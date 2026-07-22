10 alternativas a Google Chat para equipos y empresas

Conclusiones clave Google Chat ofrece un servicio de mensajería directa sencilla y herramientas de colaboración, pero para las organizaciones que necesitan un sistema más potente, existen varias alternativas que ofrecen una mejor organización, mayor visibilidad entre equipos y una colaboración optimizada para equipos distribuidos.

Las alternativas ofrecen distintas opciones de colaboración, integraciones, funciones de seguridad y escalabilidad. La mejor aplicación de chat para tu empresa es la que se adapta a tu forma de trabajar y a tus objetivos.

Muchas alternativas a Google Chat van más allá de ser un lugar para intercambiar mensajes directos seguros y compartir ideas en proyectos grupales. Algunas cuentan con flujos de trabajo automatizados con IA para agilizar las tareas rutinarias, compartir documentos de forma fluida desde aplicaciones de terceros y videoconferencias para mantener el contacto con todos los miembros del equipo.

Google Chat es una herramienta de comunicación muy popular para enviar mensajes directos, mantener chats en grupo y colaborar en Spaces (salas de chat) dedicados. Como está integrada directamente en Google Workspace, los equipos que dependen de Google Drive, Gmail y Google Meet suelen decantarse por Google Chat para su comunicación interna.

Sin embargo, para las organizaciones en crecimiento, puede convertirse en un obstáculo para los miembros que no usan Google o que necesitan funciones de IA más avanzadas y una conectividad fluida con otras aplicaciones orientadas al trabajo. A medida que el flujo de trabajo de tu equipo se vuelve más complejo, requiere más funciones transversales y necesita controles de administrador más estrictos, te enseñamos alguna de alternativas a Google Chat para empresas, puede que te resulten interesantes.

Aquí tienes un cuadro comparativo rápido antes de profundizar en las alternativas:

Herramienta Ideal para Integraciones Seguridad/controles de administrador Voz/vídeo Funciones de IA Google Chat Usuarios de Google Workspace Más de 6 nativas y miles más a través de Zapier e Integrately El administrador gestiona el acceso, la protección de datos y la moderación de contenidos; utiliza registros de auditoría y seguridad de datos Chats de audio y vídeo disponibles para conversaciones individuales o en grupo. Usa la integración con Google Meet Se integra con Gemini. La IA ofrece resúmenes de conversaciones, búsqueda y borradores de contenido Slack Comunicación y flujos de trabajo centralizados Más de 2600 Controles de administrador avanzados; registros de auditoría; certificaciones de cumplimiento normativo Opciones de chat de audio o vídeo en tiempo real mediante Juntas. Graba mensajes asíncronos con clips Resúmenes de IA de las conversaciones de los canales. Slackbot para ayudar con los flujos de trabajo. Agentforce para empresas Zulip Comunicación por hilos y equipos distribuidos Más de 100 Seguridad y controles de administrador de nivel empresarial. Sistema de permisos detallado Sin opciones nativas de voz/vídeo. Utiliza integraciones de terceros para estas funciones Los bots de IA automatizan tareas y resumen conversaciones Microsoft Teams Organizaciones centradas en Microsoft y colaboración unificada Más de 2100 Accesible a través del Centro de administración de Microsoft Teams y Microsoft Entra ID para la protección contra la pérdida de datos, el acceso de invitados, etc. Varias opciones de voz y vídeo, como el modo presentador, clips de vídeo y fondos con IA Microsoft Copilot ofrece síntesis de reuniones, transcripción, encuadre de vídeo dinámico y mucho más Mattermost Seguridad estricta y alojamiento propio Más de 700 De nivel empresarial, diseñada para entornos altamente regulados y seguros, con herramientas de cumplimiento normativo avanzadas Llamadas de Mattermost para voz y la función de compartir pantalla. Integraciones de terceros disponibles La IA automatiza los flujos de trabajo, mejora la colaboración y mantiene una seguridad estricta Discord Comunicación y uso compartido centrados en la comunidad Más de 8000 Permisos basados en roles, autenticación de dos factores, alertas de actividad y mucho más Chats de voz de alta fidelidad y videollamadas de alto rango dinámico. Uso compartido de pantalla Se integra con herramientas como ChatGPT y Claude para automatizar la moderación y actuar como asistentes conversacionales Rocket.Chat Secure CommsOS Alta seguridad y flexibilidad de código abierto Más de 5000 Cifrado de extremo a extremo y comunicaciones de confianza cero para información de alto secreto y esencial Voz, vídeo y uso compartido de pantalla seguros Permite modelos de lenguaje grandes (LLM) autoalojados Pumble Comunicación en equipo sin gastar de más Más de 12 nativas y más de 3000 con Zapier Los administradores pueden restringir la mensajería y ajustar los roles. Utiliza cifrado, inicio de sesión único y certificaciones de cumplimiento normativo Múltiples opciones de voz, vídeo y pantalla compartida para conversaciones individuales y en grupo Un asistente de IA responde preguntas y redacta contenido Wire Comunicaciones empresariales seguras Se conecta mediante API y webhooks Cifrado de extremo a extremo y controles avanzados de administrador Opciones de voz y vídeo cifradas para chats individuales y conversaciones en grupo Varias funciones de IA, incluidas herramientas generativas, aprendizaje automático y agentes de IA conversacional Flock Comunicaciones para equipos multifuncionales Más de 50 nativas y más de 1500 mediante Zapier Controles de seguridad empresarial a través del panel de administrador de Flock para gestionar reglas y datos Opciones de audio, vídeo y función de compartir pantalla Utiliza integraciones de IA, como Relevance AI, para optimizar los flujos de trabajo y automatizar tareas Twist Comunicación asíncrona de equipos Unas pocas nativas y más de 8000 a través de Zapier, Integrately y n8n Los administradores controlan los permisos de roles, el contenido y las integraciones. Los controles de seguridad garantizan la privacidad Sin funciones nativas de voz o vídeo para preservar el formato asíncrono. Añade voz/vídeo con integraciones de terceros Conecta asistentes de IA externos mediante integraciones de terceros

Por qué se buscan alternativas a Google Chat

Google Chat destaca en la mensajería básica y en su gestión. Sin embargo, los equipos suelen buscar alternativas cuando necesitan escalar su plataforma de comunicación para adaptarse al crecimiento del negocio, requieren funciones de gobernanza más estrictas o quieren más opciones de integración para hacer frente a flujos de trabajo cada vez más complejos. Entre los problemas más habituales que encuentran los usuarios se incluyen:

Conocimiento fragmentado entre las herramientas de Google Workspace. Una organización clara y ordenada es la base de cualquier negocio. A medida que los equipos crecen, necesitan que los datos sean accesibles y consultables desde una única plataforma de comunicación empresarial, no dispersos entre distintas aplicaciones.

Visibilidad interfuncional limitada. Cuando tu empresa crea nuevos departamentos y proyectos, compartir información de forma abierta entre equipos se vuelve fundamental para alcanzar los objetivos de la empresa .

Dificultades de escalabilidad para equipos grandes o distribuidos. El crecimiento empresarial puede implicar la incorporación de colaboradores externos, contratistas o socios. Tu software de colaboración en equipo debería adaptarse fácilmente a estas conversaciones remotas, presenciales e híbridas procedentes de distintas fuentes.

Carencias en la integración con herramientas que no son de Google. Muchas de las automatizaciones de Google Workspace tienen límites de tiempo (algunas tan cortos como seis minutos) que restringen las tareas automatizadas de larga duración. Además, algunas herramientas de Google solo funcionan en ordenador, lo que supone una limitación para los usuarios que utilizan principalmente el móvil.

