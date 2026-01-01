重點摘要 Microsoft Teams 替代方案會依據其協作模型而有所不同，範圍涵蓋以訊息為中心的平台、以視訊為主的工具，以及結構化的專案管理系統。需根據你團隊的溝通與組織工作方式才能做出正確的選擇。

當工作流程擴展到單一生態系統之外，或團隊需要不同的通訊、整合方式，以及跨工具與部門的跨職能協調方法時，通常會尋找替代方案。

大多數組織會使用多種工具，但若能有一個中央系統來連結對話、工作流程和整合功能，讓各專案之間的工作保持透明度並協調一致，就能提升整體效益。

工作場所通訊工具會影響團隊分享資訊、協調工作，以及在各專案之間保持一致的方式。許多組織一開始會使用 Microsoft Teams 這類平台，將訊息、會議和檔案整合在一處。不過，隨著團隊成長或工作流程演進，市面上也有其他選項能支援不同的通訊風格、整合需求或組織工作方式。

在某些情況下，團隊可能希望在對話方式，或資訊跨部門流動方式上擁有更大的彈性。其他團隊則可能想重新思考如何將即時通訊和非同步通訊融入日常工作。探索替代方案可協助團隊找到更符合理想協作模式的配置。

人們尋找 Microsoft Teams 替代方案的原因

Microsoft Teams 是工作場所通訊和協作的中央樞紐，尤其適合已在使用 Microsoft 工具的組織。

隨著團隊成長或工作流程變更，評估其他選項相當重要。以下是組織可能考慮從 Microsoft Teams 切換到其他工具的一些主要原因：

功能範圍和介面考量。 Microsoft Teams 將聊天、會議、檔案共用和應用程式整合結合在單一平台中。對某些團隊而言，這樣的功能範圍可在單一環境中支援許多使用案例。其他團隊則可能偏好更專注於特定工作流程，或提供不同方式來組織對話與資訊的工具。

與 Microsoft 生態系統的一致性。 Teams 與 Microsoft 365 產品 (包括 Outlook、SharePoint 和 OneDrive) 緊密整合。這可以為已經在使用這些工具的組織简化協作。同時，仰賴多種第三方應用程式的團隊，可能會探索專為連接更多工具和服務而設計的平台。

不同的工作與通訊組織方式。 Teams 會以共用工作空間中的頻道、會議和檔案為核心來建構協作。有些組織會探索更強調「對話優先」訊息傳遞、專案導向協作，或是更具非同步溝通特性的替代方案。

對彈性或特殊功能的需求。 隨著工作流程變得更複雜，團隊可能需要能處理特定需求的工具，例如專案追蹤、社群式討論或跨系統自動化。探索替代方案可協助團隊找到更符合其規劃、溝通和執行工作方式的平台。

評估 Teams 替代方案時的關鍵要素

選擇 Teams 替代方案要從了解你的團隊如何溝通和完成工作開始。不同工具各自著重不同的協作風格，因此正確的選擇不單取決於功能本身，而更取決於這些功能與日常工作流程的契合程度。

以下是不同平台之間有所差異且需要考量的一些功能：

2026 年最佳 Microsoft Teams 替代方案

我們根據商務團隊的持續採用率以及高使用者評分，從 G2 平台篩選出這份替代工具清單。每個平台都獲得至少 4 星 (滿分 5 星) 的評分，代表其在常見工作場所使用案例中獲得廣泛滿意度。

每個選項都代表一種不同的通訊方法，範圍涵蓋以訊息為優先的平台、以專案和視訊為重點的工具。本篇概觀著重於各產品如何建構對話、支援協作並與其他系統整合，讓你可以依據團隊的工作方式進行比較。

最適合彈性團隊協作：Slack

Slack 是一種工作作業系統，可將通訊整理到頻道、私訊和共用工作空間中。團隊可使用它在單一環境中協調對話、共用檔案並連接外部工具。工作會圍繞與團隊、專案或職能相關的頻道來組織，建立可搜尋的決策與更新記錄。它同時支援即時通訊和非同步通訊，並提供內建自動化和 AI 功能，協助團隊管理工作流程並跨系統存取資訊。

