Slack vs. Mattermost：哪個更適合你的團隊？

重點摘要 Slack 將訊息傳遞、AI、自動化和 2,600 多項整合功能匯聚到單一雲端平台，能從小型團隊一路擴展至全球大型組織。

Mattermost 是一款開放原始碼的自行託管訊息平台，專為需要擁有並管理整個通訊技術架構的組織而設計。

該選擇哪一個，取決於你的團隊是優先考量大規模順暢協作，還是在高安全性環境中直接掌控基礎架構。

Slack 和 Mattermost 都是為團隊溝通而打造，但兩者著重的優先事項不同：一個重視易用性與速度，另一個重視安全性與掌控力。

Mattermost 是一款開放原始碼平台，讓對話和資料完全由你的組織掌控。如果你的團隊需要遵循嚴格法規、在隔離網路環境中運作，或需要在自有伺服器上執行協作軟體，Mattermost 就能提供所需的掌控權。

Slack 是一款雲端型工作作業系統，讓團隊在同一處分享資訊、做出決策並推動專案進展，訊息傳遞、AI 和應用程式整合全都集中在同一處。如果你的團隊需要同時處理多種工具，並讓跨部門與跨時區的所有人保持同步，Slack 正是為此打造。

以下是這兩個平台的比較。

Slack vs. Mattermost 快速一覽

雖然 Slack 和 Mattermost 都能幫助團隊保持連結並高效工作，但每個平台都圍繞不同理念設計：一個優先考量便利性與自動化，另一個則強調掌控力與客製化。

Slack 為團隊提供單一溝通空間，讓你不必管理任何基礎架構，也能串聯工具並完成工作。內建 AI 可協助找出答案、整理對話重點並自動處理例行工作，而 Slackbot 則能作為你的個人 AI 智慧代理，協助你為會議做好準備、摘要對話串，並從已連結的應用程式擷取見解。

Mattermost 專為需要完整掌控資料與平台的組織而打造。它可部署於本地端、私人雲端或隔離網路中。開放原始碼程式碼庫讓團隊能依照自身工作流程調整平台。

Slack Mattermost 核心用途 團隊協作的工作作業系統 安全團隊通訊的開放原始碼平台 部署模式 雲端型，由 Slack 託管 自行託管、私人雲端或託管雲端 溝通方式 整理有序的對話、對話串回覆及共用文件，支援非同步團隊協作 整理有序的對話、對話串回覆、結構化操作手冊和任務看板 整合 2,600 多款即用型應用程式，支援無程式碼自動化 以 API 驅動，並提供精選外掛程式 Marketplace 安全性與合規性 企業加密、金鑰管理、SOC 2、HIPAA、FedRAMP 自行託管的資料掌控、ISO 27001、HIPAA、FINRA 定價 提供免費方案；付費方案依使用者人數計費 提供無使用者人數限制的免費自行託管版本；付費方案會依使用者人數增加而調整

Slack 的強項

在 Slack 中，所有對話、檔案和決策都集中在一個可搜尋的位置，並依主題、團隊或專案整理。你的團隊可以從團隊聊天的對話串切換到共用文件，再加入即時微型會議，不必切換工具；頻道中的對話串也能讓非同步協作保持有條理，即使跨越時區也一樣。

專案追蹤工具、CRM 系統和開發者工具中的資訊會直接帶入對話，不必切換應用程式。透過 2,600 多項整合和工作流程建立工具的無程式碼自動化功能，你的團隊可以減少在分頁之間切換的時間，把更多時間投入真正重要的工作。

新團隊成員可以加入 Slack 工作空間，並在幾分鐘內開始協作。介面淺顯易懂，大多數人都能自行上手。包括外部合作夥伴在內，所有人都能透過公開頻道、共用畫板，以及透過 Slack Connect 安全協作，掌握整個組織內正在進行的工作。

Mattermost 的強項

Mattermost 讓你的組織完整擁有訊息資料。你可以在自有伺服器或私人雲端上執行平台，確保所有資料都不會離開你的基礎架構。國防、金融、醫療保健和政府機構會在隔離網路或機密網路中使用 Mattermost，而供應商託管的 SaaS 平台無法在這類環境中運作。

開放原始碼程式碼庫可供公開稽核，工程團隊不必等待供應商核准，就能修改平台、建置自訂外掛程式，或與現有工具整合。Mattermost 也將結構化操作手冊直接內建到訊息體驗中，負責事件應變或發布週期的團隊，可以在對話旁使用預先定義的檢查清單和自動化步驟。