Limitaciones en gobernanza, cumplimiento normativo y administración. La supervisión de Google Chat se realiza a través de la Consola de Administración de Google Workspace para ofrecer protecciones, pero carece de visibilidad sobre los chats externos iniciados por usuarios fuera de la empresa y tiene capacidades de auditoría limitadas cuando el historial de chat está desactivado.

Considera una alternativa a Google Chat para ampliar la comunicación en el trabajo entre equipos internos y externos, aumentar las opciones de colaboración y mejorar la productividad mediante automatizaciones de terceros que no sean de Google y Asistentes de IA.

Qué buscar en una alternativa a Google Chat

Mientras exploras nuevas plataformas de mensajería empresarial, céntrate en las funciones que mejoran la organización de tus comunicaciones: como las respuestas anidadas y las comunicaciones etiquetables, consultables y compartibles. La herramienta adecuada también debe facilitar la colaboración entre departamentos y proyectos. Si tu organización está creciendo, elige un software de colaboración en el trabajo con funciones escalables que crezcan contigo, como integraciones con terceros, automatizaciones impulsadas por IA y ajustes avanzados de cumplimiento normativo y gobernanza.

Las distintas aplicaciones de mensajería en equipo se adaptan a diferentes necesidades laborales, pero la mayoría de las organizaciones se benefician de:

Canales y comunicación estructurada. Elige una plataforma que permita organizar tus chats en canales específicos o hilos de la conversación por departamento, tema, proyecto u otras necesidades. Esto facilita encontrar la información y mantiene los debates enfocados.

Búsqueda y gestión del conocimiento. Las plataformas de comunicación interna más avanzadas ofrecen cuadros de búsqueda por palabras clave y asistentes de IA para localizar información en chats o reuniones según tus consultas. Pueden recuperar detalles de la base de conocimiento de tu empresa, reduciendo el tiempo perdido buscando PDF u hojas de cálculo.

Integraciones. La capacidad de ampliar el potencial de tu plataforma de chat depende del número y tipo de integraciones disponibles. Comprueba las opciones de alternativas a Google Chat para ver si se integran con el software y las aplicaciones que más utilizas. Por ejemplo, ¿tu sistema de gestión de la relación con el cliente (CRM) se integra con la plataforma de chat que elijas, evitando así tener que cambiar de pantalla cuando necesitas los datos de tus clientes al instante?

Funciones de automatización de flujos de trabajo y productividad asistida por IA. Muchas conversaciones incluyen detalles sobre procesos o próximos pasos. Las plataformas de chat con mejoras de productividad integradas, como las automatizaciones de flujos de trabajo, utilizan asistentes de IA para transformar los debates sobre proyectos en resultados concretos.

Controles de seguridad y administración. Si tu organización gestiona información confidencial, como historiales de pacientes, datos financieros o información propietaria, una plataforma de chat que ofrezca funciones de cumplimiento y seguridad personalizables ofrece tranquilidad a todos.

Opciones de colaboración externa. Los socios, las partes interesadas y los contratistas deben disfrutar del mismo nivel de comunicación fluida que tus empleados. Elige una plataforma que admita usuarios invitados o canales específicos para gestionar las comunicaciones externas .

Escalabilidad. A medida que tu empresa crece, también lo hace tu conjunto de herramientas tecnológicas. Considera cómo el nuevo software se adapta a un equipo en expansión, las necesidades de integración, la colaboración, la automatización de tareas rutinarias y la mejora de la eficiencia.

Precio y coste total de propiedad. Las funciones avanzadas están muy bien, pero el presupuesto también importa. Aunque ascender de plan desde Google Chat puede suponer pasar de un recurso gratuito a una plataforma con tarifas mensuales o anuales, aún existen opciones que se ajustan al presupuesto de una empresa en crecimiento.

