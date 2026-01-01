核心要点 Slack 将各类办公应用、沟通对话和数据汇聚于一处；Microsoft Teams 则侧重于沟通，在微软 365 生态内使用效果最佳。

Slack 的消息列式频道和企业搜索功能专为异步团队协作而设计；Microsoft Teams 则聚焦于协调实时会议与互动。

两款产品均提供移动应用与 AI 功能，可有效支持快节奏及移动办公的团队需求。

Slack 与 Microsoft Teams 都致力于让工作更轻松，但二者的设计理念截然不同。

Teams 专注于为团队搭建实时互动环境，例如视频通话和即时消息，并与 Microsoft 365 深度集成。如果你的工作以定期会议以及在 Microsoft 系应用中开展协作为主，Teams 能提供一个高度统一的工作空间。

Slack 是一款专为分布式和异步协作团队打造的工作操作系统。团队成员可在此汇聚自己使用的各类应用，共享和存储信息、规划和跟进项目、开展持续讨论，在同一平台构建完整的工作社区。

要选择合适的平台，第一步是了解团队的真实需求。下文将从用户体验、协作、集成、移动端体验以及 AI 功能等维度对比 Teams 与 Slack 的各自特点，助你做出符合团队目标的明智选择。

Slack 与 Microsoft Teams：概览

Slack 与 Teams 都旨在将人员和项目凝聚在一起。通过比较它们在架构、易用性和组织方式上的差异，有助于判断哪一款更适合你的团队。

功能 Slack Microsoft Teams 频道灵活性 频道无数量限制，可随时更改类型和参与者 按团队组织，类型创建后不可修改 视频通话 抱团功能：可从任意频道或私信发起即时音/视频通话，包含屏幕共享和 AI 智能笔记 即时和定期会议：支持录制、转录及分组讨论。大型活动最多可容纳 1 万名参与者（Teams Premium 最高支持 10 万人） 文件共享和存储 可直接在频道和私信中分享来自本地设备或任意已连接云服务的文件。工作对象功能可将 AI 摘要、丰富预览及第三方应用数据与对话一同呈现 文件存储在 SharePoint 与 OneDrive 中，支持 Microsoft 文档的原生协同编辑 外部协作 Slack Connect：功能完备，设置简单 需配置 Entra B2B，可能存在功能限制 应用集成 支持 2600 多款应用集成，可在所有频道内嵌入使用 集成方式因频道类型而异，有的可直接嵌入，有的需要单独打开 自动化 原生的工作流程构建器 需借助 Power Automate 实现 AI 功能 所有付费套餐均包含 AI 摘要；企业增强套餐与 Enterprise+ 套餐包含 Slackbot、工作流程和搜索功能；Agentforce 需单独付费 需 Copilot 许可证或 Teams Premium 企业搜索 内置于搜索栏，可连接外部应用 需 Copilot 许可证，有独立界面 治理 提供管理员控制、数据保留策略、审计日志和合规性认证 提供类似的企业管控功能，与 Microsoft 安全体系集成更紧密

Slack 的优势所在

如果你的团队依赖多种工具、跨时区协作，或经常与外部伙伴合作，Slack 能发挥出色的作用。消息列式的频道让对话井然有序，不会丢失上下文；企业搜索功能不仅能检索消息记录，还可以从已连接应用程序中检索结果。抱团功能让你无需预约即可轻松发起快速通话。

侧栏也支持个性化定制。你可以将频道按标签整理到不同的分区，按偏好顺序拖拽排列，并为每个对话单独设置通知首选项。你可以将嘈杂的频道静音，即使暂停了通知，也能接收特定人员发送的提醒。此外，由于所有类型频道的集成规则保持一致，你的工具在 Slack 的每一个地方都保持统一的操作体验。

Microsoft Teams 的优势所在

Teams 围绕 Microsoft 365 而构建。如果你的工作日常离不开 Word 文档、Excel 电子表格和 Outlook 日历，Teams 能将这一切整合于一处。Teams 的视频会议功能支持从一对一交流到公司全员大会的各种场景，并内置录制与转录功能。

其界面将日历、通话、文件与聊天整合呈现，让一切从一开始就紧密相连。你可以直接在对话中进行 Word 或 Excel 文件的协同编辑，将重要频道固定至列表顶部，并设置免打扰时段来管理通知。对于以 Microsoft 生态体系为核心的组织而言，Teams 提供了一种熟悉且统一的体验。

