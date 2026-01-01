重點摘要 Slack 將你的各種辦公室應用程式、對話和資料集中在同一處；Microsoft Teams 主要以通訊為優先，並且在所有功能都整合到 Microsoft 365 套件時才能發揮最佳效果。

Slack 的對話串頻道和企業搜尋在設計之初即已考慮到團隊合作不會完全同步。Microsoft Teams 則聚焦於即時會議與互動。

兩者都有行動應用程式和 AI 功能，可以有效地因應步調快速及特別忙碌的團隊的需求。

Slack 和 Microsoft Teams 的目標都是要讓工作執行起來更輕鬆，然而兩者所採取的做法截然不同。

Teams 主要是集中各部門以便即時互動，例如視訊通話和私訊，並且與 Microsoft 365 緊密整合。如果你的工作以排程會議及在 Microsoft 生態系統應用程式中協作為主，它能提供統整的工作空間。

Slack 是一套工作作業系統，設計之初即考慮到分散性和非同步團隊的需求。人們可以在這裡使用各類應用程式分享與儲存資訊、規劃與追蹤專案、進行持續性討論，還能在同一個平台建立工作社群。

想要選出團隊適用的平台，第一步就是瞭解團隊需求。我們來比較一下 Teams 和 Slack 在使用者體驗、協作、整合、行動裝置協助工具以及 AI 等功能的做法，幫助你做出正確的決定，進而達成目標。

Slack 與 Microsoft Teams 比較一覽表

Slack 和 Teams 的目標都是將人員與專案串聯在一起。檢視兩者在結構、實用性和組織方面的差異之處，可幫助你決定哪一個選項更適合你的團隊。

功能 Slack Microsoft Teams 頻道彈性 頻道數量不設限，可以隨時變更類型與參與者 依團隊整理分類，建立後鎖定類型 視訊通話 支援任何頻道或私訊進行即時音訊/視訊微型會議；包含螢幕共享與 AI 支援筆記功能 支援即時會議和排程會議，具錄製、文字轉出和分組討論室等功能。大型活動可容納最多 10,000 名參與者 (Teams 進階版可容納 100,000 名) 檔案分享與儲存 直接於頻道或私訊中分享來自裝置或任何已連線的雲端服務的檔案。工作物件可新增 AI 摘要、豐富的預覽，並且可在對話中查看第三方應用程式資料 檔案儲存在 SharePoint 和 OneDrive，原生 Microsoft 文件共同編輯功能 外部協作 Slack Connect 擁有完整功能，設定簡單 需要 Entra B2B 組態，可能有限制 應用程式整合 可與 2,600 個以上的應用程式一起使用，內嵌於所有頻道使用 整合行為依頻道類型而異，可內嵌或獨立開啟 自動化 原生工作流程建立工具 需要安裝 Power Automate AI 功能 所有付費方案均提供 AI 摘要功能；Business+ 和 Enterprise+ 方案包含 Slackbot 及工作流程與搜尋功能；Agentforce 則獨立定價 需要有 Copilot 授權或 Teams 進階版 企業搜尋 內建於搜尋列，可連接外部應用程式 需要 Copilot 授權，有獨立介面 控管 管理員控制、保留政策、稽核記錄，以及合規性認證 類似企業控制；Microsoft 安全性整合更為嚴格

Slack 的強項

如果你的團隊使用多種工具、跨時區作業，或者必須頻繁地與外部合作夥伴協作，那麼 Slack 就是很合適的選項。對話串頻道讓對話有條不紊，不會掩蓋背景資訊；企業搜尋從訊息和已連線應用程式中提取搜尋結果。微型會議讓你無需做任何安排就能輕鬆地快速通話。

你還可以自訂側欄。將頻道整理成有標籤的區段，再依自己偏愛的順序拖曳區段，並且為每個對話設定通知偏好設定。你可以將嘈雜的內容設為靜音，並僅允許特定人員的提醒，即使在暫停通知時也不例外。由於整合功能的運作在所有頻道類型中都是一致的，因此你的工具也以相同的方式在 Slack 的任何位置運作。

Microsoft Teams 的強項

Teams 是以 Microsoft 365 為核心建置的。如果你的日常工作有賴 Word 文件、Excel 試算表和 Outlook 行事曆等工具，Teams 可以將這一切集中在同一處。Teams 視訊會議功能包辦一切，從一對一會議到公司全員大會都能處理，並且內建錄製和文字轉出功能。

其介面整合了行事曆、通話、檔案和聊天室等功能，讓人在一開始就有順暢連接之感。你可以直接在對話中共同編輯 Word 或 Excel 檔案；你也可以將重要的頻道釘選在清單頂端，並安排靜音時段來管理通知。對於以 Microsoft 產品為主的組織而言，這是熟悉且統一的體驗。

