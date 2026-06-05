Slack ou Mattermost: qual deles é o melhor para a sua equipe?

Principais destaques O Slack reúne mensagens, IA, automação e mais de 2.600 integrações em uma única plataforma em nuvem, que é escalável para atender desde equipes pequenas até empresas globais.

O Mattermost é uma plataforma de mensagens de código aberto e auto-hospedada desenvolvida para organizações que precisam ter total controle sobre toda a sua infraestrutura de comunicação.

A escolha certa leva em conta as prioridades de sua equipe, se ela deseja ter uma colaboração fluida em escala ou a propriedade direta da infraestrutura em ambientes de alta segurança.

O Slack e o Mattermost são plataformas voltadas para a comunicação em equipe, mas com prioridades diferentes: usabilidade e velocidade ou segurança e controle.

O Mattermost é uma plataforma de código aberto que mantém as conversas e os dados totalmente sob o controle de sua organização. Se sua equipe opera sob regulamentações rígidas, trabalha em ambientes isolados da internet ou precisa executar softwares de colaboração em seus próprios servidores, o Mattermost oferece esse nível de autonomia.

O Slack é um sistema operacional de trabalho baseado em nuvem, no qual as equipes compartilham informações, tomam decisões e dão andamento a projetos — com mensagens, IA e integrações de apps em um único lugar. Se sua equipe utiliza diversas ferramentas e precisa que todos estejam alinhados, independentemente do departamento ou fuso horário, o Slack foi feito para isso.

Veja como as duas plataformas se comparam.

Slack ou Mattermost: visão geral

Embora as duas plataformas, Slack e Mattermost, contribuam para que as equipes se mantenham conectadas e produtivas, cada plataforma foi desenvolvida com uma filosofia distinta: uma prioriza a facilidade de uso e a automação, e a outra enfatiza o controle e a personalização.

O Slack oferece às equipes um local único para se comunicarem, conectarem suas ferramentas e realizarem o trabalho sem que seja necessário gerenciar qualquer infraestrutura. A IA integrada ajuda a encontrar respostas, gerar destaques de conversas e automatizar tarefas rotineiras, e o Slackbot funciona como um Agente de IA pessoal que pode prepará-lo para reuniões, resumir conversas e extrair insights dos apps conectados.

O Mattermost foi criado para organizações que precisam de total controle sobre seus dados e sua plataforma. Ele pode ser executado localmente, em nuvens privadas ou em redes isoladas. O código-fonte aberto permite que as equipes moldem a plataforma de acordo com seus fluxos de trabalho.

Slack Mattermost Objetivo principal Sistema operacional de trabalho para colaboração em equipe Plataforma de código aberto para mensagens seguras em equipe Modelo de implantação Baseado em nuvem, hospedado pelo Slack Auto-hospedado, em nuvem privada ou em nuvem gerenciada Estilo de comunicação Conversas organizadas, respostas encadeadas e documentos compartilhados para trabalho assíncrono em equipe Conversas organizadas, respostas encadeadas, guias estruturados e quadros de tarefas Integrações Mais de 2.600 apps prontos para usar com automação sem código Baseado em API com um marketplace de plug-ins selecionados Segurança e conformidade Criptografia empresarial, gerenciamento de chaves, SOC 2, HIPAA, FedRAMP Controle de dados auto-hospedado, ISO 27001, HIPAA, FINRA Preços Versão gratuita disponível; planos pagos com base no número de usuários Edição gratuita auto-hospedada sem limite de usuários; planos pagos cujos preços aumentam de acordo com o número de usuários

Pontos fortes do Slack

No Slack, cada conversa, arquivo e decisão fica em um único lugar pesquisável, organizado por assunto, equipe ou projeto. Sua equipe pode ter um bate-papo em equipe organizado em conversa ou um documento compartilhado para a realização de um círculo ao vivo sem precisar alternar entre ferramentas — e os canais agrupados em conversas mantêm a colaboração assíncrona organizada, mesmo em fusos horários diferentes.

As informações provenientes de rastreadores de projetos, sistema de CRM e ferramentas de desenvolvimento fluem diretamente para suas conversas sem que seja necessário alternar entre apps. Com mais de 2.600 integrações e a automação sem código do Criador de fluxo de trabalho, sua equipe gasta menos tempo alternando entre guias e mais tempo no trabalho que realmente interessa.