Slack 与 Microsoft Teams：沟通与协作

Slack 侧重于异步沟通和灵活的工作流程。Teams 则聚焦于实时状态和定期会议。以下场景对比可帮助你理解二者对日常工作的实际影响。

跨时区协作。Slack 的消息列式频道让团队成员可以在适合自己的时间跟进工作。位于伦敦的产品经理无需预约清晨 6 点的会议，即可查阅东京工程团队在夜间讨论的内容。他们可以选择仅回复该消息列，或同时发布到频道中，让更多团队成员同步了解进展，无需所有人重新翻看消息列。Slack 还配备了一个名为 Slackbot 的个人 AI 代理，可以为你总结消息列内容和错过的消息。Teams 也提供消息列功能，但回复仅保留在消息列内部，因此，如果要将讨论内容带回到更广泛的频道，除非重新发布新帖，否则会有些困难。

保持上下文完整。Slack 中的消息列支持展开分支讨论，不会扰乱主频道的节奏。你可以提出澄清性问题、商讨细节，然后向团队公布决定，整个过程无需将这部分对话转移到无法搜索的私密消息中。Slack 还能捕捉来自其他工具的上下文，例如共享文档和 PDF 中的评论，这是因为 Slack 的企业搜索与摘要功能覆盖消息、共享文件以及已连接的应用程序。在 Teams 中，当所有内容都在 Microsoft 生态系统内时，讨论和消息列功能可顺畅运转，但如果团队的知识分散在多种工具中，上下文的追踪就会变得困难。

跨团队协作。日常工作中，我们常常需要与组织外部的人员（如客户、合作伙伴和供应商）进行协调。Slack Connect 可以与外部合作伙伴创建共享频道和工作流程，其功能与内部协作几乎一致，大部分功能均可使用，且设置简便。而在 Teams 中，邀请外部用户需要通过 Microsoft Entra B2B 完成多步骤配置，且访客在某些功能和权限上会受到限制。

想要对比多个选项？Slack 提供的工作空间沟通平台指南和最佳商务聊天应用指南可以帮助你探索更多选择。

Slack 与 Microsoft Teams：集成与生态系统

Slack 的核心优势在于能够将你的各类工具和平台汇聚于一处。Teams 则致力于实现 Microsoft 365 应用间的无缝协作，但其第三方集成往往需要额外配置，且功能表现参差不齐。如果你的团队依赖多种工具——项目管理工具、CRM、设计软件、数据分析仪表板、HR 系统等——你需要核实这些工具是否受支持，以及它们在 Slack 和 Teams 中各自的表现如何。

Slack 的开放模式

Slack 将你的工作流程中的各类工具引入到一个通用的操作系统中，支持与超过 2600 款应用进行连接。通过这些集成，你可以直接在 Slack 内与其他应用交互，无论是预览文件、搜索信息、提取数据、接收通知还是执行操作，都可以流畅地完成。通过减少上下文切换，Slack 成为一个整合技术栈的枢纽，让你和团队保持高效协同。

Teams 与 Microsoft 生态系统

Teams 与 Microsoft 365 深度绑定。访问和协作处理 Word、Excel、PowerPoint 和 SharePoint 文件的体验非常原生自然，协同编辑流畅无阻。如果组织的日常办公体系基于 Microsoft 产品，这种紧密联系带来的价值是显而易见的。Teams 还集成了众多第三方生产力和工作流程应用，让你无需离开 Teams 即可检索信息或执行操作。不过，集成的具体方式因工具而异：有些应用可直接嵌入频道；有些则需要在单独的窗口或标签页中打开，这意味着你需要在不同应用之间来回切换。

Slack 与 Microsoft Teams：移动应用的表现

Slack 的移动应用几乎支持电脑端的全部功能。简洁的布局适配小屏幕，频道、抱团以及工作流程均可在移动设备上流畅运行。你可以针对移动设备精细调整通知偏好，选择接收全部通知、不接收任何通知，或仅接收紧急消息和提及你的通知。虽然高级管理功能在智能设备上受到限制，但所有协作功能和已连接应用程序的集成通常都能良好适配移动设备。

Teams 的移动应用在会议和消息功能上表现最为出色。视频通话与聊天功能稳定可靠，但部分会议主持选项有所限制。你可以在手机上协作处理大部分 Microsoft 文档，并可自定义移动端通知。不过，对于查看和编辑第三方应用记录以及管理频道等操作，则在电脑上体验更佳。

Slack 和 Teams 均支持离线访问近期消息，并在网络恢复后即时同步。

Slack 与 Microsoft Teams：AI 能力

Slack 在付费套餐中内置了 AI 功能，包括对话摘要、每日要点回顾、AI 辅助搜索等工具，帮助你的团队摆脱对邮件的过度依赖。在企业级套餐中，你可以搜索任何在 Slack 内或已集成应用中共享的内容，并轻松构建自动化工作流。Slackbot 是你的个人 AI 工作代理，它能结合你的特定工作区上下文（你可以访问的所有对话、文件和项目），提供更实用的支持。它可以收集信息和更新动态，帮助你为会议做准备、创建待办事项列表，并以你的口吻撰写内容。另一个选择是 Agentforce，它提供开箱即用或可自行构建的 AI 代理，像团队成员一样与你在 Slack 中并肩协作。