Slack vs. Mattermost：介面與使用者體驗

Slack 和 Mattermost 都採用側邊欄與頻道版面配置，但日常使用體驗反映出各平台的設計對象。Slack 是為廣泛的組織採用而打造，Mattermost 則針對技術和營運團隊調整。

導覽與可探索性。 在 辦公室團隊聊天應用程式 中，Slack 的突出之處在於將頻道、對話串、應用程式和搜尋放在單一側邊欄，畫板、微型會議和書籤等功能不需經過培訓，也能輕鬆找到。Mattermost 則以頻道、操作手冊和通話來整理工作空間。其版面配置自然貼合工程和營運工作流程，但這些職務以外的團隊可能需要更多時間熟悉。

新手入門與設定。 新團隊可以在幾分鐘內開始使用 Slack，不需要任何技術設定。Mattermost 的自行託管模式代表你的 IT 團隊需要處理伺服器佈建、資料庫設定和持續維護。這讓組織能完整掌控基礎架構，但也提高了開始使用的門檻。

日常易用性。 Slack 會在統一的活動動態中呈現對話、檔案和應用程式通知，並提供方便的對話串導覽和快速切換捷徑。Mattermost 涵蓋相同的基本通訊功能，並透過操作手冊加入結構化工作流程，讓營運團隊能在對話旁管理週期性流程。

Slack vs. Mattermost：訊息傳遞與協作

Slack 和 Mattermost 的核心功能，都是將對話整理到頻道和對話串中。兩者開始出現差異的地方，在於圍繞這個核心架構的使用體驗，以及你不離開平台就能完成的事。

Slack：專為協作打造

Slack 將訊息傳遞視為更廣泛協作的起點。你可以從頻道對話串跳到畫板草擬提案、發起微型會議進行快速語音通話，或錄製短片帶他人了解流程。對話串回覆、排定訊息和頻道層級通知，讓非同步溝通自然融入工作流程，協助分散式團隊跨越時區保持同步。

隨著組織加入更多人員和部門，Slack 的集中式工作空間能讓討論、決策和背景資訊保持可見。新進員工不必在各種工具中搜尋，就能找到所需內容；跨職能團隊也能透過共用頻道和對話串更新保持同步。

Mattermost：結構化工作流程與掌控力

Mattermost 另外提供操作手冊架構，也就是團隊可直接在平台內執行的預先定義檢查清單和自動化步驟。操作手冊能將討論對話串轉換成可追蹤的工作流程，適用於事件應變、發布管理和其他可重複執行的流程。內建通話功能支援音訊和螢幕共享，但不包含視訊會議。

訊息介面體現 Mattermost 對技術團隊的重視，採用精簡版面配置，優先考量開發人員和維運人員熟悉的功能與使用方式。Mattermost 也透過智慧代理功能提供 AI 驅動的搜尋和通話轉錄功能，並可選擇連接自有的大型語言模型 (LLM)，讓資料留在你的部署環境中。Mattermost 的結構化操作手冊能在團隊擴展時維持作業流程一致，但自行託管模式也代表你的基礎架構需要隨著人員增加而同步擴展。

Slack vs. Mattermost：整合與擴充性

你的團隊不必在應用程式之間切換來追蹤更新，而是可以透過 2,600 多項整合，直接將專案追蹤工具、CRM 系統和開發者工具中的資訊帶入 Slack 對話。任何團隊成員都能使用工作流程建立工具設定自動化流程，不必碰觸程式碼。Slackbot 可回應自訂觸發條件、提醒和例行請求。如需更深入的客製化，也可透過 Slack 的 API 和 SDK 進行完整功能的應用程式開發。

Mattermost 採用更模組化的做法。精選 Marketplace 提供適用於問題追蹤工具、程式碼部署服務和視訊會議等工具的預先建置外掛程式。團隊也可以使用 Webhook、斜線指令、API 或自訂外掛程式來建置客製化整合。透過第三方連接器平台進行無程式碼自動化，也讓想要整合但不想撰寫程式碼的團隊多了一種選擇。

Slack vs. Mattermost：安全性與合規性

Slack 會加密儲存中和傳輸中的資料，並持有 SOC 2、SOC 3、ISO 27001、HIPAA 和 FedRAMP 等認證。透過企業金鑰管理，組織可自行持有加密金鑰，並能視需要切斷存取權。管理員可精細控管誰能存取哪些內容，包括自訂保留政策、防止資料遺失，以及用於合規性報告的稽核記錄。

Mattermost 的安全性則以部署控制為核心。由於平台可在本地端、私人雲端或隔離網路環境中執行，組織能完整擁有自己的資料。除非組織另有選擇，否則資料不會離開其基礎架構。Mattermost 持有 ISO 27001 認證，並支援 HIPAA 和 FINRA 等合規框架。管理員控制功能包括角色型權限、AD/LDAP 群組同步，以及伺服器記錄的完整存取權。