Os novos membros da equipe podem entrar em um workspace do Slack e começar a colaborar em poucos minutos. A interface é tão intuitiva que a maioria das pessoas aprende a usá-la sem qualquer ajuda. E todos, incluindo parceiros externos, podem acompanhar o trabalho que acontece em toda a organização por meio de canais públicos, canvas compartilhados e colaboração segura com o Slack Connect.

Pontos fortes do Mattermost

O Mattermost permite que sua organização mantenha controle total sobre os dados das mensagens. Você executa a plataforma em seus próprios servidores ou em uma nuvem privada, de modo que nada sai da sua infraestrutura. Organizações nas áreas de defesa, finanças, saúde e governo usam o Mattermost em redes isoladas ou classificadas, onde plataformas SaaS hospedadas por fornecedores não podem operar.

O código aberto é auditável publicamente e as equipes de engenharia podem modificar a plataforma, criar plug-ins personalizados ou integrá-la às suas ferramentas existentes sem precisar esperar pela aprovação do fornecedor. O Mattermost também incorpora fluxos de trabalho estruturados diretamente na experiência de mensagens, de modo que as equipes que gerenciam respostas a incidentes ou ciclos de lançamento recebem listas de verificação predefinidas e etapas de automação junto com suas conversas..

Slack ou Mattermost: interface e experiência do usuário

Tanto o Slack quanto o Mattermost possuem um layout com barra lateral e canais, mas a experiência do dia a dia reflete o público-alvo para o qual cada plataforma foi projetada. O Slack foi desenvolvido para ampla adoção organizacional, enquanto o Mattermost está direcionado a equipes técnicas e operacionais.

Navegação e descoberta. Entre os apps de chat corporativo para equipes , o Slack se destaca por reunir canais, conversas, apps e pesquisa em uma única barra lateral, fazendo com que recursos como canvas, círculos e marcadores sejam fáceis de encontrar sem precisar de treinamento. O Mattermost organiza seu workspace em torno de canais, guias e chamadas. O layout se adapta naturalmente aos fluxos de trabalho de engenharia e operações, mas pode exigir mais orientação para equipes fora dessas áreas.

Integração e configuração. Uma nova equipe pode começar a usar o Slack em minutos, sem necessidade de configuração técnica. O modelo auto-hospedado do Mattermost significa que sua equipe de TI cuida do provisionamento do servidor, da configuração do banco de dados e da manutenção contínua. Isso dá às organizações controle total da infraestrutura, embora exija um investimento inicial maior.

Usabilidade no dia a dia. O Slack mostra conversas, arquivos e notificações de apps em um feed de atividades unificado, com navegação fácil entre as conversas e atalhos para troca rápida de conteúdo. O Mattermost abrange os mesmos princípios básicos de comunicação e adiciona fluxos de trabalho estruturados por meio de guias, oferecendo às equipes de operações uma maneira integrada de gerenciar processos recorrentes juntamente com suas conversas.

Slack ou Mattermost: mensagens e colaboração

Em essência, tanto o Slack quanto o Mattermost organizam conversas em canais e assuntos. A experiência em torno dessa estrutura principal, bem como o que você pode fazer sem sair da plataforma, é onde os dois começam a se diferenciar.

Slack: feito para colaboração

O Slack considera as mensagens como ponto de partida para uma colaboração mais ampla. Você pode saltar de uma conversa em um canal para um canvas para elaborar uma proposta, iniciar um círculo para uma chamada de voz rápida ou gravar um clipe para orientar alguém por um processo. Respostas encadeadas, mensagens programadas e notificações em nível de canal tornam a comunicação assíncrona uma parte natural do fluxo de trabalho, ajudando equipes distribuídas a se manterem alinhadas, independentemente do fuso horário.

O workspace centralizado do Slack mantém as discussões, decisões e contexto visíveis à medida que sua organização adiciona pessoas e departamentos. Os novos funcionários encontram o que precisam sem precisar procurar em várias ferramentas, e as equipes multifuncionais permanecem alinhadas por meio de canais compartilhados e atualizações encadeadas.

Mattermost: fluxos de trabalho estruturados e controle

O Mattermost conta com a estrutura adicional de guias — listas de verificação predefinidas e etapas de automação que as equipes executam diretamente na plataforma. Os guias transformam uma conversa em um fluxo de trabalho rastreável para respostas a incidentes, gerenciamento de versões e outros processos recorrentes. As chamadas integradas oferecem suporte a áudio e compartilhamento de tela, embora a videoconferência não esteja incluída.

