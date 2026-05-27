가장 인기 있는 협업 도구인 Slack과 Discord 비교해 보기

핵심 요점 Discord는 실시간 음성 채팅과 커뮤니티 참여에 중점을 두는 반면, Slack은 대화, 앱, 업무 흐름을 전문 팀을 위해 구축된 체계적인 플랫폼에 구성합니다.

Slack은 내장형 AI, 심층적인 타사 통합 앱, 엔터프라이즈 보안 제어 기능을 갖추고 있습니다. Discord는 강력한 음성 기능과 커뮤니티 도구를 제공하지만, Slack의 업무용 운영 시스템과는 다른 목적에 초점을 맞추고 있습니다.

두 플랫폼 모두 무료 요금제를 제공합니다. Slack의 모든 유료 플랜에는 AI, 무제한 대화 내역, 통합 기능이 포함됩니다. Discord의 유료 업그레이드는 스트리밍 품질 및 프로필 맞춤화에 초점을 맞추고 있습니다.

팀 협업을 위해 선택한 플랫폼이라면 업무를 더 수월하게 만들어야 합니다. 그렇기 때문에 Slack과 Discord와 같은 도구들의 차이점을 파악하는 것이 중요합니다.

Discord는 게이머를 위한 음성 채팅 앱으로 시작하여 다양한 커뮤니티가 공통 관심사에 대해 대화를 나누는 플랫폼으로 성장했습니다. Slack은 업무용 운영 시스템으로서 전문 팀을 위해 구축되었습니다. 사람, 앱, 워크플로가 한곳에 모여 실제 업무가 이루어지는 공간입니다. 이러한 방식은 오늘날 각 플랫폼이 운영되는 방식 전반에 영향을 미칩니다.

위와 같은 차이점이 기능, 통합, AI, 보안, 요금제 전반에 걸쳐 어떻게 나타나는지 살펴보겠습니다.

Slack vs. Discord: 개요

Slack과 Discord는 근본적으로 다른 개념을 기반으로 구성되어 있습니다. Discord는 서버를 중심으로 구축되며, 사람들이 주제별로 구성된 음성 채널과 텍스트 채팅을 자유롭게 오가는 커뮤니티 공간입니다. Slack은 채널, 스레드, 연결된 앱을 통해 프로젝트, 팀, 의사 결정이 원활하게 진행되도록 지원하는 워크스페이스를 제공합니다.

Slack Discord 주요 기능 팀을 위한 업무용 운영 시스템 실시간 커뮤니티 및 음성 채팅 조직 모델 워크스페이스 내 채널 및 스레드 텍스트, 음성, 포럼 채널을 갖춘 서버 메시징 다양한 게시 옵션을 갖춘 스레드 형식의 메시징 실시간 연속 채팅 음성 및 화상 빠른 통화를 위한 허들, 업데이트 녹화를 위한 클립 상시 음성 채널, Nitro를 통한 HD 스트리밍 AI 기능 모든 유료 플랜에 내장된 AI(요약, 검색, Slackbot) AutoMod AI 및 대화 요약(제한적 테스트 중) 통합 채널 전반에서 동일하게 작동하는 2,600개 이상의 앱 앱 디렉토리를 통한 커뮤니티 제작 봇 보안 SOC 2, HIPAA, 암호화 키 관리 커뮤니티 관리 도구, 음성 및 화상 전용 종단 간 암호화 모바일 앱 모바일에서도 완전한 데스크톱 경험 모바일에서도 완전한 데스크톱 경험 및 콘솔 지원 외부와의 협업 Slack Connect 공유 채널 외부 서버 초대 요금제 모델 단계별 비즈니스 플랜으로 사용자당 월별 요금제 제공 무료 제공, 개인 Nitro 구독 선택 가능

Slack은 다양한 도구를 활용하며 협업을 위한 모든 것이 필요한 팀을 위한 서비스입니다. 대화는 스레드 형식의 채널에서 이루어져 주제별로 깔끔하게 정리되며, 엔터프라이즈 검색 기능을 통해 연결된 앱 전반에서 메시지, 파일, 데이터를 한 곳에서 찾을 수 있습니다. 허들을 사용하면 일정을 잡지 않고도 몇 초 만에 음성 통화를 시작할 수 있습니다.

