Points essentiels Slack regroupe vos différentes applications de bureau, conversations et données au même endroit. Microsoft Teams privilégie avant tout la communication et fonctionne mieux lorsque tout s'inscrit dans la suite Microsoft 365.

Les canaux avec fils de discussion et la Recherche d'entreprise de Slack sont conçus pour le travail d'équipe asynchrone. Microsoft Teams se concentre sur la coordination de réunions et les interactions en direct.

Les deux disposent d'applications mobiles et de fonctionnalités d'IA qui les rendent efficaces pour les équipes dynamiques et en déplacement.

Slack et Microsoft Teams cherchent tous deux à simplifier le travail, mais leurs approches sont différentes.

Teams se concentre sur le regroupement des équipes pour permettre des interactions en direct, comme les appels vidéo et la messagerie instantanée, et s'intègre étroitement à Microsoft 365. Si votre travail s'articule autour de réunions planifiées et de la collaboration dans des applications compatibles Microsoft, il offre un espace de travail cohérent.

Slack est un système d'exploitation professionnel conçu pour les équipes distribuées et asynchrones. C'est l'espace où les collaborateurs et leurs nombreuses applications se regroupent pour partager et stocker des informations, planifier et suivre des projets, échanger en continu et créer une communauté de travail. Le tout au même endroit.

Comprendre les besoins de votre équipe est la première étape pour choisir la bonne plateforme. Comparons la façon dont Teams et Slack abordent des fonctionnalités telles que l'expérience utilisateur, la collaboration, les intégrations, l'accessibilité mobile et l'IA, afin que vous puissiez faire le bon choix pour atteindre vos objectifs.

Slack vs. Microsoft Teams : tour d’horizon

Slack et Teams cherchent tous deux à regrouper les collaborateurs et les projets. Pour déterminer lequel convient le mieux à votre équipe, il est utile d’examiner leurs différences de structure, d’ergonomie et d’organisation.

Fonctionnalités Slack Microsoft Teams Flexibilité des canaux Canaux illimités, avec possibilité de modifier le type et les participants à tout moment. Organisés par équipe, les types sont verrouillés après leur création. Appels vidéo Appels d'équipe pour des échanges audio/vidéo instantanés depuis n'importe quel canal ou Message direct, avec partage d'écran et notes générées par IA. Réunions instantanées et planifiées avec enregistrement, transcription et salles de sous-groupes. Grands événements accueillant jusqu'à 10 000 participants (100 000 avec Teams Premium). Partage et stockage de fichiers Partagez des fichiers depuis votre appareil ou tout service cloud connecté, directement dans les canaux et les messages directs. Les objets de travail ajoutent des résumés IA, des aperçus enrichis et des données d'applications tierces à vos conversations. Fichiers stockés dans SharePoint et OneDrive, co-édition native pour les documents Microsoft. Collaboration externe Slack Connect avec toutes les fonctionnalités, configuration simplifiée. Configuration Entra B2B requise, avec d'éventuelles limitations. Intégrations d'applications Compatible avec plus de 2 600 applications, intégration dans tous les canaux. Le comportement des intégrations varie selon le type de canal ; elles peuvent être intégrées ou s'ouvrir séparément. Automatisation Workflow Builder natif. Nécessite Power Automate. Fonctionnalités IA Résumés IA inclus dans tous les forfaits payants ; Slackbot ainsi que les flux de travail et la recherche disponibles dans les forfaits Business+ et Enterprise+ ; tarification Agentforce distincte. Nécessite une licence Copilot ou Teams Premium. Recherche d'entreprise Intégrée à la barre de recherche, connecte les applications externes. Nécessite une licence Copilot, dispose d'une interface distincte. Gouvernance Contrôles administrateur, règles de conservation, journaux d'audit et certifications de conformité. Contrôles d'entreprise similaires ; intégration plus étroite avec la sécurité Microsoft.

Les points forts de Slack

Slack est particulièrement adapté lorsque votre équipe utilise plusieurs outils, travaille sur différents fuseaux horaires ou collabore régulièrement avec des partenaires externes. Les canaux avec fils de discussion permettent d'organiser les échanges sans perdre le contexte. De plus, la Recherche d'entreprise affiche des résultats provenant des applications connectées – et pas seulement des messages. Les Appels d'équipe, quant à eux, permettent de démarrer rapidement un appel sans avoir à planifier quoi que ce soit.

