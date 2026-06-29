Slack vs. WhatsApp: ¿cuál es la mejor herramienta para trabajar?

Puntos clave WhatsApp funciona principalmente como una herramienta de mensajería estructurada, con opciones de llamadas de audio y video.

Slack funciona como un sistema operativo de trabajo con mensajería privada, conversaciones en hilos, herramientas de colaboración de audio/video, uso compartido de documentos, integraciones con terceros, asistentes de IA y más.

Tanto WhatsApp como Slack ofrecen soporte de comunicación profesional para equipos con hilos de conversación organizados y funciones de respuesta, reacciones emoji, opciones para adjuntar documentos y reenvío de publicaciones.

Slack es un sistema operativo de trabajo integral que escala incorporando las aplicaciones y herramientas más usadas por tu equipo. Slack Marketplace ofrece más de 2600 integraciones para personalizar tu experiencia.

La mejor herramienta para trabajar es la que te ofrece lo que necesitas, cuando lo necesitas. Tanto Slack como WhatsApp permiten la mensajería instantánea y apoyan la colaboración, pero de maneras distintas.

WhatsApp es una herramienta de mensajería ligera y pensada para dispositivos móviles, desarrollada por Meta Platforms, que ofrece comunicación rápida (audio, video, texto) y uso compartido de documentos. Funciona para conversaciones de texto breves y flujos de trabajo sencillos, especialmente para equipos pequeños.

Cuando los equipos necesitan más estructura, pueden recurrir a Slack, un sólido sistema operativo de trabajo. Es un centro de colaboración que ofrece múltiples formas de comunicarse, compartir y colaborar, como mensajes directos, canales, juntas (video o audio) y canvas. También ofrece integraciones para personalizar los flujos de trabajo e IA para automatizar tareas.

Slack vs. WhatsApp: comparativa rápida

Tanto Slack como WhatsApp son compatibles con las comunicaciones de equipo. Slack funciona como un centro de colaboración para equipos distribuidos por la ciudad o el mundo, lo que les permite reunirse en mensajes directos, canales, juntas y canvas para intercambiar ideas y llevar a cabo tareas. Las integraciones con aplicaciones de terceros incorporan herramientas en línea adicionales a Slack para reducir el cambio entre pantallas, mientras que Slack Connect facilita la colaboración entre empresas y con colaboradores externos, para que todos los involucrados puedan participar en las conversaciones.

WhatsApp para la comunicación de equipos se destaca en intercambios rápidos y sencillos. Úsalo para videollamadas, llamadas de audio, chats de texto individuales o conversaciones grupales. Las respuestas emoji o de texto mantienen activas las conversaciones. Estos mensajes también pueden incluir archivos adjuntos (como videos o PDF) para enriquecer los intercambios. Por ejemplo, envía documentos por WhatsApp para revisarlos antes de una reunión.

Descubre cuál herramienta de mensajería para negocios se adapta mejor a tu organización comparando las diferencias en sus finalidades, usos, estilos de comunicación y funciones.