Discord는 실시간 대화를 중심으로 성장하는 커뮤니티를 위한 플랫폼입니다. 음성 채널이 항상 열려 있어 일정을 잡거나 초대장을 보내지 않아도 언제든지 자유롭게 참여할 수 있습니다. 타이핑보다 직접 대화를 선호하는 그룹에게 자연스럽게 어울리는 환경입니다. 서버는 텍스트, 음성, 포럼, 스테이지 채널을 지원하여 대규모 커뮤니티도 하나의 공간 아래 수십 개의 주제를 체계적으로 구성할 수 있습니다. 매월 약 2억 명이 이 플랫폼을 이용하며, 개발자 커뮤니티에서 수천 개의 봇과 앱을 만들어 서버의 역량을 더욱 확장하고 있습니다.

Slack vs. Discord: 인터페이스 및 UX

Slack에서의 하루는 하나의 사이드바에서 시작됩니다. 채널, DM, 앱이 모두 하나의 보기에 모여 있으며, 프로젝트, 팀 또는 우선순위별로 그룹화하고 업무량에 따라 자유롭게 재배치할 수 있습니다. 스레드는 개별 대화를 별도로 관리해 주어 메인 채널을 한눈에 파악하기 쉽게 유지해 주며, 캔버스와 리스트 같은 기능을 통해 팀이 문서, 결정 사항, 작업 내용을 대화 바로 옆에서 함께 추적할 수 있습니다.

프로젝트 업데이트를 확인하거나, 지난주 파일을 찾거나, 팀원의 질문에 답변할 때 워크스페이스를 벗어날 필요가 없습니다. 또한 어떤 대화에서 알림을 받을지 세밀하게 조정하고, 불필요한 알림은 음소거하며, 꼭 관련 있는 내용만 확인할 수 있습니다. 이처럼 간결한 경험 덕분에 도구 간 전환에 소요되는 시간을 줄이고 실제 업무에 더 집중할 수 있습니다.

Discord는 서버 중심으로 구성되며, 각 서버는 독립적인 고유 공간입니다. 대규모 게임 커뮤니티, 오픈 소스 프로젝트, 크리에이터 팬 커뮤니티는 이 모델을 활용해 수십 개의 주제 채널, 맞춤형 역할, 세밀한 권한 설정을 갖춘 개성 있는 공간을 구축합니다. 관리자는 환영 화면을 설정하고, 인증 요건을 지정하며, 봇을 이용해 관리를 자동화할 수 있습니다. 커뮤니티가 외관, 분위기, 규칙을 완전히 통제하고자 할 때 이 독립성은 큰 강점이 됩니다.

여러 서버에 참여하면 각 서버별로 별도의 검색 결과와 알림 설정을 탐색해야 합니다. 여러 커뮤니티에서 Discord를 사용하는 사람들은 나름의 방식으로 내용을 파악하지만, 통합된 단일 워크스페이스 안에서 작업하는 것과 같은 경험을 제공하지는 않습니다.

Slack vs. Discord: 온보딩

Slack은 신입 사원이 오기 전에 미리 준비된 사무실과 같습니다. 관리자가 채널을 구성하고, 주요 문서를 고정하며, 워크플로 자동화를 사전에 설정해 둡니다. 새로운 팀원이 합류하면 워크스페이스는 이미 해당 팀의 프로젝트와 도구에 맞게 정리되어 있습니다. 알림 기본값, 권한 수준, 앱 연결 설정은 누구든 첫 메시지를 보내기 전에 완료됩니다. 팀이 커질수록 채널 추가, 부서간 그룹 생성, 권한 관리를 한 곳에서 수행할 수 있습니다. 구조가 팀과 함께 확장되는 것이죠.

