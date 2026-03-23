Puntos clave Slack reúne diversas aplicaciones para uso en oficina, conversaciones y datos en un solo lugar. Microsoft Teams prioriza fundamentalmente la comunicación y funciona mejor cuando todo se hace dentro de la suite de Microsoft 365.

Los canales con hilos y la búsqueda empresarial de Slack se desarrollaron pensando en el trabajo en equipo asíncrono. Microsoft Teams se centra en coordinar reuniones e interacciones en vivo.

Ambas soluciones tienen aplicaciones móviles y capacidades de IA que las hacen eficaces para los equipos que trabajan a gran velocidad y desde distintos lugares.

Tanto Slack como Microsoft Teams tienen el objetivo de facilitar el trabajo, pero lo hacen de distintas maneras.

Teams se enfoca en reunir a diferentes oficinas para interacciones en vivo, como videollamadas y mensajes directos, y se integra estrechamente con Microsoft 365. Si tu trabajo gira en torno a reuniones programadas y a la colaboración en aplicaciones compatibles con Microsoft, Teams aporta un espacio de trabajo cohesivo.

Slack es un sistema operativo de trabajo que se diseñó para satisfacer las necesidades de equipos distribuidos y asíncronos. Es un espacio en el que las personas y las diversas aplicaciones que usan pueden compartir y almacenar información, planificar y monitorear proyectos, mantener conversaciones continuas y crear una comunidad de trabajo en un solo sitio.

Comprender las necesidades de tu equipo es el primer paso para elegir la plataforma adecuada. Comparemos las formas en que Teams y Slack abordan funciones como la experiencia de usuario, la colaboración, las integraciones, la accesibilidad móvil y la IA, de modo que puedas tomar la decisión correcta para acompañar tus objetivos.

Slack en comparación con Microsoft Teams: un vistazo

Tanto Slack como Teams apuntan a acercar personas y proyectos. Explorar las diferencias entre sus estructuras, facilidad de uso y organización puede ser útil para dilucidar cuál de ellas se adapta mejor a tu equipo.

Funciones Slack Microsoft Teams Flexibilidad de canales Canales ilimitados; el tipo y los participantes pueden modificarse en cualquier momento. Organizados por equipo; los tipos no pueden modificarse tras su creación. Videollamadas Juntas para comunicaciones por audio/video desde cualquier canal o mensaje directo. Se incluye el uso compartido de la pantalla y la toma de notas con tecnología de IA. Reuniones inmediatas y programadas con funciones de grabación, transcripción y salas de debate. Eventos de envergadura de hasta 10 000 participantes (100 000 con Teams Premium). Uso compartido de archivos y almacenamiento Comparte archivos desde tu dispositivo o cualquier servicio en la nube conectado directamente en canales y mensajes directos. Los objetos de trabajo aportan resúmenes de IA, vistas previas completas y datos de aplicaciones de terceros junto con tus conversaciones. Los archivos se almacenan en SharePoint y OneDrive; edición conjunta nativa para documentos de Microsoft. Colaboración externa Slack Connect con todas las funciones; configuración sencilla. Se necesita configuración de Entra B2B; pueden aplicarse limitaciones. Integraciones de aplicaciones Funciona con más de 2600 aplicaciones; uso incorporado en todos los canales. El comportamiento de la integración varía según el tipo de canal; la integración puede estar incorporada o abrirse por separado. Automatización Generador de flujos de trabajo nativo. Se requiere Power Automate. Funciones de IA Resúmenes de IA en todos los planes de pago; Slackbot, flujos de trabajo y búsqueda en planes Business+ y Enterprise+; Agentforce se paga por separado. Se requiere licencia de Copilot o Teams Premium. Búsqueda empresarial Integrada en la barra de búsqueda; conecta aplicaciones externas. Se requiere licencia de Copilot; interfaz independiente. Gobernanza Controles de administrador, políticas de conservación, registros de auditoría y certificaciones de cumplimiento. Controles empresariales similares; integración más estrecha con funciones de seguridad de Microsoft.

En qué se destaca Slack

Slack es un recurso eficaz cuando el equipo trabaja con una combinación de herramientas, opera en distintas zonas horarias o colabora frecuentemente con socios externos. Los canales con hilos mantienen las conversaciones organizadas sin perder de vista el contexto, y la búsqueda empresarial extrae resultados de aplicaciones conectadas, no solo de los mensajes. Con las juntas, es fácil hacer una llamada rápida sin tener que programar un encuentro.

