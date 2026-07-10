Diez alternativas a Discord para equipos y empresas

Puntos clave Discord es una herramienta popular para comunidades pequeñas, pero muchas organizaciones terminan necesitando búsquedas, gobernanza y automatizaciones más potentes pensadas para las operaciones del día a día.

La alternativa correcta depende de cómo trabaja tu equipo. Algunas plataformas priorizan la seguridad o el control de código abierto, mientras que otras se enfocan en las integraciones y la automatización.

Slack reúne conversaciones, aplicaciones e inteligencia artificial en un solo sistema operativo de trabajo, lo que provee a los equipos un espacio conectado y con búsqueda eficiente para coordinar proyectos entre departamentos.

Creado originalmente como una aplicación de chat para gamers, Discord funciona hoy como un centro de comunicación social en línea y una plataforma popular para equipos distribuidos y comunidades profesionales, a quienes les agradan los canales de voz siempre activos y sus servidores abiertos que permiten la colaboración en tiempo real las 24 horas. La estructura informal y en tiempo real de Discord es ideal para la colaboración casual, pero no es suficiente cuando una organización necesita rastrear decisiones anteriores, cumplir con normativas y conectar las aplicaciones que los equipos usan en su trabajo diario.

Hay 10 alternativas que se destacan para los equipos que quieren realizar un cambio. Cada una tiene sus propios puntos fuertes, desde la mensajería privada hasta la colaboración a nivel de toda la empresa. La opción correcta depende de lo que tu equipo necesite.

A continuación, presentamos un cuadro de comparación rápida antes de profundizar en cada alternativa:

Herramienta Ideal para Plan gratuito Integraciones Seguridad y administración Voz y video Funciones de IA Discord Prioridad para la comunidad y colaboración constante por llamadas de voz Sí Límite de 50 aplicaciones por servidor; amplia variedad de bots y webhooks de la comunidad Controles de administrador básicos Canales de voz, videollamadas y transmisiones en vivo siempre presentes Bots de IA personalizados para la comunidad Slack Colaboración y productividad en el trabajo Sí Miles de aplicaciones Nivel empresarial, con controles de administrador Juntas de audio y video IA y Slackbot integrados Microsoft Teams Organizaciones centradas en Microsoft Plan gratuito limitado Microsoft 365 y aplicaciones de terceros Nivel empresarial, con controles de administrador Reuniones, llamadas, seminarios web Microsoft 365 Copilot Mattermost Equipos con altos requisitos de seguridad Edición gratuita con alojamiento propio Herramientas para desarrolladores y operaciones Alojamiento propio y listo para auditorías Llamadas con uso compartido de pantalla Transcripción y resúmenes de llamadas Rocket.Chat Implementaciones de código abierto Edición comunitaria gratuita Framework de aplicaciones abierto Alojamiento propio, con soberanía Voz y video integrados Opciones de IA conectadas Zulip Conversaciones en hilos Sí Cientos de integraciones Alojamiento propio o en la nube De dos personas y grupales mediante proveedores Ninguna función nativa Google Chat Usuarios de Google Workspace Incluido en los planes de Workspace Herramientas de Google Workspace Controles de administrador de Workspace Google Meet Asistente Gemini Signal Comunicación privada Sí Diseño minimalista Cifrado de extremo a extremo Voz y video cifrados Ninguna Discourse Discusiones comunitarias en formato largo Alojamiento de pago o alojamiento propio Complementos y webhooks Herramientas de moderación y acceso No es un enfoque prioritario Moderación y traducción con IA Matrix Comunicación descentralizada Alojamiento propio gratuito Conexiones con otras herramientas Cifrado de extremo a extremo, con soberanía Llamadas cifradas Ninguna función nativa Pumble Equipos con presupuesto limitado Sí, con historial ilimitado Lista de integraciones en crecimiento Controles de administrador en planes de pago Llamadas de voz y video Ninguna función nativa

¿Por qué se buscan alternativas a Discord?

Discord maneja bien las conversaciones en tiempo real y la creación de comunidades, pero no fue diseñado para la complejidad de la comunicación empresarial. A medida que un equipo adquiere más estructura y supervisión, la brecha entre una plataforma de chat comunitario y una plataforma de mensajería empresarial dedicada se vuelve cada vez más difícil de ignorar. A continuación, enumeramos las necesidades específicas que suelen impulsar la búsqueda.

