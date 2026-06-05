Slack vs. Mattermost: ¿cuál es la mejor opción para tu equipo?

Puntos clave Slack reúne mensajería, IA, automatización y más de 2600 integraciones en una sola plataforma en la nube que puede adaptarse para su uso por clientes que van desde equipos pequeños hasta grandes empresas globales.

Mattermost es una plataforma de mensajería de código abierto y alojamiento propio, diseñada para organizaciones que necesitan tener control total sobre su infraestructura de comunicaciones.

La elección correcta depende de si tu equipo prioriza la colaboración fluida a escala o la propiedad directa de la infraestructura en entornos de alta seguridad.

Slack y Mattermost están diseñados para la comunicación en equipo, pero se enfocan en prioridades distintas: facilidad de uso y velocidad vs. seguridad y control.

Mattermost es una plataforma de código abierto que mantiene las conversaciones y los datos completamente bajo el control de tu organización. Si tu equipo opera bajo regulaciones estrictas, trabaja en entornos sin conexión externa o necesita ejecutar software de colaboración en sus propios servidores, Mattermost te ofrece ese nivel de control.

Slack es un sistema operativo de trabajo basado en la nube en el que los equipos comparten información, toman decisiones e impulsan proyectos, con mensajería, IA e integraciones de aplicaciones en un solo lugar. Si tu equipo maneja múltiples herramientas y necesita mantener la alineación entre departamentos y zonas horarias, Slack está hecha para eso.

Así es como se comparan las dos plataformas.

Slack vs. Mattermost: un vistazo

Si bien tanto Slack como Mattermost ayudan a los equipos a mantener la conexión y la productividad, cada plataforma está diseñada en torno a una filosofía distinta: una prioriza la facilidad de uso y la automatización, mientras que la otra hace hincapié en el control y la personalización.

Slack ofrece a los equipos un solo lugar donde comunicarse, conectar sus herramientas y trabajar sin gestionar ninguna infraestructura. La IA integrada ayuda a encontrar respuestas, crear síntesis de conversaciones y automatizar tareas rutinarias, y Slackbot actúa como un agente de IA personal que puede ayudar a preparar reuniones, resumir hilos y extraer información de las aplicaciones conectadas.

Mattermost está diseñada para organizaciones que necesitan control total sobre sus datos y plataforma. Funciona de manera local, en nubes privadas o en redes aisladas. La base de código de código abierto permite que los equipos adapten la plataforma a sus flujos de trabajo.

Slack Mattermost Finalidad principal Sistema operativo de trabajo para la colaboración en equipo Plataforma de código abierto para una mensajería en equipo segura Modelo de implementación En la nube, con alojamiento de Slack Alojamiento propio, nube privada o nube administrada Estilo de comunicación Conversaciones organizadas, respuestas en hilos y documentos compartidos para el trabajo asincrónico en equipo Conversaciones organizadas, hilos de respuestas, listas de tareas estructuradas y tableros de tareas Integraciones Más de 2600 aplicaciones listas para usar con automatización sin código Basadas en API, con una tienda de complementos seleccionados Seguridad y cumplimiento Cifrado empresarial, gestión de claves, SOC 2, HIPAA, FedRAMP Control de datos con alojamiento propio, ISO 27001, HIPAA, FINRA Precio Nivel gratuito disponible; planes de pago según la cantidad de usuarios Edición gratuita con alojamiento propio y sin límite de usuarios; planes de pago cuyo precio aumenta según la cantidad de usuarios

En qué se destaca Slack

En Slack, todas las conversaciones, los archivos y las decisiones se encuentran en un solo lugar en el que pueden hacerse búsquedas, organizados por tema, equipo o proyecto. Tu equipo puede pasar de un chat de equipo en hilo a un documento compartido o una junta en vivo sin cambiar de herramienta, y los canales con hilos mantienen la organización de la colaboración asincrónica incluso entre distintas zonas horarias.

La información de tus rastreadores de proyectos, tu sistema de CRM y tus herramientas de desarrollo llega directamente a tus conversaciones, sin necesidad de cambiar de aplicación. Con más de 2600 integraciones y la automatización sin código del Generador de flujos de trabajo, tu equipo dedica menos tiempo a pasar de una pestaña a otra y más tiempo al trabajo que importa.

