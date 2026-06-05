Slack frente a Trello: ¿qué herramienta es la adecuada para tu equipo?

Puntos clave Slack facilita la comunicación y la coordinación entre equipos y herramientas, mientras que Trello permite organizar y supervisar las tareas mediante flujos de trabajo estructurados.

Slack es idóneo para equipos que gestionan una colaboración continua, actualizaciones y tareas interdisciplinares. Trello se adapta mejor a equipos que necesitan una visibilidad clara de las tareas, el progreso y la asignación de responsabilidades. Muchos equipos utilizan ambas herramientas: Slack para la comunicación y la coordinación, y Trello para la ejecución.

Slack es un sistema operativo de trabajo donde los equipos organizan sus conversaciones en canales, comparten archivos, conectan herramientas y automatizan flujos de trabajo en un único entorno. Por su parte, Trello permite organizar flujos de trabajo mediante tableros visuales, listas y tarjetas para realizar un seguimiento de las tareas, los plazos y el progreso en todos los proyectos.

La mayoría de los equipos necesitan ambos tipos de herramientas: una forma de comunicarse y otra de gestionar las tareas. Para saber cuál es la configuración más adecuada en tu equipo, debes entender primero cómo colabora en el día a día. Compara Slack y Trello considerando los flujos de trabajo, la mensajería, las integraciones, la IA y la gestión de proyectos, para determinar qué herramienta puede a adaptarse mejor a las necesidades de tu equipo.

Slack frente a Trello: comparativa rápida

Tanto Slack como Trello ayudan a los equipos a coordinar el trabajo. Slack es un sistema operativo de trabajo diseñado para reunir a las personas, junto con las herramientas y la información que necesitan, en un espacio de trabajo colaborativo. Trello es un software de gestión de proyectos basado en la organización visual, que utiliza tableros, listas y tarjetas para hacer un seguimiento de las tareas y actualizar el progreso de los proyectos.

A continuación, te ofrecemos una comparación detallada de ambas herramientas:

Slack Trello Finalidad Centro de comunicación, coordinación y flujos de trabajo del equipo Gestión visual de tareas y proyectos Flujos de trabajo Canales, hilos de conversaciones, mensajería y flujos de trabajo automatizados mediante el creador de flujos de trabajo Tableros, listas y tarjetas para organizar y mover las tareas por fases Integraciones Conexión con más de 2000 aplicaciones; y acciones y actualizaciones dentro de las conversaciones Integración con herramientas mediante Power-Ups y funcionalidad ampliada del tablero Visibilidad Opción de búsqueda de las conversaciones, las actualizaciones y los archivos compartidos en los canales Visibilidad a nivel de tarea dentro de los tableros y seguimiento visual del progreso Ideal para Equipos orientados a la coordinación de distintos departamentos, herramientas y zonas horarias Equipos centrados en la gestión de tareas, proyectos y flujos de trabajo sencillos Precios Plan Gratuito disponible, así como planes de pago con funciones adicionales y capacidades de IA Plan gratuito disponible, así como distintos planes de pago con funciones avanzadas y automatización

Aspectos destacados de Slack

Slack sirve como punto central para comunicarse y coordinar el trabajo entre diferentes herramientas y departamentos. Los canales organizan las conversaciones por tema, proyecto o equipo, lo que permite estructurar los debates y poder buscarlos fácilmente más adelante. Los hilos permiten mantener conversaciones paralelas sin interrumpir la conversación principal, de modo que el contexto se mantenga intacto.

Esta herramienta permite tanto la comunicación en tiempo real como la asíncrona. Tu equipo puede responder en el momento o más tarde, lo cual resulta muy útil en caso de trabajar a distancia o en diferentes zonas horarias. Se puede acceder a todos los mensajes, los archivos y las actualizaciones en un único lugar, en vez de tenerlos repartidos entre el correo electrónico y herramientas independientes.

Slack también se integra con una amplia variedad de aplicaciones empresariales. Tu equipo puede recibir actualizaciones, compartir archivos y realizar acciones en otras herramientas desde Slack directamente, lo que reduce la necesidad de cambiar de plataforma. Esto permite coordinar el trabajo entre distintos sistemas.

