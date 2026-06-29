Slack e WhatsApp: qual è lo strumento migliore per il lavoro?

Punti chiave WhatsApp funge principalmente da strumento di messaggistica strutturata, con opzioni per chiamate audio e video.

Slack funziona come un sistema operativo per il lavoro con messaggistica privata, discussioni organizzate in conversazioni, strumenti di collaborazione audio/video, condivisione di documenti, integrazioni di terze parti, assistenti IA e molto altro.

Sia WhatsApp che Slack offrono supporto alla comunicazione professionale per i team, con conversazioni ordinate, funzioni di risposta, reazioni con emoji, possibilità di allegare documenti e inoltro dei post.

Slack è un sistema operativo per il lavoro completo capace di espandersi integrando le app e gli strumenti più utilizzati dal team. Slack Marketplace offre oltre 2.600 integrazioni per personalizzare la tua esperienza.

Lo strumento di lavoro migliore è quello che offre ciò di cui hai bisogno, quando ne hai bisogno. Sia Slack che WhatsApp offrono messaggistica istantanea e supportano la collaborazione, ma in modi diversi.

WhatsApp è uno strumento di messaggistica leggero e pensato per dispositivi mobili, sviluppato da Meta Platforms, che consente comunicazioni rapide (audio, video, testo) e condivisione di documenti. È adatto a conversazioni brevi e flussi di lavoro semplici, specialmente per i team di piccole dimensioni.

Quando i team hanno bisogno di maggiore struttura, possono affidarsi a Slack, un solido sistema operativo per il lavoro. Si tratta di un hub di collaborazione che offre molteplici modalità per comunicare, condividere e collaborare, tra cui MD, canali, incontri (video o audio) e canvas. Offre inoltre integrazioni per personalizzare i workflow e strumenti IA per automatizzare le attività.

Slack e WhatsApp in breve

Sia Slack che WhatsApp supportano le comunicazioni tra team. Slack funziona come un hub di collaborazione per i team distribuiti in città o nel mondo, permettendo loro di interagire tramite MD, canali, incontri e canvas per sviluppare idee e portare a termine attività. Le integrazioni con app di terze parti portano ulteriori strumenti online in Slack per ridurre il passaggio da una schermata all'altra, mentre Slack Connect facilita la collaborazione interaziendale ed esterna, permettendo a tutti gli stakeholder di partecipare alle conversazioni.

WhatsApp è ideale per scambi rapidi e semplici nell'ambito della comunicazione di team. Usalo per videochiamate, chiamate vocali, chat di testo individuali o conversazioni di gruppo. Le reazioni con emoji o le risposte testuali mantengono vive le discussioni. Questi messaggi possono includere anche allegati (come video o PDF) per arricchire gli scambi. Ad esempio, puoi inviare documenti su WhatsApp per una revisione prima di una riunione.

Scopri quale strumento di messaggistica aziendale è più adatto alla tua organizzazione confrontando le differenze in termini di scopo, utilizzo, stili di comunicazione e funzioni.