Los nuevos miembros del equipo pueden unirse a un espacio de trabajo de Slack y empezar a colaborar en cuestión de minutos. La interfaz es tan intuitiva que la mayoría de las personas aprenden a usarla por su cuenta. Todos, incluyendo los socios externos, pueden seguir el trabajo que se lleva a cabo en toda la organización a través de canales públicos, canvas compartidos y colaboración segura con Slack Connect.

En qué se destaca Mattermost

Con Mattermost, tu organización puede mantener la propiedad total de sus datos de mensajería. La plataforma se ejecuta en tus propios servidores o en una nube privada, por lo que nada sale de tu infraestructura. Organizaciones de defensa, finanzas, salud y gobierno utilizan Mattermost en redes aisladas o clasificadas donde las plataformas SaaS alojadas por proveedores no pueden operar.

La base de código de código abierto es auditable a nivel público, y los equipos de ingeniería pueden modificar la plataforma, crear complementos personalizados o realizar una integración con sus herramientas existentes sin necesidad de esperar la aprobación del proveedor. Mattermost también incorpora listas de tareas estructuradas directamente en la experiencia de mensajería, con lo que los equipos que gestionan respuestas a incidencias o ciclos de lanzamiento obtienen listas de verificación y pasos de automatización predefinidos justo al lado de sus conversaciones.

Slack vs. Mattermost: interfaz y experiencia de usuario

Tanto Slack como Mattermost tienen un diseño de barra lateral y canales, pero la experiencia del día a día indica para quién se diseñó cada plataforma. Slack se creó para una adopción organizacional amplia, mientras que Mattermost se orienta a equipos técnicos y de operaciones.

Navegación y visibilidad. Entre las aplicaciones de chat de oficina para equipos , Slack se destaca por reunir canales, hilos, aplicaciones y búsqueda en una sola barra lateral: es fácil encontrar funciones como canvas, juntas y marcadores sin necesidad de capacitación. Mattermost organiza su espacio de trabajo en torno a canales, manuales y llamadas. El diseño se adapta de forma natural a los flujos de trabajo de ingeniería y operaciones, pero puede requerir más orientación para equipos fuera de esas áreas.

Incorporación y configuración. Un nuevo equipo puede comenzar a usar Slack en cuestión de minutos, sin necesidad de efectuar una configuración técnica. El modelo de alojamiento propio de Mattermost significa que tu equipo de TI se encarga del aprovisionamiento de servidores, la configuración de bases de datos y el mantenimiento continuo. Esto les da a las organizaciones un control total de la infraestructura, aunque implica un punto de partida más exigente.

Facilidad de uso cotidiano. Slack muestra conversaciones, archivos y notificaciones de aplicaciones en un feed de actividad unificado, con una navegación sencilla entre hilos y accesos directos de cambio rápido. Mattermost cubre los mismos aspectos básicos de comunicación y agrega flujos de trabajo estructurados a través de listas de tareas, lo que ofrece a los equipos de operaciones una forma integrada de gestionar procesos recurrentes junto a sus conversaciones.

Slack vs. Mattermost: mensajería y colaboración

En esencia, tanto Slack como Mattermost organizan las conversaciones en canales e hilos. La experiencia en torno a esa estructura central, y lo que puedes hacer sin salir de la plataforma, es donde empiezan a diferenciarse.

Slack: creada para la colaboración

Slack toma la mensajería como punto de partida para una colaboración más amplia. Puedes pasar del hilo de un canal a un canvas para redactar una propuesta, iniciar una junta para tener una llamada de voz rápida o grabar un clip para guiar a alguien a través de un proceso. Las respuestas en hilos, los mensajes programados y las notificaciones a nivel de canales hacen que la comunicación asincrónica sea una parte natural del flujo de trabajo, lo que ayuda a los equipos distribuidos a mantenerse alineados entre distintas zonas horarias.

El espacio de trabajo centralizado de Slack mantiene las discusiones, las decisiones y el contexto visibles a medida que tu organización incorpora personas y departamentos. Los nuevos integrantes encuentran lo que necesitan sin tener que buscar en múltiples herramientas, y los equipos multifuncionales se mantienen alineados gracias a los canales compartidos y las actualizaciones en hilos.

Mattermost: flujos de trabajo y control estructurados

Mattermost cuenta con la estructura adicional de las listas de tareas, que son listas de verificación y pasos de automatización predefinidos que los equipos usan directamente dentro de la plataforma. Las listas de tareas convierten el hilo de una conversación en un flujo de trabajo rastreable para la respuesta a incidencias, la gestión de lanzamientos y otros procesos repetibles. Las llamadas integradas admiten audio y uso compartido de la pantalla, aunque no se incluye la función de videoconferencia.

