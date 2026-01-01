Slack vs. Discord：頂尖協作工具比較

重點摘要 Discord 把重點放在即時語音聊天跟社群互動，Slack 則是將對話、應用程式跟工作流程都整理得井井有條，是專為專業團隊打造的平台。

Slack 內建 AI，能與第三方服務深度整合，還有企業級安全控管機制；Discord 則提供強大的語音功能與社群工具，主要滿足與 Slack 工作作業系統截然不同的需求。

兩個平台均提供免費方案。Slack 所有付費方案皆包含 AI、無限制記錄及整合。Discord 的付費升級則著重於提升直播畫質與個人檔案自訂功能。

挑選團隊協作平台時，重點在於能不能讓工作變得更輕鬆。正因如此，瞭解 Slack 與 Discord 這類工具之間的差異非常重要。

Discord 最初是一款針對遊戲玩家的語音聊天應用程式，後來發展成各類社群的聚集平台，讓志同道合的人聚在一起討論愛好。Slack 則是一套專為專業團隊打造的工作作業系統，將人員、應用程式與工作流程匯集在一起，讓事情真正運作起來。這些起源深刻影響著兩個平台今日的運作方式。

接下來，我們就從功能、整合、AI、安全性及定價這幾個面向，詳細說明兩者的差異。

Slack vs. Discord：概覽

Slack 與 Discord 的設計核心完全不同。Discord 以伺服器為中心，大家可以在這些社群空間裡，自由進出依主題分類的語音頻道與文字聊天室。Slack 則提供工作空間，透過頻道、對話串與連結的應用程式，推動專案、團隊與決策持續前進。

Slack Discord 主要定位 團隊工作作業系統 即時社群與語音聊天 組織架構 工作空間內的頻道與對話串 包含文字、語音及論壇頻道的伺服器 通訊 對話串通訊功能，提供彈性張貼選項 延續性的即時聊天 語音與視訊 可使用微型會議功能快速通話；可錄製剪輯分享更新 隨時開啟的語音頻道；可透過 Nitro 進行 HD 高畫質直播 AI 功能 所有付費方案均內建 AI (摘要、搜尋、Slackbot) AutoMod AI 與對話摘要 (有限測試中) 整合 提供 2,600 多款應用程式，在各頻道中運作方式一致 透過應用程式目錄使用社群開發的機器人 安全性 SOC 2、HIPAA、加密金鑰管理 提供社群管理工具；只有音訊/視訊支援端對端加密 行動應用程式 行動版提供完整桌面版體驗 行動版提供完整電腦版體驗，並支援控制台 外部協作 Slack Connect 共用頻道 外部伺服器邀請 定價模式 按使用者、按月計費，提供分級企業方案 免費使用，可選擇訂閱個人版 Nitro

Slack 專為使用多種工具，需要整合一切的團隊設計。對話集中在支援對話串的頻道裡，讓各個主題的內容保持井然有序；企業搜尋功能可翻遍所有已連結的應用程式，從單一搜尋窗口找到所需訊息、檔案及資料。至於微型會議功能，則讓你無需前往行事曆排行程，即可在幾秒內發起語音通話。

Discord 專為熱衷即時對話的群體打造。語音頻道隨時開啟，使用者可以隨意加入，不用事先約時間，也無需傳送邀請。對於那些比起文字溝通，更愛直接說話的群體來說，這種互動模式感覺特別自然。伺服器支援文字、語音、論壇及舞台頻道，讓大型社群能將數十個主題通通整理到同一個地方。這個平台每個月約有兩億人使用，開發人員社群已開發出數千個機器人和應用程式，讓伺服器的功能更為強大。

Slack vs. Discord：介面與使用者體驗

在 Slack，你的一天從單一側欄開始。頻道、私訊與應用程式全都集中在同一個畫面，你可以依專案、團隊或優先順序來分組，隨著工作重心變化隨時調整順序。透過對話串功能，你可以把個別討論收納起來，這樣主要頻道才不會亂七八糟，一眼就能看到重點。此外，還有畫板和清單等功能，讓團隊能把文件、決策和任務直接跟討論放在一起，隨時追蹤進度。

