Punti chiave Slack riunisce in un unico luogo le diverse app d’ufficio, le conversazioni e i dati. Microsoft Teams privilegia la comunicazione e funziona al meglio quando tutto si trova all’interno della suite Microsoft 365.

I canali con conversazioni e la ricerca aziendale di Slack sono pensati per il lavoro di squadra asincrono. Microsoft Teams è incentrato sul coordinamento di riunioni e interazioni in tempo reale.

Entrambi offrono app per dispositivi mobili e funzionalità IA che li rendono efficaci per team dinamici e in movimento.

Slack e Microsoft Teams hanno entrambi l’obiettivo di semplificare il lavoro, ma adottano approcci diversi.

Teams si concentra nel riunire le persone per interazioni in tempo reale, come videochiamate e messaggistica diretta, e si integra profondamente con Microsoft 365. Se il tuo lavoro si basa su riunioni programmate e sulla collaborazione in app dell’ecosistema Microsoft, offre un ambiente di lavoro coerente.

Slack è un sistema operativo per il lavoro pensato per team distribuiti e asincroni. È il luogo in cui le persone e le diverse app che utilizzano possono condividere e archiviare informazioni, pianificare e monitorare progetti, portare avanti conversazioni continue e costruire una comunità di lavoro in un unico posto.

Comprendere le esigenze del tuo team è il primo passo per scegliere la piattaforma giusta. Confrontiamo quindi l'approccio di Teams e Slack a funzionalità quali esperienza utente, collaborazione, integrazioni, accessibilità da dispositivi mobili e IA, in modo che tu possa fare la scelta giusta per supportare i tuoi obiettivi.

Slack e Microsoft Teams: in sintesi

Sia Slack che Teams puntano a riunire persone e progetti. Analizzare le differenze in termini di struttura, usabilità e organizzazione può aiutarti a determinare quale sia la soluzione più adatta al tuo team.

Funzioni Slack Microsoft Teams Flessibilità dei canali Canali illimitati, è possibile modificare il tipo e i partecipanti in qualsiasi momento Organizzati per team, tipologie bloccate dopo la creazione Videochiamate Incontri per audio/video istantanei da qualsiasi canale o MD. Condivisione dello schermo e note basate sull'IA incluse Riunioni istantanee e programmate con registrazione, trascrizione e stanze virtuali separate. Grandi eventi fino a 10.000 partecipanti (100.000 con Teams Premium) Condivisione e archiviazione di file Possibilità di condividere file dal tuo dispositivo o da qualsiasi servizio cloud connesso direttamente nei canali e nei messaggi diretti. Gli oggetti di lavoro aggiungono riepiloghi IA, anteprime dettagliate e dati di app di terze parti alle conversazioni File archiviati in SharePoint e OneDrive, co-editing nativo per documenti Microsoft Collaborazione esterna Slack Connect con funzioni complete, configurazione semplificata Configurazione Entra B2B richiesta, potrebbero esserci limitazioni Integrazioni di app Compatibile con oltre 2.600 app, utilizzo incorporato in tutti i canali Il comportamento delle integrazioni varia in base al tipo di canale: possono essere incorporate oppure aprirsi separatamente Automazione Workflow Builder nativo Richiede Power Automate Funzioni IA Riepiloghi IA inclusi in tutti i piani a pagamento; Slackbot più workflow e ricerca nei piani Business+ ed Enterprise+; prezzi di Agentforce separati Richiede una licenza Copilot o Teams Premium Ricerca aziendale Integrata nella barra di ricerca, si connette ad app esterne Richiede una licenza Copilot, ha un'interfaccia separata Governance Controlli amministrativi, criteri di conservazione, registri di controllo e certificazioni di conformità Controlli aziendali simili; integrazione di sicurezza Microsoft più rigorosa

I punti di forza di Slack

Slack funziona al meglio quando il tuo team utilizza una combinazione di strumenti, opera su più fusi orari o collabora spesso con partner esterni. I canali con conversazioni mantengono le discussioni organizzate senza perdere il contesto e la ricerca aziendale restituisce risultati anche dalle app connesse, non solo dai messaggi. Gli incontri rendono semplice avviare una chiamata veloce senza bisogno di programmarla.

