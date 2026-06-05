Punti chiave Slack è un sistema operativo per il lavoro che riunisce in un unico posto conversazioni, app e workflow. Asana è una piattaforma di project management incentrata su attività, scadenze e milestone di progetto.

Slack offre comunicazione in tempo reale e asincrona, oltre 2.600 integrazioni di app e ricerca aziendale basata sull’IA. Asana include assegnazione delle attività, visibilità sui progetti e monitoraggio dell’avanzamento.

Le due piattaforme hanno scopi diversi e molti team le usano insieme: Slack per il coordinamento e Asana per tenere sotto controllo i deliverable.

Slack e Asana aiutano entrambi i team a portare a termine il lavoro, ma da prospettive diverse. Asana offre ai project manager un sistema strutturato per pianificare, assegnare e monitorare i deliverable. È il livello esecutivo in cui il lavoro viene organizzato. Slack è un sistema operativo per il lavoro, il livello di collaborazione in cui conversazioni, strumenti e workflow si incontrano. Molti team usano entrambi e confrontare i punti di forza delle due piattaforme può aiutarti a capire che ruolo assegnare a ciascuna nella tua stack aziendale.

Ecco come Slack e Asana si confrontano in termini di comunicazione, gestione delle attività, integrazioni e altro ancora.

Slack e Asana in breve

Slack connette persone, app e conversazioni in un unico hub, mentre Asana trasforma i piani in attività tracciabili con responsabili assegnati e scadenze.

Slack è incentrato su canali, conversazioni e integrazioni. Il tuo team può discutere il lavoro, condividere file, ricevere aggiornamenti da altre app e prendere decisioni senza mai uscire dalla piattaforma. Le funzioni IA, come i riepiloghi di Slackbot e la ricerca aziendale, ti aiutano a trovare informazioni in tutta l’area di lavoro.

Asana è pensato per progetti, attività e timeline. Puoi creare piani strutturati con responsabili chiari, date di scadenza e dipendenze. Cinque viste, ovvero elenchi, bacheche, timeline, calendari e Kanban, ti aiutano a monitorare l’avanzamento nel modo preferito dal tuo team. L’automazione basata su regole fa avanzare il lavoro senza bisogno di follow-up manuali.

Slack Asana Scopo principale Comunicazione, collaborazione e gestione dei workflow Gestione di attività e progetti Caso d’uso principale Messaggistica in tempo reale e asincrona, coordinamento tra team Monitoraggio delle attività, pianificazione dei progetti, gestione delle scadenze Integrazioni Oltre 2.600 app di terze parti, disponibili in modo coerente in tutti i canali Oltre 200 app, con focus su archiviazione file, calendari e strumenti di messaggistica Automazione e IA Workflow Builder integrato, riepiloghi IA in tutti i piani a pagamento, Slackbot Automazione basata su regole, modelli personalizzati, riepiloghi delle attività IA Stile di collaborazione Messaggistica basata su canali con conversazioni, incontri e clip Commenti basati su attività, aggiornamenti di stato e conversazioni di progetto Prezzi Piano Free; piani a pagamento da meno di 10 $ a circa 20 $ per utente al mese Piano Free; piani a pagamento da circa 10 $ a 25 $ per utente al mese

I punti di forza di Slack

Slack è la scelta giusta quando il tuo team usa una varietà di strumenti, lavora in fusi orari diversi o collabora spesso con utenti esterni. Ecco alcuni ambiti in cui eccelle:

Comunicazione in tempo reale e asincrona. I canali con conversazioni mantengono le discussioni organizzate per argomento, progetto o team, consentendo al team di collaborare in tempo reale o di mettersi in pari in seguito senza perdere contesto.

Visibilità interfunzionale. Le integrazioni di Slack connettono più di 2.600 app, in modo che gli aggiornamenti provenienti da tracker di progetto, CRM e strumenti di progettazione siano visibili a tutto il team.

Integrazioni e automazione dei workflow. Con Slack Workflow Builder, il tuo team può automatizzare i promemoria per le riunioni di aggiornamento, le richieste di approvazione e i processi articolati su più fasi tra tutte le app connesse, senza bisogno di scrivere codice.

IA e ricerca. Slackbot , l’agente di IA personale di Slack, riassume i canali, risponde alle domande usando la cronologia delle conversazioni e redige bozze di messaggi.