Slack WhatsApp Finalidad principal Mantén a los equipos presenciales, remotos e híbridos conectados en un entorno en línea colaborativo con funciones de uso compartido y organización de documentos, el Generador de flujos de trabajo, Slackbot e integraciones con terceros Facilita la comunicación rápida mediante llamadas, videollamadas o mensajes a nivel global, responde preguntas al instante y comparte documentos Mejor ejemplo de uso Ideal para equipos de trabajo de todos los tamaños, en distintos departamentos y ubicaciones, con la posibilidad de escalar para incluir socios externos al usar Slack Connect Ideal para equipos pequeños que necesitan comunicación móvil frecuente y ágil, con opción de compartir documentos o enviar mensajes de autenticación con contraseña de un solo uso (OTP), confirmaciones de pedidos, actualizaciones de envíos, etc., a clientes o usuarios Estilo de comunicación Profesional, coloquial, orientado al equipo, adaptable para ser detallado o conciso, y compatible con la comunicación asincrónica Profesional, informal, B2C o comunicaciones de equipo, instantáneo, conciso y compatible con la comunicación asincrónica Organización Comunicaciones colaborativas basadas en canales, espacios de trabajo con canvas, conversaciones en junta, plantillas de proyectos y búsqueda y asistencia impulsadas por IA Opciones de chat individual o grupal (audio, video, texto) con uso compartido de documentos y plantillas de mensajes para agilizar las comunicaciones Integraciones Más de 2600 aplicaciones de terceros para administración de proyectos, administración de archivos, herramientas para desarrolladores, atención al cliente, automatización, comunicación y más Usa, principalmente, la API de WhatsApp Business para conectarse con CRM, plataformas de atención al cliente, tiendas de comercio electrónico, herramientas de automatización y más Uso compartido de archivos Sube archivos de hasta 1 GB cada uno (hasta 10 archivos por mensaje) desde dispositivos móviles o computadoras, o impórtalos desde una aplicación conectada Sube archivos de hasta 2 GB cada uno desde tu dispositivo móvil o computadora. Envía hasta 100 fotos, videos o PDF por mensaje Búsqueda Busca en todos los formatos, desde mensajes y archivos hasta aplicaciones conectadas; usa Slackbot para hacer búsquedas con IA en las aplicaciones conectadas desde Slack Busca en la aplicación por palabras clave o contactos, tanto en chats grupales como en conversaciones individuales Seguridad Cifrado de extremo a extremo, protocolos para datos en reposo y datos en tránsito, SSO, SCIM para la administración de usuarios, autenticación de dos factores, monitoreo continuo del sistema, múltiples certificaciones de cumplimiento y administración de claves Enterprise opcional para usuarios de Enterprise Grid de Slack Cifrado de extremo a extremo, opción de mensajes que desaparecen, autenticación de dos factores y verificación por código de seguridad Precios Plan gratuito y planes de pago (Pro, Business+, Enterprise+) desde menos de $10 hasta alrededor de $20 por usuario por mes El plan Business App es gratuito para acceder y usar; Business Platform es gratuito para acceder, con cargos por conversación entregada al usar una API o una ventana de conversación de 24 horas. Los precios varían según el país y la categoría de conversación (marketing, autenticación, utilidad, servicio)

En qué se destaca Slack

Slack es ideal para reunir a empleados, colaboradores externos, diversas aplicaciones y herramientas de comunicación en un espacio de trabajo en línea organizado. Las funciones de chat, uso compartido de archivos e integración convierten la lluvia de ideas y la colaboración grupales en un centro único donde el trabajo se hace de forma eficiente.

Comunicación organizada a través de canales. Las aplicaciones de chat para oficina son esenciales para mantener las conversaciones ordenadas, clasificadas por tema y con posibilidad de búsqueda mediante el uso de canales. Si alguno de estos hilos de chat se vuelve muy largo o estuviste ausente unos días, usa Slackbot para resumir los puntos clave y ponerte al día rápidamente.

Las Colaboración asincrónica y transparencia. Los equipos pueden comunicarse a través de diversas funciones, como canales o mensajes instantáneos , según su propio horario para hablar sobre proyectos y avanzar en ellos.

Integraciones y automatización de flujos de trabajo. Integra tus herramientas favoritas y más usadas para la comunicación asincrónica en Slack y evita cambiar de pantalla. Luego, usa el Generador de flujos de trabajo para automatizar tareas comunes, como trasladar datos de una conversación en un canal a tu CRM o al sistema de tickets de soporte técnico.

Visibilidad entre equipos. Ya sea que necesites herramientas de colaboración para equipos remotos , presenciales o en modalidad híbrida, todos pueden encontrarse en Slack. Este sistema operativo de trabajo está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, para que el personal en otros estados o países pueda unirse fácilmente a las conversaciones y revisar los flujos de trabajo durante reuniones programadas o de forma asincrónica, según su horario.

En qué se destaca WhatsApp

WhatsApp es parte de Meta Platforms, la empresa creadora de Facebook e Instagram. Ofrece llamadas de video y audio, así como mensajería en tiempo real entre personas o dentro de grupos.

Mensajería rápida y sencilla. Esta aplicación de mensajería para empresas funciona de manera muy similar a los mensajes de texto en un smartphone, pero sin los problemas de envíos fallidos e incompatibilidades que surgen al escribir a diversas marcas de dispositivos y proveedores de servicio.

Diseño pensado para dispositivos móviles. WhatsApp está optimizado para la comunicación entre dispositivos móviles y está en tu smartphone, lo que lo hace fácilmente accesible desde cualquier lugar. (También hay una aplicación de computadora disponible).

