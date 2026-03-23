Principales conclusiones Slack reúne tus aplicaciones de trabajo, conversaciones y datos en un solo lugar. Microsoft Teams prioriza principalmente la comunicación y funciona mejor cuando todo está dentro de la suite Microsoft 365.

Los canales con hilos de Slack y su búsqueda empresarial están pensados para el trabajo asíncrono. Microsoft Teams se centra en coordinar reuniones en tiempo real y la interacción directa.

Ambos ofrecen aplicaciones móviles y funciones de IA que facilitan el trabajo en equipos ágiles y que trabajan desde cualquier lugar.

Slack y Microsoft Teams tienen como objetivo simplificar el trabajo, pero lo hacen de forma diferente.

Teams está pensado para reunir a los equipos en interacciones en tiempo real, como videollamadas y mensajería directa, con una integración muy estrecha con Microsoft 365. Si tu trabajo gira en torno a reuniones programadas y a la colaboración en aplicaciones del entorno Microsoft, te permite trabajar de forma integrada en un mismo espacio de trabajo.

Slack es un sistema operativo de trabajo pensado para equipos distribuidos y el trabajo asíncrono. Es el lugar donde las personas y las distintas aplicaciones que utilizan se reúnen para compartir y almacenar información, planificar y hacer seguimiento de proyectos, mantener conversaciones continuas y crear una comunidad de trabajo en un único espacio.

El primer paso para elegir la plataforma adecuada es tener claras las necesidades de tu equipo. Veamos cómo Teams y Slack enfocan aspectos como la experiencia de usuario, la colaboración, las integraciones, el acceso desde el móvil y la IA para que puedas decidir con criterio.

Visión general de Slack frente a Microsoft Teams

Tanto Slack como Teams tienen el objetivo de reunir a personas y proyectos en un mismo entorno. Analizar las diferencias en su estructura, facilidad de uso y organización puede ayudarte a decidir cuál encaja mejor con tu equipo.

Funciones Slack Microsoft Teams Flexibilidad de los canales Canales ilimitados, se pueden cambiar el tipo y los participantes en cualquier momento Organización por equipos, tipos no modificables tras su creación Videollamadas Juntas para audio y vídeo al instante desde cualquier canal o mensaje directo, con función de compartir pantalla y notas con IA Reuniones instantáneas o programadas, con grabación, transcripción y salas de grupos. Eventos de hasta 10 000 participantes (100 000 con Teams Premium) Uso compartido de archivos y almacenamiento Puedes compartir archivos desde tu dispositivo o servicio en la nube conectado en canales y mensajes directos directamente. Los objetos de trabajo incorporan resúmenes con IA, vistas previas completas y datos de aplicaciones externas junto a las conversaciones Los archivos se guardan en SharePoint y OneDrive, con edición colaborativa nativa en documentos de Microsoft Colaboración externa Slack Connect con todas las funciones y configuración sencilla Requiere configuración de Entra B2B, puede tener limitaciones Integraciones de aplicaciones Compatible con más de 2600 aplicaciones, integradas en todos los canales Las integraciones varían según el tipo de canal: algunas se integran directamente y otras se abren por separado. Automatización Creador de flujos de trabajo nativo Necesita Power Automate Funciones de IA Resúmenes con IA en todos los planes de pago; Slackbot, junto con flujos de trabajo y búsqueda, en los planes Business+ y Enterprise+; Agentforce se cobra aparte Necesita licencia de Copilot o Teams Premium Búsqueda empresarial Integrada en la barra de búsqueda, conecta con aplicaciones externas Necesita licencia de Copilot y se desarrolla en una interfaz independiente Gobernanza Controles de administración, políticas de retención, auditoría y certificaciones de cumplimiento Controles empresariales similares; integración más estrecha con la seguridad de Microsoft

Qué hace mejor Slack

Slack funciona especialmente bien cuando tu equipo trabaja con varias herramientas, está distribuido en distintas zonas horarias o colabora con socios externos. Los canales con hilos organizan las conversaciones sin perder contexto, y la búsqueda empresarial busca información en las aplicaciones conectadas, no solo en los mensajes. Las juntas te permiten iniciar una llamada rápida sin agendar nada.