主要功能：

以頻道為基礎的訊息傳遞。 依團隊、專案或主題組織對話，並搭配對話串、回應和可搜尋的歷程記錄，以長期追蹤討論與決策。

整合生態系統。 連接專案管理、CRM 和支援平台等外部工具，將更新、檔案和動作帶入共用頻道。

工作流程和自動化。 內建工作流程，支援跨團隊任務路由、核准和週期性流程，並可與外部系統整合。

微型會議和剪輯。 支援頻道中的輕量音訊、視訊和錄製更新，讓團隊無需安排正式會議即可進行溝通。

畫板和共用文件。 在頻道內提供文件功能，可用來記錄筆記、簡報和專案資訊，並讓這些內容與對話保持連結。

外部協作。 共用頻道可讓團隊在同一工作空間中， 簡化與合作夥伴、廠商或客戶的跨團隊協作 ，而不需要切換工具。

AI 和搜尋。 包含 AI 支援的摘要功能，以及跨對話與連接工具的搜尋功能，協助使用者尋找資訊並掌握最新狀態。

Slack 的理想使用案例是，讓負責產品上市的跨職能團隊，透過共用頻道集中更新、核准和工具通知。

最適合視訊優先通訊：Zoom

Zoom 是以視訊會議和虛擬活動為核心的通訊平台。團隊可使用它舉辦內部會議、外部通話和大型簡報，並透過螢幕共享和分組討論室等功能支援即時互動。它也包含聊天和協作工具，不過大多數工作流程都圍繞排定的或即時的工作階段來建構。

主要功能：

視訊會議。 支援一對一和群組會議，並提供分組討論室、即時字幕和參與者管理等功能，以支援結構化工作階段。

螢幕共享。 允許簡報者在會議期間共用螢幕和特定內容，以支援協作和簡報。

會議排程。 與行事曆整合，可與團隊和外部參與者排程、加入及管理會議。

錄製和轉錄。 擷取會議內容以供日後檢閱，並提供雲端儲存和對話自動文字轉出選項。

Zoom 最適合透過排定的視訊通話進行客戶簡報、訓練課程或全公司會議的分散式團隊。

最適合 Google Workspace 使用者：Google Chat

Google Chat 是 Google Workspace 中的訊息傳遞平台，可將對話連接到 Gmail、Google Drive 和 Google Meet 等工具。團隊可使用它進行私訊、群組聊天，以及連結檔案和會議的共用空間。通訊會圍繞與文件和其他 Google 服務保持連結的對話來建構。

主要功能：

直接和群組傳遞訊息。 支援一對一聊天和群組對話，並透過對話串回覆協助整理共用空間中的討論。

Google Workspace 整合。 連結 Gmail、Drive、Docs、Meet 和 Calendar，以在同一環境中共用檔案、排程會議並進行協作。

協作空間。 為團隊和專案提供專用空間，讓訊息、檔案和相關工作可集中整理。

搜尋和檔案存取。 允許使用者搜尋訊息和共用內容，包括 Google Drive 中的文件。

Google Chat 適合已使用 Google Workspace 在連結環境中管理通訊、檔案和會議的團隊。

最適合非正式或社群式團隊：Discord

Discord 是一種通訊平台，會以伺服器為單位組織，並提供多個頻道，用於文字、語音和視訊對話。團隊和社群可使用它建立持續性的通訊空間，讓討論能不中斷地進行，而不必侷限於排定的會議。頻道通常會依主題、角色或活動來組織。

主要功能：

以伺服器為基礎的頻道。 具有多個文字和語音頻道的共用環境，可依主題、團隊或職能來組織對話。

語音和視訊通訊。 支援即時語音頻道和視訊通話，讓使用者無需排程會議即可加入或離開。

角色型權限。 允許管理員指派角色，並管理伺服器內頻道、功能和內容的存取權。

訊息傳遞和媒體共用。 啟用即時和非同步訊息傳遞，並支援檔案共用、連結和內嵌媒體。

Discord 最適合在持續性、以聊天為主的環境中運作的團隊或群組，例如開發人員社群、新創公司或興趣型群組。

最適合結合工作和任務管理：ClickUp

ClickUp 是一種工作管理平台，可在單一工作空間中整合任務、文件和協作。團隊可使用它規劃專案、指派工作、追蹤進度，並將相關資訊與討論一同儲存。工作會整理到結構化階層中，並搭配可自訂的工作流程、檢視表和任務管理流程。