無論是查看專案更新、找上週的檔案，還是回覆團隊成員的問題，你都不需要離開工作空間。你還可以精細調整對話通知設定、把吵雜的對話靜音，只留下真正重要的內容。這樣流暢的體驗可減少工具切換，讓你能有更多時間專心處理手邊工作。

Discord 的架構以伺服器為核心，每個伺服器都是自成一格的獨立世界。這裡支援多種主題頻道、自訂角色，還提供精細的權限選項。不管是大型遊戲社群、開源專案，還是創作者粉絲團，都能用這套模式打造出專屬的討論空間。管理員可以設定歡迎畫面、設定驗證要求，並透過機器人自動管理。對於想要完全掌控外觀、風格與規則的社群來說，這種自主性是一大優勢。

如果你同時加入多個伺服器，你會發現每個伺服器都有各自獨立的搜尋結果和通知設定。使用 Discord 管理多個社群的人，多半會發展出掌握所有事情的一套方法，但整體體驗跟單一統合的工作空間完全不一樣。

Slack vs. Discord：新手上路

Slack 就像一間在新員工報到前便已準備就緒的辦公室。管理員事先建立好頻道、釘選重要文件，並設定好自動化工作流程。新成員加入時，工作空間早已依照團隊的專案與工具整理好。無論是通知預設設定、權限層級，還是應用程式連結，在有人傳送第一則訊息之前皆已全部設定完畢。隨著團隊擴張，你可以集中一處新增頻道、建立跨團隊群組並管理權限，整體架構跟著你一同成長。

Discord 講求的是速度與簡便。任何人只要點擊幾下就能建立伺服器，加入也只需要邀請連結。對社群來說，這種低門檻正是最大的優勢。如果是社群伺服器，也可以要求新成員同意規範或回答審核問題；新版新手上路流程會引導成員前往相關頻道。隨著 Discord 伺服器規模變大，管理員可以逐步加入身分組、頻道與管理機器人。這種由簡入繁的方式，非常適合需要處理多個討論主題的大型社群。

Slack vs. Discord：對話與通訊

兩個平台之間最大的差異，在於處理日常對話的方式。Slack 的設計核心為非同步溝通與有條理的團隊協作；Discord 則著重即時互動與輕鬆的社群聊天。

對話串與非同步工作。 Slack 的對話串功能讓你可以針對特定主題另外討論，不用擔心打亂主要頻道討論節奏。舉例來說，在紐約的產品經理看過柏林團隊一夜之間更新的內容後，可以在對話串中跟進討論、提出問題，最後再將結果分享到更多人參與的頻道，完全不需要另外安排通話。Discord 也支援討論串與論壇頻道，但預設模式還是連續的訊息串流。這種模式很適合即時閒聊，但在繁忙的頻道中，你可能很快就會滑過先前的訊息。

語音與視訊。 Discord 的招牌是隨時開啟的語音頻道，這就像一個開放式房間，想進就進、想聊就聊，隨時都能離開。Slack 的做法則比較單純，微型會議適合快速通話，剪輯則用於錄製簡短更新，兩者都能幫助團隊 跨越時區隔閡 ， 輕鬆轉換為非同步工作模式 。

， 。 外部協作。 Slack Connect 讓你能與組織外部人員建立共用頻道，當中內建完整的通訊功能與應用程式整合。至於 Discord，伺服器之間的溝通透過私訊進行。

Slack vs. Discord：AI 功能

所有 Slack 付費方案均內建 AI 功能。Slack AI 提供對話摘要、每日要點回顧、AI 搜尋及產生工作流程等功能。所有運算均在 Slack 自有基礎架構上執行，你的資料絕不會提供給第三方模型。

Slackbot 就是你的個人工作 AI 智慧代理，能夠充分運用工作空間情境，將功能提升至全新層次。它可以在會議前彙整最新資訊、以你的語氣草擬訊息，或從對話串中整理出待辦事項清單。如果你錯過了昨晚冗長的頻道討論，Slackbot 只要幾秒鐘就能幫你掌握重點。

透過 Agentforce，專業 AI 智慧代理可直接在 Slack 中處理管道管理、客戶研究及員工就職等任務。支援團隊可自動將收到的請求轉送至適當的頻道；銷售團隊不用離開對話，即可獲取交易更新與後續行動建議。你的資料一律都由組織一手掌控。