Teams 自带实用的 AI 辅助功能，主要侧重于提升沟通效率，例如聊天中的回复建议，以及会议的实时字幕与转录。其高级 AI 功能需单独购买 Microsoft 365 Copilot 许可证或 Teams Premium 才能使用。启用后，会议功能可通过 AI 得到增强，包括自动生成会议要点回顾、待办事项列表以及上下文洞察。Copilot 还可充当智能助手，回答问题、总结频道和对话，并创作内容。

Slack 与 Microsoft Teams：安全与隐私

两个平台均对静态数据和传输中数据进行加密，并拥有 HIPAA、SOC 2 和 ISO 27001 等合规认证。

Slack 通过内置的企业级安全功能，让你对加密密钥拥有更强的掌控力。借助企业加密密钥管理，你可以随时撤销对数据的访问权限，这对需要额外一层监督的安全团队尤为实用。Slack AI 全程在内部运行，模型基于 Slack 自有基础设施，你的数据绝不会用于训练这些模型。

Teams 与 Microsoft 更广泛的合规工具（包括 eDiscovery）深度集成。一对一通话支持端到端加密，但需管理员先行启用，随后用户可以在个人设置中开启。

无论选择哪个平台，企业的安全要求都能得到满足。区别在于，你对密钥的直接管控程度以及 AI 数据的存储位置。

Slack 与 Microsoft Teams：定价

Slack 付费套餐的价格为每用户每月不到 10 美元至 20 美元不等，并包含摘要、要点回顾、搜索、工作流程生成和 Slackbot 等 AI 功能。Enterprise Grid 定价适用于有复杂需求的大型组织。

Teams 目前采用独立订阅模式，价格从每用户每月数美元至略高于 10 美元，具体视套餐层级而定。入门级套餐包含基础聊天、会议和文件存储功能。更高层级套餐则扩大会议容量、增加管理控制权限并提高存储上限。通过 Copilot 提供的 AI 功能需在基础订阅之上另行购买许可证。

比较成本时，需考量各平台所包含的服务内容，以及后续可能需要额外添加的功能。Slack 已将 AI 功能纳入所有付费套餐中，而 Teams 的 AI 及高级功能则需要单独购买许可。最终选择取决于你的预算以及团队实际日常使用的功能。

哪个平台适合你的团队？

每个团队的工作模式各不相同，这两个平台也体现了这种差异。

Teams 适合已标准化使用 Microsoft 365 且通过定期会议驱动决策的组织。Slack 作为一个工作操作系统，将应用、对话和人员在不同部门之间，甚至公司外部，进行整合。

如果你的技术栈完全基于 Microsoft 生态，Teams 是不错的选择。如果你的技术栈涵盖多种工具，并且团队经常跨职能或与外部合作伙伴协同工作，那么 Slack 的开放性可能更适合你。

初创公司、管理复杂合作伙伴网络的企业，以及分布式团队都能从 Slack 的灵活性中受益。在 Slack 上，与客户和供应商协作，就像与同事沟通一样简单。如果需要进一步梳理关键考量因素，Slack 的企业协作软件指南提供了详细解析。

如何从 Microsoft Teams 迁移到 Slack？

如今，切换平台比以往更加简便。由于 Teams 目前是一款独立产品，Microsoft 为考虑切换到其他方案的企业提供了更完善的数据可移植性和导出工具。

Slack 的分步迁移指南将引导你完成整个过程，从设置频道、连接现有应用，到将外部合作伙伴引入 Slack Connect。该指南还介绍了如何使用 Slack 的内置工具，通过 CSV 或 txt 文件迁移 Teams 数据，以及如何使用工作流程构建器实现流程自动化。如需更多上线资源，请查看 Slack Success Hub。

Slack 比 Microsoft Teams 更出色吗？

答案取决于团队的工作方式。如果你看重跨工具的灵活性、跨时区的异步协作，且希望所有付费套餐均包含 AI 功能，Slack 可能是更合适的选择。如果你的工作流程完全依托 Microsoft 365 并以定期会议为核心，那么 Teams 可以在此环境下提供高度统一的体验。

想深入了解团队选择 Slack 的原因？准备体验它为你的组织带来的价值？可立即开始免费试用或与销售人员交谈以了解更多信息。



Slack 与 Microsoft Teams 常见问题