Reducción de silos de comunicación. Los servidores de Discord son independientes entre sí, por lo que las conversaciones de uno rara vez se conectan con las de otro. Los equipos que coordinan entre departamentos suelen querer un único espacio de trabajo donde los cambios puedan fluir mejor entre los grupos.

Requisitos de cumplimiento normativo y seguridad. Las industrias reguladas deben cumplir con estándares que rigen cómo se almacenan, cifran y auditan los mensajes. Discord orienta sus protecciones a la seguridad de la comunidad, no a las certificaciones y controles de datos que necesita un departamento de TI.

Desafíos en la gestión del conocimiento. Las decisiones y los archivos dispersos en canales muy activos son difíciles de recuperar más tarde. Las organizaciones suelen querer un registro con capacidad de búsqueda para que un nuevo integrante o un compañero en otra zona horaria pueda ponerse al día de forma independiente.

Automatización de flujos de trabajo limitada . Las entregas, aprobaciones y recordatorios rutinarios se acumulan. Discord admite bots comunitarios, pero los equipos que gestionan trabajo operativo generalmente necesitan automatizaciones que se conecten con sus aplicaciones empresariales.

Crecimiento de los equipos y de la organización. Un servidor que funcionaba para un grupo pequeño puede volverse difícil de manejar a medida que crece el número de personas. Las empresas en crecimiento suelen necesitar estructura, permisos y coordinación entre equipos sin tener que gestionar varios espacios desconectados.

Capacidad de búsqueda y recuperación de información. Encontrar un archivo o una conversación anterior se vuelve cada vez más importante a medida que aumenta el volumen de los mensajes. Las plataformas de trabajo invierten en búsqueda a través de mensajes, archivos y aplicaciones conectadas, algo que el modelo basado en temas de Discord maneja de forma menos directa.

Lo que hay que buscar en una alternativa a Discord

No todas las herramientas de colaboración en el lugar de trabajo resuelven el mismo problema, por lo que la mejor opción depende de cómo trabaja tu equipo. Una comunidad de soporte al cliente en crecimiento necesitará algo diferente a lo que requiere un auditor empresarial. Usa los criterios a continuación para reducir las opciones.

Canales y organización de equipos. La forma en que una herramienta agrupa las conversaciones, ya sea por canal, tema, espacio o servidor, define qué tan fácil es para las personas encontrar la discusión correcta a medida que se suman más equipos.

Búsqueda y gestión del conocimiento. Una buena búsqueda convierte los mensajes dispersos en una fuente de referencia. Verifica que abarque archivos y aplicaciones conectadas, no solo el historial de chat reciente.

Integraciones. La mayoría de los equipos usa una combinación de rastreadores de proyectos, sistemas de CRM y herramientas de almacenamiento, por lo que una plataforma que se conecta con esos sistemas debe mantener las novedades y las acciones en un solo lugar.

Automatización de flujos de trabajo. La automatización integrada se encarga de los pasos repetitivos, como enrutar solicitudes o recopilar aprobaciones, y funciona mejor cuando se extiende a las aplicaciones que los equipos ya utilizan.

Funciones de IA. Algunas aplicaciones resumen conversaciones, responden preguntas y ayudan con la búsqueda, lo que permite a las personas mantenerse al corriente de un alto volumen de mensajes sin tener que leer todos los hilos.

Seguridad y controles administrativos. El cifrado, los permisos de acceso, los registros de auditoría y el soporte de cumplimiento varían ampliamente, por lo que debes asegurarte de que el modelo de seguridad de la plataforma se ajuste a los requisitos de tu sector.

Capacidades de colaboración externa. Trabajar con proveedores, clientes o socios es más fácil cuando una herramienta admite espacios compartidos en lugar de derivar esas conversaciones al correo electrónico.

Precios y escalabilidad. Los planes gratuitos ayudan a los equipos pequeños a comenzar a usar las plataformas, pero deberías confirmar cómo cambian los costos y las funcionalidades a medida que crece el negocio para asegurarte de que la aplicación se adapte.