Slack WhatsApp Scopo principale Mantieni connessi i team in presenza, da remoto e ibridi in un ambiente di collaborazione online grazie alla condivisione e all’organizzazione di documenti, Workflow Builder, Slackbot e integrazioni di terze parti Offri comunicazioni rapide tramite telefonate, videochiamate o messaggi di testo a livello globale, rispondi a domande veloci e condividi documenti Caso d’uso ideale Funziona bene per i team aziendali di tutte le dimensioni, tra diversi reparti e sedi, e si espande per includere partner esterni grazie a Slack Connect Da usare per team più piccoli che hanno bisogno di comunicazioni mobili rapide e frequenti con condivisione di documenti oppure per inviare a clienti e utenti messaggi di autenticazione con password monouso (OTP), conferme d’ordine, aggiornamenti sulla spedizione e molto altro Stile di comunicazione Professionale, discorsivo, orientato al team, strutturato in modo da essere dettagliato o sintetico a seconda delle esigenze, adatto alla comunicazione asincrona Professionale, informale, B2C o comunicazioni di team, immediato, conciso, adatto alla comunicazione asincrona Organizzazione Comunicazioni collaborative basate su canali, aree di lavoro con canvas, conversazioni in incontri, modelli di progetto e ricerca e assistenza basate sull’IA Opzioni di chat individuale o di gruppo (audio, video, testo) con condivisione di documenti e modelli di messaggio per velocizzare le comunicazioni Integrazioni Oltre 2.600 app di terze parti per la gestione di progetti e file, gli strumenti per sviluppatori, l’assistenza clienti, l’automazione, le comunicazioni e altro ancora Utilizza principalmente l’API di WhatsApp Business per connettersi a CRM, piattaforme di assistenza clienti, negozi e-commerce, strumenti di automazione e altro ancora Condivisione di file Carica file fino a 1 GB ciascuno (fino a 10 file per messaggio) da dispositivi mobili o desktop, oppure importa da un’app connessa Carica file fino a 2 GB ciascuno da dispositivo mobile o computer. Invia fino a 100 foto, video o PDF per messaggio Ricerca Cerca in tutti i formati, dai messaggi e file alle app connesse; usa Slackbot per la ricerca basata sull’IA nelle app connesse direttamente da Slack Cerca nell’app per parole chiave o per contatti, nelle chat di gruppo e nelle conversazioni individuali Sicurezza Crittografia end-to-end, protocolli per i dati inattivi e in transito, SSO, SCIM per il provisioning degli utenti, autenticazione a due fattori, monitoraggio continuo del sistema, molteplici certificazioni di conformità ed Enterprise Key Management facoltativo per gli utenti di Enterprise Grid di Slack Crittografia end-to-end, possibilità di usare i messaggi effimeri, autenticazione a due fattori e verifica del codice di sicurezza Prezzi Piano Free e piani a pagamento (Pro, Business+, Enterprise+) da meno di 10 $ a circa 20 $ per utente al mese L'accesso e l'utilizzo del piano Business App sono gratuiti; l'accesso a Business Platform è gratuito, ma sono previsti costi per ogni conversazione erogata tramite API o finestra di conversazione di 24 ore. I prezzi variano in base al paese e alla categoria di conversazione (marketing, autenticazione, utility, assistenza)

I punti di forza di Slack

Slack è ideale per riunire dipendenti, collaboratori esterni, diverse app e strumenti di comunicazione in un’unica area di lavoro online organizzata. Le funzioni di chat, condivisione file e integrazione portano il brainstorming di gruppo e la collaborazione in un unico hub centrale, consentendo di lavorare in modo efficiente.

Comunicazione organizzata tramite canali. Le app di chat aziendali sono fondamentali per mantenere le conversazioni in ordine, suddivise per argomento e ricercabili grazie all’uso dei canali. Se una di queste conversazioni diventa molto lunga o se ti assenti per qualche giorno, puoi usare Slackbot per riassumere i punti chiave e aggiornarti rapidamente.

Collaborazione asincrona e trasparenza. I team possono comunicare attraverso varie funzioni, come i canali o i messaggi istantanei , secondo i propri tempi per discutere i progetti e far avanzare il lavoro.

Integrazioni e automazione dei workflow. Integra in Slack i tuoi strumenti preferiti e più utilizzati per la comunicazione asincrona, evitando così di dover passare continuamente da un'applicazione all'altra. Usa inoltre Workflow Builder per automatizzare le attività ricorrenti, come il trasferimento dei dati da una discussione in un canale al CRM o al sistema di ticketing dell’assistenza.

Visibilità tra i team. Che tu abbia bisogno di strumenti di collaborazione per team da remoto , in ufficio o in modalità ibrida, Slack offre uno spazio di incontro comune per tutti. Questo sistema operativo per il lavoro è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, così il personale dislocato in altri stati o paesi può partecipare facilmente alle conversazioni e controllare i workflow durante le riunioni pianificate o in modo asincrono, secondo le proprie tempistiche.

I punti di forza di WhatsApp

WhatsApp è un’estensione di Meta Platforms, la società che ha creato Facebook e Instagram. Offre chiamate video e audio e messaggistica in tempo reale, sia tra singoli individui che all'interno di gruppi.

Messaggistica semplice e veloce. Questa app di messaggistica aziendale funziona in modo molto simile agli SMS su smartphone, ma senza i problemi di mancato invio e le incompatibilità che si verificano quando si inviano messaggi tra dispositivi di marche diverse e operatori differenti.

Usabilità mobile-first. WhatsApp è ottimizzato per le comunicazioni da mobile a mobile e risiede sul tuo smartphone, rendendolo facilmente accessibile ovunque ti trovi. È disponibile anche un’app desktop.