主要功能：

任務管理。 跨專案和團隊建立、指派及追蹤任務，並搭配狀態、優先順序和相依性進行管理。

可自訂的工作流程。 設定任務狀態、檢視和工作流程，以反映不同部門或專案類型的流程差異。

文件和知識管理。 在平台上儲存文件和專案資訊，並將其直接連結到任務和工作流程。

以任務為基礎的協作。 在任務和專案檢視中支援註解、提及和活動追蹤，讓討論與工作保持連結。

ClickUp 最適合在單一系統中管理專案和營運的團隊，在共用工作空間中結合了任務追蹤、文件處理與通訊。

最適合結構化專案執行：Asana

Asana 是另一個工作管理平台，可用於跨團隊規劃、追蹤和協調專案。它會將工作整理為任務、時間表和專案檢視，讓團隊能在共用系統中指派責任、設定截止日期並監視進度。工作會以專案和目標為核心來建構，並清楚呈現每項工作的負責人，以及各項工作如何跨團隊連結。

主要功能：

任務和專案追蹤。 建立、指派並監視具有截止日期和相依性的任務，為團隊提供專案進度的集中檢視。

時間表和工作流程檢視。 使用清單、看板、行事曆和時間表來視覺化工作，以追蹤專案時程和里程碑。

任務負責人和責任歸屬。 為任務指派明確的負責人，並跨團隊追蹤責任分工，以提升「誰負責哪些工作」的透明度。

報告和進度深入解析。 產生更新和報告，顯示所有計畫的專案狀態、工作量分佈和整體進度。

Asana 非常適合管理結構化專案的團隊，尤其是需要在多個工作流程中明確定義時程、負責人並追蹤進度的情境。

如何選擇正確的 Microsoft Teams 替代方案

選擇 Teams 替代方案時，需考量你的團隊如何溝通、工作如何建構，以及目前已使用哪些工具。不同平台各自著重不同的工作流程，因此重點不在於單獨比較功能，而是要讓工具符合組織內實際的工作方式。

選擇合適的 Microsoft Teams 替代方案時，可考量以下幾點：

檢查技術堆疊相容性

檢視平台如何與你的團隊現有工具整合，例如專案管理系統、CRM 平台、支援工具和檔案儲存體。有些工具可作為中央層，將其他系統的更新和動作集中到同一處；其他工具則需要在應用程式之間進行更多切換。強大的整合功能可減少環境切換，並讓資訊持續連結到對話或任務。

評估你的通訊需求

思考你的團隊仰賴即時會議、串流簡報或即時協作的頻率。有些平台著重支援視訊會議、文件共用和內部訊息，其他平台則會打造共用數位工作空間，用於持續對話和互動式群組專案。合適的解決方案取決於你的團隊需要哪些功能，才能讓日常協作更容易進行。

評估 AI 和自動化功能

許多工具現在都包含自動化功能，可處理重複性任務，例如路由要求、傳送提醒和更新工作流程。有些工具也包含 AI 功能，可摘要對話、呈現相關資訊並協助搜尋。這些功能可協助管理更多工作與通訊量，而不需要增加手動步驟。

安全性與合規性

檢閱平台如何處理資料保護、使用者存取和法規需求。這可能包括加密、角色型權限、稽核記錄，以及合規性標準支援等功能。由於各產業的需求不盡相同，因此務必讓平台的安全性模型符合內部原則和外部法規。

將易用性和 UX 納入考量

思考使用者能多快開始使用平台，以及在日常工作流程中使用起來是否容易。選擇最適合團隊的協作工具時，使用者體驗 (UX) 可能是關鍵因素。清楚的導覽、可預期的結構和最少設定，可提高平台在各專案與部門間廣泛採用的可能性。

沒有單一最佳工具，只有最合適的設定

沒有任何一個協作平台適用於所有團隊。正確的選擇取決於團隊如何溝通、工作如何建構，以及系統如何在整個組織中連接。有些團隊仰賴會議，有些仰賴持續性的訊息傳遞或結構化專案追蹤，也有許多團隊會混合使用多種方式。

大多數組織也不會只仰賴單一工具。他們會結合訊息傳遞、會議和工作管理平台，以支援多樣化的工作流程。在許多情況下，團隊能從統一這些工具與對話的中央層中獲益。Slack 這類平台可透過連結系統、組織通訊並讓跨團隊的工作保持透明，來發揮這項角色的作用。

Microsoft Teams 替代方案常見問題集