Las 10 mejores alternativas a Discord en 2026

Cada opción se adapta a un tipo de equipo en particular. Por eso, debes evaluar cómo cada una organiza las conversaciones, protege los datos y se conecta con el resto de tus herramientas. Aparecen aquí tanto el software de colaboración de equipo orientado al lugar de trabajo como las aplicaciones orientadas a la comunidad o a la privacidad, lo que refleja la variedad de razones por las que la gente abandona Discord. La información de la lista siguiente se obtuvo de G2, y todas las opciones de software tienen una calificación mínima de 4 de 5 estrellas.

1. Slack: la mejor opción para la colaboración y la productividad en el trabajo

Slack es un sistema operativo de trabajo que reúne personas, aplicaciones e IA en un solo lugar para que los equipos puedan avanzar en los proyectos sin tener que cambiar entre herramientas. Las conversaciones se ubican en canales de Slack organizados por equipo, proyecto o tema, lo que crea un registro de decisiones con capacidad de búsqueda. Sus automatizaciones e IA mantienen a los equipos coordinados entre departamentos y zonas horarias.

Funciones principales:

Canales organizados. Los canales reúnen conversaciones, archivos y decisiones por tema, por lo que las personas correctas y el contexto adecuado se almacenan en un espacio con capacidad de búsqueda a medida que los equipos crecen.

Integraciones profundas. Las integraciones de Slack conectan miles de aplicaciones, desde rastreadores de proyectos hasta sistemas de CRM para mostrar novedades y permitir actuar sin abandonar la conversación.

Las Automatización de flujos de trabajo. La automatización de flujos de trabajo envía solicitudes, recopila aprobaciones y gestiona tareas periódicas en todas las herramientas que utiliza un equipo.

La IA y Slackbot integrados. La IA resume canales y ayuda con la búsqueda, mientras que Slackbot aprovecha el contexto del espacio de trabajo para encontrar información y redactar actualizaciones.

La Colaboración externa segura. La comunicación en equipo con Slack Connect abre canales compartidos con proveedores, clientes y socios para trasladar el trabajo externo del correo electrónico.

Ideal para: equipos multifuncionales que buscan combinar el intercambio seguro de conocimientos, la automatización y la IA en un solo espacio de trabajo. (Para una comparación más detallada entre ambas opciones, consulta nuestra comparación entre Slack y Discord).

2. Microsoft Teams: la mejor opción para organizaciones centradas en Microsoft

Microsoft Teams combina chat, reuniones, llamadas y uso compartido de archivos en una sola plataforma creada en torno a Microsoft 365. Su estrecha integración con Outlook, SharePoint y OneDrive la convierte en una opción familiar para las organizaciones que ya usan los productos de Microsoft de forma estandarizada.

Funciones principales:

Chat y canales. Las conversaciones se organizan en canales e hilos, con reacciones y uso compartido de archivos dentro del entorno más amplio de Microsoft 365.

Reuniones y eventos. Las reuniones de video, los seminarios web y los eventos en vivo incluyen pantalla compartida, grabación y gestión de participantes para sesiones de distintos tamaños.

Integración con Microsoft 365. Los documentos de Word, Excel y PowerPoint se abren y editan dentro de la plataforma. Conexión con los calendarios de Outlook y el almacenamiento de SharePoint.

IA Copilot. Microsoft 365 Copilot ayuda con síntesis de reuniones, redacción de mensajes y prompts dentro de Teams para las organizaciones con planes compatibles.

Ideal para: empresas que ya utilizan Microsoft 365 y quieren mensajería, reuniones y archivos en un entorno integrado.

3. Mattermost: la mejor opción para equipos con altos requisitos de seguridad

Diseñada para organizaciones que necesitan control total sobre sus datos e infraestructura, Mattermost es una plataforma de mensajería y colaboración que funciona en instalaciones locales, en nubes privadas o en redes aisladas. Esa flexibilidad de implementación hace que sea útil para el sector de la defensa, el gobierno y los sectores con regulación.

Funciones principales:

Implementación de alojamiento propio. Las organizaciones ejecutan Mattermost en su propia infraestructura, lo que conserva la soberanía de los datos en redes conectadas, híbridas o aisladas.

