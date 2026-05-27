Slack vs Discord : comparatif des meilleurs outils de collaboration

Points clés Discord se concentre sur le tchat vocal en temps réel et l’engagement communautaire, tandis que Slack organise les conversations, les applications et les flux de travail au sein d’une plateforme structurée conçue pour les équipes professionnelles.

Slack intègre une IA native, des intégrations tierces profondes et des contrôles de sécurité pour les entreprises. Discord propose de solides fonctionnalités vocales et des outils communautaires répondant à des besoins différents de ceux du système d’exploitation professionnel de Slack.

Les deux plateformes proposent une offre gratuite. Tous les forfaits payants de Slack incluent l’IA, un historique illimité et des intégrations. Les mises à niveau payantes de Discord se concentrent sur la qualité du streaming et la personnalisation du profil.

La plateforme que vous choisissez pour la collaboration en équipe doit simplifier votre travail. C’est pourquoi il est important de connaître les différences entre des outils comme Slack et Discord.

Discord a démarré comme une application de tchat vocal pour les joueurs de jeux vidéo avant de devenir une plateforme où des communautés de toutes sortes se retrouvent pour discuter de leurs centres d’intérêt communs. Slack est un système d’exploitation professionnel conçu pour les équipes professionnelles. C’est un espace où les personnes, les applications et les flux de travail se rejoignent pour exécuter des tâches professionnelles. Ces origines influencent aujourd’hui l’ensemble du fonctionnement de chaque plateforme.

Voici comment ces différences se manifestent en matière de fonctionnalités, d’intégrations, d’IA, de sécurité et de tarification.

Slack vs Discord : vue d’ensemble

Slack et Discord reposent sur des conceptions fondamentalement différentes. Discord s’articule autour de serveurs : des espaces communautaires où les membres rejoignent et quittent librement des canaux vocaux et des tchats textuels organisés par thème. Slack propose des espaces de travail où les canaux, les fils de discussion et les applications connectées permettent de faire avancer les projets, les équipes et les prises de décision.

Slack Discord Objectif principal Système d’exploitation professionnel pour les équipes Tchat communautaire et vocal en temps réel Modèle d’organisation Canaux et fils de discussion au sein des espaces de travail Serveurs avec canaux textuels, vocaux et forums Messagerie Messagerie en fils de discussion avec options de publication flexibles TChat continu en temps réel Audio et vidéo Appels d’équipe pour les échanges rapides ; clips pour les mises à jour enregistrées Canaux vocaux permanents ; streaming HD avec Nitro Fonctionnalités d’IA IA intégrée pour tous les forfaits payants (résumés, Recherche, Slackbot) AutoMod IA et résumés de conversations (en test limité) Intégrations Plus de 2 600 applications fonctionnant de la même manière dans tous les canaux Bots créés par la communauté via l’App Directory Sécurité SOC 2, HIPAA, gestion des clés de chiffrement Outils de modération communautaire ; chiffrement de bout en bout pour l’audio/vidéo uniquement Application mobile Expérience ordinateur complète sur mobile Expérience ordinateur complète sur mobile et prise en charge des consoles Collaboration externe Canaux partagés Slack Connect Invitations à des serveurs externes Modèle de tarification Par utilisateur, par mois, avec des formules professionnelles à paliers Gratuit avec abonnement Nitro individuel en option

Slack est fait pour les équipes qui utilisent une grande variété d’outils et ont besoin que tout fonctionne ensemble. Les conversations s’organisent dans des canaux avec des fils de discussion pour que les sujets restent bien classés, et la Recherche d’entreprise s’étend à toutes vos applications connectées pour accéder aux messages, fichiers et données regroupés au même endroit. Les appels d’équipe vous permettent de lancer un appel audio en quelques secondes, sans rien planifier.