兩個平台都能滿足受監管產業的需求。差異在於你的安全性做法，是仰賴供應商管理的基礎架構與認證，還是由自家團隊直接掌控環境。

Slack vs. Mattermost：AI 功能

Slackbot 是你個人的 Slack AI 智慧代理，從第一天起即可使用。它能協助你準備會議、快速掌握錯過的對話串，並將分散的討論整理成簡明摘要。它也能分析共用文件和排定通話，並根據工作空間的完整歷史紀錄提供有依據的解答。Slack 中的 AI 是付費方案的標準功能，且所有 AI 功能都在 Slack 自有基礎架構上執行，你的資料會留在平台中，不會用於模型訓練。

Mattermost 對 AI 採取私人且自主的做法。透過 Agents 功能，你可以在工作空間中使用 AI 驅動的搜尋和自動通話轉錄功能，並可選擇連接自有的 LLM。由於 AI 在你的自有基礎架構內執行，你不必將資料傳送到外部服務，也能採用 AI 輔助。你可以自行選擇要連接的模型供應商，並完整掌控 AI 與資料的互動方式。

Slack vs. Mattermost：定價與設定

Slack 提供免費方案，以及適用於小型團隊到全組織部署的付費方案。設定只需幾分鐘，AI 功能是付費方案的標準功能，且所有基礎架構和更新都由 Slack 團隊處理。作為一個可擴展的商務通訊平台，Slack 不需要你自行安裝、設定或維護任何項目。

Mattermost 的免費版本採取自行託管方式，且沒有使用者人數限制，讓你可以先試用再決定是否採用。付費方案則按每位使用者每月計費，並提供專業和企業等級。

但請記住：團隊預算只反映部分情況，真正的成本還包括開始使用並持續維護所需的時間和心力。使用 Mattermost 時，組織還需要負擔伺服器基礎架構、IT 人員配置、持續維護，以及整合或外掛程式所需的任何客製化開發。比較兩者時，不只要考量每位使用者的價格，也要納入每個平台所需的時間、人力和基礎架構總投入。

何時選擇 Slack 或 Mattermost

每個組織都不一樣。這項決策應取決於你的團隊獨有的優先事項。以下提供思考方向。

何時選擇 Slack

如果你需要快速設定、廣泛整合，以及適用於每個部門的協作方式，Slack 會是更合適的選擇。作為一款團隊協作工具，Slack 提供訊息傳遞、AI 和 2,600 多項整合，不需要安裝或維護任何項目。Enterprise 即時通訊應用程式如 Slack，也能為 IT 主管提供所需的安全性與合規性工具，同時不增加額外工作。

無論你的團隊有 5 人還是 50,000 人，Slack 都能隨你一同成長。舉例來說，正在推出行銷活動的團隊，可以從第一天起就建立專案頻道、連接設計和管理分析工具，並讓跨辦公室與跨時區的相關人員保持同步。

何時選擇 Mattermost

如果你需要自行託管、完整資料掌控權，且團隊具備管理部署所需的技術資源，Mattermost 會是合理的選擇。Mattermost 專為在機密環境中運作、受嚴格法規規範，或需要隔離網路部署的組織而打造。舉例來說，需要在安全網路之間協調作業的國防承包商，可以讓 Mattermost 完全在自有伺服器上執行，並客製化整合內部系統，這是雲端託管平台無法支援的情境。

Slack 比 Mattermost 更好嗎？

這取決於你的團隊需求。Slack 在企業級易用性、速度，以及任何規模的跨團隊協作方面更具優勢。Mattermost 則更適合重視資料掌控、自行託管安全性，以及需要擁有每一層基礎架構的組織。大多數團隊會發現，Slack 結合易用性、整合和 AI，能讓他們更快展開高效協作；但具備最嚴格法規或部署需求的團隊，則更可能偏好 Mattermost 的自行託管模式。

決策取決於你團隊的優先事項

Slack 和 Mattermost 都能協助團隊溝通，但兩者服務的優先事項非常不同。Slack 為團隊提供受管理的雲端平台，讓溝通、AI 和數千項整合從第一天起就能協同運作。Mattermost 則透過自行託管的開放原始碼基礎架構，讓組織完整擁有自己的資料和部署環境。你的團隊工作方式、安全性要求，以及管理基礎架構的意願，都應作為決策依據。

開始使用 Slack，看看工作作業系統能為你的團隊帶來什麼。

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