A interface de mensagens reflete o foco do Mattermost em equipes técnicas, com um layout simplificado que prioriza a funcionalidade e a familiaridade para desenvolvedores e equipe de operações. A Mattermost também oferece pesquisa com IA e transcrição de chamadas por meio do recurso Agents, com a opção de conectar seu próprio modelo de linguagem natural (LLM) para que os dados permaneçam dentro da sua implementação. Os guias estruturados do Mattermost mantêm os processos operacionais consistentes à medida que as equipes crescem, embora o modelo auto-hospedado signifique que sua infraestrutura precisa crescer junto com o número de funcionários.

Slack ou Mattermost: integrações e extensibilidade

Em vez de alternar entre apps para acompanhar as atualizações, sua equipe pode extrair informações de ferramentas de gerenciamento de projetos, sistemas de CRM e ferramentas de desenvolvimento diretamente para as conversas do Slack por meio de mais de 2.600 integrações. Qualquer membro da equipe pode usar o Criador de fluxo de trabalho para configurar automações sem precisar mexer em código. O Slackbot responde a gatilhos personalizados, lembretes e solicitações rotineiras. Uma personalização mais profunda está disponível por meio das APIs e SDKs do Slack, que oferecem suporte ao desenvolvimento completo de apps.

O Mattermost adota uma abordagem mais modular. Um marketplace selecionado oferece plug-ins pré-construídos para ferramentas como rastreadores de problemas, serviços de implantação de código e videoconferência. As equipes também podem criar integrações personalizadas usando webhooks, comandos de barra, APIs ou plug-ins personalizados. A automação sem código por meio de plataformas de conectores de terceiros adiciona outra opção para equipes que desejam integrações sem precisar criar um código.

Slack ou Mattermost: segurança e conformidade

O Slack criptografa dados em repouso e em trânsito e conta com certificações como SOC 2, SOC 3, ISO 27001, HIPAA e FedRAMP. Com o Enterprise Key Management, as organizações mantêm suas próprias chaves de criptografia e podem revogar o acesso sob demanda. Os administradores contam com controles granulares sobre quem pode acessar o quê — incluindo políticas de retenção personalizadas, prevenção contra perda de dados e logs de auditoria para relatórios de conformidade.

No Mattermost, a segurança gira em torno do controle de implantação. Como a plataforma pode ser executada localmente, em nuvens privadas ou em ambientes isolados da internet, as organizações mantêm total propriedade sobre seus dados. Nada sai da infraestrutura delas, a menos que optem por isso. O Mattermost conta com a certificação ISO 27001 e oferece suporte a estruturas de conformidade, incluindo HIPAA e FINRA. Os controles de administrador incluem permissões baseadas em função, sincronização de grupos via AD/LDAP e acesso completo aos logs do servidor.

Ambas as plataformas conseguem atender a setores regulamentados. A diferença está em como sua abordagem de segurança funciona: se ela depende da infraestrutura gerenciada e das certificações de um fornecedor, ou do controle direto de sua própria equipe sobre o ambiente.

Slack ou Mattermost: recursos de IA

O Slackbot, seu Agente de IA no Slack, está pronto para usar desde o primeiro dia. Ele pode prepará-lo para reuniões, atualizá-lo sobre conversas perdidas e reunir resumos de discussões dispersas. Ele também analisa documentos compartilhados e agenda chamadas, utilizando todo o histórico de seu workspace para fornecer respostas precisas. A IA no Slack é um recurso padrão nos planos pagos, e todos os recursos de IA são executados na própria infraestrutura do Slack. Assim, seus dados permanecem na plataforma e não são usados ​​para treinamento de modelos.

O Mattermost adota uma abordagem privada e soberana em relação à IA. Por meio do recurso Agents, você tem pesquisa com IA em todo o seu workspace e transcrição automática de chamadas, com a opção de conectar seu próprio LLM. Como a IA é executada dentro de sua própria infraestrutura, você pode adotar assistência de IA sem enviar dados para um serviço externo. Você escolhe qual provedor de modelo deve ser conectado e mantém total controle sobre como a IA interage com seus dados.