Discord 在 AI 領域的嘗試比較實驗性質。該平台於 2023 年測試了一款採用 OpenAI 技術的聊天機器人 Clyde，但同年稍後便終止。他們目前仍有兩項功能處於有限測試階段：一個是 AutoMod AI，可透過語言模型協助管理員標記違規內容；另一個是對話摘要，能幫助使用者快速掌握繁忙頻道的討論重點。

Discord 的開發人員社群進一步為 AI 應用賦予更多可能性。如果你加入了使用 AI 機器人的伺服器，可能就能使用自動化管理、圖片產生工具或問答助理等功能，這都看伺服器管理員怎麼設定。像是 Midjourney 等平台，早期完全都是靠 Discord 建立社群，Discord 也是目前網路上最活躍的 AI 實驗室，許多測試都在這裡進行。

Discord vs. Slack：整合

如果你的日常工作需要在專案追蹤工具、CRM、設計工具和雲端硬碟之間來回切換，你一定會想知道，通訊平台能不能跟這些工具妥善連結。在這個方面，兩個平台的處理方式截然不同。

Slack 的應用程式市集

Slack 透過 Slack Marketplace 與超過 2,600 款應用程式整合。這些 Slack 整合在每個頻道、私訊和工作流程中的運作方式都相同，能夠呈現資訊、觸發動作，並讓你隨時掌握最新狀態，無需切換應用程式。有了工作流程建立工具，無需寫程式，即可將各項工具的觸發條件與動作串聯起來，將日常工作自動化。只要輕輕鬆鬆地設定工作流程，就能透過表單收集意見回饋、將結果張貼到頻道，並在專案追蹤工具中建立任務。

只要 CRM 中一成交，銷售團隊就能在 Slack 頻道收到通知，系統會自動觸發在專案追蹤工具中更新，還會把就職團隊拉進來一起討論。這一切完全無需切換分頁就能完成。你連結的工具，無論是在專案頻道、私訊還是跨團隊工作空間中，運作方式都完全一致。

Discord 的機器人社群

Discord 的應用程式目錄收錄了由開發人員社群打造的機器人與應用程式，當中許多主打內容審核、娛樂及社群功能。一些熱門的機器人可處理音樂播放、意見調查、身分組管理和伺服器資料分析等工作。機器人開發是 Discord 文化的核心，有些伺服器仰賴數十個機器人分工合作。開發人員可以使用 Discord 的 API 打造自訂機器人，社群也會公開分享並持續改進這些工具。

Discord vs. Slack：行動應用程式

Slack 的行動應用程式讓你隨時隨地都能存取頻道、對話串、微型會議、剪輯以及連結的應用程式。無論是在會議空檔還是前往機場的途中，都能在手機上瞭解對話串重點、核准工作流程，或加入微型會議。通知設定完全任你調整，你可以只接收緊急訊息和提及的通知，或在非上班時間把通知都關掉。所有團隊協作工具和已整合的應用程式都能在手機上使用，但在小螢幕上使用進階管理員控管功能，操作會比較受限。

Discord 行動版提供文字、語音、視訊和螢幕共享功能，並延伸支援 PlayStation 和 Xbox 等遊戲主機。你可以針對每個伺服器和頻道分別設定通知偏好設定，語音頻道的快速加入功能在小螢幕上也十分流暢。行動版同樣提供伺服器管理功能，讓管理員隨時隨地都能調整身分組和權限。Discord 還提供主機整合功能，可直接從 PS5 加入語音通話，無需另外準備裝置。

Discord vs. Slack：安全性與隱私權

Slack 從設計之初就融入安全考量。無論訊息、檔案或資料是在裝置間傳輸，還是存放於儲存空間，皆提供完善保護。此外，平台更具備 SOC 2 及 HIPAA 等安全認證，滿足需要符合合規要求的組織需求。

你的 IT 團隊掌握加密金鑰，隨時都能撤銷任何資料的存取權。Slack AI 在 Slack 自有基礎架構上執行，因此你的工作空間資料絕不會用於訓練模型，而且始終在你的掌控之中。