Mensajería segura. La mensajería constante basada en canales es ideal para equipos operativos y empresariales que gestionan comunicaciones confidenciales.

Automatización de flujos de trabajo. Mattermost Playbooks automatiza procesos estandarizados para casos de uso en desarrollo, operaciones y cumplimiento normativo.

Audio y pantalla compartida. Las llamadas en tiempo real y el uso compartido de la pantalla incluyen transcripción y resúmenes mediante opciones de IA propias y de terceros.

Ideal para: equipos con altos requisitos de seguridad que necesitan mensajería con alojamiento propio con gestión granular de sus datos y su implementación.

4. Rocket.Chat: la mejor opción para implementaciones de código abierto

Rocket.Chat es una plataforma de comunicación de código abierto que integra mensajería, voz, video y aplicaciones en un entorno totalmente personalizable. Está orientada a clientes comerciales, gubernamentales y de defensa que desean tener alojamiento propio para la plataforma y adaptarla mediante opciones flexibles de implementación.

Funciones principales:

Código abierto y alojamiento propio. Los equipos pueden implementarla en sus propias instalaciones, en una nube privada o en entornos aislados, y personalizar el código abierto de la plataforma.

Comunicación unificada. Mensajería, voz y video en un solo lugar, con aplicaciones e IA integradas para un trabajo enfocado en los objetivos.

Cumplimiento normativo y soberanía. Las opciones de despliegue respaldan la soberanía de los datos, las capacidades de auditoría y los marcos para sectores con regulación.

Personalización. La plataforma se adapta a flujos de trabajo, identidad de marca y necesidades de integración específicos gracias a su arquitectura abierta.

Ideal para: equipos técnicos que buscan una plataforma de código abierto que puedan alojar y adaptar a sus propios requisitos.

5. Zulip: ideal para conversaciones en hilos

El sistema de hilos por tema distingue a Zulip del resto, ya que evita que las conversaciones paralelas se mezclen en un único flujo saturado. Esta plataforma de chat en equipo organizada ofrece opciones de alojamiento en la nube y alojamiento propio, y está ahora en manos de una fundación sin fines de lucro.

Funciones principales:

Hilos por tema. Cada conversación tiene un tema para que los usuarios se pongan al corriente en los hilos relevantes sin tener que revisar un flujo de mensajes sin diferenciación.

Alojamiento flexible. Zulip funciona en la nube o en tus propios servidores, con herramientas de exportación e importación para migrar entre ellos.

Software de código abierto. El código completamente abierto brinda transparencia a los equipos y la posibilidad de tener alojamiento propio sin costos de licencia.

Integraciones y permisos. Contiene cientos de integraciones que conectan herramientas externas, mientras que los grupos y roles personalizados gestionan el acceso a medida que las organizaciones crecen.

Ideal para: equipos que manejan muchas discusiones en paralelo y dependen de los hilos para hacer un seguimiento sencillo de los temas.

6. Google Chat: ideal para usuarios de Google Workspace

Google Chat es una plataforma de mensajería integrada en Google Workspace que conecta las conversaciones con Gmail, Docs, Meet y Drive. Los equipos chatean en espacios, grupos e hilos privados vinculados a archivos y reuniones, lo que permite la comunicación junto a sus documentos.

Funciones principales:

Mensajes directos individuales y de grupo. Los chats individuales y las conversaciones de grupo admiten respuestas en hilos que organizan la discusión en espacios compartidos.

Integración con Workspace. Se conecta con Gmail, Drive, Docs, Meet y Calendar para reunir los archivos, los programas y la colaboración en un solo lugar.

Espacios para colaborar. Los espacios dedicados organizan los mensajes, los archivos y el trabajo relacionado para equipos y proyectos.

IA Gemini. El asistente Gemini de Google ofrece ayuda agéntica dentro de las conversaciones para los equipos con planes de Workspace elegibles.

Ideal para: equipos que ya trabajan con Google Workspace y quieren integrar la mensajería en sus espacios de trabajo existentes.

7. Signal: ideal para comunicaciones privadas

El cifrado de extremo a extremo por defecto define a Signal, una aplicación de mensajería enfocada en la privacidad que protege los mensajes de texto y las llamadas de voz y video. Administrada por una organización sin fines de lucro y construida sobre el protocolo de código abierto Signal Protocol, prioriza la confidencialidad por encima de las funciones para el trabajo.