La interfaz de mensajería refleja el enfoque de Mattermost en los equipos técnicos, con un diseño simplificado que prioriza la funcionalidad y la familiaridad para desarrolladores y personal de operaciones. Mattermost también ofrece búsqueda con inteligencia artificial y transcripción de llamadas a través de su función Agents, con la opción de conectar tu propio modelo grande de lenguaje (LLM) para que los datos permanezcan dentro de tu entorno. Las listas de tareas estructuradas de Mattermost mantienen la coherencia de los procesos operativos a medida que los equipos crecen, aunque el modelo de alojamiento propio implica que tu infraestructura debe crecer junto con tu plantilla.

Slack vs. Mattermost: integraciones y extensibilidad

En lugar de cambiar entre aplicaciones para buscar actualizaciones, tu equipo puede extraer información de los rastreadores de proyectos, los sistemas de CRM y las herramientas de desarrollo e incorporarla directamente en las conversaciones de Slack a través de más de 2600 integraciones. Cualquier miembro del equipo puede usar el Generador de flujos de trabajo para configurar automatizaciones sin escribir código. Slackbot responde a desencadenantes personalizados, recordatorios y solicitudes rutinarias. Para una personalización más profunda, se ofrecen las API y los SDK de Slack, que permiten el desarrollo de aplicaciones con todas las funciones.

Mattermost adopta un enfoque más modular. Una tienda seleccionada ofrece complementos prediseñados para herramientas como rastreadores de problemas, servicios de implementación de código y videoconferencias. Los equipos también pueden crear integraciones personalizadas mediante webhooks, comandos de barra diagonal, API o complementos propios. La automatización sin código a través de plataformas de conectores de terceros agrega otra opción para los equipos que quieren disponer de integraciones sin necesidad de programar.

Slack vs. Mattermost: seguridad y cumplimiento

Slack cifra los datos tanto en almacenamiento como en tránsito, y cuenta con certificaciones como SOC 2, SOC 3, ISO 27001, HIPAA y FedRAMP. Con la administración de claves empresariales, las organizaciones conservan sus propias claves de cifrado y pueden revocar el acceso cuando lo necesiten. Los administradores disponen de controles detallados sobre quién puede acceder a qué, incluidas políticas de conservación de datos personalizadas, prevención de pérdida de datos y registros de auditoría para la generación de informes de cumplimiento.

En el caso de Mattermost, la seguridad gira en torno al control de la implementación. Dado que la plataforma puede ejecutarse de forma local, en nubes privadas o en entornos aislados, las organizaciones mantienen la propiedad total de sus datos. Nada sale de su infraestructura a menos que ellas lo decidan. Mattermost cuenta con la certificación ISO 27001 y es compatible con marcos de cumplimiento como HIPAA y FINRA. Los controles de administrador incluyen permisos basados en roles, sincronización de grupos AD/LDAP y acceso completo a los registros del servidor.

Cualquiera de las dos plataformas puede satisfacer las exigencias de sectores regulados. La diferencia está en si tu enfoque de seguridad se apoya en la infraestructura gestionada y las certificaciones de un proveedor o en el control directo de tu propio equipo sobre el entorno.

Slack vs. Mattermost: capacidades de IA

Slackbot, tu agente de IA personal en Slack, está listo para usar desde el primer día. Puede prepararte para reuniones, ponerte al día con los hilos de las conversaciones que te perdiste y generar resúmenes a partir de conversaciones dispersas. También analiza documentos compartidos y programa llamadas, y se basa en los datos del historial completo de tu espacio de trabajo para darte respuestas fundamentadas. La IA en Slack se incluye en los planes de pago, y todas las funciones de IA se ejecutan en la propia infraestructura de Slack: tus datos permanecen en la plataforma y no se usan para entrenar modelos.

Mattermost adopta un enfoque de la IA privado y soberano. A través de la función Agents, puedes hacer búsquedas con IA en tu espacio de trabajo y obtener transcripciones automáticas de llamadas, con la opción de conectar tu propio LLM. Debido a que la IA se ejecuta dentro de tu propia infraestructura, puedes beneficiarte de la asistencia de la IA sin enviar datos a un servicio externo. Tú eliges qué proveedor de modelos conectar y mantienes el control total sobre cómo la IA interactúa con tus datos.

