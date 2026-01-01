Slack と Discord：主要コラボレーションツールを比較

キーポイント Discord がリアルタイムのボイスチャットとコミュニティの交流を中心に設計されているのに対し、Slack は会話・アプリ・ワークフローを、プロフェッショナルなチーム向けに構造化されたプラットフォームで整理します。

仕事の基本システム（Work OS）である Slack には AI が組み込まれており、サードパーティーとの深い連携機能やエンタープライズ向けのセキュリティ管理も備わっています。Discord は、Slack とは異なるニーズを対象として、強力な音声機能とコミュニティツールを提供しています。

両プラットフォームとも無料プランを提供しています。Slack のすべての有料プランには AI、無制限の履歴、インテグレーションが含まれます。Discord の有料アップグレードでは、ストリーミングの品質とプロフィールのカスタマイズに焦点が当てられています。

コラボレーションに使うプラットフォームは、そのチームの仕事をより簡単にするものでなければなりません。その観点で、Slack と Discord のツールとしての違いを理解することが大切です。

Discord はゲーマー向けのボイスチャットアプリとして誕生し、共通の興味を持つあらゆるコミュニティが交流できるプラットフォームへと成長しました。Slack はプロフェッショナルなチームのために構築された仕事の基本システム（Work OS）で、そこでは人・アプリ・ワークフローが一体となって、実際の仕事を前に進めます。このようなコンセプトや経緯の違いが、両プラットフォームの現在のありかたを形づくっています。

以下では、機能、インテグレーション、AI、セキュリティ、料金の観点から、その違いを詳しくみていきます。

Slack と Discord の比較：概観

Slack と Discord は、根本的に異なるコンセプトのもとで設計されています。Discord はサーバーを中心に構成され、トピックごとに整理されたボイスチャンネルやテキストチャットにユーザーが自由に出入りできるコミュニティ空間を提供します。Slack は、チャンネル、スレッド、連携アプリによって、プロジェクトや意思決定などチームの仕事が円滑に進むワークスペースを提供します。

Slack Discord おもな用途 チーム向け Work OS リアルタイムのコミュニティ・ボイスチャット 組織モデル チャンネルとスレッドを備えたワークスペース テキスト・音声・フォーラムチャンネルを備えたサーバー メッセージング 柔軟な投稿オプションを備えたスレッドメッセージ リアルタイムの継続的なチャット 音声・ビデオ すぐに通話できるハドルミーティング、録画して共有できるクリップ 常時稼働の音声チャンネル、Nitro による HD ストリーミング AI 機能 すべての有料プランに AI を組み込み（要約、検索、Slackbot） AutoMod AI と会話の要約（限定テスト中） インテグレーション 全チャンネルで同様に使える 2,600 種類以上のアプリ App Directory 経由のコミュニティ作成型ボット セキュリティ SOC 2、HIPAA、暗号化キー管理 コミュニティ管理ツール、音声 / ビデオ限定のエンドツーエンド暗号化 モバイルアプリ モバイルでもデスクトップと同等の体験を提供 モバイルでもデスクトップと同等の体験を提供、コンソールに対応 外部とのコラボレーション Slack コネクトでチャンネルを共有 外部サーバーへの招待 料金モデル ユーザーごとの月額料金モデル、段階的なビジネスプラン 無料で利用可能、個人向けの Nitro サブスクリプションもオプションとして提供

Slack は、さまざまなツールを利用し、すべてを連携させたいチームに適したプラットフォームです。会話はスレッド形式のチャンネルで管理されるため、トピックをわかりやすく整理できます。また、エンタープライズ検索機能により、連携しているアプリを横断してメッセージ、ファイル、データを 1 か所でまとめて検索できます。さらに、ハドルミーティングを使えば、すぐに音声通話を開始できます。カレンダーに会議の予定を入れる必要はありません。