Comunicación informal del equipo. Si necesitas hacer una llamada rápida o enviar un mensaje para aclarar los próximos pasos o detalles de un proyecto, esta aplicación ofrece una interfaz sencilla y ágil con divertidas reacciones emoji y la opción de agregar archivos adjuntos, como imágenes.

Mensajería externa/con clientes (a pequeña escala). Crea un chat grupal para comunicarte con un cliente y sus colaboradores principales. O configura una integración para enviar mensajes de confirmación de compra y actualizaciones de envío a tus clientes.

Slack vs. WhatsApp: interfaz (experiencia de usuario)

Tanto Slack como WhatsApp tienen interfaces intuitivas y fáciles de entender que facilitan una comunicación organizada y con función de búsqueda, tanto en computadora como en dispositivos móviles. Sin embargo, están estructuradas de manera diferente.

Interfaz de Slack

Los usuarios de Slack mantienen conversaciones en canales organizados por tema, donde se desarrollan discusiones dentro de hilos. Los canales se encuentran dentro de espacios de trabajo. Tu cuenta de Slack puede alojar múltiples espacios de trabajo, lo cual es ideal si administras más de un negocio o varias sucursales de una empresa y quieres que cada una funcione de manera independiente. La función de búsqueda empresarial de Slack te permite localizar rápidamente conversaciones, documentos compartidos y datos almacenados en aplicaciones conectadas de terceros.

Interfaz de WhatsApp

WhatsApp ofrece dos tipos de espacios para conversaciones en hilo. Los grupos reúnen a los usuarios bajo un tema en común (como departamentos o un proyecto específico) en la pestaña de Chat. Las comunidades pueden albergar múltiples grupos. Por ejemplo, podrías crear una comunidad con el nombre de tu empresa y agregar tu grupo de marketing, grupo de ventas, grupo de recursos humanos, entre otros, para que todos los miembros del equipo puedan comunicarse en un solo lugar. La barra de búsqueda de WhatsApp usa reconocimiento de palabras clave para encontrar rápidamente conversaciones anteriores en grupos y comunidades.

Ambas herramientas ofrecen versiones para dispositivos móviles y computadora, para que puedas usarlas en tu escritorio, en tu smartphone o en una tablet.

Slack vs. WhatsApp: mensajería (conversaciones)

Enviar mensajes es rápido y sencillo tanto en Slack como en WhatsApp, lo que permite comunicaciones sincrónicas y asincrónicas. Cada aplicación ofrece su propia forma de mantener conversaciones.

Mensajería de Slack

Slack te permite separar y organizar temas de conversación por canales. Dentro de los canales, cada publicación tiene una opción de respuesta. Ahí es donde aparecen los mensajes anidados relacionados con esa publicación específica, en lugar de saturar el canal con respuestas mezcladas con nuevas publicaciones. Este formato permite que se produzca la colaboración en tiempo real y que quienes trabajan de forma asincrónica puedan ponerse al día más tarde. Las publicaciones en los canales de Slack también pueden reenviarse, guardarse para leer más tarde, marcarse como no leídas, enviarse a aplicaciones integradas o fijarse en la parte superior del canal. Cuando sea momento de escalar, simplemente crea más canales para abordar nuevos equipos o proyectos.

Mensajería de WhatsApp

Las conversaciones en los grupos de WhatsApp también están bien organizadas con una función de respuesta en las publicaciones de los grupos para separarlas del hilo de mensajes. Las respuestas aparecen a la derecha y debajo de la publicación original, en un color diferente. Las publicaciones en grupos también pueden reenviarse a otros usuarios, copiarse, agregarse a favoritos, guardarse o eliminarse. En la opción Más funciones, puedes fijar la publicación, responder en privado al autor, enviarle un nuevo mensaje o denunciar la publicación. Escalar es sencillo: crea nuevos grupos según el crecimiento y agrégalos a las comunidades correspondientes donde sus voces puedan escucharse.

Ambas herramientas permiten a las empresas segmentar temas, lo que mantiene las conversaciones organizadas por canal (Slack) o grupo (WhatsApp). Esto reduce la confusión y el ruido, lo que favorece una comunicación clara y la alineación del equipo. Y, para que los chats de trabajo sean más divertidos, tanto Slack como WhatsApp permiten reaccionar a los mensajes con emojis.