Anche la barra laterale è personalizzabile. Puoi organizzare i canali in sezioni etichettate, trascinarli nell'ordine che preferisci e impostare preferenze per le notifiche per ogni conversazione. Puoi silenziare ciò che genera rumore e ricevere avvisi solo da persone specifiche, anche quando hai messo in pausa le notifiche. E poiché le integrazioni funzionano in modo coerente in tutti i tipi di canale, i tuoi strumenti si comportano allo stesso modo ovunque in Slack.

I punti di forza di Microsoft Teams

Teams è basato su Microsoft 365. Se la tua giornata ruota attorno a documenti Word, fogli di calcolo Excel e calendari Outlook, ti ​​permette di avere tutto in un unico posto. Le videoconferenze di Teams gestiscono qualsiasi tipo di riunione, da quelle individuali alle assemblee aziendali, con registrazione e trascrizione integrate.

L'interfaccia riunisce calendario, chiamate e file insieme alla chat, così tutto risulta connesso fin dall’inizio. Il co-editing di file Word o Excel avviene direttamente nella conversazione. Puoi fissare i canali principali in cima all'elenco e programmare orari di silenzio per gestire le notifiche. Per le organizzazioni che utilizzano principalmente prodotti Microsoft, si tratta di un'esperienza familiare e unificata.

Slack e Microsoft Teams: comunicazione e collaborazione

Slack punta sulla comunicazione asincrona e su flussi di lavoro flessibili. Teams si concentra sulla presenza in tempo reale e sulle riunioni programmate. Ecco alcuni scenari che mostrano cosa questo può significare nel lavoro quotidiano.

Lavorare in fusi orari diversi. I canali con conversazioni di Slack consentono ai membri del team di aggiornarsi quando è più comodo per loro. Un product manager di Londra può esaminare le discussioni avvenute durante la notte nel team di ingegneri di Tokyo senza dover programmare una chiamata alle 6 del mattino. Può quindi rispondere solo alla conversazione o anche postare nel canale, mantenendo aggiornato l'intero team senza costringere tutti a tornare nella conversazione. Slack offre anche un agente di IA personale per il lavoro, chiamato Slackbot, che può riassumere conversazioni e messaggi persi. Anche Teams offre le conversazioni, ma le risposte rimangono all'interno della conversazione, il che può rendere difficile riportare la discussione nel canale principale senza avviare un nuovo post.

Mantenere intatto il contesto. Le conversazioni in Slack consentono di avere discussioni parallele senza interrompere il flusso del canale principale. Puoi porre una domanda di chiarimento, approfondire i dettagli e poi condividere la decisione con il gruppo senza dover spostare quella parte della conversazione in un messaggio privato non ricercabile. Slack è anche in grado di acquisire il contesto proveniente da altri strumenti, come i commenti in documenti e PDF condivisi, perché la ricerca aziendale e le capacità di sintesi di Slack si estendono a messaggi, file condivisi e app connesse. In Teams, discussioni e conversazioni funzionano bene quando tutto si trova all'interno dell'ecosistema Microsoft, ma può essere più difficile tenere traccia del contesto se le conoscenze del team sono distribuite su più strumenti.

Collaborare al di fuori del team. Spesso il lavoro quotidiano prevede il coordinamento con persone esterne all'organizzazione, come clienti, partner e fornitori. Slack Connect crea workflow e canali condivisi con partner esterni che funzionano come quelli interni, con la maggior parte delle funzioni disponibili e una procedura di configurazione semplice. Gli utenti esterni in Teams richiedono un processo di onboarding tramite una configurazione Microsoft Entra B2B in più passaggi e alcune funzioni e autorizzazioni sono limitate per gli ospiti.

Stai confrontando diverse opzioni? Le guide di Slack sulle piattaforme di comunicazione per il lavoro e sulle migliori app di chat per le aziende possono aiutarti a esplorare le alternative disponibili.

Slack e Microsoft Teams: integrazioni ed ecosistema

Al centro di Slack c’è la capacità di riunire strumenti e piattaforme in un unico luogo. Teams è progettato per semplificare la collaborazione tra le app di Microsoft 365, ma le integrazioni di terze parti possono richiedere configurazioni aggiuntive e offrire funzionalità variabili. Se il tuo team si affida a più strumenti (gestione progetti, CRM, software di progettazione, dashboard di statistiche, sistemi HR), è importante verificarne la compatibilità e il funzionamento con Slack e Teams.