Funciones principales:

Cifrado de extremo a extremo. El Signal Protocol de código abierto cifra los mensajes y las llamadas para que solo los destinatarios previstos puedan leerlos o escucharlos.

Compatibilidad multiplataforma. Signal funciona en Android, iOS, Windows, macOS y Linux para mantener la sincronización de las conversaciones en todos tus dispositivos.

Llamadas de voz y video. Las llamadas individuales y de grupo cifradas aplican las mismas protecciones de privacidad a las conversaciones en tiempo real.

Sin fines de lucro y de código abierto. Financiada por donaciones y desarrollada de forma transparente, Signal recopila un mínimo de datos acerca de los usuarios.

Ideal para: personas y grupos pequeños que valoran la comunicación privada y cifrada por encima de las funciones de colaboración en el trabajo.

8. Discourse: ideal para debates comunitarios extensos

Discourse es una plataforma de debate diseñada para conversaciones comunitarias en formato largo de hilos que se pueden buscar en cualquier momento. Comunidades, foros de clientes y centros de soporte la utilizan para organizar debates estructurados junto con un chat informal en tiempo real, e incluye un formato de desplazamiento continuo que permite la lectura constante de los hilos.

Funciones principales:

Debates en hilos. Un único hilo con desplazamiento continuo reemplaza la navegación por páginas, por lo que se mantiene la continuidad de las conversaciones a medida que se cargan bajo demanda.

Chat en tiempo real. Los canales de chat informal funcionan junto con los temas de formato largo, y los mensajes del chat pueden citarse dentro de los temas para incluir referencias más duraderas.

Funciones de IA. La IA integrada ayuda con la moderación y traduce contenido a decenas de idiomas para comunidades globales.

Personalización. Las barras laterales personalizadas y los valores predeterminados configurables permiten que las comunidades den forma tanto a la experiencia de sus miembros como al diseño del sitio.

Ideal para: organizaciones que gestionan foros de clientes o comunidades en línea que necesitan que los debates extensos estén organizados y sean fáciles de buscar.

9. Matrix: ideal para la comunicación descentralizada

La descentralización es la idea central de Matrix, un estándar abierto para la comunicación segura que se utiliza más comúnmente a través del cliente Element. En lugar de enviar los mensajes a través de los servidores de una sola empresa, Matrix permite que las organizaciones ejecuten los propios a la vez que se conectan con otros, algo útil para gobiernos y organizaciones enfocadas en la seguridad.

Funciones principales:

Red descentralizada. El estándar abierto permite que cada organización aloje su propio servidor sin dejar de ser interoperable con la red Matrix en general.

Propiedad de los datos. El alojamiento propio a través de clientes como Element le brinda a los equipos control directo sobre dónde se almacenan sus comunicaciones.

Cifrado de extremo a extremo. La mensajería cifrada protege las conversaciones en toda la red Matrix.

Interoperabilidad. Construida sobre un estándar abierto, Matrix se conecta entre servidores y sirve de puente hacia otras herramientas de comunicación.

Ideal para: organizaciones que buscan una comunicación independiente y descentralizada, con la capacidad de alojar y gestionar su propia infraestructura.

10. Pumble: ideal para equipos con presupuesto limitado

Pumble es una aplicación de comunicación para equipos con un plan gratuito que incluye un historial de mensajes ilimitado, que es ideal para equipos que cuidan los costos. Pumble organiza las conversaciones en canales e hilos, y agrega voz y video para reuniones para que los equipos más pequeños tengan una forma asequible de centralizar su comunicación.

Funciones principales:

Plan gratuito. El nivel gratuito de Pumble incluye historial de mensajes ilimitado, lo que es muy útil para equipos que quieren las funciones esenciales de mensajería sin pagar una suscripción.

Canales e hilos. Las conversaciones se organizan por tema en canales, con hilos para los debates secundarios que mantienen el canal principal despejado.

Voz y video. Las videoconferencias y llamadas de voz integradas son compatibles con reuniones e incluyen enlaces para invitar a otras personas.

