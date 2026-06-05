Slack vs. Trello: ¿cuál es la mejor herramienta para los equipos?

Puntos clave Slack facilita la comunicación y la coordinación entre equipos y herramientas, mientras que Trello se centra en organizar y hacer seguimiento de tareas mediante flujos de trabajo estructurados.

Slack es ideal para equipos que gestionan colaboración continua, actualizaciones y trabajo entre distintas áreas. Trello es la elección adecuada para equipos que necesitan tener visibilidad clara sobre las tareas, el avance y los responsables asignados. Muchos equipos usan ambas herramientas: Slack para la comunicación y la alineación, y Trello para la ejecución.

Slack es un sistema operativo de trabajo donde los equipos organizan conversaciones en canales, comparten archivos, conectan herramientas y automatizan flujos de trabajo en un solo entorno. Trello se enfoca en organizar los flujos de trabajo mediante tableros visuales, listas y tarjetas para hacer seguimiento de tareas, fechas límite y el avance de los proyectos.

La mayoría de los equipos necesitan ambos tipos de herramientas: una forma de comunicarse y una forma de gestionar tareas. Entender cómo colabora tu equipo en el día a día es el primer paso para elegir la configuración adecuada. Compara Slack y Trello en cuanto a flujos de trabajo, mensajería, integraciones, IA y gestión de proyectos para que puedas decidir qué herramienta es la mejor para tu equipo.

Slack vs. Trello: un vistazo

Slack y Trello ayudan a los equipos a coordinar su trabajo. Slack es un sistema operativo de trabajo diseñado para reunir a las personas y las herramientas y la información que necesitan en un espacio de trabajo colaborativo. Trello es un software de gestión de proyectos basado en la organización visual, que usa tableros, listas y tarjetas para hacer seguimiento de tareas y actualizar el avance de los proyectos.

Aquí tienes una comparación de las herramientas:

Slack Trello Finalidad Centro de comunicación, coordinación y flujos de trabajo para el equipo Gestión visual de tareas y proyectos Flujos de trabajo Canales, hilos, mensajería y flujos de trabajo automatizados mediante el Generador de flujos de trabajo Tableros, listas y tarjetas para organizar y gestionar el avance de las tareas por sus distintas etapas Integraciones Se conecta con más de 2000 aplicaciones; las acciones y actualizaciones ocurren dentro de las conversaciones Se integra con herramientas mediante Power-Ups; amplía la funcionalidad del tablero Visibilidad Pueden hacerse búsquedas en las conversaciones, los archivos y las actualizaciones que se comparten en los canales Visibilidad a nivel de tarea dentro de los tableros; el progreso se sigue de forma visual Ideal para Equipos que coordinan tareas entre funciones, herramientas y zonas horarias Equipos que gestionan tareas, proyectos y flujos de trabajo sencillos Precio Plan gratuito disponible; planes de pago con funciones y capacidades de IA adicionales Plan gratuito disponible; niveles de pago con automatización y funciones avanzadas

En qué se destaca Slack

Slack funciona como un espacio central para comunicarte y coordinar el trabajo entre herramientas y departamentos. Los canales organizan las conversaciones por tema, proyecto o equipo, con lo que se mantiene la estructura de las conversaciones y la posibilidad de hacer búsquedas en ellas a lo largo del tiempo. Los hilos permiten tener conversaciones secundarias sin interrumpir la conversación principal, de modo que el contexto siempre queda intacto.

Esta herramienta es compatible tanto con la comunicación en tiempo real como con la comunicación asincrónica. Tu equipo puede responder en el momento o ponerse al día más tarde, lo cual resulta muy útil para el trabajo distribuido o en distintas zonas horarias. Los mensajes, archivos y actualizaciones permanecen accesibles en un solo lugar, en vez de estar dispersos entre el correo electrónico u otras herramientas.

Slack también se conecta con una amplia variedad de aplicaciones empresariales. Tu equipo puede recibir actualizaciones, compartir archivos y realizar acciones desde otras herramientas directamente en Slack, lo que reduce la necesidad de cambiar de plataforma. Esto permite coordinar el trabajo en distintos sistemas.