Dado que las conversaciones, las herramientas y las actualizaciones están centralizadas, Slack ofrece visibilidad entre los distintos equipos. Los miembros de tu equipo pueden seguir los canales relevantes para su trabajo, conocer las decisiones a medida que se toman y acceder a conversaciones anteriores cuando sea necesario.

Aspectos destacados de Trello

Trello es muy útil para equipos que necesitan un sistema Kanban que les permita organizar y realizar un seguimiento de las tareas. Los tableros, las listas y las tarjetas ofrecen una forma visual de representar el trabajo y hacerlo avanzar por las distintas fases, de modo que siempre tengas información actualizada sobre el estado de los proyectos. Cada tarjeta representa una tarea y puede incluir detalles como fechas de entrega, listas de comprobación, archivos adjuntos y comentarios. Este sistema mantiene toda la información relacionada con las tareas en un solo lugar y vincula la comunicación directamente con la tarea en cuestión.

Trello permite organizar proyectos de forma sencilla sin necesidad de una configuración compleja. Tu equipo puede crear tableros para diferentes proyectos y personalizar listas que se adapten a su flujo de trabajo, como “Pendiente”, “En curso” y “Hecho”.

Gracias a los Power-Ups y a las funciones de automatización, Trello puede ampliar su funcionalidad para admitir flujos de trabajo adicionales, como tareas recurrentes e integraciones con otras herramientas. Sigue siendo más eficaz para equipos que necesitan listas de tareas claras y visuales que se puedan compartir, en lugar de una comunicación y coordinación globales a través de varios sistemas.

Slack frente a Trello: flujos de trabajo

Slack y Trello gestionan los flujos de trabajo de forma diferente a nivel de ejecución. Slack está orientado a activar y automatizar procesos dentro de las conversaciones, mientras que Trello se centra en hacer avanzar las tareas a través de pasos definidos en un tablero.

En Slack, los flujos de trabajo pueden iniciarse a partir de un mensaje, un formulario o un evento. El creador de flujos de trabajo permite a tu equipo recopilar información, derivar solicitudes y activar acciones sin necesidad de programar nada. Por ejemplo, una solicitud de asistencia enviada a través de un formulario puede publicarse automáticamente en un canal, notificar a la persona o al equipo adecuado y activar pasos de seguimiento. Los flujos de trabajo pueden incluir lógica condicional, conectarse con otras herramientas y ejecutarse dentro de mensajes o canales, de modo que las acciones se produzcan allí donde ya están teniendo lugar las conversaciones. Slack ofrece un ahorro de tiempo de hasta un 28 % gracias a la automatización de los flujos de trabajo.

Por otro lado, Trello organiza los flujos de trabajo a través de su estructura de tableros. Las tareas se desplazan en forma de tarjetas por listas que representan las distintas fases, y la automatización se encarga de las acciones repetitivas. Tu equipo puede establecer reglas que se activen cuando una tarjeta cambie de estado, como asignar a un miembro del equipo, añadir una fecha de vencimiento o actualizar una lista de comprobación. Los botones y comandos también pueden ejecutar varias acciones a la vez, lo que ayuda a los equipos a sacar adelante el trabajo sin necesidad de actualizaciones manuales.

Tu equipo también puede utilizar estas herramientas y flujos de trabajo de forma conjunta. Slack serviría para gestionar la recepción, la coordinación y las aprobaciones, mientras que Trello realizaría un seguimiento del progreso de las tareas. Por ejemplo, una solicitud enviada en Slack puede crear una tarjeta de Trello que se desplace por un tablero a medida que avance el trabajo, y las actualizaciones se comparten en los canales de Slack.

Slack frente a Trello: mensajería

Slack y Trello cuentan con sistemas de mensajería y comunicación diferentes. Slack está diseñado para la comunicación continua entre equipos, mientras que Trello vincula las conversaciones a tareas específicas. Veámoslo con más detalle:

Slack: comunicación en tiempo real y asíncrona

En Slack, las conversaciones tienen lugar en canales, mensajes directos e hilos. Tu equipo puede comunicarse rápidamente en tiempo real o responder más tarde, lo que permite tanto debates dinámicos como el trabajo asíncrono. Los canales organizan las conversaciones por tema, proyecto o equipo, de modo que la información queda organizada y se puede buscar fácilmente. Los hilos permiten mantener conversaciones paralelas sin interrumpir el canal principal, lo que ayuda a los equipos a conservar el contexto y el orden.