Il modello aperto di Slack

Slack integra gli strumenti del tuo flusso di lavoro in un sistema operativo comune, connettendosi con oltre 2.600 app. Queste integrazioni ti consentono di interagire con le altre app direttamente da Slack, che si tratti di visualizzare l'anteprima di un file, cercare informazioni, estrarre dati, ricevere una notifica o eseguire un'azione. Riducendo il passaggio continuo da uno strumento all'altro, Slack diventa un hub che unifica il tuo stack tecnologico e favorisce il coordinamento del team.

Teams e l'ecosistema Microsoft

Teams è strettamente integrato in Microsoft 365. Accedere e collaborare a file Word, Excel, PowerPoint e SharePoint è semplice e intuitivo, e il co-editing avviene in modo fluido. Se il tuo ufficio lavora principalmente con Microsoft, questa connessione offre un vantaggio evidente. Teams si integra anche con numerose app di terze parti per la produttività e la gestione dei flussi di lavoro, consentendoti di recuperare informazioni o eseguire azioni senza uscire da Teams. Tuttavia, il comportamento delle integrazioni varia a seconda dello strumento: alcune app si integrano direttamente nei canali, mentre altre si aprono in finestre o schede separate, obbligandoti a passare da una vista all'altra.

Slack e Microsoft Teams: prestazioni delle app per dispositivi mobili

L'app per dispositivi mobili di Slack supporta quasi tutte le funzionalità disponibili su computer. Il layout pulito si adatta bene a schermi più piccoli e canali, incontri e workflow funzionano senza problemi anche in mobilità. Puoi personalizzare le notifiche specificamente per i dispositivi mobili, scegliendo se ricevere tutti i messaggi, nessuno oppure solo quelli urgenti e i tag. La gestione amministrativa avanzata è limitata sui dispositivi smart, ma tutte le funzionalità di collaborazione e le integrazioni con le app connesse sono generalmente ottimizzate per i dispositivi mobili.

L'app per dispositivi mobili di Teams eccelle soprattutto nelle riunioni e nella messaggistica. Le videochiamate e le chat sono affidabili, sebbene alcune opzioni per i relatori siano limitate. Puoi collaborare sulla maggior parte dei documenti Microsoft dal telefono e personalizzare le notifiche. Tuttavia, la visualizzazione e la modifica dei record di app di terze parti e la gestione dei canali funzionano meglio da computer.

Sia Slack che Teams offrono accesso offline ai messaggi recenti e si sincronizzano immediatamente non appena è disponibile una connessione Internet.

Slack e Microsoft Teams: funzionalità IA

Slack include funzionalità IA integrate nei piani a pagamento, con funzioni come riepiloghi delle conversazioni, sintesi quotidiane, ricerca assistita dall'IA e altri strumenti che aiutano il team a superare la logica delle e-mail. A livello aziendale, puoi cercare qualsiasi contenuto condiviso o integrato in Slack e creare facilmente workflow automatizzati. Slackbot, il tuo agente di IA personale per il lavoro, diventa ancora più utile perché tiene conto del contesto specifico della tua area di lavoro, ovvero tutte le conversazioni, i file e i progetti a cui hai accesso. Può raccogliere informazioni e aggiornamenti per aiutarti a preparare le riunioni, creare un elenco di attività da completare e redigere contenuti con il tuo tono di voce. Un'altra opzione è Agentforce, che offre agenti predefiniti e personalizzabili per lavorare al tuo fianco in Slack come veri e propri membri aggiuntivi del team.

Teams include automaticamente utili funzionalità IA pensate per migliorare la comunicazione, come le risposte suggerite nelle chat e sottotitoli e trascrizioni in tempo reale per le riunioni. Le funzionalità IA più avanzate sono disponibili con una licenza Microsoft 365 Copilot separata o Teams Premium. Con queste opzioni, le riunioni possono essere potenziate dall'IA con sintesi automatiche, generazione di elenchi di attività e approfondimenti contestuali. Copilot può anche fungere da assistente, rispondendo a domande, riassumendo canali e conversazioni e creando contenuti.

Slack e Microsoft Teams: come affrontano sicurezza e privacy

Entrambe le piattaforme crittografano i dati a riposo e in transito e possiedono certificazioni come HIPAA, SOC 2 e ISO 27001.