Discord est au service des communautés qui s’épanouissent dans les conversations en temps réel. Les canaux vocaux restent ouverts en permanence, permettant à chacun de les rejoindre quand souhaité, sans planification ni invitations à envoyer. C’est un modèle d’environnement naturel pour les groupes qui préfèrent parler plutôt qu’écrire. Les serveurs prennent en charge des canaux textuels, vocaux, de forum et de conférence, offrant aux grandes communautés la possibilité d’organiser des dizaines de sujets sous un même toit. Environ 200 millions de personnes utilisent la plateforme chaque mois, et la communauté des développeurs a créé des milliers de bots et d’applications qui étendent les capacités des serveurs.

Slack vs Discord : interface et expérience utilisateur

Votre journée dans Slack commence par une seule barre latérale. Les canaux, les messages directs et les applications sont tous regroupés dans une même vue, et vous pouvez les organiser par projet, par équipe ou par priorité, puis les réarranger au gré de l’évolution de votre charge de travail. Les fils de discussion permettent de confiner les échanges individuels afin que le canal principal reste facile à parcourir, et des fonctionnalités comme les canevas et les listes permettent à votre équipe de suivre documents, décisions et tâches directement aux côtés des discussions.

Que vous ayez besoin de consulter l’avancement d’un projet, de retrouver un fichier de la semaine précédente ou de répondre à la question d’un collègue, vous n’avez pas à quitter l’espace de travail pour le faire. Vous pouvez également sélectionner les conversations dont vous souhaitez recevoir des notifications, mettre en sourdine celles qui sont source de déconcentration, et ne faire remonter que ce qui est pertinent. En paramétrant Slack de cette façon, vous passez moins de temps à basculer d’un outil à l’autre, et plus de temps sur le travail à valeur ajoutée.

Discord s’organise autour de serveurs, et chacun d’eux constitue un univers autonome. Les grandes communautés de jeux vidéo, les projets open source et les fans de créateurs utilisent ce modèle pour construire des espaces richement personnalisés, avec des dizaines de canaux thématiques, des rôles sur mesure et des autorisations granulaires. Les administrateurs peuvent configurer des écrans d’accueil, mettre en place des exigences de vérification et utiliser des bots pour automatiser la modération. Cette indépendance est un véritable atout lorsqu’une communauté souhaite garder le contrôle total de son apparence, de son ambiance et de ses règles.

Si vous rejoignez plusieurs serveurs, vous devrez naviguer entre des résultats de recherche et des paramètres de notifications distincts pour chacun d’eux. Les personnes qui utilisent Discord pour plusieurs communautés développent leurs propres habitudes pour rester au fait de l’actualité, mais l’expérience ne ressemble pas à celle d’un espace de travail unifié.

Slack vs Discord : intégration des nouveaux utilisateurs

Slack est similaire à un poste de travail préparé avant l’arrivée d’une nouvelle recrue. Les administrateurs créent les canaux, épinglent les documents clés et configurent des flux de travail automatisés à l’avance. Lorsqu’une nouvelle personne rejoint l’équipe, l’espace de travail est déjà organisé autour des projets et des outils de son équipe. Les paramètres de notifications par défaut, les niveaux d’autorisations et les connexions aux applications sont tous définis avant que quiconque n’envoie son premier message. À mesure que l’équipe s’agrandit, vous pouvez ajouter des canaux, créer des groupes inter-équipes et gérer les autorisations depuis un emplacement central. La structure évolue avec vous.

Discord mise sur la rapidité et la simplicité. Tout le monde peut créer un serveur en quelques clics, et le rejoindre nécessite seulement un lien d’invitation. Pour les communautés, cette faible barrière à l’entrée est précisément l’atout majeur. Les serveurs communautaires peuvent demander aux nouveaux membres d’accepter des règles ou de répondre à des questions de sélection, et un flux d’intégration plus récent oriente les utilisateurs vers les canaux pertinents. Au fur et à mesure qu’un serveur Discord grandit, les administrateurs ajoutent des rôles, des canaux et des bots de modération. Cette approche fonctionne très bien pour les grandes communautés avec de nombreux thèmes.

Slack vs Discord : conversations et messagerie

La plus grande différence entre ces deux plateformes réside dans la gestion des conversations quotidiennes. Slack est conçu pour la communication asynchrone et le travail d’équipe structuré. Discord, quant à lui, favorise les interactions en temps réel et les conversations informelles au sein des communautés.