Comunicazione informale nel team. Se hai bisogno di fare una chiamata veloce o inviare un messaggio per chiarire i prossimi passi o i dettagli di un progetto, questa app offre un’interfaccia semplice e snella, con divertenti reazioni con emoji e la possibilità di aggiungere allegati, come le foto.

Messaggistica esterna/con i clienti (su piccola scala). Crea una chat di gruppo per conversare con un cliente e i suoi collaboratori principali. Oppure configura un’integrazione per inviare ai clienti messaggi di conferma degli acquisti e aggiornamenti sulla spedizione.

Slack e WhatsApp: interfaccia utente

Sia Slack che WhatsApp offrono interfacce intuitive e facili da usare, che favoriscono una comunicazione organizzata e ricercabile su desktop o dispositivi mobili. Tuttavia, presentano strutture differenti.

Interfaccia di Slack

Gli utenti di Slack conversano all’interno di canali tematici, dove si sviluppano discussioni organizzate in conversazioni. I canali sono raccolti all’interno delle aree di lavoro. Un singolo account Slack può ospitare più aree di lavoro, il che è utile se gestisci più attività o diversi settori aziendali e desideri che ciascuno operi in modo indipendente dagli altri. La funzione di ricerca aziendale di Slack ti consente di individuare rapidamente conversazioni, documenti condivisi e dati provenienti da app connesse di terze parti.

Interfaccia di WhatsApp

WhatsApp offre due tipologie di spazi per le discussioni in conversazione. I gruppi riuniscono gli utenti attorno a un argomento comune (come un reparto o un progetto specifico) nella scheda Chat. Le community possono ospitare più gruppi. Ad esempio, puoi creare una community con il nome della tua azienda e aggiungere il gruppo marketing, il gruppo vendite, il gruppo risorse umane e così via, in modo che tutti i membri del team possano comunicare in un unico posto. La barra di ricerca di WhatsApp utilizza il riconoscimento delle parole chiave per trovare rapidamente le discussioni precedenti nei gruppi e nelle community.

Entrambi gli strumenti offrono versioni ottimizzate per dispositivi mobili e desktop, così puoi usarli alla scrivania, sullo smartphone o sul tablet.

Slack e WhatsApp: messaggistica (conversazioni)

La messaggistica è rapida e semplice sia su Slack che su WhatsApp, e consente comunicazioni sincrone e asincrone. Ogni app offre una modalità specifica per gestire le conversazioni.

Messaggistica di Slack

Slack ti permette di suddividere e organizzare gli argomenti di conversazione tramite i canali. All’interno dei canali, ogni post ha un’opzione di risposta. È qui che si concentrano i messaggi nidificati correlati a quel post, evitando di intasare il canale con risposte mescolate a nuovi messaggi. Questa struttura favorisce la collaborazione in tempo reale e permette a chi lavora in modalità asincrona di mettersi in pari in un secondo momento. I messaggi nei canali di Slack possono anche essere inoltrati, salvati per una lettura successiva, contrassegnati come non letti, inviati ad app integrate o fissati in alto nel canale. Quando è il momento di scalare, basta creare nuovi canali per gestire nuovi team o progetti.

Messaggistica di WhatsApp

Anche le conversazioni nei gruppi WhatsApp sono organizzate in modo ordinato, grazie a una funzione di risposta ai messaggi nei gruppi che distingue dal flusso principale della conversazione. Le risposte vengono visualizzate a destra e sotto il post originale, in un colore diverso. I messaggi nei gruppi possono inoltre essere inoltrati ad altri utenti, copiati, contrassegnati come importanti, salvati o eliminati. Tramite l’opzione Altre funzioni, puoi fissare il post, rispondere privatamente all’autore, inviare un nuovo messaggio all’autore o segnalare il post. La scalabilità è semplice: basta creare nuovi gruppi in linea con la crescita e aggiungerli alle community appropriate, dove le voci dei partecipanti possono essere ascoltate.

Entrambi gli strumenti consentono alle aziende di separare gli argomenti, mantenendo le discussioni organizzate per canale (Slack) o per gruppo (WhatsApp). Questo riduce la confusione e il rumore di fondo, garantendo comunicazioni chiare e allineamento del team. Inoltre, per rendere più piacevoli le chat di lavoro, sia Slack che WhatsApp supportano le reazioni con emoji ai messaggi.