Las 10 mejores alternativas a Google Chat en 2026

Las herramientas de comunicación en el trabajo reúnen a las personas para mantener conversaciones y colaborar en un espacio centralizado. Explorar las distintas herramientas de colaboración en equipo te ayuda a determinar qué funciones, estructura y usabilidad tienen más sentido para tu organización. Esta lista de alternativas a Google Chat está elaborada a partir de G2, y todos los programas y herramientas tienen una valoración mínima de 4 sobre 5 estrellas.

1. Slack: La mejor opción para la colaboración y la productividad en el trabajo

Slack funciona como un sólido espacio de trabajo colaborativo, con chats organizados por canales, opciones de reuniones por vídeo y audio, canvas para la colaboración en equipo y asistentes de IA para convertir los temas de debate en tareas. Con sus integraciones, Slack se sincroniza con el software y las herramientas que más utilizas, centralizando todas tus tareas en un único espacio de trabajo para reducir los cambios de pantalla y aumentar la productividad.

Funciones principales:

Canales. Las conversaciones se organizan por equipo, tema o proyecto para mejorar la concentración y facilitar la colaboración entre áreas. IA de Slack resume la información de los canales de Slack para ponerse al día rápidamente y muestra los detalles del chat en la búsqueda para realizar consultas rápidas.

Integraciones. Amplía las funciones incorporando herramientas externas, como sistemas CRM, plataformas de atención al cliente y documentos compartidos, en los debates de los canales. Las más de 2600 integraciones de Slack permiten personalizar tu experiencia como usuario.

Automatización de flujos de trabajo e IA. Agiliza aprobaciones, actualizaciones de estado, gestión de tareas y procesos rutinarios con automatizaciones y asistentes de IA integrados en tus chats.

Comunicación externa. Usa Slack Connect para incorporar a socios, proveedores, clientes y más en un canal específico, controlar su acceso y eliminarlos cuando termine la colaboración.

Escalabilidad empresarial. A medida que tu equipo crece, la arquitectura de Slack se expande. Admite hasta 500 000 usuarios, mensajería global en tiempo real y estructuras organizativas complejas en el plan Enterprise Grid .

Ideal para: Equipos distribuidos que necesitan una estructura y organización sólidas en sus chats.

2. Zulip: La mejor opción para la comunicación en hilos

Zulip ofrece chats en canales organizados y mensajes directos para equipos distribuidos que trabajan de forma asíncrona o en tiempo real. La IA resume los hilos no leídos en tu bandeja de entrada para que puedas ponerte al día rápidamente.

Funciones principales:

Gestión del conocimiento. Los chats organizados por temas (en lugar de por fechas o departamentos) en los canales facilitan encontrar la información que necesitas.

Organización del equipo. Las pequeñas y medianas empresas en pleno crecimiento se mantienen organizadas y conectadas.

Software de código abierto. Zulip está disponible en la nube o como solución de chat alojada en tus propios servidores.

Interfaz intuitiva. Las reseñas de usuarios en G2 destacan cómo Zulip agiliza las comunicaciones, facilita la búsqueda de información y reduce el ruido gracias a los debates centrados en un tema.

Ideal para: Equipos con mucho tráfico de chat que necesitan conversaciones organizadas por tema, notificaciones personalizadas e integraciones de aplicaciones.

3. Microsoft Teams: La mejor opción para organizaciones centradas en Microsoft

Microsoft Teams es una plataforma de colaboración que agiliza las comunicaciones entre los miembros del equipo. Además de ofrecer una función de chat, permite a los usuarios acceder a videoconferencias, integraciones de aplicaciones y almacenamiento de archivos en el software Microsoft 365.

Funciones principales:

Chat y mensajería. Inicia conversaciones individuales o en grupo en tiempo real.

Uso compartido de archivos. OneDrive y SharePoint de Microsoft ofrecen uso compartido, almacenamiento y colaboración en archivos de forma segura entre los miembros del equipo.

Integraciones de aplicaciones. Además de los productos de Microsoft, Microsoft Teams ofrece integraciones con aplicaciones de terceros para aumentar la eficiencia en el trabajo.