Fils de discussion et travail asynchrone. Les fils de discussion Slack vous permettent d’avoir des échanges ciblés sans perturber le canal principal. Imaginons qu’un chef de produit à New York passe en revue les mises à jour effectuées durant la nuit par une équipe basée à Berlin : il peut rattraper un fil de discussion, y répondre avec ses questions et partager la résolution avec le canal dans son ensemble, le tout sans planifier le moindre appel. Discord prend en charge les fils de discussion et les canaux de type forum, mais le mode par défaut reste un flux de messages continu. C’est idéal pour les conversations spontanées, mais dans les canaux très actifs, vous pouvez facilement rater les messages précédents.

Voix et vidéo. Les canaux vocaux toujours actifs de Discord sont sa marque de fabrique : des salles ouvertes où vous pouvez rejoindre la conversation, échanger et repartir. Slack simplifie les échanges vocaux avec les appels d’équipe pour les appels rapides et les clips pour les brefs enregistrements de mises à jour, deux fonctionnalités conçues pour aider les équipes à adopter le travail asynchrone sur différents fuseaux horaires.

Collaboration externe. Slack Connect vous permet de créer des canaux partagés avec des personnes extérieures à votre entreprise, avec la messagerie complète et des applications intégrées. La communication entre les serveurs Discord se fait par messages directs.

Slack vs Discord : fonctionnalités IA

Slack intègre l’IA dans chaque formule payante. Slack AI alimente les résumés de conversations, les récaps quotidiens, la recherche assistée par IA et la génération de flux de travail. Tout cela fonctionne sur la propre infrastructure de Slack, de sorte que vos données ne transitent jamais par des modèles tiers.

Slackbot, votre agent IA personnel de travail, va encore plus loin en s’appuyant sur le contexte de votre espace de travail. Il peut rassembler des mises à jour avant une réunion, rédiger un message dans votre style, ou constituer une liste d’actions à partir d’un fil de discussion. Si vous avez manqué une longue conversation dans un canal pendant la nuit, Slackbot peut vous informer en quelques secondes.

Avec Agentforce, des agents IA spécialisés peuvent prendre en charge des tâches telles que la gestion du pipeline, la recherche client et l’intégration des nouvelles recrues, directement depuis Slack. Une équipe d’assistance peut acheminer automatiquement les demandes entrantes vers le bon canal, tandis qu’une équipe commerciale reçoit des mises à jour sur les contrats en cours et des recommandations sur les prochaines étapes sans quitter la conversation. Vos données restent en permanence sous le contrôle de votre entreprise.

Discord a suivi une voie plus expérimentale en matière d’IA. La plateforme a testé un chatbot propulsé par OpenAI appelé Clyde en 2023, mais l’a abandonné plus tard cette même année. Deux fonctionnalités font encore l’objet de tests limités : AutoMod AI, qui utilise des modèles de langage pour aider les modérateurs à flaguer les violations de règles, et les résumés de conversations pour se tenir informé des canaux très actifs.

La communauté de développeurs de Discord ajoute une autre dimension. Si vous rejoignez un serveur qui utilise des bots IA, vous pourrez bénéficier de modération automatisée, d’outils de génération d’images ou d’assistants questions-réponses. Tout dépend de ce que les administrateurs du serveur ont mis en place. Des plateformes comme Midjourney ont entièrement construit leurs premières communautés sur Discord, et c’est là que se déroulent certaines des expérimentations IA les plus actives sur le web.

Discord vs Slack : intégrations

Si votre journée de travail implique de jongler entre un outil de suivi de projet, un CRM, un outil de design et un espace de stockage cloud, vous souhaitez certainement savoir dans quelle mesure votre plateforme de communication se connecte à tous ces services. Les deux plateformes gèrent cela de manière bien distincte.