Votre barre latérale est également personnalisable. Organisez les canaux en sections définies, faites-les glisser dans l'ordre de votre choix et paramétrez vos Préférences de notification pour chaque conversation. Vous pouvez réduire les canaux trop actifs et n'autoriser les alertes que de la part de certaines personnes, même lorsque vos notifications sont en pause. Et comme les intégrations fonctionnent de manière uniforme dans tous les types de canaux, vos outils se comportent de la même façon partout dans Slack.

Les points forts de Microsoft Teams

Teams est conçu autour de Microsoft 365. Si votre quotidien s'articule autour de documents Word, de feuilles de calcul Excel et de calendriers Outlook, tout reste centralisé au même endroit. La visioconférence de Teams gère aussi bien les entretiens en tête-à-tête que les assemblées générales à l'échelle de l'entreprise, avec enregistrement et transcription intégrés.

L'interface regroupe votre calendrier, vos appels et vos fichiers aux côtés de la messagerie, pour une expérience fluide dès le départ. La co-édition de fichiers Word ou Excel se fait directement dans la conversation. Vous pouvez épingler les canaux essentiels en haut de votre liste et programmer des plages de silence pour gérer vos notifications. L’interface offre ainsi une expérience familière et unifiée aux entreprises centrées sur l'écosystème Microsoft.

Slack vs. Microsoft Teams : communication et collaboration

Slack mise sur la communication asynchrone et les flux de travail flexibles. Teams se concentre sur la présence en temps réel et les réunions planifiées. Voici quelques scénarios qui illustrent ce que cela peut signifier au quotidien.

Travailler sur plusieurs fuseaux horaires. Les canaux avec fils de discussion de Slack permettent aux membres de l'équipe de consulter les échanges quand cela leur convient. Un chef de produit à Londres peut passer en revue les discussions durant la nuit précédente de l'équipe d'ingénieurs à Tokyo sans avoir à planifier un appel à 6 h du matin. Il peut ensuite répondre uniquement dans le fil de discussion ou également publier dans le canal, pour tenir l'ensemble de l'équipe informée sans que tout le monde ait à revenir dans le fil de discussion. Slack dispose également d'un agent IA personnel pour le travail, Slackbot, qui peut résumer les fils de discussion et les messages manqués qui vous concernent. Teams propose également des fils de discussion, mais les réponses y restent confinées, ce qui peut rendre difficile la remontée d'une conversation vers le canal principal sans créer une nouvelle publication.

Conserver le contexte. Les fils de discussion dans Slack permettent d'avoir des échanges secondaires sans perturber le canal principal. Vous pouvez demander une clarification sur un point, régler des détails, puis partager la décision avec le groupe – sans déplacer cette partie de la conversation vers un message privé inaccessible à la fonction de recherche. Slack peut également centraliser le contexte provenant d'autres outils – comme les commentaires dans des documents partagés et des PDF – car la Recherche d'entreprise et les fonctionnalités de résumé de Slack couvrent les messages, les fichiers partagés et les applications connectées. Dans Teams, les discussions et les fils de discussion fonctionnent bien lorsque tout se trouve dans l'écosystème Microsoft, mais le contexte peut être plus difficile à suivre si les connaissances de votre équipe sont réparties sur plusieurs outils.

Collaborer en dehors de votre équipe. Au quotidien, le travail implique souvent de coordonner des actions avec des personnes extérieures à l'entreprise, comme des clients, des partenaires et des fournisseurs. Slack Connect permet de créer des canaux et des flux de travail partagés avec des partenaires externes, qui fonctionnent comme des canaux internes, avec la plupart des fonctionnalités disponibles et une configuration simple. Les utilisateurs externes dans Teams doivent passer par une intégration en plusieurs étapes via Microsoft Entra B2B, et certaines fonctionnalités et autorisations sont limitées pour les invités.

Vous comparez plusieurs options ? Les guides Slack sur les plateformes de communication en entreprise et les meilleures applications de messagerie professionnelle peuvent vous aider à découvrir ce qui existe sur le marché.

Slack vs. Microsoft Teams : intégrations et écosystème

La force de Slack réside dans sa capacité à regrouper tous vos outils et plateformes au même endroit. Teams est conçu pour fluidifier la collaboration au sein des applications Microsoft 365, mais les intégrations tierces peuvent nécessiter une configuration supplémentaire et varient en termes de fonctionnalités. Si votre équipe s'appuie sur plusieurs outils – suivi de projets, CRM, logiciels de design, tableaux de bord d'analyses de données, systèmes RH – vérifiez s'ils sont pris en charge et comment ils se comporteront avec Slack et Teams.