Además, la barra lateral es totalmente personalizable. Puedes organizar los canales en secciones, ordenarlos como prefieras y configurar las notificaciones para cada conversación. Silencia lo que no te interesa y recibe alertas solo de personas concretas, aunque tengas las notificaciones en pausa. Y como las integraciones funcionan igual en todos los tipos de canal, tus herramientas se comportan de la misma forma en todo Slack.

Qué hace mejor Microsoft Teams

Teams está diseñado en torno a Microsoft 365. Si tu día a día gira alrededor de documentos de Word, hojas de Excel y calendarios de Outlook, lo podrás tener todo en un mismo lugar. Teams permite gestionar desde reuniones uno a uno hasta eventos para toda la empresa, con grabación y transcripción incluidas.

La interfaz combina el calendario, las llamadas y los archivos con el chat, para que todo funcione como un conjunto desde el inicio. Puedes editar documentos de Word o Excel directamente en la conversación, fijar canales importantes en la parte superior y programar horas sin notificaciones. Las organizaciones que trabajen principalmente con Microsoft se moverán en un entorno conocido y unificado.

Comunicación y colaboración en Slack frente a Microsoft Teams

Slack apuesta por la comunicación asíncrona y los flujos de trabajo flexibles. Teams se centra en la presencia en tiempo real y las reuniones programadas. Veamos cómo se traduce esto en el día a día.

Trabajo en distintas zonas horarias. Los canales con hilos de Slack permiten a los equipos ponerse al día en cualquier momento. Un responsable de producto en Londres puede revisar las conversaciones nocturnas del equipo de ingeniería en Tokio sin tener que programar una llamada a las 6 de la mañana. Después, puede responder solo en el hilo o también publicar en el canal, manteniendo informado al resto del equipo sin que todos tengan que volver al hilo. Slack también cuenta con un agente personal de IA para el trabajo llamado Slackbot, que puede resumir hilos y mensajes que no hayas visto. Teams también ofrece hilos, pero las respuestas se quedan dentro de ellos, lo que puede dificultar llevar la conversación al canal general sin crear una nueva publicación.

Mantener el contexto. Los hilos de Slack te permiten tener conversaciones paralelas sin interrumpir el canal principal. Puedes hacer una pregunta para aclarar algo, concretar detalles y después compartir la decisión con el grupo sin llevar esa parte de la conversación a un mensaje privado que no permita hacer búsquedas. Además, Slack recoge contexto de otras herramientas, como comentarios en documentos compartidos y PDF, ya que su búsqueda empresarial y sus capacidades de resumen incluyen mensajes, archivos compartidos y aplicaciones conectadas. En Teams, las conversaciones y los hilos funcionan bien cuando todo está dentro del ecosistema Microsoft, pero seguir el contexto resulta más complicado cuando la información se reparte entre varias herramientas.

Colaborar fuera de tu equipo. En muchos casos, el trabajo implica coordinarse con personas fuera de la organización, como clientes, socios o proveedores. Slack Connect permite crear canales compartidos y flujos de trabajo con colaboradores externos que funcionan como los internos, con una configuración sencilla y la mayoría de funciones disponibles. En Teams, los usuarios externos necesitan un proceso de incorporación con Microsoft Entra B2B en varios pasos, y algunas funciones o permisos son limitados.

¿Quieres comparar más opciones? Las guías de Slack sobre las plataformas de comunicación para el trabajo y las mejores aplicaciones de chat para empresas te ayudarán a ver qué otras opciones existen.

Integraciones y ecosistema en Slack frente a Microsoft Teams

Slack se basa en reunir todas tus herramientas y plataformas en un único lugar. Teams está diseñado para facilitar la colaboración dentro de Microsoft 365, pero las integraciones de terceros pueden requerir más configuración y no siempre funcionan igual. Si tu equipo utiliza varias herramientas, como gestores de proyectos, CRM, herramientas de diseño, paneles de análisis o sistemas de RR. HH., es importante comprobar la compatibilidad y su comportamiento en Slack y Teams.