Discord는 속도와 간편함을 우선시합니다. 누구나 몇 번만 클릭하면 서버를 만들 수 있으며, 초대 링크 하나만 있으면 바로 참여할 수 있습니다. 커뮤니티에서는 바로 이 낮은 진입 장벽이 핵심입니다. 커뮤니티 서버는 새로운 멤버에게 규칙 동의나 가입 질문 응답을 요구할 수 있으며, 새로운 온보딩 과정을 통해 관련 채널로 안내받을 수 있습니다. Discord 서버가 커질수록 관리자는 역할, 채널, 관리 봇을 단계적으로 추가합니다. 이 방식은 다양한 주제 영역을 가진 대규모 커뮤니티에 잘 맞습니다.

Slack vs. Discord: 대화 및 메시징

두 플랫폼의 가장 큰 차이는 일상적인 대화를 처리하는 방식에서 나타납니다. Slack은 비동기 커뮤니케이션과 체계적인 팀워크를 위해 설계되었고, Discord는 실시간 상호 작용과 자유로운 커뮤니티 대화를 지원합니다.

스레드와 비동기식 작업. Slack 스레드를 사용하면 메인 채널의 흐름을 벗어나지지 않고 집중적인 토론을 별도로 진행할 수 있습니다. 예를 들어 뉴욕의 프로덕트 매니저가 베를린 팀의 야간 업데이트를 확인할 때, 스레드에서 내용을 파악하고 질문에 대한 답변을 남기고 해결 내용을 더 넓은 채널에 공유하는 등 모든 작업이 가능합니다. 별도의 통화 일정을 잡을 필요가 없죠. Discord도 스레드와 포럼 채널을 지원하지만, 기본 방식은 지속적으로 이뤄지는 메시지 흐름입니다. 이는 즉흥적인 대화에는 적합하지만, 대화가 활발한 채널에서는 이전 메시지를 찾기 위해 빠르게 스크롤을 해야 할 수도 있습니다.

음성 및 화상. Discord의 상시 음성 채널은 이 플랫폼의 대표적인 기능으로, 언제든 들어와서 대화하고 나갈 수 있는 열린 공간입니다. Slack은 빠른 통화를 위한 허들, 짧은 업데이트 녹화를 위한 클립으로 음성 기능을 간결하게 제공하며, 이 두 가지 모두 팀이 시간대를 넘나들며 비동기 작업에 자연스럽게 적응할 수 있도록 설계되었습니다.

외부 협업. Slack Connect를 사용하면 조직 외부의 사람들과 공유 채널을 만들 수 있으며, 전체 메시지 기능과 앱 통합이 기본으로 제공됩니다. Discord 서버 간의 커뮤니케이션은 다이렉트 메시지를 통해 이루어집니다.

Slack vs. Discord: AI 기능

Slack은 모든 유료 플랜에 내장형 AI를 제공합니다. Slack AI는 대화 요약, 매일 한눈에 정리, AI 기반 검색, 워크플로 생성 기능을 지원합니다. 이 모든 기능은 Slack의 자체 인프라에서 실행되므로 데이터가 외부 모델에 전달되지 않습니다.

Slackbot은 업무를 위한 퍼스널 AI 에이전트로, 워크스페이스 콘텍스트를 바탕으로 더욱 강력한 기능을 발휘합니다. 회의 전 업데이트를 정리하거나, 자신의 말투로 메시지 초안을 작성하거나, 스레드로부터 실행 항목 리스트를 만들 수 있습니다. 밤새 긴 채널 대화를 놓쳤더라도 Slackbot이 몇 초 만에 내용을 따라잡을 수 있게 도와줍니다.

