de los equipos para tener mayor visibilidad sobre quién hace qué.

Generación de informes e información sobre el progreso. Genera actualizaciones e informes que muestran el estado del proyecto, la distribución de la carga de trabajo y el avance general de todas las iniciativas.

Asana es ideal para equipos que gestionan proyectos estructurados con cronologías definidas, responsables asignados y seguimiento del progreso en múltiples flujos de trabajo.

Cómo elegir la alternativa adecuada a Microsoft Teams

Elegir una alternativa a Teams depende de cómo se comunica tu equipo, cómo se estructura el trabajo y qué herramientas ya están en uso. Cada plataforma prioriza distintos flujos de trabajo, por lo que el objetivo es encontrar la herramienta que se adapte a la forma en que se trabaja en tu organización, en lugar de comparar funciones de forma aislada.

Aquí te proponemos algunos aspectos para considerar al elegir la alternativa adecuada a Microsoft Teams:

Verifica la compatibilidad con tus componentes tecnológicos

Analiza cómo se integra la plataforma con las herramientas que tu equipo ya utiliza, como sistemas de gestión de proyectos, plataformas de CRM, herramientas de soporte y almacenamiento de archivos. Algunas herramientas funcionan como una capa central que reúne actualizaciones y acciones de otros sistemas en un solo lugar, mientras que otras requieren hacer más cambios de una aplicación a otra. Contar con integraciones sólidas puede reducir los cambios de contexto y mantener la información vinculada a las conversaciones o tareas.

Evalúa tus necesidades de comunicación

Considera con qué frecuencia tu equipo recurre a reuniones en vivo, presentaciones en streaming o colaboración en tiempo real. Algunas plataformas se centran en videoconferencias, uso compartido de documentos y mensajería interna, mientras que otras ofrecen un espacio de trabajo digital compartido para conversaciones continuas y proyectos grupales interactivos. La solución adecuada depende de lo que tu equipo necesita para facilitar su trabajo colaborativo del día a día.

Evalúa las capacidades de IA y automatización

Muchas herramientas ahora incluyen funciones de automatización que se encargan de tareas repetitivas, como derivar solicitudes, enviar recordatorios y actualizar flujos de trabajo. Algunas también incluyen funciones de IA que resumen conversaciones, muestran información pertinente y asisten con las búsquedas. Estas capacidades pueden ayudar a gestionar mayores volúmenes de trabajo y comunicación sin agregar pasos manuales.

Seguridad y cumplimiento normativo

Evalúa la manera en que la plataforma gestiona la protección de datos, el acceso de los usuarios y los requisitos regulatorios. Esto puede incluir funciones como cifrado, permisos basados en roles, registros de auditoría y compatibilidad con estándares de cumplimiento normativo. Los requisitos varían según el sector, por lo que es importante alinear el modelo de seguridad de la plataforma con las políticas internas y las regulaciones externas.

Analiza la facilidad de uso y la experiencia de usuario

Considera qué tan rápido puede comenzar a usarse la plataforma y qué tan fácil es integrarla en el flujo de trabajo diario. La experiencia de usuario (UX) puede ser clave a la hora de decidir qué herramientas de colaboración son las más adecuadas para tu equipo. Una navegación clara, una estructura predecible y una configuración mínima pueden facilitar una adopción generalizada entre proyectos y departamentos.

No existe la herramienta perfecta, sino la configuración adecuada

No existe una plataforma de colaboración que funcione para todos los equipos. La elección correcta depende de cómo se comunican los equipos, cómo se estructura el trabajo y cómo se conectan los sistemas en toda la organización. Algunos equipos dependen de reuniones, otros del intercambio continuo de mensajes o del seguimiento estructurado de proyectos, y muchos utilizan una combinación de enfoques.

La mayoría de las organizaciones tampoco usan una sola herramienta. Combinan plataformas de mensajería, reuniones y gestión del trabajo para dar soporte a diversos flujos de trabajo. En muchos casos, los equipos se benefician de contar con una capa central que unifica esas herramientas y conversaciones. Una plataforma como Slack puede cumplir ese rol al conectar sistemas, organizar la comunicación y mantener el trabajo visible para todos los equipos.

Preguntas frecuentes sobre alternativas a Microsoft Teams