Trello: comunicación basada en tareas

En Trello, los mensajes están directamente vinculados a las tareas. Cada tarjeta incluye una sección de comentarios donde los miembros del equipo pueden hacer preguntas, compartir novedades y aportar comentarios sobre esa tarea concreta. De este modo, la comunicación se mantiene vinculada al trabajo en sí, por lo que las decisiones y el contexto permanecen asociados a la tarea a medida que avanza por las diferentes fases.

En general, Slack facilita una comunicación más amplia entre equipos, proyectos y funciones, mientras que Trello mantiene las conversaciones centradas en tareas individuales dentro de un proyecto.

Slack frente a Trello: integraciones y flexibilidad

Tanto Slack como Trello se conectan con otras herramientas, pero cumplen funciones diferentes en cuanto al uso de las integraciones. Slack actúa como centro neurálgico para conectar sistemas, mientras que Trello amplía sus tableros con integraciones para facilitar la gestión de las tareas.

Slack: un centro neurálgico de integraciones

Slack se integra con más de 2000 aplicaciones, lo que permite a tu equipo reunir en un solo lugar las actualizaciones, los archivos y las acciones procedentes de otras herramientas. Las integraciones pueden publicar notificaciones, mostrar vistas previas de contenido y activar acciones directamente en los canales y mensajes. En combinación con la automatización de tareas mediante IA, Slack ayuda a los equipos a conectar flujos de trabajo entre diferentes herramientas sin salir de la plataforma.

Trello se integra con Slack, por lo que los equipos pueden recibir actualizaciones de los tableros, crear tarjetas y hacer un seguimiento del progreso sin tener que cambiar de herramienta. Esto mantiene la sincronización entre la comunicación y el seguimiento de las tareas.

Trello: ampliación de los flujos de trabajo de los proyectos

Trello se integra con otras herramientas a través de Power-Ups y la automatización, en lugar de actuar como una capa central entre sistemas. Estas integraciones amplían las funcionalidades de un tablero al conectarse con herramientas de comunicación, sistemas de seguimiento de incidencias o correo electrónico. Tu equipo puede activar acciones cuando las tarjetas se mueven o cambian, lo que permite gestionar los flujos de trabajo de los proyectos vinculados al progreso de las tareas.

Slack frente a Trello: funciones de IA

Tanto Slack como Trello utilizan la IA para facilitar la colaboración en equipo. Slack la emplea para ayudar a los equipos a gestionar la información y la comunicación, mientras que Trello la utiliza para organizar y realizar un seguimiento de los datos de las tareas.

Slack: IA para la comunicación y el contexto

Slack cuenta con funciones de IA que ayudan a los equipos a gestionar grandes volúmenes de conversaciones e información. Slackbot es un asistente integrado que resume mensajes, muestra actualizaciones importantes y responde a preguntas basándose en el contexto del espacio de trabajo. Tu equipo puede utilizarlo para preparar reuniones, generar resúmenes y revisar contenido compartido sin tener que buscar manualmente en los canales.

Como Slack se conecta con conversaciones, archivos y herramientas integradas, sus funciones de IA operan sobre un amplio conjunto de información. Esto permite a los equipos recabar contexto, identificar acciones pendientes y redactar respuestas o actualizaciones basadas en las conversaciones existentes.

Trello: IA para la organización de tareas

Trello utiliza Atlassian Intelligence para facilitar la organización de tareas y proyectos. Sus funciones de IA ayudan a los equipos a estructurar el trabajo de forma más eficiente, lo que incluye redactar descripciones de tarjetas, resumir contenido y generar ideas para tareas o pasos de proyectos.

Estas herramientas están integradas en el panel, donde la IA ayuda a perfeccionar la información de cada tarjeta. De este modo, los detalles de las tareas son claros y coherentes a medida que el trabajo avanza por las diferentes fases.