Slack vs. WhatsApp: uso compartido de archivos

Puedes compartir archivos como PDF, fotos, memes y hojas de cálculo dentro de tus conversaciones tanto en Slack como en WhatsApp, aunque el tamaño máximo de los archivos, la capacidad de búsqueda y la organización difieren entre ambas plataformas.

Uso compartido de archivos en Slack

Ya sea que estés chateando en un canal o colaborando en un canvas, puedes adjuntar un archivo. Por ejemplo, podrías compartir un informe extenso para revisión, una foto del evento de integración del equipo o un meme divertido para arrancar la reunión del lunes por la mañana. Puedes compartir archivos de hasta 1 GB cada uno desde un dispositivo móvil, una computadora o una aplicación conectada, con un máximo de 10 archivos por mensaje. En Slack, los archivos compartidos en las conversaciones pueden buscarse, y es fácil arrastrarlos y soltarlos en otras conversaciones.

Uso compartido de archivos en WhatsApp

Cuando recibes documentos por mensaje de texto en tu smartphone, WhatsApp facilita compartirlos en tus grupos. Sube archivos de hasta 2 GB cada uno y envía hasta 100 documentos por mensaje. Si eres agente inmobiliario y necesitas compartir múltiples imágenes de propiedades o documentos informativos con un comprador o vendedor, un grupo de WhatsApp te mantiene conectado y compartiendo sin demoras tecnológicas. Los archivos pueden buscarse por nombre y descripción; sin embargo, el contenido interno de un documento (como el texto escrito en un documento de Word) no puede buscarse dentro de WhatsApp.

Slack vs. WhatsApp: integraciones

La opción de integrar herramientas de terceros en una aplicación la hace más completa y útil sin necesidad de cambiar de pantalla. Tanto Slack como WhatsApp ofrecen integraciones para potenciar sus servicios.

Integraciones de Slack

Slack funciona como un centro de comunicación y colaboración empresarial, con un amplio ecosistema de más de 2600 aplicaciones. Cuando descargas las herramientas que más usas —como Zoom, Claude y Google Drive— desde el Slack Marketplace, puedes mantenerte enfocado en tu trabajo en una sola plataforma sin abrir ventanas adicionales ni llenar tu pantalla de elementos. Tu conjunto de tecnologías está diseñado con una finalidad clara y escala a medida que tu negocio crece y tus proyectos evolucionan.

Integraciones de WhatsApp

WhatsApp en dispositivos móviles es una aplicación independiente, mientras que la versión de computadora es accesible desde Instagram y Facebook o de forma independiente. WhatsApp ofrece integraciones a través de la API de WhatsApp Business, por lo que los usuarios pueden conectar sus plataformas de comercio electrónico, sistemas CRM y software de automatización. Las herramientas compatibles incluyen Shopify, Salesforce, Zapier y más. Si usas Slack y quieres agregar WhatsApp a tus herramientas de trabajo, ChatArchitect.com para WhatsApp se integra con la API de WhatsApp Business para incorporar mensajes y más en Slack.

Slack vs. WhatsApp: búsqueda

Las mejores herramientas ofrecen funciones de búsqueda para encontrar temas de conversación o documentos específicos y evitar perder tiempo desplazándose por la pantalla. Tanto Slack como WhatsApp ofrecen búsqueda.

Búsqueda de Slack

Si buscas los detalles de una reunión reciente, el gráfico que viste en un informe o el nombre del contacto mencionado en un canal la semana pasada, la función de búsqueda empresarial de Slack con retención de datos a largo plazo y detección de matices impulsada por IA encontrará la información que necesitas. La función de búsqueda ofrece filtros para refinar tu solicitud y tiene la capacidad de explorar tu base de conocimientos para encontrar información archivada en documentos y conversaciones.

Búsqueda de WhatsApp

WhatsApp ofrece una búsqueda básica de chat por palabras clave. Puedes localizar rápidamente contactos, publicaciones y respuestas relacionadas con un tema. Todas las conversaciones se guardan por tiempo indefinido y se mueven automáticamente a un archivo de chat, a menos que el usuario las elimine. Sin embargo, la función de búsqueda no puede acceder a los datos contenidos en un documento, como una hoja de cálculo de Excel o una presentación de PowerPoint.