Collaborazione esterna. Slack Connect ti permette di creare canali condivisi con persone esterne alla tua organizzazione, con tutte le funzioni di messaggistica, condivisione di file e integrazione delle app.

I punti di forza di Asana

Asana eccelle quando il tuo team ha bisogno di una pianificazione strutturata dei progetti, responsabilità chiare e visibilità sui progressi. Le funzioni principali includono:

Monitoraggio di attività e progetti. Assegna attività, imposta scadenze, crea dipendenze e tieni sotto controllo lo stato dell’intero portfolio.

Viste flessibili. Passa da elenchi a bacheche, timeline e calendari in base al metodo di pianificazione preferito dal tuo team.

Automazione basata su regole. Automatizza i passaggi di routine, come la riassegnazione delle attività al variare dello stato o l’invio di notifiche agli stakeholder al raggiungimento delle milestone.

Pianificazione ed esecuzione. I team che gestiscono progetti complessi e articolati (lanci di prodotti, rollout di campagne, cicli di sprint) dispongono di un framework per tenere tutto sotto controllo.

Obiettivi e portfolio. Connetti le singole attività agli obiettivi aziendali e monitora i progressi su più progetti da un’unica dashboard.

Slack e Asana: interfaccia e usabilità

Slack organizza il lavoro attorno alle conversazioni. Asana lo struttura attorno ad attività e progetti. Questa distinzione plasma l’intera esperienza, dalla navigazione ai flussi di lavoro quotidiani.

In Slack, le conversazioni si svolgono in canali organizzati per team, progetto, argomento o cliente, così tutto ciò che riguarda un flusso di lavoro, messaggi, file e notifiche delle app, si trova in un unico posto. I messaggi diretti sono pensati per le chat individuali o con piccoli gruppi. La barra laterale è personalizzabile: puoi raggruppare i canali in sezioni con etichette e impostare le preferenze per le notifiche per ogni discussione.

Asana ti consente di navigare in un elenco di progetti, ciascuno con attività che includono assegnatari, scadenze e campi di stato. Le viste si alternano tra elenchi, bacheche e timeline, offrendo un quadro chiaro di ciò che è in corso e di ciò che è in ritardo. Asana ti permette inoltre di personalizzare campi, modelli e layout dei progetti per adattarli ai flussi di lavoro del tuo team.

Slack è intuitivo e facile da usare per i team. Asana è semplice per la gestione di base delle attività, ma le sue funzionalità avanzate, come regole, dipendenze e campi personalizzati, richiedono una configurazione iniziale più complessa.

Slack e Asana: onboarding

Puoi configurare un’area di lavoro Slack in pochi minuti. Crea un’area di lavoro, invita il tuo team e inizia a messaggiare. I canali, i messaggi diretti e gli incontri sono così intuitivi che la maggior parte dei team li adotta senza bisogno di formazione.

La galleria di modelli di Slack offre canali già pronti per il kickoff dei progetti, le riunioni di team e l’help desk, così non devi partire da zero. L’hub per il successo ti guida nel lancio e nella crescita della tua area di lavoro man mano che il team si espande, mentre Slack Connect ti permette di coinvolgere partner esterni e clienti in canali condivisi fin dal primo giorno.

L’onboarding di Asana richiede una pianificazione più accurata. Prima che il team possa utilizzarlo efficacemente, qualcuno deve creare i progetti, definire la struttura delle attività, configurare i campi personalizzati e stabilire le convenzioni di denominazione. La libreria di modelli di Asana è di grande aiuto in questo senso. Le strutture di progetto predefinite per campagne di marketing, lanci di prodotto e sprint planning offrono un framework da cui partire e che puoi personalizzare.

Questo investimento iniziale ripaga una volta che i workflow sono operativi, ma la fase di avvio potrebbe richiedere più tempo. I team che non hanno mai utilizzato uno strumento dedicato alla gestione dei progetti potrebbero aver bisogno di tempo per capire come regole, dipendenze e viste lavorano insieme.

Slack e Asana: conversazioni e messaggistica

I canali offrono al tuo team uno spazio condiviso per discussioni in tempo reale e asincrone in Slack, mentre le conversazioni evitano che gli scambi paralleli creino disordine nella vista principale. Puoi utilizzare strumenti per la collaborazione in tempo reale, come incontri e clip, quando scrivere non è il modo più rapido per comunicare. I riepiloghi basati sull’IA aiutano le persone a recuperare le conversazioni perse.