Discord は、リアルタイムのコミュニケーションが活発なコミュニティのためのプラットフォームです。ボイスチャンネルは常時オープンなので、スケジュールを調整したり招待を送ったりすることなく、好きな時にいつでも参加できます。タイピングよりも会話を好むグループにとって、自然に感じられる環境です。サーバーはテキスト、音声、フォーラム、ステージの各チャンネルに対応しており、大規模なコミュニティでも数十ものトピックを 1 つの屋根の下でまとめて管理できます。毎月約 2 億人がこのプラットフォームを利用しており、開発者コミュニティによって数千ものボットやアプリが構築され、サーバーの機能をさらに拡張しています。

Slack vs. Discord の比較：インターフェースと UX

Slack での 1 日は、チャンネル、DM、アプリがすべて 1 つのビューにまとまる、シンプルなサイドバーから始まります。プロジェクトやチーム、優先度によってグループ化でき、仕事の変化に応じて並べ替えるのも簡単です。また、スレッドのしくみによって、個別のやり取りをひとまとめにできるため、メインのチャンネルをすっきりとした見た目に保てます。さらに、canvas やリストなどの機能を使えば、ドキュメントや決定事項、タスクを、会話のすぐそばで管理できます。

プロジェクトの進捗を確認したい、先週のファイルを探したい、チームメンバーからの問い合わせに答えたい――そんなときにもワークスペースを離れる必要はありません。どの会話から通知を受け取るかを細かく設定したり、集中を妨げる通知をミュートにして、本当に必要な情報だけに注力することも可能です。このような洗練された利用体験により、ツールの切り替えに費やす時間が減り、本来の仕事に集中できる時間を増やせます。

Discord はサーバーを基盤として構成され、それぞれのサーバーが独立した世界をつくります。このモデルのもと、大規模なゲームコミュニティ、オープンソースのプロジェクト、クリエイターのファンコミュニティなどが、多数のトピックチャンネル、カスタムロール、きめ細かな権限設定を利用して、高度にカスタマイズされた空間を構築しています。管理者はウェルカム画面や認証要件を設定したり、ボットを使ってモデレーションを自動化したりすることも可能。コミュニティごとに、見た目、雰囲気、ルールを完全にコントロールしたい場合、この独立性が強みとなります。

その反面、Discord で複数のサーバーに参加した場合、それぞれ個別に検索結果や通知設定を操作する必要があります。複数のコミュニティに参加しているユーザーは、コミュニティごとの独自の方法で情報を把握する必要があり、統合されたひとつのワークスペースで作業しているという感覚は得られません。

Slack と Discord の比較：オンボーディング

Slack では、新入社員を迎えるオフィスのように、新メンバーのためにあらゆる準備を整えておけます。管理者はあらかじめチャンネルを作成し、重要なドキュメントをピン留めして、自動化ワークフローを設定できます。新メンバーが参加する時点で、ワークスペースをそのチームのプロジェクトやツールに合った状態にしておけるのです。新メンバーが最初のメッセージを送る前に、通知の初期設定、権限レベル、アプリ連携などすべてが準備済み。また、チームが拡大したときにも、チャンネルの追加や、部門をこえたグループの作成、権限の管理などを 1 か所で行えます。つまり、チームの成長に合わせてスケールアップできる構造になっています。

Discord はスピードとシンプルさを重視しています。だれでも数回クリックするだけでサーバーを作成でき、招待リンクだけで参加できます。コミュニティにとっては、このようなハードルの低さが重要です。コミュニティのサーバーでは、新規メンバーにルールへの同意や事前質問への回答を求めるよう設定できるほか、新しいオンボーディングフローによって、ユーザーを適切なチャンネルへ誘導できるようになっています。サーバーが成長するにつれ、管理者はロール、チャンネル、モデレーションボットを段階的に追加していきます。このアプローチは、多くのトピック領域をもつ大規模なコミュニティにおいて効果的です。