El modelo abierto de Slack

Slack reúne las herramientas de tu flujo de trabajo en un mismo sistema, con conexión a más de 2600 aplicaciones. Estas integraciones te permiten interactuar con otras aplicaciones directamente desde Slack, ya sea previsualizando archivos, buscando información, extrayendo datos, recibiendo notificaciones o realizando acciones. Al reducir los cambios de contexto, Slack se convierte en un punto central que conecta todo tu entorno de herramientas y mantiene a tu equipo coordinado.

Teams y el ecosistema Microsoft

Teams está estrechamente integrado en Microsoft 365. Acceder a archivos de Word, Excel, PowerPoint o SharePoint y colaborar en ellos resulta natural, y puedes editar documentos en equipo sin complicaciones. Si tu empresa trabaja con Microsoft, le sacarás mucho partido a esta integración. Teams también se conecta con muchas aplicaciones de productividad y flujo de trabajo de terceros que permiten consultar información o realizar acciones sin salir de la herramienta. Sin embargo, el comportamiento de las integraciones varía según la aplicación: algunas se integran directamente en los canales, mientras que otras se abren en ventanas o pestañas independientes, lo que obliga a alternar entre ellas.

Rendimiento de la aplicación móvil en Slack y Microsoft Teams

La aplicación móvil de Slack incluye prácticamente todas las funciones disponibles en el ordenador. Su diseño claro se adapta bien a pantallas más pequeñas, y los canales, las juntas y los flujos de trabajo funcionan sin problemas estés donde estés. Puedes ajustar las notificaciones específicamente para el móvil y decidir si quieres recibir todas, ninguna o solo los mensajes y menciones urgentes. La gestión administrativa avanzada es más limitada en dispositivos móviles, pero todas las funciones de colaboración y las integraciones con otras aplicaciones suelen funcionar correctamente.

La aplicación móvil de Teams funciona especialmente bien para reuniones y mensajería. Las videollamadas y el chat son fiables, aunque algunas opciones para presentadores en reuniones son más limitadas. Puedes trabajar en la mayoría de documentos de Microsoft desde el móvil y personalizar las notificaciones. Sin embargo, ver y editar datos de aplicaciones de terceros, así como gestionar canales, resulta más cómodo desde un ordenador.

Tanto Slack como Teams permiten acceder sin conexión a los mensajes recientes y se sincronizan al instante cuando recuperas la conexión a internet.

Funciones de IA en Slack y Microsoft Teams

Slack integra capacidades de IA en sus planes de pago, con funciones como resúmenes de conversaciones, síntesis, búsqueda asistida por IA y otras herramientas que ayudan a tu equipo a reducir la dependencia del correo electrónico. En entornos empresariales, puedes buscar cualquier contenido compartido o integrado en Slack y crear flujos de trabajo automatizados con facilidad. Slackbot, tu agente personal de IA para el trabajo, amplía estas capacidades al tener en cuenta el contexto de tu espacio de trabajo (todas las conversaciones, archivos y proyectos a los que tienes acceso). Puede recopilar información y novedades para ayudarte a preparar reuniones, crear listas de tareas y redactar contenido con tu estilo. Otra opción es Agentforce, que permite usar agentes preconfigurados o crear los tuyos propios para trabajar contigo en Slack como si fueran un miembro más del equipo.

Teams incluye de forma predeterminada funciones útiles con IA que te ayudan a mejorar la comunicación, como respuestas sugeridas en el chat y subtítulos y transcripciones en tiempo real en reuniones. Sus funciones de IA más avanzadas están disponibles con una licencia adicional de Microsoft 365 Copilot o con Teams Premium. Con estas opciones, la IA puede generar automáticamente síntesis de las reuniones, listas de tareas y aportar información relevante según el contexto. Copilot también puede actuar como asistente, responder preguntas, resumir canales y conversaciones y crear contenido.

Seguridad y privacidad en Slack y Microsoft Teams

Ambas plataformas cifran los datos tanto en reposo como en tránsito y cuentan con certificaciones como HIPAA, SOC 2 e ISO 27001.