Ad esempio, un team di prodotto potrebbe gestire un canale per le richieste di funzioni in cui designer, sviluppatori e product manager definiscono le priorità, e Slackbot riepiloga la discussione per chiunque si unisca in seguito. Poiché le conversazioni si svolgono in modo aperto, i team interfunzionali rimangono allineati senza dover fissare riunioni aggiuntive.

In Asana, le conversazioni avvengono all’interno di attività e progetti specifici. Puoi commentare un’attività, taggare i colleghi e allegare file, e ogni scambio è collegato direttamente all’elemento di lavoro. Un project manager che esamina la timeline di una campagna può vedere tutti i commenti e i file associati a ciascun deliverable senza dover cercare in una conversazione separata. Questa struttura favorisce la responsabilizzazione, perché aggiornamenti, domande e approvazioni risiedono tutti accanto all’attività a cui si riferiscono.

Slack e Asana: gestione di attività e progetti

Asana è progettato appositamente per gestire attività e progetti lungo l’intero ciclo di vita. Ad esempio, un team marketing che pianifica il lancio di un prodotto può mappare ogni deliverable (post del blog, asset social, landing page) su una timeline condivisa. Le dipendenze garantiscono che il team di design concluda il proprio lavoro prima che inizi quello di copywriting, mentre le viste del carico di lavoro aiutano i manager a individuare i colli di bottiglia prima che causino ritardi. Bacheche Kanban, timeline in stile Gantt, elenchi e calendari offrono a ogni membro del team una vista adatta al proprio flusso di lavoro.

Anche Slack offre strumenti di project management per connettere gestione dei progetti e comunicazione in un unico posto. Un team operativo potrebbe usare un elenco di Slack per monitorare le azioni da intraprendere settimanali con campi personalizzati, responsabili e scadenze, e documentare il playbook del team in un canvas sempre aggiornato. Slack Workflow Builder automatizza i passaggi ripetitivi, come le richieste di approvazione e gli aggiornamenti di stato, e Slackbot può recuperare i dettagli del progetto, redigere aggiornamenti o riassumere cosa è successo in un canale durante la tua assenza.

Slack e Asana: integrazioni

Slack si connette a oltre 2.600 app di terze parti, mentre Asana si integra con più di 200. Entrambe le piattaforme supportano le integrazioni con i principali strumenti aziendali, ma differiscono per ampiezza e coerenza.

Il modello di integrazione di Slack

Le integrazioni di Slack funzionano in tutti i canali, MD e workflow automatizzati. Gli strumenti di project tracking, CRM, design e statistiche mostrano gli aggiornamenti direttamente nelle conversazioni, così puoi agire senza dover cambiare scheda. Workflow Builder va oltre, permettendoti di concatenare le integrazioni in sequenze automatizzate: un nuovo ticket di supporto può generare una notifica in un canale, assegnare un responsabile e aggiornare un foglio di tracciamento in un unico flusso.

Puoi anche integrare Asana in Slack per creare attività dai messaggi e ricevere aggiornamenti sui progetti direttamente nei canali. I team che hanno adottato questa combinazione riportano che aumenta il coinvolgimento degli utenti Asana in Slack su entrambe le piattaforme.

L’approccio di Asana alle integrazioni

Asana si integra con strumenti di archiviazione file, calendari, videoconferenze e messaggistica. Queste integrazioni mantengono il piano di progetto collegato ai documenti, alle pianificazioni e alle conversazioni che lo supportano.

Un team che gestisce il lancio di un prodotto potrebbe allegare file archiviati nel cloud alle attività, sincronizzare le scadenze con il calendario e instradare i messaggi dalla propria piattaforma di comunicazione ad Asana, così gli aggiornamenti rimangono associati al lavoro. Il catalogo è più ristretto rispetto a quello di Slack, ma le integrazioni di Asana sono pensate per i flussi di lavoro più utilizzati dai project manager.