Gracias a que las conversaciones, herramientas y actualizaciones están centralizadas, Slack brinda visibilidad entre equipos. Las personas de tu equipo pueden seguir los canales relevantes para su trabajo, ver las decisiones a medida que se toman y acceder a conversaciones anteriores cuando lo necesiten.

En qué se destaca Trello

Trello es útil para los equipos que necesitan un diseño de sistema Kanban para organizar y hacer seguimiento de las tareas. Los tableros, las listas y las tarjetas son una forma visual de representar el trabajo y gestionar su avance en distintas etapas, de manera que siempre tengas actualizaciones del estado del proyecto a la mano. Cada tarjeta representa una tarea y puede incluir detalles como fechas límite, listas de verificación, archivos adjuntos y comentarios. Este sistema mantiene toda la información relacionada con la tarea en un solo lugar y vincula la comunicación directamente con el elemento de trabajo.

Trello facilita la organización de proyectos sin necesidad de realizar una configuración compleja. Tu equipo puede crear tableros para distintos proyectos y personalizar listas que se adapten a su flujo de trabajo, como “Por hacer”, “En progreso” y “Listo”.

Con Power-Ups y las funciones de automatización, Trello puede ampliar sus capacidades para admitir flujos de trabajo adicionales, como tareas recurrentes e integraciones con otras herramientas. Sigue siendo más efectivo para equipos que necesitan listas de tareas visuales y compartibles en lugar de una comunicación y coordinación amplias entre múltiples sistemas.

Slack vs. Trello: flujos de trabajo en la práctica

Slack y Trello gestionan los flujos de trabajo de manera diferente a nivel ejecutivo. Slack se enfoca en activar y automatizar procesos dentro de las conversaciones. Trello se enfoca en gestionar el avance de las tareas a través de pasos definidos en un tablero.

En Slack, los flujos de trabajo pueden iniciarse desde un mensaje, un formulario o un evento. El Generador de flujos de trabajo permite a tu equipo recopilar información, dirigir solicitudes y desencadenar acciones sin necesidad de escribir código. Por ejemplo, una solicitud de soporte que se envía a través de un formulario puede publicarse automáticamente en un canal, notificar a la persona o el equipo indicado y activar los pasos de seguimiento. Los flujos de trabajo pueden incluir lógica condicional, conectarse a otras herramientas y ejecutarse dentro de mensajes o canales, de modo que las acciones ocurran donde ya se están teniendo las conversaciones. Slack ofrece un aumento de hasta el 28 % en el tiempo ahorrado gracias a la automatización de los flujos de trabajo.

Trello organiza los flujos de trabajo a través de su estructura de tableros. Las tareas avanzan como tarjetas a través de listas que representan etapas, y la automatización se encarga de las acciones repetitivas. Tu equipo puede configurar reglas que se activen cuando una tarjeta cambia de estado, como asignar un miembro del equipo, agregar una fecha límite o actualizar una lista de verificación. Los botones y comandos también pueden ejecutar múltiples acciones a la vez, lo que ayuda a los equipos a avanzar en su trabajo sin tener que hacer actualizaciones manuales.

Tu equipo también puede usar estas herramientas y flujos de trabajo en conjunto. Slack gestiona la recepción de solicitudes, la coordinación y las aprobaciones, mientras que Trello hace seguimiento del avance de las tareas. Por ejemplo, una solicitud enviada en Slack puede crear una tarjeta en Trello que avanza por el tablero a medida que el trabajo progresa, y las actualizaciones se comparten en los canales de Slack.