Discord 致力於維護社群安全。目前語音和視訊通話均採用端對端加密技術，此通訊協定於 2024 年，由 Discord 與外部安全研究人員合作審核設計後開始推出。截至 2026 年初，所有支援的用戶端均強制啟用此標準。文字訊息則未採用相同加密方式，方便 Discord 進行內容審核並貫徹社群規範。

為落實青少年安全保護工作，Discord 還推出了年齡驗證機制。平台會透過現有帳號資訊，自動判斷大多數使用者的年齡，超過九成的使用者無需採取額外操作。若有使用者希望存取年齡限制內容，可能需要透過臉部年齡估算或掃描身分證件來驗證身分。

Slack 為 IT 團隊提供通過稽核所需的認證、金鑰管理及資料控管功能；Discord 則為社群管理員提供審核工具、檢舉系統及 AutoMod，以維持健康的伺服器社群環境。兩個平台的工具都與平台本身的設計初衷相呼應。

Discord vs. Slack：定價

兩個平台均提供免費方案，但付費方案的目標客群不太一樣。Slack 付費方案按每位使用者採月度計費，價格從不到 US$10 到約 US$20 不等。每個付費方案均包含 AI 功能、無限制訊息記錄及整合功能。如果是大型組織，Slack 還有提供 Enterprise Grid 定價方案。

Discord 大部分的主要功能均可免費使用，包括無限制訊息、最多 25 位參與者的語音和視訊通話，以及建立伺服器。如果想要更高畫質的直播、增加檔案上傳容量或自訂個人資料，Discord 也為每位使用者提供選購的付費升級選項。

Slack (每位使用者每月) Discord (每位個人使用者每月) 免費 核心通訊功能、90 天記錄 無限制訊息、語音和視訊 入門付費方案 不到 US$10，包含無限制記錄、整合和 AI 大約 US$3，提供更多上傳容量、自訂表情符號 中高階方案 大約 US$13 至大約 US$20，提供進階安全性、合規性、管理員工具 大約 US$10，提供 HD 高畫質直播、動畫頭像、伺服器加速 企業/客製化方案 聯絡銷售團隊 不適用 提供 AI 功能 是，所有付費方案均有 無原生 AI (僅提供實驗功能)

Slack vs. Discord：如何抉擇

Slack 適合各種規模的組織。無論是新創公司還是大型企業，只要需要有條理地協作、整合與工作流程，都能滿足你的需求。

無論你是團隊分散各地，需要跨時區協作，還是同時推進多個專案的成長中公司，又或者是日常運作涉及數十種工具的龐大技術堆疊，Slack 都能將一切整合到同一個平台。對話串、可搜尋的記錄、合規控管機制，以及將 CRM 與專案追蹤工具、服務台串聯起來的整合功能，這些正是 Slack 存在的核心價值所在。

Discord 適合社群、創作者群體和各類團隊。即時語音和輕鬆互動等特點，塑造了這裡的文化。一個擁有數千名成員的遊戲社群，可在同一個伺服器建立並管理數十個主題頻道、可隨時加入的語音房間，並根據角色控管權限。開源專案的貢獻者中心或創作者的粉絲空間，同樣享有相同的彈性。而且，Discord 的這些功能通通免費。如果某個群體主要透過語音溝通交流，想要一個好設定又可輕鬆自訂的空間，Discord 無疑是最佳選擇。

許多組織都將 Slack 用於日常工作，並將 Discord 用於經營對外社群或同好會。兩個平台分別用於團隊和社群溝通交流的不同場景。如果你正在考慮將 Slack 當成 Discord 的替代方式 (或者反過來)，這份關於如何選擇團隊溝通應用程式的指南可以幫你分析在做決定時，哪些重點最需要優先評估。

想探索 Slack 能為你的團隊做什麼嗎？歡迎參考其他 Slack 使用者的平台使用心得。如果想深入瞭解，你可以開始免費使用或洽詢銷售團隊。

想瞭解 Slack 與其他雲端協作及通訊工具的差異嗎？歡迎參閱我們的 Slack 與 Google Chat 比較及 Slack 與 Microsoft Teams 比較。

Slack vs. Discord 常見問題