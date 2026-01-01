Capital One 推動創新，始終走在銀行業最前端

近三十年來，Capital One 始終為了推動更人性化、程序更簡化的銀行業而努力。該公司跨部門使用 Slack，欣然邁向數位轉型之路，並持續致力於重塑銀行業，因而獲頒 Slack 的 Slack 創新獎。

Capital One 自 2016 年便開始運用 Slack，部署該依頻道區隔的訊息傳送平台後，IT 部門得以拓展關鍵軟體開發，並以更快的速度協作和分享程式碼。Slack 高效便捷的特色迅速廣為人知，現在每週都有超過 5 萬名員工使用，不僅促進自動化，還將創新文化推廣至科技、人力資源、企業與全球財務、風險管理、網路、法務等各部門。

Capital One 是第一家淘汰資料中心，轉而整體遷移至雲端的美國銀行，對科技並不陌生，他們更善用 Slack，體現金融領域的獨創性。例如，公司各部門使用 Slack 機器人進行自動化與流程整合，並使用機器學習與自然語言處理技術回答常見問題。

除了簡化內部工作流程，Capital One 還部署了超過 150 個 Slack Connect 頻道。透過頻道，員工可以在內部使用者所用的相同協作環境中與外部供應商和外部合作夥伴合作，讓內部員工與外部合作夥伴能夠更高效地完成工作，減少環境切換。

憑藉 Slack，Capital One 得以持續改革營運方式，並每天為數百萬名客戶提供個人化體驗，保持公司的靈活創新。