Slack vs. Trello: mensajería

Slack y Trello tienen sistemas de mensajería y comunicación distintos. Slack se diseñó para la comunicación continua del equipo, mientras que Trello vincula las conversaciones a tareas específicas. Aquí te ofrecemos un análisis más detallado:

Slack: comunicación en tiempo real y asincrónica

En Slack, las conversaciones se sostienen en canales, mensajes directos e hilos. Tu equipo puede comunicarse rápidamente en tiempo real o responder más tarde, lo que permite llevar a cabo tanto intercambios ágiles como trabajo asincrónico. Los canales organizan las conversaciones por tema, proyecto o equipo, con lo que la información se mantiene agrupada y fácil de buscar. Los hilos permiten tener conversaciones secundarias sin interrumpir el canal principal, lo que ayuda a los equipos a mantener el contexto y el orden.

Trello: comunicación basada en tareas

En Trello, la mensajería está directamente vinculada a los elementos de trabajo. Cada tarjeta incluye una sección de comentarios donde los miembros del equipo pueden hacer preguntas, compartir actualizaciones y enviar comentarios sobre esa tarea específica. Esto mantiene la comunicación ligada al trabajo en sí, de modo que las decisiones y el contexto permanecen con la tarea a medida que avanza por las distintas etapas.

En resumen, Slack facilita una comunicación más amplia del equipo a través de proyectos y funciones, mientras que Trello mantiene las conversaciones enfocadas en tareas individuales dentro de un proyecto.

Slack vs. Trello: integraciones y flexibilidad

Slack y Trello se conectan con otras herramientas, pero desempeñan roles distintos en el uso de las integraciones. Slack actúa como un centro de conexión de sistemas. Trello amplía sus tableros con integraciones para respaldar la gestión de tareas.

Slack: un centro de integraciones

Slack se integra con más de 2000 aplicaciones, lo que permite que tu equipo centralice actualizaciones, archivos y acciones de otras herramientas en un solo lugar. Las integraciones pueden publicar notificaciones, mostrar vistas previas de contenido y activar acciones directamente en canales y mensajes. Al combinar esto con la automatización de tareas con IA, Slack ayuda a los equipos a conectar flujos de trabajo entre herramientas sin salir de la plataforma.

Trello se integra con Slack, de modo que los equipos reciben actualizaciones del tablero, crean tarjetas y hacen seguimiento del progreso sin cambiar de herramienta. Esto mantiene la sincronización de la comunicación y el seguimiento de tareas.

Trello: extensión de los flujos de trabajo de proyectos

Trello se integra con otras herramientas a través de Power-Ups y automatización, en lugar de funcionar como una capa central entre sistemas. Estas integraciones amplían lo que ocurre en un tablero al conectarse con herramientas de comunicación, rastreadores de problemas o correo electrónico. Tu equipo puede activar acciones cuando las tarjetas se mueven o cambian, lo que da soporte a los flujos de trabajo del proyecto vinculados al avance de las tareas.

Slack vs. Trello: capacidades de IA

Tanto Slack como Trello usan IA para potenciar la colaboración en equipo. Slack la utiliza para ayudar a los equipos a gestionar información y comunicación, mientras que Trello la usa para organizar y hacer seguimiento de las tareas.

Slack: IA para comunicación y contexto

Slack cuenta con funciones de IA que ayudan a los equipos a manejar grandes volúmenes de conversaciones e información. Slackbot es un asistente integrado que resume mensajes, muestra actualizaciones clave y responde preguntas según el contexto del espacio de trabajo. Tu equipo puede usarlo para preparar reuniones, generar resúmenes y revisar contenido compartido sin tener que buscar manualmente en los canales.

Dado que Slack se conecta a conversaciones, archivos y herramientas integradas, sus funciones de IA operan sobre un amplio conjunto de información. Esto permite a los equipos reunir contexto, identificar tareas a realizar y redactar respuestas o actualizaciones basándose en conversaciones existentes.

Trello: IA para organizar tareas

Trello usa Atlassian Intelligence para apoyar la organización de tareas y proyectos. Sus funciones de IA ayudan a los equipos a estructurar el trabajo de manera más eficiente, incluyendo la redacción de descripciones de tarjetas, el resumen de contenido y la generación de ideas para tareas o pasos de un proyecto.