Slack e Asana: ricerca

La ricerca di Slack copre messaggi, file e app connesse da un’unica barra di ricerca. La cronologia delle conversazioni diventa così una conoscenza organizzativa ricercabile, non un semplice archivio di messaggi. Puoi filtrare i risultati per persona, canale, data o tipo di file, e gli strumenti IA per la produttività e la collaborazione di Slack portano tutto a un livello superiore.

Slackbot risponde a domande in linguaggio naturale utilizzando l’intera cronologia delle conversazioni della tua area di lavoro. Poiché Slack indicizza i contenuti delle app di terze parti connesse insieme ai tuoi messaggi, una singola ricerca può far emergere un ticket di progetto, un record CRM o un documento condiviso. Nel tempo, il contesto che il tuo team costruisce nei canali diventa una base di conoscenza dinamica a cui i nuovi assunti e i collaboratori interfunzionali possono fare riferimento.

La ricerca di Asana si concentra su attività e progetti. Puoi cercare elementi per nome, assegnatario, data di scadenza o progetto, e le ricerche salvate rendono semplice tornare alle query più frequenti. Le viste Portfolio aggiungono un ulteriore livello per monitorare l’avanzamento di più progetti senza doverli cercare uno per uno. Asana non fa emergere una conversazione o la notifica di un’app come Slack, ma è rapido e preciso per monitorare lo stato delle attività e filtrare per responsabilità o scadenza.

Slack e Asana: app per dispositivi mobili

L’app per dispositivi mobili di Slack ti permette di recuperare le discussioni nei canali, rispondere alle conversazioni, partecipare agli incontri e consultare i riepiloghi generati dall’IA. I clip ti consentono di registrare brevi messaggi vocali o video quando scrivere è troppo lento e i riepiloghi di Slackbot sono particolarmente utili per aggiornarsi sui canali attivi tra una riunione e l’altra. Ad esempio, un commerciale tra un appuntamento con un cliente e l’altro può controllare il canale di una trattativa per gli ultimi aggiornamenti e lasciare un clip vocale per il team senza dover aprire il laptop. L’esperienza mobile di Slack lo rende uno strumento di comunicazione pratico per i team distribuiti.

L’app per dispositivi mobili di Asana ti permette di controllare lo stato delle attività, aggiornare le scadenze, aggiungere commenti e consultare le timeline dei progetti. Le notifiche sulle scadenze aiutano i project manager a tenere sotto controllo le milestone in arrivo e puoi approvare il lavoro o riassegnare attività con pochi tocchi. Ad esempio, un project manager in procinto di entrare in una riunione con gli stakeholder può aprire la bacheca delle attività più recente, contrassegnare i deliverable come completati e ridefinire le priorità, tutto dal telefono.

Slack e Asana: sicurezza e autorizzazioni

Entrambe le piattaforme crittografano i dati a riposo e in transito e dispongono di certificazioni SOC 2. Entrambe supportano inoltre la conformità HIPAA nei piani enterprise, anche se ciascuna richiede livelli di piano e accordi specifici per attivarla.

Slack offre autorizzazioni a livello di area di lavoro, controlli di accesso specifici per canale ed Enterprise Key Management. Queste funzioni ti permettono di gestire le chiavi di crittografia e revocare gli accessi in qualsiasi momento. La prevenzione della perdita dei dati nativa, i registri di controllo e i criteri di conservazione personalizzati aiutano gli amministratori a monitorare esattamente cosa accade e a controllare per quanto tempo vengono conservati i dati. Slack detiene un’autorizzazione FedRAMP Moderate, mentre GovSlack è autorizzato al livello FedRAMP JAB High per le organizzazioni del settore pubblico. L’IA in Slack viene eseguita sull’infrastruttura di Slack e i tuoi dati non vengono mai utilizzati per addestrare i modelli.

Asana offre autorizzazioni a livello di progetto e attività, controlli amministrativi e accesso basato sui ruoli. Una console di amministrazione con provisioning SCIM semplifica la gestione degli utenti man mano che l’organizzazione cresce ed Enterprise Key Management è disponibile nel piano Enterprise+ per i team che hanno bisogno di gestire le proprie chiavi di crittografia. I piani a pagamento includono la certificazione SOC 2 Type II e SSO tramite SAML. Asana offre la residenza dei dati in Europa, Australia e Giappone per i team che operano in settori regolamentati.