Slack 與 Microsoft Teams 的比較：通訊與協作

Slack 注重非同步通訊和有彈性的工作流程。Teams 則專注於即時狀態與已排程的會議。以下提供一些場景讓你瞭解這些差異對日常工作的意義。

跨時區工作。Slack 的對話串頻道能讓團隊成員隨時掌握最新資訊。倫敦的產品經理可以查看東京工程團隊前一晚的討論內容，不必另行安排一場早上 6 點的會議。然後，他們可以只回覆該對話串，也可以在頻道中貼文讓整個團隊都瞭解最新進度，省去每個人都得回到對話串的時間。Slack 也提供工作使用、名為 Slackbot 的個人 AI 智慧代理；它能為你的對話串和錯過的訊息產生摘要。Teams 也提供對話串，但是回覆都留在對話串裡；如此一來，如果不發起新貼文，就難以將對話移轉到範圍較廣的頻道中。

保持完整的背景資訊。Slack 的對話串讓你在進行非主要對話時也不會偏離主頻道。你可以提出澄清性的問題、仔細討論細節，然後在群組裡分享決定，不必將這一部分的對話移到無法搜尋的私人訊息中。Slack 也能跨其他工具擷取背景資訊，例如共用文件和 PDF 中的註解，因為 Slack 的企業搜尋和摘要功能橫跨訊息、共用檔案和已連線應用程式。在 Teams 裡，如果一切都在 Microsoft 生態系統中進行，那麼各項討論和對話串都能發揮良好功能，但是如果團隊的知識分散在多個工具中，要找出背景資訊可能較為困難。

團隊以外的協作。日常工作往往會和組織以外的人員協調，例如客戶、合作夥伴和廠商。Slack Connect 可與外部合作夥伴建立共用頻道與工作流程，其功能與內部工作流程相似，同時提供大部分的功能，且安裝程序很簡單。在 Teams 中，外部使用者需要透過多重步驟的 Microsoft Entra B2B 設定引導，而且部分功能與權限也限制訪客使用。

要比較多個選項？Slack 的工作場所溝通平台與最佳商務聊天應用程式指南可幫助你探索其他內容。

Slack 與 Microsoft Teams 的比較：整合與生態系統

Slack 的核心能力是將你的工具與平台整合在同一處。Teams 的設計旨在讓 Microsoft 365 應用程式上的協作順暢進行，但是第三方整合可能需要額外設定且功能各不相同。如果你的團隊依賴多個工具 (專案追蹤工具、CRM、設計軟體、管理分析儀表板、HR 系統)，那麼你需要檢查這些工具是否可獲支援，以及這些工具如何在 Slack 和 Teams 中運作。

Slack 的開放模型

Slack 將你工作流程中的各種工具整合在一個共同的作業系統中，並連結超過 2,600 個應用程式。這些整合讓你可以在 Slack 中與其他應用程式互動，諸如預覽檔案、搜尋資訊、提取資料、接收通知或執行動作等等。透過減少環境切換，Slack 成為了匯集技術堆疊的樞紐，讓你和你的團隊工作協調一致。

Teams 和 Microsoft 生態系統

Teams 與 Microsoft 365 緊密整合。存取 Word、Excel、PowerPoint 和 SharePoint 並在其中協作宛如原生應用程式，而且共同編輯時也十分順暢。如果你的公司使用 Microsoft 產品，那麼你能從這樣的連結中獲得顯而易見的好處。Teams 也整合許多第三方生產力與工作流程應用程式，讓你無需離開 Teams 就可以檢索資訊或執行動作。然而，整合行為因工具而異。部分應用程式直接內嵌在頻道中，而其他應用程式則在獨立的視窗或索引標籤中開啟，你必須在其間切換。

Slack 與 Microsoft Teams 的比較：行動應用程式效能

Slack 的行動應用程式幾乎支援了電腦上的全部功能。簡潔的版面配置也能在較小的螢幕上完美詮釋，而頻道、微型會議和工作流程的作業也都順暢運作。你可以特別針對行動裝置微調通知，設定全部接收、不接收，或僅接收緊急訊息或提及。智慧型裝置上的進階版管理員管理功能有限，但是通常可以在其中執行所有協作功能和已連線應用程式整合。

Teams 行動應用程式在會議與傳送訊息方面表現最出色。視訊通話和聊天功能很可靠，但會議視訊通話選項則有限制。你可以利用手機在多數的 Microsoft 文件上協作，也能自訂行動版通知。但是，檢視和編輯第三方應用程式記錄和管理頻道最好在電腦上進行。

Slack 和 Teams 都可讓你離線存取最新訊息，並且在網路連線時立即同步。

Slack 與 Microsoft Teams 的比較：AI 功能

Slack 的付費方案內建 AI 功能，包含對話摘要、每日要點回顧、AI 輔助搜尋等功能和其他工具，可協助團隊告別電子郵件的繁瑣事務。企業級方案可搜尋任何在 Slack 分享或整合的內容，並能輕鬆建立自動化工作流程。你的個人工作 AI 智慧代理 Slackbot 甚至更實用，它能參考你特定工作空間 (所有你可以存取的對話、檔案和專案) 的背景資訊，也能匯集資訊與各種更新，幫你準備會議資料、建立行動項目清單，並以你的語調草擬內容。另一個選項是 Agentforce，它具備開箱即用與自行建立的代理功能，能在 Slack 中與你並肩工作，如同你的另一位團隊成員一樣。