Slack e WhatsApp: condivisione di file

Puoi condividere file come PDF, foto, meme e fogli di calcolo all'interno delle conversazioni sia in Slack che su WhatsApp, ma le dimensioni massime dei file, la ricercabilità e l’organizzazione variano.

Condivisione di file in Slack

Che tu stia chattando in un canale o collaborando su un canvas, puoi allegare un file. Ad esempio, potresti condividere un report dettagliato da revisionare, una foto dall’evento di team building o un meme divertente per iniziare la riunione del lunedì mattina. Puoi condividere file fino a 1 GB ciascuno da dispositivo mobile, computer o app connessa, con un massimo di 10 file per messaggio. In Slack, i file condivisi nelle conversazioni sono ricercabili e possono essere trascinati facilmente in altre conversazioni.

Condivisione di file su WhatsApp

Quando ricevi documenti tramite SMS sul tuo smartphone, WhatsApp ti permette di condividerli facilmente nei tuoi gruppi. Carica file fino a 2 GB ciascuno e invia fino a 100 documenti per messaggio. Se sei un agente immobiliare e devi condividere diverse immagini di immobili o documenti informativi con un acquirente o un venditore, un gruppo WhatsApp ti consente di restare in contatto e condividere senza ritardi tecnologici. I file sono ricercabili per nome e didascalia; tuttavia, il contenuto interno di un documento (come il testo scritto in un documento Word) non è ricercabile all’interno di WhatsApp.

Slack e WhatsApp: integrazioni

La possibilità di integrare strumenti di terze parti in un’app la rende più versatile ed efficiente, evitando di dover cambiare schermata. Sia Slack che WhatsApp offrono integrazioni per potenziare i propri servizi.

Integrazioni di Slack

Slack funge da hub di collaborazione aziendale e centrale per le comunicazioni, vantando un ampio ecosistema di oltre 2.600 app. Scaricando strumenti di uso comune, come Zoom, Claude e Google Drive , da Slack Marketplace, mantenere la concentrazione sul lavoro all'interno di un'unica piattaforma, senza dover aprire ulteriori finestre o affollare lo schermo. Il tuo stack tecnologico è progettato su misura e scalabile man mano che l’azienda cresce e i progetti si evolvono.

Integrazioni di WhatsApp

WhatsApp per dispositivi mobili è un’app standalone, mentre la versione desktop è accessibile tramite Instagram e Facebook oppure in modo autonomo. WhatsApp offre integrazioni tramite l’API di WhatsApp Business, consentendo agli utenti di connettere piattaforme di e-commerce, CRM e software di automazione. Gli strumenti supportati includono Shopify, Salesforce, Zapier e altri ancora. Se usi Slack e vuoi aggiungere WhatsApp ai tuoi strumenti aziendali, ChatArchitect.com per WhatsApp si integra con l’API di WhatsApp Business per portare messaggi e molto altro direttamente in Slack.

Slack e WhatsApp: ricerca

I migliori strumenti offrono funzioni di ricerca per individuare argomenti di conversazione o documenti specifici, evitando di perdere tempo a scorrere tra i contenuti. Sia Slack che WhatsApp dispongono di una funzione di ricerca.

Ricerca in Slack

Se stai cercando i dettagli di una riunione recente, il grafico che hai visto in un report o il nome del contatto menzionato in un canale la settimana scorsa, la funzione di ricerca aziendale di Slack, dotata di conservazione dei dati a lungo termine e capacità di rilevamento delle sfumature basate sull’IA, ti mostrerà le informazioni di cui hai bisogno. La funzione di ricerca offre filtri per affinare la richiesta ed è in grado di esplorare la tua knowledge base per trovare informazioni archiviate in documenti e discussioni.

Ricerca su WhatsApp

WhatsApp offre una funzione di ricerca nelle chat basata su parole chiave. Puoi individuare rapidamente contatti, post e risposte relativi a un argomento. Tutte le conversazioni vengono conservate a tempo indeterminato e spostate automaticamente in un archivio, a meno che non vengano eliminate dall’utente. Tuttavia, la funzione di ricerca non è in grado di analizzare i dati contenuti all’interno di un documento, come un foglio di calcolo Excel o una presentazione PowerPoint.