Slack e Asana: prezzi

Confrontare una piattaforma di comunicazione con uno strumento di gestione dei progetti non è un paragone appropriato, quindi il prezzo da solo non dice molto. Ciò che conta è cosa include ciascuna piattaforma nel piano che utilizzeresti davvero.

Il piano gratuito di Slack include 90 giorni di cronologia dei messaggi, canali, incontri e canvas. I piani a pagamento vanno da meno di 10 $ a circa 20 $ per utente al mese e includono la cronologia completa dei messaggi, integrazioni di app illimitate e riepiloghi IA delle conversazioni. Slackbot è disponibile nei piani Business+ ed Enterprise+. Prezzi Enterprise Grid sono disponibili per le organizzazioni più grandi con esigenze di conformità complesse o più aree di lavoro.

Il piano gratuito Personal di Asana supporta fino a due utenti e include attività e progetti illimitati. I piani a pagamento (Starter e Advanced) vanno da circa 10 $ a 25 $ per utente al mese e aggiungono timeline, dashboard, obiettivi e reportistica avanzata nei livelli superiori. I prezzi per il piano Enterprise sono disponibili su richiesta.

Quando confronti i costi, considera è incluso in ciascun livello. Slack include funzioni IA e integrazioni illimitate in tutti i piani a pagamento, mentre Asana limita funzionalità come timeline, obiettivi e reportistica avanzata ai livelli superiori. Entrambe le piattaforme offrono opzioni enterprise per i team che hanno bisogno di scalare tra reparti o aree geografiche.

Slack e Asana: quando scegliere l’uno o l’altro

La scelta dipende da quale sia il principale punto debole nel tuo flusso di lavoro: la comunicazione o l’esecuzione dei progetti, anche se molti team scoprono di aver bisogno di entrambi gli strumenti.

Scegli Slack per la comunicazione in tempo reale

Slack è la scelta ideale quando il tuo team si affida alla messaggistica in tempo reale, alla collaborazione interfunzionale e alle integrazioni con un’ampia gamma di strumenti. Scegliere strumenti di gestione dei progetti compatibili con il tuo stack di comunicazione è più semplice quando gli elenchi integrati, i canvas e Workflow Builder di Slack gestiscono le attività quotidiane.

Scegli Asana per il lavoro strutturato

Il tuo team lavora con flussi di lavoro ordinati, milestone chiare, scadenze e deliverable definiti. Asana è la soluzione giusta quando hai bisogno di responsabilità a livello di attività con più viste di progetto.

Asana non è progettato per la comunicazione in tempo reale, ma i commenti sulle attività funzionano bene per discussioni focalizzate su deliverable specifici.

Scegli entrambi per collaborazione e monitoraggio

Molti team usano Slack per le conversazioni e Asana per monitorare ciò che deve essere fatto. I migliori strumenti di gestione del team si connettono tra loro, e l’integrazione nativa di Asana in Slack rende semplice collegare le due piattaforme.

Slack è migliore di Asana?

Dipende da come lavora il tuo team. Slack offre flessibilità, integrazioni estese, ricerca basata sull’IA e Slackbot. Gli utenti di Slack dichiarano di essere il 47% più produttivi, in parte perché conversazioni, strumenti e decisioni sono tutti in un unico posto, pensato per essere il centro della tua giornata lavorativa.

Asana aggiunge un livello specializzato per la pianificazione strutturata, il monitoraggio delle attività e la responsabilità che deriva da ruoli chiari e scadenze definite. I team che usano entrambi gli strumenti tendono a ottenere i vantaggi di ciascuno senza dover rinunciare a nulla scegliendone uno.

Unire Slack e Asana

Slack copre il lato collaborativo del lavoro: conversazioni in tempo reale, integrazioni di app e ricerca basata sull’IA. Asana gestisce l’esecuzione: dalla gestione delle attività alle timeline fino ai workflow strutturati. Insieme, coprono entrambe le dimensioni che fanno avanzare il lavoro.

Inizia dalla comunicazione. Connetti le due piattaforme tramite l’integrazione Asana per Slack, così gli aggiornamenti delle attività confluiranno nei canali e le conversazioni potranno trasformarsi in attività con pochi clic. Poi aggiungi l’esecuzione esplorando i modelli e Workflow Builder di Slack per automatizzare il passaggio dalla discussione all’azione.

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Domande frequenti su Slack e Asana