La barra lateral también puede personalizarse. Organiza los canales en secciones con etiquetas, arrástralos para organizarlos en el orden de tu elección y define preferencias de notificaciones para cada conversación. Puedes silenciar lo que no es relevante y activar alertas solo de determinadas personas, aun cuando hayas pausado las notificaciones. Además, dado que las integraciones funcionan con coherencia entre todos los tipos de canales, las herramientas se comportan de la misma manera en cualquier área de Slack.

En qué se destaca Microsoft Teams

Teams se desarrolló en torno a Microsoft 365. Cuando tu jornada se centra en documentos de Word, hojas de cálculo de Excel y calendarios de Outlook, Teams mantiene todo en un solo lugar. Las videoconferencias en Teams, que incluyen funciones de grabación y transcripción, pueden usarse para cualquier ocasión, desde encuentros individuales hasta reuniones generales a nivel de toda la empresa.

La interfaz muestra el calendario, las llamadas y los archivos junto al chat, con lo que todo está relacionado desde el comienzo. La edición conjunta de archivos de Word o Excel puede hacerse directamente en una conversación. Puedes fijar canales clave en la parte superior de tu lista y programar horarios de silencio para administrar las notificaciones. En el caso de las organizaciones que trabajan prioritariamente con Microsoft, es una experiencia familiar y unificada.

Slack en comparación con Microsoft Teams: comunicación y colaboración

Slack se inclina por la comunicación asíncrona y los flujos de trabajo flexibles, mientras que Teams se centra en la presencia en tiempo real y las reuniones programadas. A continuación, se describen algunas situaciones que ilustran las posibles implicancias de estas características para tu trabajo cotidiano.

Trabajo en distintas zonas horarias. Los canales con hilos de Slack permiten que los miembros del equipo se pongan al día cuando les resulte conveniente. Un gerente de producto situado en Londres puede revisar las conversaciones que el equipo de ingeniería de Tokio mantiene durante la madrugada sin tener que programar una llamada a las 6 de la mañana. Luego, puede responder en el hilo o hacer una publicación en el canal para que el equipo más amplio esté al tanto de lo que ocurre sin tener que volver a consultar el hilo. Slack también dispone de un agente de IA personal para el trabajo, llamado Slackbot, que puede elaborar para ti un resumen de hilos y mensajes que no hayas leído. Asimismo, Teams cuenta con hilos, pero las respuestas permanecen dentro de ellos, lo que puede dificultar llevar la conversación al canal más amplio sin iniciar una nueva publicación.

Conservación intacta del contexto. Con los hilos en Slack, puedes mantener conversaciones paralelas sin entorpecer el canal principal. Puedes formular una pregunta de clarificación, acordar detalles y luego compartir la decisión con el grupo sin llevar esa parte de la conversación a un mensaje privado que no pueda encontrarse. Slack también recopila contexto de otras herramientas, como comentarios en documentos y archivos PDP compartidos, ya que la búsqueda empresarial y las capacidades de resumen de Slack se extienden a mensajes, archivos compartidos y aplicaciones conectadas. En Teams, las conversaciones y los hilos son eficaces cuando todo está dentro del ecosistema de Microsoft, pero puede ser difícil llevar un registro de los datos de contexto si los conocimientos del equipo están dispersos en muchas herramientas.

Colaboración que va más allá de tu equipo. Las tareas cotidianas con frecuencia implican la coordinación con personas fuera de la organización, como clientes, socios y proveedores. Slack Connect crea canales y flujos de trabajo compartidos con socios externos que funcionan como los canales y flujos de trabajo internos, disponen de la mayoría de las funciones y requieren un proceso de configuración sencillo. En Teams, los usuarios externos deben incorporarse con una configuración de Microsoft Entra B2B de varios pasos, y algunas funciones y permisos se restringen para los invitados.

¿Estás comparando varias opciones? Explora los recursos disponibles en las guías de Slack sobre las plataformas de comunicación en el lugar de trabajo y las mejores aplicaciones de chat para empresas.

Slack en comparación con Microsoft Teams: integraciones y ecosistema

Una característica central de Slack es la capacidad para reunir tus herramientas y plataformas en un solo lugar. Teams está diseñada para que la colaboración entre aplicaciones de Microsoft 365 sea fluida, pero las integraciones con terceros pueden requerir esfuerzos de configuración adicionales y variar en cuanto a su funcionalidad. Si tu equipo emplea diversas herramientas (como de rastreo de proyectos, sistemas de CRM, software de diseño, dashboards de análisis de datos y sistemas de RR. HH.), te sugerimos que compruebes si son compatibles y cómo funcionarán con Slack y Teams.

