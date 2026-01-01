최고의 금융 업무 환경을 제공하기 위해 혁신을 지속해 온 Capital One

간편하면서도 인간미 넘치는 금융 업무 환경을 제공하기 위해 30년 가까이 힘써 온 Capital One은 다양한 부서에서 Slack을 널리 사용하여 내부적으로는 디지털 혁신을, 외부적으로는 업계 혁신을 선도해 온 점을 인정받아 Slack에서 선정하는 Slack 혁신 어워드를 수상하게 되었습니다.

Capital One은 IT 부서에서 주요 소프트웨어 개발을 확장하고, 협업하며, 코드를 더 신속히 공유하기 위해 채널 기반 메시징 플랫폼을 구현하던 2016년부터 Slack을 활용해 왔습니다. Slack의 효율성에 대한 소문이 빠르게 퍼지면서, 현재는 기술, 인사, 기업 및 글로벌 금융, 위기 관리, 사이버 및 법무 등의 부서에서 매주 50,000여 명의 직원이 Slack을 사용하여 자동화를 실현하고 혁신 문화를 증진하고 있습니다.

데이터 센터에서 클라우드로 전환한 미국 최초의 은행인 Capital One은 Slack을 적극 활용해 창의적인 방식으로 금융 업무를 수행하고 있습니다. 예를 들어, 회사 전반에서 프로세스 자동화 및 통합과 같은 작업을 수행하거나, 머신러닝 및 NLP(자연어 처리) 기술을 통해 FAQ에 응답하는 업무를 처리하는 데에 Slack 봇을 활용합니다.

회사 내부 워크플로의 간소화 외에도, Capital One은 150개 이상의 Slack Connect 채널을 구현하여 Capital One 외부의 공급업체 및 파트너와도 내부 사용자와 동일한 협업 환경에서 함께 작업할 수 있습니다. 이를 통해 내부 직원과 외부 파트너 모두 더 효율적으로 업무를 수행하고 업무 맥락 전환을 최소화할 수 있습니다.

Capital One은 Slack을 사용하여 업무 방식을 지속적으로 혁신하는 동시에, 매일 수백만 고객의 역량 강화를 위해 개인 맞춤형 경험을 구축함으로써 민첩성과 혁신성을 유지하고 있습니다.