Agentforce를 활용하면 전문화된 AI 에이전트가 Slack 내에서 파이프라인 관리, 고객 리서치, 직원 온보딩 같은 작업을 처리할 수 있습니다. 지원 팀은 수신된 요청을 자동으로 올바른 채널로 라우팅할 수 있고, 영업 팀은 대화를 벗어나지 않고도 거래 업데이트와 다음 단계 추천을 받을 수 있습니다. 데이터는 항상 귀사 조직의 통제 하에 유지됩니다.

Discord는 AI에 있어 보다 실험적인 행보를 걸어왔습니다. 이 플랫폼은 2023년에 OpenAI 기반 챗봇 Clyde를 테스트했지만 같은 해 말 서비스를 중단했습니다. 현재 제한적으로 테스트 중인 두 가지 기능이 있습니다. 하나는 언어 모델을 활용해 관리자가 규칙 위반을 신고하도록 돕는 AutoMod AI이고, 다른 하나는 활발한 채널의 내용을 빠르게 파악할 수 있는 대화 요약 기능입니다.

Discord의 개발자 커뮤니티는 또 다른 계층을 더합니다. AI 봇을 사용하는 서버에 참여하면 자동화된 관리, 이미지 생성 도구, Q&A 어시스턴트 등을 이용할 수 있습니다. 어떤 기능이 제공되는지는 해당 서버의 관리자가 어떻게 설정했느냐에 따라 달라집니다. Midjourney 같은 플랫폼은 초기 커뮤니티를 전적으로 Discord를 기반으로 구축했으며, 현재 온라인에서 가장 활발한 AI 실험의 상당 부분이 Discord에서 이루어지고 있습니다.

Discord vs. Slack: 통합 기능

업무 중 프로젝트 추적기, CRM, 디자인 도구, 클라우드 드라이브를 계속 오가며 사용한다면, 사용 중인 커뮤니케이션 플랫폼이 이 모든 도구와 얼마나 잘 연계되는지 알고 싶을 것입니다. 두 플랫폼은 이를 서로 다른 방식으로 처리합니다.

Slack의 앱 Marketplace

Slack은 Slack Marketplace를 통해 2,600개 이상의 앱과 연계됩니다. Slack 통합 기능은 모든 채널, DM, 워크플로에서 동일하게 작동하며, 앱을 전환하지 않아도 정보를 찾고 작업을 트리거하며 최신 상태를 유지할 수 있습니다. 워크플로 빌더를 사용하면 코딩 없이도 트리거와 작업을 연결해 반복적인 업무를 자동화할 수 있습니다. 양식을 통해 피드백을 수집하고, 이를 채널에 포스팅하고, 프로젝트 추적기에서 작업을 생성하는 워크플로를 쉽게 설정할 수 있습니다.

영업 팀은 CRM에서 거래가 성사될 때 Slack 채널에서 알림을 받고, 프로젝트 추적기의 업데이트를 자동으로 시작하며, 탭을 전환하지 않고도 온보딩 팀을 참여시킬 수 있습니다. 연계된 도구들은 프로젝트 채널, DM, 또는 부서간 워크스페이스에서 동일하게 작동합니다.

Discord의 봇 커뮤니티

Discord의 앱 디렉토리에는 개발자 커뮤니티가 만든 봇과 앱이 등록되어 있으며, 대부분 관리, 엔터테인먼트, 소셜 기능에 초점을 맞추고 있습니다. 인기 봇은 음악 재생, 투표, 역할 관리, 서버 분석 등을 처리합니다. 봇 개발은 Discord 문화의 핵심 요소로, 수십 개의 봇을 함께 활용하는 서버도 있습니다. 개발자는 Discord의 API를 사용해 맞춤형 봇을 만들 수 있으며, 커뮤니티는 이러한 도구를 공개적으로 공유하고 반복 개선해 나갑니다.