Estas herramientas están integradas en la experiencia del tablero, donde la IA ayuda a perfeccionar la información de cada tarjeta. Esto mantiene los detalles de las tareas claros y consistentes a medida que el trabajo avanza por las distintas etapas.

Slack vs. Trello: cuándo elegir cada una

Elegir la solución correcta depende de cómo tu equipo gestiona el trabajo día a día, ya sea mediante la coordinación continua o el seguimiento estructurado de tareas.

Cuándo elegir Slack

Elige Slack cuando tu equipo necesita coordinación a nivel de toda la organización, comunicación continua e integración con múltiples herramientas. Ayuda a que tu equipo esté alineado entre departamentos y mantiene conversaciones, decisiones y actualizaciones en un solo lugar.

Por ejemplo, tu equipo de asistencia podría usar Slack para gestionar solicitudes entrantes, coordinar respuestas entre regiones y compartir actualizaciones en tiempo real. Las integraciones pueden mostrar tickets o alertas directamente en los canales de tu equipo, mientras que los flujos de trabajo dirigen las solicitudes a las personas correctas y hacen seguimiento de las respuestas pendientes.

Cuándo elegir Trello

Elige Trello cuando tu equipo necesita una forma sencilla de hacer seguimiento de tareas y gestionar proyectos con pasos bien definidos. Funciona muy bien si tu equipo se beneficia de la organización visual y los flujos de trabajo estructurados.

Por ejemplo, tu equipo de marketing podría usar un tablero de Trello para gestionar una campaña, con listas para planificación, producción, revisión y lanzamiento. Cada tarea es una tarjeta con fechas límite, listas de verificación y comentarios, lo que facilita el seguimiento del progreso y las responsabilidades.

Cuándo usar ambas

Usar Slack y Trello en conjunto puede ayudar a tu equipo a gestionar tanto la comunicación como la ejecución. Slack facilita la coordinación y la toma de decisiones, mientras que Trello hace un seguimiento del estado del trabajo.

Por ejemplo, tu equipo de producto podría debatir prioridades y compartir actualizaciones en Slack mientras gestiona las tareas de desarrollo en un tablero de Trello. A medida que las tareas avanzan por el tablero, puedes publicar actualizaciones en los canales de Slack y mantener a todos informados sin necesidad de cambiar entre herramientas.

¿Slack es mejor que Trello?

Ninguna herramienta es mejor que la otra, pero pueden complementarse porque ambas sirven para distintos casos de uso. Slack es una mejor opción cuando el trabajo depende de una comunicación ágil, un contexto compartido y la coordinación entre múltiples herramientas y equipos. Ayuda a los equipos a mantenerse conectados a medida que el trabajo avanza, especialmente cuando las actualizaciones, decisiones e información provienen de distintos lugares.

Trello es una buena opción cuando el objetivo es hacer seguimiento de las tareas de principio a fin. Ofrece una estructura clara para organizar el trabajo, asignar responsabilidades y hacer avanzar las tareas por etapas definidas sin agregar capas adicionales.

Algunos equipos usan ambas para cubrir los dos aspectos del trabajo. Slack apoya la comunicación y la alineación del equipo, mientras que Trello ofrece una visión clara de lo que hay que hacer y en qué estado se encuentra cada cosa. La mejor opción depende de si tu equipo necesita más coordinación, más estructura, o ambas.

Cómo elegir la mejor herramienta para la gestión de proyectos

Slack y Trello cumplen roles distintos en la forma en que los equipos trabajan. Slack facilita la comunicación, la coordinación y la integración de herramientas entre equipos, lo que la hace útil en entornos complejos y de ritmo acelerado. Trello ofrece una forma visual y clara de organizar y hacer seguimiento de tareas, ideal para proyectos estructurados y flujos de trabajo más pequeños.

La elección correcta para tu organización depende de cómo trabaja tu equipo. Algunos equipos priorizan la comunicación y la flexibilidad, mientras que otros necesitan un seguimiento de tareas sencillo. Muchos usan ambas herramientas para la coordinación y la ejecución.

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Preguntas frecuentes sobre Slack vs. Trello