El modelo abierto de Slack

Slack incorpora las herramientas que usas a lo largo de tu flujo de trabajo en un sistema operativo común, que se conecta con más de 2600 aplicaciones. Estas integraciones te permiten interactuar con otras aplicaciones desde dentro de Slack, ya sea que quieras obtener una vista previa de un archivo, buscar información, encontrar datos, recibir una notificación o emprender una acción. Al reducir la necesidad de cambiar de contexto, Slack se convierte en un centro en el que se encuentran todos tus componentes tecnológicos y en donde tu equipo y tú mantienen la coordinación.

Teams y el ecosistema de Microsoft

Teams está estrechamente entrelazada con Microsoft 365. El acceso a archivos de Word, Excel, PowerPoint y SharePoint, así como la colaboración en ellos, son acciones que se sienten nativas, y la edición conjunta puede hacerse con fluidez. Si tu oficina se basa en Microsoft, esta conexión será claramente valiosa. Teams también se integra con muchas aplicaciones de productividad y flujos de trabajo de terceros, que te permiten recuperar información o emprender acciones sin salir de Teams. Sin embargo, el funcionamiento de la integración difiere según la herramienta. Algunas aplicaciones se incorporan directamente en canales, mientras que otras se abren en ventanas o pestañas independientes, con lo que debes alternar entre ellas.

Slack en comparación con Microsoft Teams: rendimiento de la aplicación móvil

La aplicación móvil de Slack ofrece casi todas las funcionalidades a las que tienes acceso en una computadora. Su diseño ordenado se replica adecuadamente en una pantalla de menor tamaño, y los canales, las juntas y los flujos de trabajo funcionan con fluidez desde donde te encuentres. Puedes configurar las notificaciones específicamente para la aplicación móvil, de forma que recibas todos los mensajes y las menciones, no recibas ninguno o solo recibas los de carácter urgente. Las capacidades avanzadas de gestión del administrador son limitadas en los dispositivos inteligentes, pero todas las funciones de colaboración y las integraciones con aplicaciones conectadas son, generalmente, compatibles con los dispositivos móviles.

La aplicación móvil de Teams se destaca en lo que respecta a las reuniones y el intercambio de mensajes. Las videollamadas y el chat son confiables, si bien se limitan algunas opciones para presentadores de reuniones. Puedes colaborar en la mayoría de los documentos de Microsoft desde tu teléfono y personalizar las notificaciones móviles. No obstante, la visualización y edición de registros de aplicaciones de terceros y la administración de canales son tareas que se desempeñan mejor en una computadora.

Tanto Slack como Teams ofrecen acceso sin conexión a mensajes recientes y se sincronizan de inmediato con una conexión a Internet.

Slack en comparación con Microsoft Teams: capacidades de IA

Slack incluye capacidades integradas de IA en los planes de pago, que comprenden funciones como resúmenes de conversaciones, síntesis diarias, búsqueda asistida por IA y otras herramientas que ayudan al equipo a ir más allá del correo electrónico. A nivel empresarial, puedes buscar cualquier contenido compartido o integrado con Slack y crear fácilmente flujos de trabajo automatizados. Slackbot, tu agente de IA personal para el trabajo, incrementa la utilidad al considerar el contexto de tu espacio de trabajo en particular, es decir, todas las conversaciones, los archivos y los proyectos a los que puedes acceder. El agente puede recopilar la información y las actualizaciones para ayudarte a preparar reuniones, crear una lista de elementos de acción y redactar contenido con tu estilo. Otra opción es Agentforce, que pone a disposición agentes listos para usar y de creación propia que trabajarán contigo en Slack como si fueran otro compañero de equipo.

Teams incluye automáticamente útiles funciones con tecnología de IA que se orientan a mejorar las comunicaciones, tales como respuestas sugeridas en el chat y subtítulos y transcripciones en tiempo real en reuniones. Las funciones de IA más complejas están disponibles con una licencia independiente de Microsoft 365 Copilot o Teams Premium. Con esas funciones, la IA mejora las reuniones con síntesis automáticas, generación de listas de tareas e información contextual. Copilot también puede actuar como un asistente y responder preguntas, resumir canales y conversaciones, y crear contenido.

Slack en comparación con Microsoft Teams: abordaje de la seguridad y la privacidad

Ambas plataformas cifran los datos en reposo y en tránsito y cuentan con certificaciones como HIPAA, SOC 2 e ISO 27001.