Discord vs. Slack: 모바일 앱

Slack 모바일 앱을 사용하면 이동 중에도 채널, 스레드, 허들, 클립, 연계된 앱에 액세스할 수 있습니다. 회의 사이 시간이나 공항으로 이동 중에도 스레드를 확인하고, 워크플로를 승인하거나, 스마트폰에서 허들에 참여할 수 있습니다. 알림은 자유롭게 조정할 수 있어 긴급한 메시지와 멘션만 받도록 설정하거나, 업무 시간 외에는 알림을 완전히 일시 중지할 수 있습니다. 모든 팀 협업 도구와 통합된 앱을 스마트폰에서도 사용할 수 있지만, 고급 관리자 제어 기능은 작은 화면에서 제한될 수 있습니다.

Discord의 모바일 환경은 텍스트, 음성, 화상, 화면 공유를 지원하며, PlayStation 및 Xbox와 같은 게임 콘솔에서도 사용할 수 있습니다. 서버 및 채널별로 알림 환경을 설정할 수 있으며, 음성 채널 참여도 작은 화면에서 원활하게 작동됩니다. 모바일에서도 서버 관리 기능을 사용할 수 있어 관리자가 이동 중에도 역할과 권한을 조정할 수 있습니다. Discord는 콘솔 통합 기능도 제공하여 별도의 기기 없이 PS5에서 직접 음성 통화에 참여할 수 있습니다.

Discord vs. Slack: 보안 및 개인정보 보호

Slack은 보안을 염두에 두고 설계되었습니다. 메시지, 파일, 데이터는 기기 간 전송 중이든 저장 중이든 안전하게 보호되며, 규정 준수 요건을 충족해야 하는 조직을 위해 SOC 2, HIPAA 등의 인증을 보유하고 있습니다.

IT 팀이 암호화 키를 보유하며 언제든지 데이터에 대한 액세스를 철회할 수 있습니다. Slack AI는 Slack의 자체 인프라에서 실행되므로 워크스페이스 데이터가 모델 학습에 사용되거나 외부로 유출되는 일이 없습니다.

Discord는 커뮤니티 안전 유지에 중점을 둡니다. 음성 및 화상 통화에는 이제 종단 간 암호화가 적용됩니다. 이 프로토콜은 Discord가 외부 보안 연구원들과 협력해 설계를 검토한 후 2024년부터 단계적으로 도입하기 시작한 것으로, 2026년 초부터는 지원받는 모든 클라이언트에 필수 적용됩니다. 텍스트 메시지는 동일한 방식으로 암호화되지 않으며, 이를 통해 Discord는 콘텐츠를 조정하고 커뮤니티 가이드라인을 적용할 수 있습니다.

Discord는 청소년 안전 노력의 일환으로 연령 확인 기능도 도입했습니다. 플랫폼은 기존 계정 신호를 통해 대부분의 사용자 연령을 자동으로 판별하며, 사용자의 90% 이상은 추가 조치가 필요하지 않습니다. 연령 제한 콘텐츠에 액세스하려는 사용자는 얼굴 연령 추정 또는 신분증 스캔을 통해 본인 확인을 해야할 수 있습니다.

Slack은 IT 팀이 감사를 통과하는 데 필요한 인증, 키 관리, 데이터 거버넌스 도구를 제공합니다. Discord는 커뮤니티 관리자에게 서버를 건전하게 유지하기 위한 조정 도구, 신고 시스템, AutoMod를 제공합니다. 각 플랫폼의 도구는 해당 플랫폼이 만들어진 목적에 맞게 설계되어 있습니다.

Discord vs. Slack: 요금제

두 플랫폼 모두 무료로 시작할 수 있지만, 유료 플랜은 각각 다른 사용자를 대상으로 합니다. Slack의 유료 플랜은 사용자당 월 요금으로 책정되며, $10 미만에서 약 $20까지 다양합니다. 모든 유료 플랜에는 AI 기능, 무제한 메시지 내역, 통합 기능이 포함됩니다. Enterprise Grid 요금은 대규모 조직을 위해 별도로 제공됩니다.