Slack vs. WhatsApp: notificaciones

No puedes monitorear todas tus aplicaciones y herramientas en busca de mensajes entrantes y, al mismo tiempo, mantener el foco en el trabajo. Ahí es donde las notificaciones resultan clave: te avisan cuando hay algo que requiere tu atención.

Notificaciones de Slack

Puedes configurar tus notificaciones de Slack para mostrar alertas en la barra lateral, banners en la computadora y notificaciones push en los dispositivos móviles. También puedes elegir si quieres recibir notificaciones de todos los mensajes, solo de un canal específico, únicamente cuando te mencionan por nombre o cuando se usa una palabra clave. Cuando necesitas tiempo para concentrarte o estás fuera de la oficina, puedes activar No molestar para pausar o silenciar todas las notificaciones.

Notificaciones de WhatsApp

WhatsApp te notificará a través del sistema de notificaciones push de tu teléfono cuando se agregue una nueva publicación o respuesta a un grupo. Estas pueden configurarse para aparecer incluso cuando la aplicación está cerrada, para que no te pierdas ninguna notificación en tiempo real. En el menú de Configuración de tu teléfono, puedes elegir diversos sonidos o vibraciones para asociar a cada grupo y personalizar las notificaciones. Para mantener el teléfono en silencio, desactiva las notificaciones en los ajustes del dispositivo. En tu computadora, haz clic en tu foto de perfil para acceder al menú de notificaciones: puedes activar o desactivar los banners y las notificaciones en la barra de tareas, y seleccionar sus sonidos.

Slack vs. WhatsApp: seguridad y privacidad

Al usar plataformas seguras de mensajería empresarial, es importante conocer las funciones de seguridad y protección para cumplir con las normas aplicables y proteger tanto los datos confidenciales como la información de tus clientes.

Seguridad y privacidad de Slack

Los controles de datos de nivel empresarial y la gestión administrativa hacen de la seguridad y la privacidad una prioridad. Los usuarios de Slack obtienen lo siguiente:

Cifrado de extremo a extremo

AES-256 para datos en reposo

Protocolos TLS 1.2+ para datos en tránsito

Inicio de sesión único (SSO)

Sistema de administración de identidades entre dominios (SCIM) para la administración de usuarios

Autenticación de dos factores

Monitoreo continuo del sistema

Centro de operaciones de seguridad (SOC) 2 y SOC 3

Organización Internacional de Normalización (ISO) 27001

Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros Médicos (HIPAA)

Certificaciones de cumplimiento del Programa Federal de Administración de Riesgos y Autorizaciones (FedRAMP)

Administración de claves Enterprise opcional para usuarios de Enterprise Grid de Slack

Seguridad y privacidad de WhatsApp

El cifrado de extremo a extremo, la autenticación de dos factores, la verificación por código de seguridad y la opción de usar mensajes que desaparecen mantienen los mensajes de WhatsApp seguros y privados. La supervisión administrativa se limita a gestionar grupos eliminando mensajes o quitando personas del chat. No hay controles centralizados a nivel empresarial para el cumplimiento de la HIPAA o FINRA.

Slack vs. WhatsApp: precios

Tanto Slack como WhatsApp ofrecen planes gratuitos para comenzar, además de opciones de inversión escalables a medida que tu negocio crece y requiere funciones adicionales.

Precios de Slack

Los usuarios que quieran explorar Slack para equipos pequeños pueden iniciar con el plan gratuito de Slack que ofrece acceso a canales, búsqueda, 10 integraciones, clips de video/audio, un espacio de trabajo y diversas funciones de seguridad. El historial de mensajes y archivos se conserva durante 90 días. Los precios de Slack comienzan con el plan Pro, que incluye acceso a Slack Connect, juntas, canvas, listas, resúmenes de canal generados por IA, notas de junta, administración avanzada y más. Los planes Business+ y Enterprise+ incluyen IA avanzada —entre ella, Slackbot— y mayor flexibilidad en la configuración, la administración y el soporte.