Slack e WhatsApp: notifiche

Monitorare costantemente tutte le app e gli strumenti per i messaggi in arrivo rimanendo concentrati sul lavoro è praticamente impossibile. Ed è qui che le notifiche fanno la differenza: ti avvisano quando c’è qualcosa che richiede la tua attenzione.

Notifiche di Slack

Puoi configurare le notifiche di Slack in modo che mostrino badge nella barra laterale, banner sul desktop e notifiche push su dispositivo mobile. Puoi anche scegliere se ricevere notifiche per tutti i messaggi, solo per un canale specifico, esclusivamente se qualcuno ti tagga o quando viene menzionata una parola chiave. Quando hai bisogno di concentrarti o sei fuori ufficio, puoi attivare la modalità Non disturbare per mettere in pausa o silenziare tutte le notifiche.

Notifiche di WhatsApp

WhatsApp ti avvisa tramite il sistema di notifiche push del telefono ogni volta che viene aggiunto un nuovo messaggio o una risposta in un gruppo. Puoi impostare queste notifiche in modo che appaiano anche quando l’app è chiusa, garantendo che tu non ne perda nessuna in tempo reale. Nel menu Impostazioni del telefono, puoi associare suoni o vibrazioni diversi a ciascun gruppo per personalizzare le notifiche. Per evitare interruzioni, puoi disattivare le notifiche dalle impostazioni del dispositivo. Su desktop, clicca sulla tua foto del profilo per accedere al menu delle notifiche: da qui puoi attivare e disattivare i banner e le notifiche nella barra delle applicazioni, oltre a scegliere i relativi suoni.

Slack e WhatsApp: sicurezza e privacy

Quando utilizzi piattaforme di messaggistica aziendale sicure, è importante conoscere le funzioni di sicurezza e protezione per garantire la conformità alle linee guida e proteggere la riservatezza dei dati proprietari e delle informazioni sui clienti.

Sicurezza e privacy di Slack

Controlli dei dati di livello enterprise e una gestione amministrativa avanzata rendono la sicurezza e la privacy una priorità. Gli utenti di Slack dispongono di:

Crittografia end-to-end

AES-256 per i dati a riposo

Protocolli TLS 1.2+ per i dati in transito

Single Sign-On (SSO)

SCIM (System for Cross-domain Identity Management) per il provisioning degli utenti

Autenticazione a due fattori (2FA)

Monitoraggio continuo del sistema

Security Operations Center (SOC) 2 e SOC 3

International Organization for Standardization (ISO) 27001

Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)

Certificazioni di conformità Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP)

Enterprise Key Management facoltativo per gli utenti di Enterprise Grid di Slack

Sicurezza e privacy di WhatsApp

La crittografia end-to-end, l’autenticazione a due fattori, la verifica del codice di sicurezza e la possibilità di usare i messaggi effimeri garantiscono la sicurezza e la privacy dei messaggi WhatsApp. La supervisione amministrativa si limita alla gestione dei gruppi tramite l’eliminazione dei messaggi o la rimozione di persone dalla chat. Non sono disponibili controlli centralizzati a livello aziendale per la conformità HIPAA o FINRA.

Slack e WhatsApp: prezzi

Slack e WhatsApp offrono piani gratuiti per iniziare e opzioni di investimento scalabili man mano che l’attività cresce e richiede funzioni aggiuntive.

Prezzi di Slack

Gli utenti che vogliono provare Slack per team di piccole dimensioni possono iniziare con il piano Free di Slack, che offre accesso a canali, ricerca, 10 integrazioni, clip video e audio, un’area di lavoro e varie funzioni di sicurezza. La cronologia di messaggi e file viene conservata per 90 giorni. I prezzi di Slack partono dal piano Pro, che aggiunge l’accesso a Slack Connect, incontri, canvas, elenchi, riepiloghi dei canali basati sull’IA, note degli incontri, gestione amministrativa potenziata e molto altro. I piani Business+ ed Enterprise+ includono funzionalità IA avanzate, tra cui Slackbot, e una maggiore flessibilità in termini di configurazione, gestione e assistenza.