Slack frente a Trello: cuándo elegir cada una

La elección de la solución adecuada depende de cómo gestione tu equipo el trabajo en el día a día: mediante una coordinación continua o un seguimiento estructurado de las tareas.

Cuándo elegir Slack

Elige Slack cuando tu equipo necesite coordinación a nivel de toda la organización, comunicación continua e integración con varias herramientas. Ayuda a tu equipo a mantenerse coordinado entre departamentos y reúne las conversaciones, las decisiones y las actualizaciones en un solo lugar.

Por ejemplo, tu equipo de atención al cliente podría utilizar Slack para gestionar las solicitudes entrantes, coordinar las respuestas entre distintas regiones y compartir actualizaciones en tiempo real. Las integraciones pueden mostrar tickets o alertas directamente en los canales de tu equipo, mientras que los flujos de trabajo dirigen las solicitudes a las personas adecuadas y hacen un seguimiento de las acciones posteriores.

Cuándo elegir Trello

Elige Trello cuando tu equipo necesite una forma sencilla de realizar un seguimiento de las tareas y gestionar proyectos con pasos claros. Funciona bien si a tu equipo le resulta útil la organización visual y los flujos de trabajo definidos.

Por ejemplo, tu equipo de marketing podría utilizar un tablero de Trello para gestionar una campaña, con listas para la planificación, la producción, la revisión y el lanzamiento. Cada tarea es una ficha con plazos, listas de comprobación y comentarios, lo que facilita el seguimiento del progreso y las responsabilidades.

Cuándo usar ambas herramientas

Utilizar Slack y Trello conjuntamente puede ayudar a tu equipo a gestionar tanto la comunicación como la ejecución. Slack facilita la coordinación y la toma de decisiones, mientras que Trello realiza un seguimiento del estado del trabajo.

Por ejemplo, tu equipo de producto podría debatir las prioridades y compartir novedades en Slack mientras gestiona las tareas de desarrollo en un tablero de Trello. A medida que las tareas avanzan por el tablero, puedes publicar actualizaciones en los canales de Slack, manteniendo a todo el mundo informado sin tener que cambiar de herramienta.

¿Es Slack mejor que Trello?

Ninguna es mejor que la otra, pero pueden complementarse, ya que ambas herramientas se adaptan a diferentes casos de uso. Slack resulta más adecuada cuando el trabajo requiere una comunicación rápida, un contexto compartido y la coordinación entre diferentes herramientas y equipos. Ayuda a los equipos a mantenerse conectados a medida que avanza el trabajo, especialmente cuando las actualizaciones, las decisiones y las aportaciones provienen de distintos lugares.

Trello es buena opción cuando el objetivo es realizar un seguimiento de las tareas de principio a fin. Ofrece una estructura clara para organizar el trabajo, asignar responsabilidades y hacer avanzar las tareas a través de fases definidas sin añadir capas adicionales.

Algunos equipos utilizan ambas herramientas para cubrir las dos facetas del trabajo. Slack facilita la comunicación y la coordinación entre los equipos, mientras que Trello ofrece una visión clara de lo que hay que hacer y del estado actual de cada tarea. La mejor opción depende de si tu equipo necesita más coordinación, más estructura o ambas cosas.

Cómo elegir la mejor herramienta para la gestión de proyectos

Slack y Trello desempeñan funciones diferentes en la forma en que los equipos llevan a cabo su trabajo. Slack facilita la comunicación, la coordinación y la integración de herramientas entre equipos, por lo que resulta útil en entornos complejos y dinámicos. Trello ofrece una forma clara y visual de organizar y hacer un seguimiento de las tareas, lo que funciona bien para proyectos estructurados y flujos de trabajo más pequeños.

La elección adecuada para tu organización depende de cómo funcione tu equipo. Algunos equipos dan prioridad a la comunicación y la flexibilidad, mientras que otros necesitan un seguimiento sencillo de las tareas. Muchos utilizan ambas herramientas para coordinarse y ejecutar sus tareas.

Para descubrir cómo Slack puede facilitar el flujo de trabajo de tu equipo, explora las funciones de Slack o empieza a utilizarlo gratis.

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