Uso compartido de archivos. Los equipos comparten archivos, imágenes y enlaces, y se incluyen planes de pago asequibles que agregan almacenamiento y controles administrativos a medida que crecen las necesidades.

Ideal para: equipos con presupuesto limitado que buscan una comunicación sencilla basada en canales, con un plan gratuito con capacidades amplias.

Cómo elegir una alternativa a Discord

La mejor alternativa a Discord depende de los objetivos, los flujos de trabajo y las herramientas existentes de tu organización. Por eso, debes elegir la plataforma según cómo se trabaja en la práctica y no con una simple comparación de funciones de forma aislada. Por ejemplo, un grupo que prioriza la privacidad y una empresa en rápido crecimiento llegarán a respuestas distintas. A continuación, enumeramos algunos factores que merecen especial atención en cualquier caso.

Comunicación interna del equipo

Cuando la mayor parte de la comunicación ocurre dentro de una misma organización, la prioridad es que las conversaciones diarias estén organizadas y sean fáciles de encontrar, y ese es el propósito de las herramientas de comunicación interna. La estructura de una plataforma (ya sea que se componga de canales, temas, espacios o servidores) determina con qué rapidez las personas pueden encontrar una conversación específica y qué tan sencillo es acceder a las decisiones pasadas.

Colaboración multidisciplinaria

Cuando el trabajo abarca distintos departamentos, las decisiones deben fluir entre los grupos en lugar de quedarse aisladas en espacios separados. Las integraciones y los canales compartidos hacen ese trabajo: conectan las actualizaciones entre áreas para que un hilo de marketing y uno de ingeniería puedan nutrirse mutuamente, lo que es la esencia de la colaboración multidisciplinaria.

Gestión de comunidades

Los debates entre miembros y el soporte al cliente orientan una plataforma en una dirección distinta a la del trabajo en equipo interno. En este caso, los hilos de formato largo, las herramientas de moderación y las conversaciones fáciles de encontrar son más importantes que la automatización, ya que el objetivo es que las preguntas y respuestas estén organizadas para que los miembros las encuentren más tarde.

Seguridad y cumplimiento normativo

En un sector con regulación, las normas que rigen cómo almacenas, cifras y auditas los datos son la base para elegir las herramientas adecuadas. El cifrado, los registros de auditoría, el acceso basado en roles y las certificaciones reconocidas pasan a ser lo más importante, ya que una herramienta que no cumple con tus obligaciones de cumplimiento normativo no puede usarse, a pesar de que gestione muy bien las comunicaciones.

Equipos remotos e híbridos

Cuando se trabaja en distintas zonas horarias, la comunicación asíncrona y una función de búsqueda confiable son lo más importante para que cada persona pueda ponerse al día según su propio horario. Un espacio de trabajo que vincula conversaciones con archivos y aplicaciones tiende a ser más útil para los equipos distribuidos que las llamadas de voz permanentes, las cuales suponen que todos están conectados al mismo tiempo.

Organizaciones en crecimiento

El crecimiento cambia lo que una plataforma debe gestionar a medida que aumentan los empleados y el volumen de mensajes. Los permisos, los controles administrativos y los precios se comportan de manera muy diferente con 30 personas que con 3000, así que busca una herramienta que agregue estructura y administración centralizada a medida que te expandes.

Cómo elegir la alternativa a Discord adecuada para tu equipo

La alternativa a Discord más adecuada depende del estilo de comunicación de tu equipo, las necesidades de gobernanza y el crecimiento que espera tener la organización. Algunos grupos buscan privacidad y descentralización, otros prefieren el control que ofrece el código abierto y muchos necesitan, simplemente, un lugar conectado donde coordinar el trabajo diario.

Los equipos que buscan esta última opción pueden encontrar lo que necesitan en Slack, que reúne comunicaciones seguras, automatizaciones, IA y miles de integraciones en un único sistema operativo de trabajo. El resultado es un espacio de trabajo donde las conversaciones, las aplicaciones y las decisiones son fáciles de encontrar en toda la empresa.

Este artículo es solo para fines informativos y presenta productos de Slack, que es de nuestra propiedad. Tenemos un interés económico en el éxito de nuestros productos, pero todas las recomendaciones se basan en nuestra genuina convicción sobre su valor.

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