Slack Marketplace

Slack intègre plus de 2 600 applications via Slack Marketplace. Ces intégrations Slack fonctionnent de la même façon dans chaque canal, message direct et flux de travail : elles font remonter des informations, déclenchent des actions et vous tiennent informé(e) sans que vous n’ayez à changer d’application. Le Générateur de flux de travail vous permet d’automatiser les tâches récurrentes en reliant des déclencheurs à des actions au sein de vos outils, sans aucune ligne de code. Vous pouvez facilement créer un flux de travail qui collecte des retours via un formulaire, les publie dans un canal et crée une tâche dans votre outil de suivi de projet.

Une équipe commerciale peut être notifiée dans un canal Slack lorsqu’un contrat est conclu dans son CRM, lancer automatiquement une mise à jour dans l’outil de suivi de projet et associer l’équipe d’intégration, le tout sans changer d’onglet. Vos outils connectés se comportent de la même manière dans un canal de projet, un message direct ou un espace de travail inter-équipes.

La communauté de bots de Discord

L’App Directory de Discord propose des bots et des applications créés par sa communauté de développeurs, dont beaucoup sont axés sur la modération, le divertissement et les fonctionnalités sociales. Les bots les plus populaires gèrent la lecture de musique, les sondages, la gestion des rôles et les analyses des données des serveurs. Le développement de bots fait partie intégrante de la culture de Discord, et certains serveurs s’appuient sur des dizaines de bots fonctionnant ensemble. Les développeurs peuvent créer des bots personnalisés via l’API de Discord, et la communauté partage et améliore ces outils en toute transparence.

Discord vs Slack : application mobile

L’application mobile de Slack vous donne accès à vos canaux, fils de discussion, appels d’équipe, clips et applications connectées où que vous soyez. Entre deux réunions ou sur le chemin de l’aéroport, vous pouvez rattraper un fil de discussion, approuver un flux de travail ou rejoindre un appel d’équipe depuis votre téléphone. Les notifications sont entièrement personnalisables : vous pouvez ne laisser passer que les messages urgents et les mentions, ou suspendre toutes les alertes en dehors des heures de travail. Tous les outils de collaboration d’équipe et les applications intégrées sont accessibles depuis votre téléphone, bien que la gestion avancée par les administrateurs soit limitée sur les petits écrans.

L’expérience mobile de Discord couvre la messagerie texte, la voix, la vidéo et le partage d’écran, avec une prise en charge étendue aux consoles de jeux comme la PlayStation et la Xbox. Vous pouvez définir vos préférences de notification par serveur et par canal, et rejoindre des salons vocaux facilement depuis un petit écran. Les fonctionnalités de gestion de serveur sont également disponibles sur mobile, ce qui permet aux administrateurs d’ajuster les rôles et les autorisations où qu’ils soient. Discord propose aussi une intégration console, vous permettant de rejoindre des appels audio directement depuis une PS5 sans avoir besoin d’un appareil supplémentaire.

Discord vs Slack : sécurité et confidentialité

Slack a été conçu en mettant la sécurité au premier plan. Vos messages, fichiers et données restent protégés qu’ils soient en transit entre appareils ou stockés, et la plateforme est titulaire de certifications telles que SOC 2 et HIPAA pour les entreprises soumises à des exigences de conformité.

Votre équipe informatique détient les clés de chiffrement et peut révoquer l’accès à n’importe quelle donnée à tout moment. Slack AI fonctionne sur l’infrastructure de Slack, de sorte que les données de votre espace de travail n’alimentent jamais les modèles et restent en permanence sous votre contrôle.

Discord met la sécurité des communautés au cœur de ses priorités. Les appels audio et vidéo utilisent désormais le chiffrement de bout en bout, un protocole que Discord a commencé à déployer en 2024 après avoir collaboré avec des chercheurs en sécurité externes pour auditer sa conception. Depuis début 2026, le chiffrement de bout en bout est obligatoire pour tous ses clients pris en charge. Les messages texte ne bénéficient pas du même niveau de chiffrement, ce qui permet à Discord de modérer les contenus et de faire respecter ses règles communautaires.