Slack offre un maggiore controllo sulle chiavi di crittografia con sicurezza di livello enterprise integrata. Con la gestione aziendale delle chiavi di crittografia, puoi revocare l'accesso ai dati in qualsiasi momento, un’opzione utile se il team di sicurezza desidera un ulteriore livello di controllo. Anche l'IA di Slack gestisce tutto internamente: i modelli vengono eseguiti sull'infrastruttura proprietaria di Slack e i tuoi dati non vengono mai utilizzati per addestrarli.

Teams si integra con gli strumenti di conformità più ampi di Microsoft, incluso eDiscovery. La crittografia end-to-end è disponibile per le chiamate individuali, ma deve essere prima abilitata dagli amministratori. Successivamente, gli utenti possono attivarla nelle proprie impostazioni.

In entrambi i casi, i requisiti di sicurezza enterprise vengono soddisfatti. La differenza sta nel livello di controllo diretto che si desidera avere sulle chiavi e sulla posizione in cui risiedono i dati dell'IA.

Slack e Microsoft Teams: prezzi

I piani a pagamento di Slack vanno da meno di 10 dollari a circa 20 dollari per utente al mese e includono funzioni IA come riepiloghi, sintesi, ricerca, generazione di workflow e Slackbot. Per le organizzazioni più grandi con esigenze complesse sono disponibili i prezzi di Enterprise Grid.

Teams ora opera con un modello standalone, con piani che vanno da pochi dollari a poco più di 10 dollari per utente al mese, a seconda del livello. Il piano base include chat, riunioni e archiviazione di file. I livelli superiori aumentano la capacità delle riunioni, aggiungono controlli amministrativi ed estendono i limiti di archiviazione. Le funzionalità IA tramite Copilot richiedono una licenza separata oltre all'abbonamento di base.

Quando si confrontano i costi, è importante considerare cosa include ciascuna piattaforma e cosa sarà necessario aggiungere in seguito. Slack integra le funzioni IA in tutti i suoi piani a pagamento, mentre Teams richiede una licenza separata per l'IA e le funzionalità avanzate. La scelta giusta dipende dal budget e dalle funzionalità che il team utilizza effettivamente ogni giorno.

Quale piattaforma è più adatta al tuo team?

Ogni team lavora in modo diverso e queste due piattaforme riflettono proprio questo.

Teams è ideale per le organizzazioni standardizzate su Microsoft 365 e in cui le riunioni programmate guidano le decisioni. Slack funge da sistema operativo per il lavoro che riunisce app, conversazioni e persone, sia all’interno dei reparti sia oltre i confini dell’azienda.

Se il tuo stack tecnologico è basato su Microsoft, Teams è la scelta più logica. Se invece si estende su più strumenti e i tuoi team collaborano regolarmente tra diverse funzioni o con partner esterni, l'apertura di Slack potrebbe essere più adatta.

Startup, aziende che gestiscono reti di partner complesse e team distribuiti possono trarre vantaggio dalla flessibilità di Slack, dove collaborare con clienti e fornitori è semplice come inviare un messaggio a un collega. Per aiutarti a capire cosa conta davvero, la guida di Slack ai software di collaborazione aziendale analizza tutti gli aspetti rilevanti.

Come migrare da Microsoft Teams a Slack

Passare da una piattaforma all'altra è più semplice di un tempo. Dato che Teams è ora un prodotto standalone, Microsoft offre strumenti più avanzati di portabilità ed esportazione dei dati per le organizzazioni che stanno valutando altre opzioni.

La guida dettagliata alla migrazione di Slack ti accompagna attraverso tutto il processo, dalla configurazione dei canali e la connessione delle app esistenti fino all'integrazione di partner esterni in Slack Connect. Ti mostrerà anche come utilizzare gli strumenti integrati di Slack per trasferire i dati di Teams tramite file CSV o TXT e come iniziare ad automatizzare i processi con Workflow Builder. Per ulteriori risorse sull’implementazione, consulta l’hub per il successo di Slack.

Slack è migliore di Microsoft Teams?

Dipende da come lavora il tuo team. Se apprezzi la flessibilità tra i vari strumenti, la collaborazione asincrona che rispetta i diversi fusi orari e l'IA inclusa in tutti i piani a pagamento, Slack è probabilmente la scelta migliore. Se il tuo flusso di lavoro si svolge interamente all'interno di Microsoft 365 e si basa su riunioni programmate, Teams offre un'esperienza coerente in quell’ambiente.

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Slack e Microsoft Teams: domande frequenti