Slack と Discord の比較：会話とメッセージング

この 2 つのプラットフォームの最大の違いは、日常的な会話をどのように扱うかです。Slack は 非同期コミュニケーション とチームワークの構造化を念頭に設計されています。一方、Discord はリアルタイムのやり取りや気軽なコミュニティチャットを推進します。

スレッドと非同期での作業： Slack ではスレッドを使って、メインのチャンネルの流れを妨げることなく、特定のトピックをめぐるディスカッションを枝分かれさせることができます。たとえば、ニューヨークのプロダクトマネージャーが、夜間にベルリンのチームが行った更新を確認する場合、スレッドで内容を把握して質問し、最終的な解決策をチャンネル全体に共有できます。これらすべてが、会議をスケジューリングすることなく完結します。Discord もスレッドやフォーラムのチャンネルをサポートしていますが、初期設定では連続的なメッセージストリームの形式です。自然発生的な会話には向いていますが、やり取りが活発なチャンネルでは、以前のメッセージがすぐに流れていってしまうことがあります。

音声とビデオ： 常時利用できる音声チャンネルは、Discord を象徴する機能です。いつでも気軽に参加して、会話し、退出できるオープンな空間です。Slack は、すぐに通話できるハドルミーティングと、短い録音・録画で最新情報を伝えられるクリップという 2 つのシンプルな機能を提供。どちらもチームが タイムゾーンを越えて非同期で連携しやすい よう設計されています。

外部とのコラボレーション： Slack では「Slack コネクト」を使って、組織外のメンバーとの共有チャンネルを設置可能。メッセージのやり取りはもちろん、アプリ連携もフルに活用できます。 Discord では、サーバー間のコミュニケーションはダイレクトメッセージで行われます。

Slack と Discord の比較：AI 機能

Slack はすべての有料プランで、組み込みの AI 機能を提供。Slack AI が会話の要約、毎日のまとめ、AI を利用した検索、ワークフロー生成を実現します。これらはすべて Slack 独自のインフラ上で動作するため、ユーザーのデータをサードパーティーのモデルが利用することはありません。

Slackbot は、仕事のためのパーソナル AI エージェントです。ユーザーのワークスペースの文脈を理解して、ミーティング前に最新情報をまとめたり、その人のトーンでメッセージを下書きしたり、スレッドから実施項目をリスト化したりしてくれます。夜間にチャンネルで長い議論が起こっていた場合も、Slackbot にまとめてもらえば数秒でキャッチアップできます。

Agentforce を利用すれば、専門化された AI エージェントが、Slack 上でパイプラインの管理、顧客のリサーチ、従業員オンボーディングなどのタスクを担ってくれます。たとえば、カスタマーサポートチームは、受けとったリクエストを適切なチャンネルに自動転送。営業チームは会話から離れることなく、案件の更新情報や次のステップの提案を受け取れます。なお、ユーザーのデータは、つねにユーザーの組織の管理下に置かれます。

Discord は AI に関して実験的なアプローチを取ってきました。2023 年には OpenAI ベースのチャットボット「Clyde」をテストしましたが、同年中にサービスを終了しました。現在も限定的なテスト段階にある機能が 2 つあります。言語モデルを使って管理者がルール違反を特定するのを支援する AutoMod AI と、やり取りが活発なチャンネルの内容をキャッチアップするための会話要約機能です。

Discord の開発者コミュニティには別の側面があります。AI ボットを導入しているサーバーに参加すると、管理者の設定次第で、自動モデレーション、画像生成ツール、 Q&A アシスタントなどを利用できる場合があります。Midjourney などのプラットフォームは、初期のコミュニティを Discord 上に構築し、オンライン上で最も活発な AI の実験の場のひとつになっています。

Discord と Slack の比較：インテグレーション

毎日のようにプロジェクトの進捗リスト、CRM、デザインツール、クラウドドライブを行き来して仕事をしているなら、それらとコミュニケーションプラットフォームがどのように連携できるかが重要なポイントになります。両プラットフォームは、この点においてそれぞれ特徴的なアプローチを採用しています。