Slack te da un mayor control sobre tus claves de cifrado con una seguridad de nivel empresarial integrada. Con la administración de claves de cifrado para empresas, puedes revocar el acceso a tus datos en cualquier momento, lo que es útil si tu equipo de seguridad quiere implementar una capa adicional de supervisión. Además, la IA de Slack gestiona todo internamente. Los modelos se ejecutan en la propia infraestructura de Slack, y nunca se usan tus datos para entrenarlos.

Teams se vincula con las herramientas de cumplimiento más amplias de Microsoft, incluyendo eDiscovery. El cifrado de extremo a extremo está disponible para llamadas entre dos personas, pero los administradores primero deben habilitarlo y, luego, los usuarios deben activarlo en sus ajustes.

Las dos plataformas satisfacen los requisitos de seguridad empresarial, pero la diferencia radica en qué nivel de control directo quieres tener sobre tus claves y dónde residen los datos que usa la IA.

Slack en comparación con Microsoft Teams: precio

Los planes de pago de Slack varían desde menos de $10 hasta alrededor de $20 por usuario por mes e incluyen funciones de IA como resúmenes, síntesis, búsqueda, generación de flujos de trabajo y Slackbot. El precio de Enterprise Grid está a disposición para empresas de mayor tamaño con necesidades complejas.

Teams ahora opera en un modelo independiente, y sus planes van desde unos pocos dólares hasta algo más de $10 por usuario por mes, dependiendo del nivel. El nivel inicial incluye funciones básicas de chat, reuniones y almacenamiento de archivos. Los niveles superiores extienden las capacidades para reuniones, agregan controles administrativos y amplían los límites de almacenamiento. Las capacidades de IA a través de Copilot requieren una licencia independiente, además de la suscripción básica.

Al momento de comparar los costos, evalúa qué incluye cada plataforma y qué necesitarás agregar más adelante. Slack incorpora las funciones de IA en todos sus niveles de pago, mientras que Teams requiere licencias independientes para las capacidades avanzadas y de IA. La elección correcta depende de tu presupuesto y de las funciones que tu equipo usa efectivamente a diario.

¿Qué plataforma es la adecuada para tu equipo?

Cada equipo trabaja de forma diferente, y estas dos plataformas son un reflejo de esto.

Teams se ajusta a organizaciones en las que el uso de Microsoft 365 es el estándar y en las que las decisiones se toman a partir de reuniones programadas. Slack funciona como un sistema operativo de trabajo que reúne aplicaciones, conversaciones y personas de distintos departamentos y más allá de los límites de la empresa.

Si los componentes tecnológicos que usas se encuentran en Microsoft, tiene sentido usar Teams. Si abarcan diversas herramientas y tus equipos trabajan habitualmente en colaboración o con socios externos, la apertura de Slack puede ser una mejor opción.

Las empresas emergentes, las que administran redes complejas de socios y los equipos distribuidos pueden sacar provecho de la flexibilidad de Slack, donde colaborar con clientes y proveedores es tan fácil como enviar un mensaje a un compañero de equipo. Si necesitas ayuda para analizar qué factores son los más importantes, la guía de Slack sobre software de colaboración para empresas los analiza en detalle.

¿Cómo migro de Microsoft Teams a Slack?

Migrar de plataformas es más fácil de lo que solía ser. Dado que Teams ahora es un producto independiente, Microsoft ofrece herramientas ampliadas de exportación y portabilidad de datos para las organizaciones que desean explorar otras alternativas.

En la guía de migración paso a paso de Slack se describe el proceso, desde la configuración de canales y la conexión de aplicaciones existentes hasta la incorporación de socios externos en Slack Connect. Además, se explica cómo usar las herramientas integradas de Slack para migrar los datos de Teams a través de archivos CSV o TXT y cómo comenzar a automatizar procesos con el Generador de flujos de trabajo. Si deseas consultar más recursos sobre la implementación, consulta Slack Success Hub.

¿Es Slack mejor que Microsoft Teams?

Depende de la forma en que tu equipo trabaje. Si valoran la flexibilidad entre herramientas, la colaboración asíncrona que respeta las distintas zonas horarias y la inclusión de la IA en todos los planes de pago, es probable que Slack sea su mejor opción. Si su flujo de trabajo reside completamente en Microsoft 365 y se centra en reuniones programadas, Teams ofrece una experiencia cohesiva en ese entorno.

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Slack en comparación con Microsoft Teams: preguntas frecuentes