Slack ou Mattermost: preços e configuração

O Slack oferece um plano gratuito e planos pagos que variam de pequenas equipes a implantações em toda a empresa. A configuração leva apenas alguns minutos, os recursos de IA são padrão nos planos pagos e a equipe do Slack cuida de toda a infraestrutura e atualizações. Como uma plataforma de comunicação empresarial escalável, o Slack não exige nenhuma instalação, configuração ou manutenção de sua parte.

A versão gratuita do Mattermost é auto-hospedada e sem limite de usuários, permitindo que você a experimente antes de se comprometer. Os planos pagos são cobrados por usuário por mês, com opções de planos profissionais e empresariais disponíveis.

Mas tenha em mente: o orçamento de sua equipe conta apenas parte da história, pois o custo real inclui o tempo e o esforço para começar a trabalhar e manter tudo em dia. Com o Mattermost, sua organização também cobre a infraestrutura de servidores, a equipe de TI, a manutenção contínua e qualquer desenvolvimento personalizado para integrações ou plug-ins. Ao comparar as duas plataformas, leve em consideração não apenas o preço por usuário, mas também o investimento total de tempo, pessoas e infraestrutura que cada uma delas exige.

Quando escolher Slack ou Mattermost

Cada organização é diferente. As prioridades únicas de sua equipe devem orientar essa decisão. Veja como pensar sobre isso.

Quando escolher o Slack

O Slack é a melhor opção quando você precisa de configuração rápida, ampla integração e colaboração que funcione para todos os departamentos. Como ferramenta de colaboração em equipe, o Slack coloca mensagens, IA e mais de 2.600 integrações ao seu alcance, sem necessidade de instalação ou manutenção. Apps de chat corporativo como o Slack também oferecem aos líderes de TI as ferramentas de segurança e conformidade de que precisam, sem sobrecarregar o sistema com trabalho extra.

Seja sua equipe composta por 5 ou 50.000 pessoas, o Slack cresce com você. Uma equipe de marketing que está lançando uma campanha, por exemplo, pode criar um canal de projeto, conectar suas ferramentas de design e análise e manter as partes interessadas alinhadas em diferentes escritórios e fusos horários, tudo desde o primeiro dia.

Quando escolher o Mattermost

O Mattermost é ideal quando você precisa de auto-hospedagem, controle total dos dados e sua equipe possui os recursos técnicos para gerenciar a implementação. O Mattermost foi desenvolvido especificamente para organizações que operam em ambientes confidenciais, trabalham sob regulamentações rigorosas ou necessitam de implantação isolada da internet. Uma empresa contratada pela área de defesa, por exemplo, que coordena operações em redes seguras, pode executar o Mattermost inteiramente em seus próprios servidores com integrações personalizadas em sistemas internos, o que plataformas hospedadas na nuvem não oferecem.

O Slack é melhor que o Mattermost?

Depende das necessidades de sua equipe. O Slack é mais robusto em termos de usabilidade, velocidade e colaboração entre equipes de qualquer tamanho, mesmo em nível empresarial. Já o Mattermost se destaca no controle de dados, segurança em ambientes auto-hospedados e para organizações que precisam ter controle total sobre cada uma das camadas de sua infraestrutura. A maioria das equipes perceberá que a combinação de usabilidade, integrações e IA do Slack proporciona um caminho mais rápido para a colaboração produtiva, muito embora seja provável que equipes com requisitos regulatórios ou de implantação mais rigorosos optem pelo modelo auto-hospedado do Mattermost.

A decisão depende das prioridades de sua equipe

Tanto o Slack quanto o Mattermost ajudam as equipes a se comunicarem, mas atendem a prioridades muito diferentes. O Slack oferece às equipes uma plataforma de nuvem gerenciada onde comunicação, IA e milhares de integrações funcionam juntas desde o primeiro dia. O Mattermost dá às organizações total controle sobre seus dados e implantação por meio de uma infraestrutura auto-hospedada de código aberto. O estilo de trabalho de sua equipe, os requisitos de segurança e a disposição para gerenciar a infraestrutura devem orientar a decisão.

Comece a usar o Slack e veja o que um sistema operacional de trabalho pode fazer por sua equipe.

Quer saber como o Slack se compara a outras ferramentas de colaboração e comunicação baseadas em nuvem? Confira nossas outras páginas de comparação:

Perguntas frequentes sobre Slack ou Mattermost