Precios de WhatsApp

El plan Business App se puede descargar y usar de forma gratuita. Este plan ofrece llamadas de audio y videollamadas, además de mensajería de texto. La plataforma Business Platform actualizada también es gratuita, pero cobra tarifas por conversación entregada cuando se usa una API o una ventana de conversación de 24 horas. Este plan está orientado a empresas que envían mensajes de marketing/ventas a clientes, usuarios u otras partes. Los precios varían según la ubicación/mercado y la categoría de la conversación (marketing, autenticación, utilidad, servicio). WhatsApp ofrece una calculadora de tarifas de mensajes en su sitio web para consultar los precios actuales.

Slack vs. WhatsApp: cuándo elegir cada uno

Los equipos que buscan comunicación y colaboración se benefician tanto de Slack como de WhatsApp. Elige la opción que mejor se adapte al estilo de trabajo de tu equipo y a tus objetivos de negocio.

Cuándo elegir Slack

Si quieres priorizar la visibilidad y la colaboración entre equipos, Slack gestiona conversaciones, trabajo en equipo, uso compartido de documentos y el archivado de información a largo plazo. Elige Slack para lo siguiente:

Comunicación estructurada para tu equipo. Los canales con búsqueda, los resúmenes de reuniones generados por IA y los estados mantienen a todos informados y en sintonía, ya sea que trabajen de forma asincrónica o sincrónica.

Excelentes herramientas de colaboración. Usa los canvas como pizarras digitales para compartir ideas o programa juntas para hacer videollamadas con tu equipo.

Automatización intuitiva. Configura tareas rutinarias, como extraer datos de canales a tu CRM, usando el Generador de flujos de trabajo.

IA integrada. Pídele a Slackbot , tu asistente de IA personal, que recupere información de la base de conocimientos de tu empresa, tome notas durante una reunión o te recuerde la reunión de sincronización semanal.

Cuándo elegir WhatsApp

Algunas organizaciones simplemente necesitan una forma rápida e informal de enviarse mensajes entre sí que trascienda las zonas horarias y la compatibilidad de dispositivos. Considera WhatsApp para lo siguiente:

Conversaciones individuales o grupales. El formato de hilos mantiene los chats organizados y permite buscar en ellos.

Atención al cliente para pequeñas empresas. Usa WhatsApp como aplicación de mensajería para la comunicación empresarial , por ejemplo, para enviar confirmaciones de pedidos, detalles de envío y actualizaciones de marketing a una lista de clientes.

Diseño pensado principalmente para dispositivos móviles. Si te comunicas, principalmente, con tu equipo o con clientes desde dispositivos móviles, esta aplicación está optimizada para compartir archivos grandes y puede archivar conversaciones para consultarlas en el futuro.

¿Slack es mejor que WhatsApp?

La mejor aplicación para ti depende de tus necesidades y objetivos de trabajo específicos. A medida que tu negocio crece y evoluciona, tu conjunto de tecnologías también cambiará de forma natural, lo que te llevará a evaluar las mejores herramientas de colaboración en equipo.

Slack es mejor que WhatsApp si buscas un sólido sistema operativo de trabajo con múltiples integraciones y herramientas de productividad. Es ideal para equipos distribuidos, flujos de trabajo automatizados y escalabilidad inmediata.

Si necesitas una herramienta de mensajería sencilla que gestione el uso compartido de archivos, WhatsApp es una buena opción. Destaca por su simplicidad y rapidez para mantener la comunicación fluida.

Cómo decidir entre Slack y WhatsApp

Los equipos prosperan en entornos con una comunicación estable y organizada. Si necesitas un sistema que gestione la colaboración entre múltiples departamentos, proyectos o equipos en un formato estructurado, con capacidad de búsqueda, que pueda escalar a medida que tu equipo crece y lanzas más productos y servicios, considera Slack.

Si trabajas con un equipo pequeño de una empresa emergente o eres un emprendedor independiente que busca una forma profesional de comunicarte con clientes externos, WhatsApp ofrece mensajería en tiempo real, sencilla y fácil de aprender a usar rápidamente.

La herramienta ideal es la que tu equipo adoptará y que le permitirá alcanzar sus objetivos de manera eficiente. Explora Slack para una colaboración en equipo escalable con el uso de integraciones, plantillas, el Generador de flujos de trabajo y herramientas de IA.

¿Tienes curiosidad por saber cómo se compara Slack con otras herramientas de colaboración y comunicación en la nube? Consulta nuestras otras páginas de comparación:

Preguntas frecuentes: Slack vs. WhatsApp