Seguridad. Las conversaciones y la información están protegidas gracias al cifrado de datos en llamadas, chats y archivos.

Ideal para: Equipos cuyo trabajo y comunicaciones se desarrollan dentro de Microsoft Workspace.

4. Mattermost: La mejor opción para seguridad y autoalojamiento

Mattermost funciona como una herramienta de colaboración para entornos complejos, como DevOps, donde los desarrolladores de software y los profesionales de TI se comunican y requieren una seguridad rigurosa. Los usuarios de Mattermost en G2 destacan su interfaz sencilla y la posibilidad de compartir distintos tipos de comunicaciones, como texto, fotos y archivos, tanto desde el ordenador como desde el móvil o la web.

Funciones principales:

Mensajería basada en canales. Mantén las conversaciones organizadas por equipo, tema o departamento.

Funciones de IA. Los asistentes de IA conversacionales proporcionan resúmenes de largos hilos de conversaciones y extraen tareas accionables de las conversaciones.

Plataforma de código abierto. Más de 800 000 espacios de trabajo de Mattermost respaldan colaboraciones seguras para empresas de desarrollo, inteligencia, defensa e infraestructuras críticas.

Gestión de tareas y proyectos. Las conversaciones se convierten en acciones gracias a las automatizaciones de flujos de trabajo y el uso compartido de archivos.

Ideal para: Organizaciones técnicas y operativas que necesitan una seguridad de primer nivel en sus colaboraciones, comunicaciones y flujos de trabajo.

5. Discord: La mejor opción para la comunicación de la comunidad

Discord ofrece un ambiente relajado y dinámico para chats en grupo y el uso compartido de contenido multimedia, así como comunicaciones por voz, vídeo y texto. A los usuarios de G2 les gustan los canales y servidores para mantener los chats de texto y voz organizados por tema.

Funciones principales:

Uso fluido en todos los dispositivos. Chatea desde Windows, Mac, iOS, Android, iPad, Linux y navegadores web.

Contenido compartido en tiempo real. Envía imágenes, vídeos y archivos multimedia para enriquecer las conversaciones.

Sin interrupciones. Una calidad de voz óptima sin problemas de latencia hace que los usuarios vuelvan una y otra vez.

Servidores y canales. Crea espacios de reunión virtuales dedicados y organizados por equipo o proyecto.

Ideal para: Organizaciones que necesitan espacios de chat tanto para uso interno privado como para reunir a una comunidad, como socios colaboradores y evaluadores de productos.

6. Rocket.Chat: La mejor opción para disfrutar de la flexibilidad del código abierto

Rocket.Chat ofrece mensajería, comunicaciones de voz y vídeo de código abierto para infraestructuras críticas y entornos de alto riesgo, como organismos gubernamentales que requieren una seguridad inquebrantable y un cumplimiento normativo riguroso.

Funciones principales:

Continuidad operativa. Esta plataforma de comunicación está diseñada para funcionar en redes altamente clasificadas y mantenerse operativa en situaciones críticas.

Arquitectura adaptable. Los usuarios mantienen el control de sus datos, configuran flujos de trabajo únicos y eligen cómo se almacenan los datos para evitar accesos no autorizados.

Mejora la comunicación en tiempo real. Los miembros del equipo y los socios pueden conversar, tomar decisiones y actuar rápidamente en tiempo real.

Colaboración entre organizaciones. Chatea de forma segura tanto con miembros internos del equipo como con agencias colaboradoras externas.

Ideal para: Equipos críticos que necesitan mantenerse conectados mediante mensajería, videoconferencias y aplicaciones de terceros o personalizadas.

7. Pumble: La mejor opción para equipos con presupuesto ajustado

Pumble es una aplicación de comunicación en equipo todo en uno diseñada para una mensajería fluida, videoconferencias y uso compartido de archivos entre los miembros del equipo. Esta aplicación gratuita resulta muy atractiva para startups y empresas con presupuestos ajustados que necesitan centralizar sus comunicaciones.