Discord는 무제한 메시징, 최대 25명이 참여하는 음성 및 화상 통화, 서버 생성 등과 같이 대부분의 기능을 무료로 이용할 수 있습니다. 더 높은 품질의 스트리밍, 대용량 파일 업로드, 프로필 맞춤화 기능을 원한다면 사용자별로 선택적인 유료 업그레이드를 이용할 수 있습니다.

Slack (사용자당, 월 요금) Discord (개인당, 월 요금) 무료 핵심 메시징 기능, 90일간 내역 이용 무제한 메시징, 음성, 화상 초기 사용 유료 $10 미만 — 무제한 대화 내역, 통합, AI 약 $3 — 대용량 업로드, 맞춤형 이모티콘 중·상위 단계 약 $13~약 $20 — 고급 보안, 규정 준수, 관리자 도구 약 $10 — HD 스트리밍, 애니메이션 아바타, 서버 부스트 엔터프라이즈 및 맞춤형 영업 팀에 문의 해당 없음 AI 포함 모든 유료 플랜에 포함 내장형 AI 없음 (실험적 기능만 제공)

Slack vs. Discord: 각각 선택해야 할 시기

Slack은 체계적인 협업, 통합, 워크플로가 필요한 스타트업부터 대규모 기업까지 모든 규모의 조직에 적합합니다.

시간대가 다른 분산된 팀을 조율하거나, 여러 프로젝트를 동시에 운영하는 성장 중인 기업이거나, 수십 가지 도구로 구성된 기술 스택을 갖춘 기업이라면 Slack이 모든 것을 한곳에 모아줍니다. 스레드로 구성된 대화, 검색 가능한 대화 내역, 규정 준수 관리 기능, 그리고 CRM부터 프로젝트 추적기, 고객지원센터까지 연결하는 통합 기능까지, 이것이 바로 Slack이 만들어진 이유입니다.

Discord는 실시간 음성 소통과 자유로운 참여로 문화가 만들어지는 커뮤니티, 크리에이터 그룹, 팀에 적합합니다. 수천 명의 멤버로 구성된 게임 커뮤니티는 하나의 서버 안에 수십 개의 주제 채널, 자유롭게 참여할 수 있는 음성 소통 방, 역할 기반 권한을 구성할 수 있습니다. 오픈 소스 프로젝트의 기여자 허브나 크리에이터의 팬 공간도 동일한 유연성을 누릴 수 있습니다. Discord는 이 모든 것을 무료로 제공합니다. 주로 음성으로 소통하며 쉽게 설정하고 맞춤화할 수 있는 공간을 원하는 그룹이라면 Discord가 제격입니다.

많은 조직이 일상 업무에는 Slack을, 외부 커뮤니티나 관심 그룹에는 Discord를 사용합니다. 두 플랫폼은 팀과 커뮤니티의 소통 방식에서 서로 다른 역할을 수행합니다. Discord의 대안으로 Slack을 고려하고 있거나, 반대로 Slack의 대안으로 Discord를 고려 중이라면 이 팀 커뮤니케이션 앱 선택 가이드에서 어떤 점을 우선 고려해야 할지 자세히 알아보세요.

Slack이 팀에 어떤 도움을 줄 수 있는지 알아보고 싶으신가요? Slack 사용자의 플랫폼 사용 후기를 자세히 읽어보세요. 무료로 시작하거나 영업 팀과 대화하여 자세히 알아보세요.

Slack이 다른 클라우드 기반 협업 및 커뮤니케이션 도구와 어떻게 다른지 궁금하신가요? Slack과 Google Chat 비교 및 Slack과 Microsoft Teams 비교를 확인해 보세요.

Slack vs. Discord에 대해 자주 묻는 질문