Teams 自動配備多款有 AI 支援的實用功能，旨在改善溝通，例如聊天中的回覆建議、會議用的即時字幕與文字轉出等。它的進階版功能必須單獨購買 Microsoft 365 Copilot 授權或 Teams 進階版才可使用。利用這些功能，會議經過 AI 強化而能自動產生會議要點回顧與工作清單，並且能提供有脈絡可循的見解。Copilot 也具備助理功能，能回答問題、產生頻道和對話摘要，以及創作內容。

Slack 與 Microsoft Teams 的比較：兩者對安全性和隱私權的做法

兩個平台對於閒置資料與傳輸中資料都予以加密，並且都獲得 HIPAA、SOC 2 和 ISO 27001 認證。

Slack 內建企業級安全性機制，讓你有更多權限控制你的加密金鑰。透過企業級加密金鑰管理，你可以隨時撤銷資料存取權，如果你的安全團隊希望有多一道監督層，這個功能相當有用。Slack AI 執行的工作也都在內部完成。這些模型都是在 Slack 本身的基礎設施上運作，不會將你的資料用來訓練 AI。

Teams 與 Microsoft 更為廣泛的合規性工具 (包括 eDiscovery) 整合。一對一通話可使用端對端加密，但是管理員必須先啟用這項功能，然後使用者才能在其設定中開啟。

無論哪一種方式都能符合企業安全性的要求；其中的差異就在於你希望直接控制自己的金鑰到何種程度，以及希望將 AI 資料儲存在何處。

Slack 與 Microsoft Teams 的比較：定價

Slack 付費方案價格範圍介於每位使用者每月 US$10 到約 US$20，包含諸如摘要、要點回顧、搜尋、產生工作流程和 Slackbot 等 AI 功能。Enterprise Grid 定價則適用於有複雜需求的較大型組織。

Teams 目前採取獨立模型運作，方案價格範圍從每位使用者每月幾美元到 US$10 以上不等，視層級而定。入門層級包含基本的聊天、會議和檔案儲存等功能。更高層級的方案則擴增會議容量、增加管理控制功能並提高儲存上限。Copilot 的 AI 功能需要單獨購買授權，不包含在基礎訂閱之內。

在比較費用時，要考慮每個平台所含的內容以及稍後需要新增的內容。Slack 的所有付費方案層級都搭配 AI 功能，而 Teams 則需要單獨購買授權才能使用 AI 和進階功能。最佳選擇取決於你的預算，以及你的團隊每天實際使用到哪些功能。

哪一個平台適合你的團隊？

每個團隊的作業方式不盡相同，這兩個平台恰好也反映出這樣的狀況。

Teams 適合採用標準化 Microsoft 365 套件的組織，透過其中的功能排程會議，進而做出決策。Slack 就是一套工作作業系統，能跨部門將應用程式、對話、人員整合在同一處，打破各種藩籬。

如果你的技術堆疊是以 Microsoft 為基礎，那麼選擇 Teams 是合理的決定。如果技術堆疊涉及多個工具，而你的團隊經常要跨部門或與外部合作夥伴協作，那麼 Slack 的開放性可能更適合你。

對於新創公司、管理複雜的合作夥伴網路的企業，以及分散型的團隊來說，Slack 的彈性對他們有所助益，在其中與客戶及廠商協作就像傳送訊息給同事一樣簡單。為了幫助你思考什麼是最重要的事項，Slack 的企業協作軟體指南有詳細的說明。

如何從 Microsoft Teams 移轉至 Slack

如今，切換平台比以前簡單得多。由於 Teams 現在是獨立的產品，Microsoft 擴充了資料可攜性並提供匯出工具，以滿足正在探索其他選項之組織的需求。

Slack 的逐步移轉指南引導你完成整個流程，從設定頻道和連接現有應用程式到將外部合作夥伴納入 Slack Connect 都有說明。指南中也分享如何使用 Slack 的內建工具透過 CSV 或文字檔來移動 Teams 資料，以及如何運用工作流程建立工具開始建立自動化流程。如欲瞭解更多功能推出的資源，請查看 Slack Success 中心。

Slack 更優於 Microsoft Teams 嗎？

這視你團隊的工作方式而定。如果你重視工具間的彈性、接受不同時區非同步協作，以及所有付費方案都包含 AI 功能，那麼 Slack 可能更適合你的團隊。如果你的工作流程完全是在 Microsoft 365 中進行，並且以已排程的會議為重心，那麼 Teams 可以帶來一致的體驗。

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