Prezzi di WhatsApp

Il download e l'utilizzo dell'app WhatsApp Business sono gratuiti. Questa opzione offre chiamate audio e video, oltre alla messaggistica testuale. Anche l'accesso alla versione avanzata, Business Platform, è gratuito, ma prevede costi per ogni conversazione quando si utilizza un’API o una finestra di conversazione di 24 ore. Questo piano è pensato per le aziende che inviano messaggi di marketing/vendita a clienti, utenti o altri destinatari. I prezzi variano in base alla località/mercato e alla categoria di conversazione (marketing, autenticazione, utilità, assistenza). WhatsApp mette a disposizione sul proprio sito un calcolatore delle tariffe per consultare i dettagli aggiornati sui prezzi.

Slack e WhatsApp: quando scegliere l’uno o l’altro

Sia Slack che WhatsApp sono ottimi strumenti di comunicazione e collaborazione per i team. Scegli quello più adatto allo stile di lavoro e agli obiettivi aziendali del tuo team.

Quando scegliere Slack

Se vuoi dare priorità alla visibilità e alla collaborazione tra team, Slack gestisce conversazioni, lavoro di squadra, condivisione di documenti e archiviazione a lungo termine delle informazioni. Scegli Slack per:

Comunicazione strutturata per il team. I canali ricercabili, i riepiloghi IA delle riunioni e gli stati tengono tutti informati e allineati, sia che lavorino in modo asincrono che sincrono.

Strumenti di collaborazione eccellenti. Usa i canvas come lavagne digitali per condividere idee oppure programma degli incontri per videochattare con i tuoi colleghi.

Automazione intuitiva. Configura attività ripetitive, come il trasferimento di dati dai canali nel CRM, usando Workflow Builder.

IA integrata. Chiedi a Slackbot , il tuo assistente IA personale, di recuperare informazioni dalla knowledge base aziendale, prendere appunti durante una riunione o ricordarti la riunione di allineamento settimanale.

Quando scegliere WhatsApp

Alcune organizzazioni hanno semplicemente bisogno di un metodo rapido e informale per scambiarsi messaggi, superando fusi orari e problemi di compatibilità tra dispositivi. Prendi in considerazione WhatsApp per:

Conversazioni individuali o di gruppo. Il formato con conversazioni mantiene le chat organizzate e ricercabili.

Assistenza clienti per le piccole imprese. Usa WhatsApp come app di messaggistica per le comunicazioni aziendali , ad esempio per inviare conferme d’ordine, dettagli di spedizione e aggiornamenti di marketing a un elenco di clienti.

Design mobile-first. Se comunichi principalmente con il tuo team o con i clienti da dispositivo mobile, questa app è ottimizzata per la condivisione di file di grandi dimensioni e può archiviare le conversazioni per consultazioni future.

Slack è migliore di WhatsApp?

Quale app sia più adatta a te dipende dalle esigenze e dagli obiettivi lavorativi specifici. Man mano che la tua azienda cresce e si evolve, anche il tuo stack tecnologico cambierà naturalmente, portandoti a valutare i principali strumenti di collaborazione per team.

Slack è preferibile a WhatsApp se cerchi un solido sistema operativo per il lavoro con numerose integrazioni e strumenti di produttività. È la scelta ideale per team distribuiti, workflow automatizzati e una scalabilità immediata.

Se hai bisogno di uno strumento di messaggistica semplice che gestisca anche la condivisione di file, WhatsApp è una buona scelta. Eccelle in semplicità e velocità, mantenendo la comunicazione sempre fluida.

Decidere tra Slack e WhatsApp

I team prosperano in ambienti con una comunicazione stabile e organizzata. Se hai bisogno di un sistema che gestisca la collaborazione tra più reparti, progetti o team in un formato strutturato e ricercabile, in grado di adattarsi alla crescita del team e al lancio di nuovi prodotti e servizi, prendi in considerazione Slack.

Se lavori con un piccolo team di una startup o sei un imprenditore indipendente in cerca di un modo professionale per comunicare con clienti e partner esterni, WhatsApp offre una messaggistica semplice e in tempo reale che chiunque può imparare a usare rapidamente.

Lo strumento ideale è quello che il tuo team adotterà con entusiasmo e che gli permetterà di raggiungere gli obiettivi in modo efficiente. Esplora Slack per una collaborazione scalabile grazie a integrazioni, modelli, Workflow Builder e strumenti IA.

Vuoi sapere come Slack si confronta con altri strumenti di collaborazione e comunicazione basati sul cloud? Dai un’occhiata alle nostre altre pagine di confronto:

Domande frequenti su Slack e WhatsApp