Slack te ofrece mayor control sobre tus claves de cifrado gracias a su seguridad de nivel empresarial integrada. Con la administración de claves de cifrado empresarial, puedes revocar el acceso a tus datos en cualquier momento, algo especialmente útil si tu equipo de seguridad necesita un control adicional. Además, IA de Slack mantiene todo dentro de la propia plataforma: los modelos se ejecutan en la infraestructura de Slack y tus datos no se utilizan para entrenarlos.

Teams se integra con el conjunto de herramientas de cumplimiento de Microsoft, como eDiscovery. El cifrado de extremo a extremo está disponible para llamadas individuales, aunque los administradores deben habilitarlo previamente. Después, los usuarios pueden activarlo en sus ajustes.

En cualquier caso, ambas opciones cubren los requisitos de seguridad empresarial. La diferencia está en cuánto control quieres tener sobre tus claves y dónde se procesan los datos de IA.

Precios de Slack y Microsoft Teams

Los planes de pago de Slack van desde menos de 10 USD hasta unos 20 USD por usuario al mes e incluyen funciones de IA como resúmenes, síntesis, búsqueda, generación de flujos de trabajo y Slackbot. El precio de Enterprise Grid está pensado para organizaciones grandes con necesidades más complejas.

Teams funciona ahora como producto independiente, con planes que van desde unos pocos dólares hasta algo más de 10 USD por usuario al mes, según el nivel. El plan básico incluye chat, reuniones y almacenamiento de archivos. Los niveles superiores aumentan la capacidad de las reuniones, añaden controles administrativos y amplían los límites de almacenamiento. Las funciones de IA con Copilot requieren una licencia adicional aparte de la suscripción básica.

Al comparar precios, conviene fijarse en qué incluye cada plataforma y qué tendrás que contratar aparte. Slack integra la IA en todos sus planes de pago, mientras que Teams necesita licencias adicionales para acceder a la IA y a funciones avanzadas. La elección dependerá de tu presupuesto y de lo que tu equipo realmente use cada día.

Qué plataforma elegir para tu equipo

Cada equipo tiene su forma de trabajar, y estas dos plataformas responden a enfoques distintos.

Teams está pensado para organizaciones que trabajan dentro de Microsoft 365 y dependen de reuniones programadas para tomar decisiones. Slack actúa como un sistema operativo de trabajo que conecta aplicaciones, conversaciones y personas dentro y fuera de la organización.

Si tu entorno de herramientas se basa en Microsoft, Teams es una opción lógica. Si utilizas varias herramientas y tus equipos colaboran entre áreas o con socios externos, el enfoque abierto de Slack puede encajar mejor.

Empresas de todo tipo, incluidas las que gestionan redes complejas de socios y equipos distribuidos pueden beneficiarse de la flexibilidad de Slack, donde colaborar con clientes y proveedores es tan sencillo como enviar un mensaje a un compañero. Si necesitas ayuda para identificar qué es lo más importante, la guía de Slack sobre software de colaboración empresarial te lo explica paso a paso.

Cómo migrar de Microsoft Teams a Slack

Cambiar de plataforma hoy es más sencillo que nunca. Ahora que Teams es un producto independiente, Microsoft ofrece más herramientas para exportar datos y facilitar la transición a otras soluciones.

La guía de migración paso a paso de Slack te acompaña en todo el proceso, desde la configuración de canales y la conexión de tus aplicaciones actuales hasta la incorporación de colaboradores externos con Slack Connect. También explica cómo usar las herramientas integradas de Slack para trasladar datos desde Teams mediante archivos CSV o TXT, y cómo empezar a automatizar procesos con el creador de flujos de trabajo. Si buscas más recursos sobre la implementación, consulta el Slack Success Hub.

¿Es Slack mejor que Microsoft Teams?

Depende de cómo trabaje tu equipo. Si lo que valoras es la flexibilidad entre herramientas, la colaboración asíncrona que se adapta a distintas zonas horarias y la IA incluida en todos los planes de pago, Slack probablemente encaje mejor. Si todo tu flujo de trabajo se desarrolla dentro de Microsoft 365 y gira en torno a reuniones programadas, Teams funciona mejor en ese entorno.

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Preguntas frecuentes sobre Slack y Microsoft Teams