Funciones principales:

Historial de mensajes guardados. Busca fácilmente información de conversaciones anteriores, como archivos compartidos.

Organización por canales. Organiza chats grupales por proyectos o departamentos, o envía mensajes directos privados a los miembros del canal.

Compatibilidad con dispositivos. Mantente al día en las conversaciones de trabajo en cualquier lugar y en cualquier momento usando Pumble desde la web, el ordenador o dispositivos móviles.

Chats de voz y vídeo. Conecta visualmente con tu equipo para colaborar en tiempo real.

Ideal para: Empresas que consideran que las cadenas de respuestas por correo electrónico y los mensajes de texto en grupo ya no son efectivos y buscan una comunicación más organizada.

8. Wire: La mejor opción para mensajería empresarial segura

Wire es una plataforma de comunicación que ofrece cifrado de extremo a extremo para chats grupales, llamadas de voz, videoconferencias, uso compartido de archivos y mensajería. Los datos compartidos se mantienen privados, protegidos y en cumplimiento de la normativa, lo que la convierte en la opción ideal para equipos del sector médico o financiero que manejan información confidencial.

Funciones principales:

Controles de privacidad empresarial. Accede y automatiza inicios de sesión seguros mediante inicio de sesión único (SSO) basado en SAML y compatibilidad con SCIM.

Mayor seguridad. Activa el cifrado de extremo a extremo, el despliegue soberano, el almacenamiento local de claves y la seguridad de confianza cero para cumplir con la normativa de conformidad.

Comunicación de código abierto. Controla mejor la infraestructura, la gobernanza de datos y la implementación que con las herramientas cerradas de software como servicio (SaaS).

Interfaz sencilla. Los usuarios de G2 valoran positivamente su diseño limpio e intuitivo.

Ideal para: Equipos que tratan con regularidad información privada, sensible o confidencial.

9. Flock: La mejor opción para pequeñas empresas que buscan una comunicación en equipo sencilla

Flock es una plataforma de colaboración y comunicación enfocada en potenciar la productividad de los equipos multifuncionales. Las funciones de recordatorios, tareas pendientes, encuestas y notas compartidas de la aplicación mantienen a las pequeñas empresas conectadas y organizadas.

Funciones principales:

Comunicaciones por canales. La toma de decisiones y la resolución de problemas tienen lugar en estos espacios de chat dedicados a un tema concreto.

Videollamadas y llamadas de voz. Crea conexiones significativas y avanza en el trabajo con comunicaciones en tiempo real.

Uso compartido de archivos. Las integraciones con Google Drive, JIRA y muchos más reducen los cambios de pantalla y de herramienta.

Funciones de chat muy útiles. La vista previa del último mensaje, los mensajes relevantes de conversaciones recientes y los accesos directos de teclado garantizan que nunca te pierdas un debate importante.

Ideal para: Equipos en crecimiento que quieren eliminar las brechas de comunicación y los silos departamentales en su organización centralizando las comunicaciones de trabajo.

10. Twist: La mejor opción para la comunicación asíncrona

Twist es una aplicación de trabajo en equipo diseñada para la comunicación asíncrona que se adapta a tu agenda cuando estés listo para chatear. La plataforma alberga debates reflexivos en los que los usuarios pueden entrar y salir, leer la información y no perderse nada.

Funciones principales:

Reduce las distracciones. El enfoque asíncrono le da a esta herramienta un ambiente tranquilo y organizado, lista para usar cuando tú lo estés.

Conversaciones en hilos. Mantente organizado y al día con chats estructurados.

Uso de canales. Mantén organizadas las conversaciones de distintos equipos, departamentos o proyectos.

Interfaz sencilla. Los usuarios de G2 afirman que les gusta el aspecto limpio y estructurado de la plataforma.

Ideal para: Equipos que necesitan bloques de tiempo ininterrumpidos para trabajar con concentración y la posibilidad de sumarse a debates de trabajo cuando mejor encaje en su día a día.