Le modèle ouvert de Slack

Slack intègre les outils de votre flux de travail dans un système d'exploitation commun, avec plus de 2 600 applications connectées. Ces intégrations vous permettent d'interagir avec vos autres applications directement depuis Slack, que ce soit pour afficher l'aperçu d'un fichier, rechercher des informations, extraire des données, recevoir une notification ou effectuer une action. En réduisant les changements de contexte, Slack devient un hub qui regroupe votre pile technologique et maintient votre équipe coordonnée.

Teams et l'écosystème Microsoft

Teams est étroitement intégré à Microsoft 365. L'accès aux fichiers Word, Excel, PowerPoint et SharePoint, ainsi que la collaboration sur ces derniers, se font de manière native, et la coédition fonctionne de façon fluide. Si votre entreprise fonctionne avec Microsoft, cette connexion offre une réelle valeur ajoutée. Teams s'intègre également à de nombreuses applications tierces de productivité et de flux de travail, vous permettant de récupérer des informations ou d'effectuer des actions sans quitter Teams. Toutefois, le comportement des intégrations varie selon les outils. Certaines applications s'intègrent directement dans les canaux, tandis que d'autres s'ouvrent dans des fenêtres ou des onglets séparés, vous obligeant à basculer entre eux.

Slack vs. Microsoft Teams : performances de l'application mobile

L'application mobile de Slack prend en charge presque toutes les fonctionnalités disponibles sur ordinateur. L'interface épurée s'adapte parfaitement aux petits écrans, et les canaux, les Appels d’équipe et les flux de travail fonctionnent sans accroc lorsque vous êtes en déplacement. Vous pouvez affiner vos notifications spécifiquement pour le mobile, afin de recevoir tous les messages ou à l’inverse aucun, ou encore uniquement les messages urgents et les mentions. La gestion avancée des paramètres d'administrateur est limitée sur les appareils mobiles, mais toutes les fonctionnalités de collaboration et les intégrations d'applications connectées sont généralement compatibles avec les appareils mobiles.

L'application mobile Teams excelle avant tout dans les réunions et la messagerie. Les appels vidéo et le chat sont fiables, bien que certaines options pour les animateurs de réunion soient limitées. Vous pouvez collaborer sur la plupart des documents Microsoft depuis votre téléphone, et les notifications sont personnalisables. En revanche, la consultation et la modification d'enregistrements d'applications tierces ainsi que la gestion des canaux fonctionnent mieux depuis un ordinateur.

Slack et Teams permettent tous deux d'accéder aux messages récents hors connexion et se synchronisent dès qu'une connexion Internet est disponible.

Slack vs. Microsoft Teams : les fonctionnalités IA

Slack intègre des fonctionnalités d'IA nativement dans ses forfaits payants, notamment des résumés de conversations, des récaps quotidiens, une recherche assistée par IA, ainsi que d'autres outils qui aident votre équipe à se détacher des e-mails. Au niveau de l’entreprise, vous pouvez rechercher tout ce qui est partagé dans Slack ou intégré à Slack, et créer facilement des flux de travail automatisés. Slackbot, votre agent IA personnel de travail, se révèle encore plus utile en tenant compte du contexte de votre espace de travail spécifique – toutes les conversations, fichiers et projets auxquels vous avez accès. Il peut collecter des informations et des mises à jour pour vous aider à préparer vos réunions, créer une liste d'actions à réaliser et rédiger du contenu dans votre style. Il existe également Agentforce, qui propose des agents prêts à l'emploi ou entièrement personnalisables pour travailler à vos côtés dans Slack, comme de véritables membres de votre équipe.

Teams intègre automatiquement des fonctionnalités utiles alimentées par l'IA, axées sur l'amélioration des communications, comme les réponses suggérées dans le chat ainsi que les sous-titres et transcriptions en direct pour les réunions. Ses fonctionnalités d'IA plus avancées sont disponibles avec une licence Microsoft 365 Copilot ou Teams Premium distincte. Celles-ci permettent d'enrichir les réunions grâce à l'IA : récaps automatiques, génération de listes de tâches et informations contextuelles. Copilot peut également jouer le rôle d'assistant en répondant à des questions, en résumant des canaux et des conversations, et en créant du contenu.

Slack vs. Microsoft Teams : leur approche de la sécurité et de la confidentialité

Les deux plateformes chiffrent les données au repos et en transit, et détiennent des certifications telles que HIPAA, SOC 2 et ISO 27001.

Slack vous offre un contrôle accru sur vos clés de chiffrement grâce à une sécurité de niveau entreprise intégrée. Avec la gestion des clés de chiffrement entreprise, vous pouvez révoquer l'accès à vos données à tout moment – ce qui est particulièrement utile si votre équipe de sécurité souhaite ce niveau de contrôle supplémentaire. Slack AI conserve également toutes les données en interne : les modèles s'exécutent sur la propre infrastructure de Slack et vos données ne servent jamais à les entraîner.