Slack vs. Mattermost: precios y configuración

Slack ofrece un nivel gratuito y planes de pago que van desde equipos pequeños hasta implementaciones a nivel empresarial. La configuración toma minutos, las funciones de IA vienen incluidas en los planes de pago, y el equipo de Slack se encarga de toda la infraestructura y las actualizaciones. Como plataforma de comunicación empresarial escalable, Slack no requiere que te ocupes de la instalación, la configuración ni el mantenimiento.

La edición gratuita de Mattermost tiene alojamiento propio y no tiene límite de usuarios, por lo que puedes probarla antes de contratarla. Los planes de pago son por usuario por mes y se ofrecen los niveles profesional y empresarial.

Sin embargo, debes recordar esto: el presupuesto de tu equipo solo cuenta una parte de la historia. El costo real incluye el tiempo y el esfuerzo para poner todo en marcha y mantenerlo en funcionamiento. Con Mattermost, tu organización también cubre la infraestructura de servidores, el personal de TI, el mantenimiento continuo y cualquier desarrollo personalizado para integraciones o complementos. Al comparar ambas opciones, no consideres solo el precio por usuario, sino la inversión total en tiempo, personas e infraestructura que requiere cada plataforma.

Cuándo elegir Slack o Mattermost

Cada organización es diferente. Las prioridades únicas de tu equipo deben guiar esta decisión. Aquí te explicamos cómo analizarlo.

Cuándo elegir Slack

Slack es la mejor opción cuando necesitas una configuración rápida, integraciones amplias y una colaboración que funcione para todos los departamentos. Como herramienta de colaboración en equipo, Slack pone a tu alcance mensajería, IA y más de 2600 integraciones, sin necesidad de realizar instalaciones ni mantenimiento. Las aplicaciones de chat empresarial como Slack también ofrecen a los responsables de TI las herramientas de seguridad y cumplimiento que necesitan sin generar trabajo adicional.

Ya sea que tu equipo tenga cinco o 50 000 personas, Slack crece contigo. Un equipo de marketing que lanza una campaña, por ejemplo, puede crear un canal de un proyecto, conectar sus herramientas de diseño y análisis de datos, y mantener a todas las partes interesadas alineadas entre oficinas y zonas horarias, todo desde el primer día.

Cuándo elegir Mattermost

La elección de Mattermost es apropiada cuando necesitas alojamiento propio y control total de los datos y tu equipo cuenta con los recursos técnicos para gestionar la implementación. Mattermost se diseñó específicamente para organizaciones que operan en entornos clasificados, trabajan bajo regulaciones estrictas o necesitan una implementación aislada. Un contratista de defensa que coordina operaciones a través de redes seguras, por ejemplo, puede ejecutar Mattermost completamente en sus propios servidores con integraciones personalizadas en sistemas internos, algo que las plataformas alojadas en la nube no pueden ofrecer.

¿Es Slack mejor que Mattermost?

Depende de lo que tu equipo necesite. Slack es superior en cuanto a usabilidad a nivel empresarial, velocidad y colaboración entre equipos a cualquier escala. Mattermost es superior en control de datos y seguridad con alojamiento propio, y para organizaciones que necesitan tener el control de cada capa de su infraestructura. En el caso de la mayoría de los equipos, la combinación de usabilidad, integraciones e IA de Slack les ofrece un camino más rápido hacia una colaboración productiva, pero los equipos con los requisitos normativos o de implementación más estrictos tenderán a optar por el modelo de alojamiento propio de Mattermost.

La decisión depende de las prioridades de tu equipo

Slack y Mattermost ayudan a los equipos a comunicarse, pero responden a prioridades muy distintas. Slack ofrece a los equipos una plataforma en la nube administrada donde la comunicación, la IA y miles de integraciones funcionan juntas desde el primer día. Mattermost les da a las organizaciones control total sobre sus datos y su implementación mediante una infraestructura de código abierto con alojamiento propio. El estilo de trabajo de tu equipo, sus requisitos de seguridad y su disposición para gestionar infraestructura deben orientar la decisión.

Comienza con Slack y descubre lo que un sistema operativo de trabajo puede hacer por tu equipo.

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Preguntas frecuentes sobre Slack vs. Mattermost