Cómo elegir una alternativa a Google Chat

Mientras exploras alternativas a Google Chat, ten en cuenta los objetivos y flujos de trabajo de tu organización. Lo que funciona bien para el negocio de un amigo, o incluso para tu competencia, puede no ser la mejor opción para ti. Piensa en cómo usa tu equipo las herramientas de comunicación interna y si necesitas conectividad para partes externas, así como en la seguridad y la escalabilidad.

Necesidades de comunicación interna

Los procesos y estilos de comunicación de los equipos varían. Algunas plataformas de chat ofrecen sólidas funciones asíncronas, mientras que otras destacan en las comunicaciones en tiempo real. Si tu aplicación de chat también sirve como plataforma de colaboración interfuncional, elige un programa que ofrezca uso compartido de archivos, chats grupales, herramientas de colaboración impulsadas por IA y otras formas de intercambiar ideas e iniciar flujos de trabajo entre distintos departamentos.

Requisitos de seguridad y cumplimiento normativo

Todas las empresas necesitan privacidad, pero para cumplir con la normativa, algunas requieren funciones de seguridad robustas como el cifrado de extremo a extremo para evitar que los piratas informáticos lean los datos compartidos, y un código abierto que permita realizar auditorías sobre las vulnerabilidades de la plataforma.

Complejidad del ecosistema de integraciones

La mayoría de las aplicaciones de chat incluyen un conjunto de funciones básicas: canales para organizar los debates, mensajes directos para conversaciones privadas y la posibilidad de etiquetar a las personas clave. Cuando necesitas más opciones, como compartir archivos desde Google Drive o gestión de proyectos desde Slack, las integraciones elevan la complejidad y la personalización de tu aplicación de chat.

Estructura de equipos remotos e híbridos

Tanto si trabajas en la oficina, desde casa o en movimiento, las aplicaciones de chat te mantienen conectado. La mejor opción para los equipos distribuidos ofrece múltiples formas de comunicarse, tanto en tiempo real como de forma asíncrona. Busca notificaciones con ajustes variables (para no perderte ningún aviso o silenciarlas durante los períodos de trabajo concentrado), marcas de zona horaria para tener en cuenta los horarios de todos los trabajadores, y conexiones de vídeo y audio de calidad para una interacción fluida.

Escala y madurez organizativa

Si estás buscando una alternativa a Google Chat, probablemente estés buscando nuevas funciones, integraciones adicionales o la opción de escalar tu plataforma de comunicaciones. Algunas herramientas de comunicación empresarial cobran por usuario, mientras que otras facturan una tarifa plana mensual o anual. A medida que tu empresa crece, asegúrate de que la aplicación que elijas se adapte a tus necesidades y presupuesto.

Cómo elegir la alternativa a Google Chat adecuada para tu equipo

Google Chat es una buena opción para la mensajería de equipo sencilla, pero puede quedarse corta cuando las necesidades de la organización crecen. La aplicación de mensajería ideal para tu empresa debería ser útil, productiva y fácil de usar.

Slack es un espacio de trabajo escalable y versátil para equipos modernos que ofrece automatización de flujos de trabajo, comunicación unificada del equipo y uso compartido seguro del conocimiento, con opciones de comunicación externa mediante Slack Connect. Además, cuando necesitas ayuda adicional, la IA de Slack te ayuda a encontrar respuestas a tus preguntas y los próximos pasos para que tu trabajo siga avanzando.

Este artículo tiene únicamente fines informativos y presenta productos de Slack, empresa de nuestra propiedad. Tenemos un interés económico en su éxito, pero todas las recomendaciones se basan en nuestra convicción genuina en su valor.

¿Tienes curiosidad por saber cómo se compara Slack con otras herramientas de colaboración y comunicación en la nube? Consulta nuestras otras páginas de comparación:

Preguntas frecuentes sobre alternativas a Google Chat