Discord a également mis en place une vérification de l’âge dans le cadre de ses efforts pour la protection des adolescents. La plateforme détermine automatiquement l’âge de la plupart des utilisateurs grâce aux signaux existants liés à leur compte, et plus de 90 % d’entre eux n’ont aucune démarche supplémentaire à effectuer. Toute personne souhaitant accéder à des contenus réservés aux adultes peut être invitée à vérifier son identité via une estimation de l’âge par reconnaissance faciale ou via un scan de document d’identité.

Slack offre aux équipes informatiques les certifications, la gestion des clés et la gouvernance des données nécessaires pour passer un audit. Discord met à la disposition des administrateurs de communauté des outils de modération, des systèmes de signalement et AutoMod pour maintenir un serveur en bonne santé. Les outils de chaque plateforme sont adaptés à la mission pour laquelle elle a été conçue.

Discord vs Slack : tarifs

Les deux plateformes proposent une offre gratuite, bien que les niveaux payants s’adressent à des publics distincts. Les forfaits payants de Slack sont facturés par utilisateur et par mois, de moins de 10 $ à environ 20 $. Chaque forfait payant inclut les fonctionnalités d’IA, un historique des messages illimité et des intégrations. La tarification Enterprise Grid est disponible pour les grandes entreprises.

Discord est gratuit pour la grande majorité des usages – messagerie illimitée, appels audio et vidéo avec jusqu’à 25 participants, et création de serveurs. Pour bénéficier d’un streaming de meilleure qualité, de chargements de fichiers plus volumineux ou de la personnalisation de son profil, Discord propose des améliorations payantes optionnelles pour chaque utilisateur.

Slack (par utilisateur, par mois) Discord (par utilisateur, par mois) Gratuit Messagerie essentielle, historique de 90 jours Messagerie, voix et vidéo illimitées Entrée payante Moins de 10 $ — historique illimité, intégrations, IA ~3 $ — envois de fichiers plus volumineux, emojis personnalisés Niveau intermédiaire/supérieur ~13 $ à ~20 $ — sécurité avancée, conformité, outils d’administration ~10 $ — streaming HD, avatar animé, boosts de serveur Entreprise/sur mesure Contacter l’équipe commerciale s/o IA incluse Oui, tous les forfaits payants Pas d’IA native (fonctionnalités expérimentales uniquement)

Slack vs Discord : comment choisir entre les deux

Slack s’adapte aux entreprises de toutes tailles, des startups aux grandes structures, qui ont besoin d’une collaboration structurée, d’intégrations et de flux de travail.

Si vous avez une équipe distribuée qui coordonne ses activités sur plusieurs fuseaux horaires, une entreprise en pleine croissance gérant plusieurs projets en parallèle, ou une entreprise dont la pile technologique regroupe des dizaines d’outils, Slack centralise tout au même endroit. La plateforme a été conçue pour proposer des fils de discussion, un historique consultable, des contrôles de conformité et des intégrations reliant votre CRM à votre outil de gestion de projets et à votre service d’assistance.

Discord convient aux communautés, aux groupes de créateurs et aux équipes où la communication vocale en temps réel et les échanges informels sont essentiels. Une communauté de joueurs réunissant des milliers de membres peut organiser des dizaines de canaux thématiques, des salons vocaux accessibles librement et des autorisations basées sur des rôles, le tout au sein d’un seul serveur. Le hub de contributeurs d’un projet open source ou l’espace fan d’un créateur bénéficient de la même flexibilité. Discord gère tout cela gratuitement. Pour les groupes qui communiquent principalement de façon orale et souhaitent un espace simple à configurer et à personnaliser, Discord est la solution idéale.

De nombreuses entreprises utilisent Slack pour leur travail quotidien et Discord pour leurs communautés externes ou leurs groupes de loisirs. Les deux plateformes répondent à des besoins distincts dans la façon dont les équipes et les communautés communiquent. Si vous envisagez Slack comme alternative à Discord, ou l’inverse, ce guide pour choisir une application de communication d’équipe vous aidera à définir vos priorités.

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FAQ : Slack vs Discord