Slack アプリのマーケットプレイス

Slack は Slack Marketplace を通じて、2,600 種類以上のアプリと連携します。これらの Slack インテグレーションは、Slack のすべてのチャンネル、DM、ワークフローにおいて同じように機能して、情報を抽出したり、アクションを起動したり、最新状態に更新したりできます。アプリを切り替える必要はありません。ワークフロービルダーを使えば、ツールをこえてトリガーとアクションを接続して、定型タスクを自動化できます。コーディングは不要です。たとえば、フォームでフィードバックを収集し、チャンネルに投稿して、プロジェクト進捗リストにタスクを追加する、といったワークフローも簡単に設定できます。

営業チームは、CRM 内で案件がクローズすると、Slack チャンネルに通知が送られ、プロジェクト進捗リストが自動で更新され、オンボーディングチームが召集される、というしくみを設定できます。すべてがタブやツールを切り替えることなく完結します。連携したツールは、プロジェクト用チャンネル、DM、チーム横断型のワークスペースのいずれでも同じように動作します。

Discord のボットコミュニティ

Discord の App Directory には、開発者コミュニティが作成したボットやアプリが掲載されており、その多くはモデレーション、エンターテインメント、ソーシャル機能に特化しています。音楽再生、投票、ロール管理、サーバー分析などを担うボットが人気です。ボット開発は Discord のカルチャーの大きな部分を占めており、数十ものボットを組み合わせて利用しているサーバーもあります。開発者は Discord の API を使ってカスタムボットを構築でき、コミュニティはそれをオープンに共有しながら改良を続けています。

Discord と Slack の比較：モバイルアプリ

Slack のモバイルアプリを使えば、外出先でもチャンネルやスレッド、ハドルミーティング、クリップ、連携済みのアプリにアクセスできます。商談の合間や出張での移動中にも、スマートフォンからスレッドで最新情報を確認し、ワークフローを承認し、ハドルミーティングに参加できます。通知を細かく調整できるため、緊急のメッセージだけを受け取ったり、オフタイムには通知を完全に停止したりすることも可能。 チームコラボレーション用のツールや連携済みのアプリはすべてスマートフォンから利用できますが、高度な管理者向け機能は小さな画面では一部が制限されます。

Discord のモバイルアプリは、テキスト、音声、ビデオ、画面共有に対応し、PlayStation や Xbox などのゲームコンソールもサポートしています。通知はサーバーごと、チャンネルごとに設定でき、小さな画面でもボイスチャンネルへのスムーズな参加が可能です。サーバー管理機能はモバイルでも利用可能なため、管理者は外出先でもロールや権限を調整できます。また、Discord はコンソール連携にも対応しており、別のデバイスを使うことなく、PS5 から直接音声通話に参加できます。

Discord と Slack の比較：セキュリティとプライバシー

Slack はセキュリティを念頭に設計されています。メッセージ、ファイル、データは、デバイス間の転送中も保存中も保護されます。また、コンプライアンス要件に対応する必要がある組織向けに、SOC 2 や HIPAA などの認証を取得しています。

IT チームは暗号化キーを保持して、いつでも任意のデータへのアクセスを取り消すことができます。Slack AI は Slack 独自のインフラストラクチャ上で動作するため、ワークスペースのデータはモデルのトレーニングに使用されることはなく、つねにユーザーの管理下に置かれます。

Discord はコミュニティの安全維持を重視しています。音声・ビデオ通話にはエンドツーエンドの暗号化が採用されています。このプロトコルは Discord が外部のセキュリティ専門家とともに設計の監査を行った後、2024 年から展開を開始しました。2026 年初頭の時点では、サポートされているすべてのクライアントで必須となっています。テキストメッセージは同様の方法では暗号化されていませんが、これによりコンテンツのモデレーションやコミュニティガイドラインの適用が可能になっています。