Teams s'intègre aux outils de conformité plus larges de Microsoft, notamment eDiscovery. Le chiffrement de bout en bout est disponible pour les appels individuels, mais les administrateurs doivent d'abord l'activer. Les utilisateurs peuvent ensuite l'activer dans leurs paramètres.

Dans tous les cas, les exigences de sécurité de niveau entreprise sont satisfaites. La différence réside dans le niveau de contrôle direct que vous souhaitez exercer sur vos clés et dans l'endroit où vos données IA sont hébergées.

Slack vs. Microsoft Teams : les tarifs

Les forfaits payants de Slack vont de moins de 10 $ à environ 20 $ par utilisateur et par mois, et incluent des fonctionnalités d'IA telles que les résumés, les récaps, la recherche, la génération de flux de travail et Slackbot. Les tarifs Enterprise Grid sont disponibles pour les grandes entreprises aux besoins complexes.

Teams fonctionne désormais selon un modèle autonome, avec des forfaits allant de quelques dollars à un peu plus de 10 $ par utilisateur et par mois selon le niveau. Le niveau d'entrée couvre les fonctionnalités de base : messagerie, réunions et stockage de fichiers. Les niveaux supérieurs augmentent la capacité des réunions, ajoutent des contrôles administratifs et étendent les limites de stockage. Les fonctionnalités d'IA via Copilot nécessitent une licence distincte, en plus de votre abonnement de base.

Pour comparer les coûts, tenez compte de ce que chaque plateforme inclut et de ce que vous devrez ajouter par la suite. Slack intègre les fonctionnalités d'IA dans tous ses forfaits payants, tandis que Teams requiert des licences séparées pour l'IA et les fonctionnalités avancées. Le bon choix dépend de votre budget et des fonctionnalités que votre équipe utilise réellement au quotidien.

Quelle plateforme convient le mieux à votre équipe ?

Chaque équipe fonctionne à sa façon, et ces deux plateformes en témoignent.

Teams convient aux entreprises qui fonctionnent avec Microsoft 365 dans leurs différents services, et dont les décisions sont prises dans réunions planifiées. Slack, de son côté, est un système d'exploitation professionnel qui réunit les applications, les conversations et les collaborateurs internes comme externes.

Si votre infrastructure technologique repose entièrement sur Microsoft, Teams est le choix logique. En revanche, si elle s'appuie sur plusieurs outils et que vos équipes travaillent régulièrement de manière transversale ou avec des partenaires externes, Slack, avec son ouverture, semble plus adapté.

Les startups, les entreprises gérant des réseaux de partenaires complexes et les équipes distribuées peuvent tirer parti de la flexibilité de Slack, où collaborer avec des clients et des fournisseurs est aussi simple qu’envoyer un message à un collègue. Pour vous aider à identifier ce qui est le plus important, le guide Slack sur les logiciels de collaboration d'entreprise vous apporte toutes les clés.

Comment migrer de Microsoft Teams vers Slack

Changer de plateforme est aujourd'hui bien plus simple qu’auparavant. Depuis que Teams est devenu un produit autonome, Microsoft propose des outils de portabilité et d'exportation de données enrichis pour les entreprises qui souhaitent explorer d'autres solutions.

Le guide de migration étape par étape de Slack vous accompagne tout au long du processus : de la création de canaux et de la connexion de vos applications existantes à l'intégration de partenaires externes via Slack Connect. Vous y découvrirez également comment utiliser les outils intégrés de Slack pour importer des données Teams via des fichiers CSV ou txt, et comment automatiser vos processus avec Workflow Builder. Pour accéder à d'autres ressources de déploiement, consultez le Slack Success Hub.

Slack est-il meilleur que Microsoft Teams ?

Tout dépend de la façon dont votre équipe travaille. Si vous privilégiez la flexibilité entre les outils, la collaboration asynchrone respectant les différents fuseaux horaires, et une IA incluse dans tous les forfaits payants, Slack est probablement le choix le plus adapté. Si votre flux de travail repose entièrement sur Microsoft 365 et s'articule autour de réunions planifiées, Teams offre une expérience cohérente dans cet environnement.

Vous souhaitez en savoir plus sur les raisons pour lesquelles les équipes choisissent Slack ? Prêt à découvrir ce que l’outil peut apporter à votre entreprise ? Démarrez gratuitement ou contactez notre équipe pour en savoir plus.



Foire aux questions : Slack vs. Microsoft Teams