Discord はまた、10 代ユーザーの安全確保の一環として、年齢確認のしくみを導入しています。プラットフォームが既存のアカウント情報をもとに大部分のユーザーの年齢を自動的に判定するため、90% 以上のユーザーは追加の手続きを行う必要がありません。年齢制限のあるコンテンツにアクセスしたい場合は、顔による年齢推定または ID スキャンによる本人確認が必要となる場合があります。

Slack は IT チームが監査をクリアするために必要な、認定資格、キー管理、データガバナンスを提供します。Discord はコミュニティの管理者がサーバーを健全に保つための、モデレーションツール、報告システム、AutoMod を備えています。両プラットフォームとも、それぞれの用途に合わせたツールを設計しています。

Discord と Slack の比較：料金

どちらのプラットフォームも無料で利用を開始できますが、有料プランはそれぞれ異なるユーザー層を対象としています。Slack の有料プランはユーザーあたりの月額制で、料金は 10 ドル未満から約 20 ドルの範囲です。すべての有料プランに、AI 機能、無制限のメッセージ履歴、インテグレーション機能が含まれています。大規模な組織向けには Enterprise Grid の料金プランが用意されています。

Discord は、無制限のメッセージ送信、最大 25 人の参加者とのビデオ・音声通話、サーバーの作成など、ほとんどの基本機能を無料で利用できます。より高品質なストリーミング、大容量ファイルのアップロード、プロフィールのカスタマイズを希望する場合には、オプションでユーザーごとの有料アップグレードが提供されています。

Slack（ユーザーあたり月額） Discord（個人あたり月額） 無料 主要メッセージング、 90 日間の履歴 無制限のメッセージング、音声、ビデオ エントリー有料プラン 10 ドル未満 — 無制限の履歴、インテグレーション、 AI 約 3 ドル — 大容量アップロード、カスタム絵文字 ミドル / 上位プラン 約 13〜20 ドル — 高度なセキュリティ、コンプライアンス、管理者ツール 約 10 ドル — HD ストリーミング、アニメーションアバター、サーバーブースト エンタープライズ / カスタム 営業チームに問い合わせ 該当なし AI 搭載 すべての有料プランに含まれる ネイティブ AI なし（試験的な機能のみ）

Slack と Discord の比較：どちらを選ぶべき？

Slack は、スタートアップから大企業まで、あらゆる規模の組織に対応しており、構造化されたコラボレーション、インテグレーション、ワークフローを求めるチームに最適です。

世界各地のメンバーが時差を超えて連携するチームや、複数のプロジェクトが並行して進む成長中の組織、数十ものツールからなるテックスタックを抱える企業などは、Slack ですべてを 1 か所に集約できます。スレッド形式での会話、検索可能な履歴、コンプライアンス管理、そして CRM やプロジェクト管理ツール、ヘルプデスクなどをつなぐインテグレーション機能が Slack の真骨頂です。

Discord は、リアルタイムの音声通話やカジュアルなやり取りが文化の中心となるチームやコミュニティ、クリエイターグループに向いています。数千人ものメンバーが集まるゲームコミュニティでも、多数のトピックチャンネル、いつでも参加できるボイスルーム、ロールベースの権限を 1 つのサーバーにまとめられます。オープンソースプロジェクトのコントリビューターハブや、クリエイターのファンスペースも同様の柔軟性をもちます。Discord はこれらすべてを無料で提供します。おもに音声でコミュニケーションするグループで、手軽にセットアップしてカスタマイズできる場を求めているなら、Discord はその期待に応えます。

日々の仕事には Slack を、外部のコミュニティや趣味のグループには Discord を、と 2 つのプラットフォームを使いわけている組織も多くあります。つまり、コミュニケーションのタイプの違いによって、それぞれ異なる場面で活用されています。Discord の代わりとして Slack を検討している場合、あるいはその逆の場合は、こちらのチームコミュニケーションアプリの選び方ガイドにて、何を優先すべきかを解説しています。

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Slack と Discord の比較：よくある質問