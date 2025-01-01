RBC 的技术团队采用 Slack 探索全新的工作方式

加拿大最大的银行，也是世界上市值最大的银行之一，今年将庆祝其 150 岁生日。但加拿大皇家银行 (RBC) 没有指望蜡烛，而是向前看，投资新的企业，并将银行业重新想象成无缝的数字体验。

本着帮助客户繁荣和社区繁荣的宗旨，RBC 正处于向数字优先、科技驱动型公司转型的过程中。拥有 86000 多名员工和悠久的历史，这不仅仅是一个组织挑战，而是一种思维方式的转变，员工正在学习以不同的方式工作。“今天的开发人员基本上更多的是横向工作，而不是纵向工作，Slack 有助于实现这种工作方式。”RBC 创新与技术执行副总裁 Martin Wildberger 说。

自两年前推出以来，RBC 的重要客户端 Slack 让 RBC 的技术团队能够更加灵活地协作和完成工作 - 这是当今快速变化的工作场所的一个关键优势。

“这是一个令人兴奋的创新时代。我们正在快速接近这样一个时代，我们将能够获得几乎无限的计算能力以及巨大的数据存储，我们将能够通过 AI 等新技术来连接和分析这些数据。很快我们将只被自己的想象力所限制。这些进步不仅使我们能够为我们多年来一直在努力解决的问题找到更好的解决方案，更重要的是，我们可以做一些我们以前从未做过的事情。”Wildberger 说。

最初是一个开发工具，现在基本上整合到 5000 多名 RBC 员工的日常工作中，并在不断增加。

“我亲眼目睹了 Slack 如何在协作环境中连接、支持和发展我们的开发人员社区。” RBC 创新和技术执行副总裁 Martin Wildberger

使用 Slack 众包解决方案

RBC 的数字团队在银行数字转型的前线工作。这个跨职能小组确保 RBC 的客户享受无缝的数字体验 - 无论他们是在网上、应用程序中还是在银行。“我们正在重新思考我们为客户提供价值的方式。”RBC 数字全方位移动技术副总裁 Christopher Higgs 说。

当数字团队建立时，开发人员和设计人员使用 Slack 来相互协作。希格斯说，随着团队规模扩大到四倍，“Slack 成为了每个人的关键任务应用程序。”

2148139050433 rbc-digital-proj-galaxy RBC 频道 announcements developer devops general team-digital 私信 杜子杰 王乐迪 朱秀雯 developer Connecting developers with the larger RBC community 3 李慧杰 Hi , is there an easy way to clone all the repos from GitHub? Just trying to save some time. 杜子杰 You can use Beautiful Soup to scrape the URLs from the webpage and then run a for loop to execute

git clone <repo_url> . Easy peasy. 1 李慧杰 Thanks! Trying it out now. Will let you know if I run into any issues. 1

数字团队由产品所有者、业务分析师、设计师和开发人员组成的团队进行组织。每个小队都有自己的核心工作 Slack 频道，以及对其他小队频道的公开可见性。这种透明性节省了时间，减少了多余的工作。

例如，关于如何建立和运行开发环境的信息可以在 Slack 中进行索引、共享和搜索。对信息的即时访问简化了开发过程。Higgs 说，以前需要几个小时甚至几天才能完成的研究，现在只需要几分钟。当问题出现时，“总有另一个开发者在使用这个频道，他们可以介入并提供帮助。”他补充道。

“从设计师到开发者再到建筑师，Slack 已经成为我们日常生活的一部分。” RBC 数字全方位移动技术副总裁 Christopher Higgs

培养内源文化

RBC 的内部资源社区已经积极地培养了一种文化，这种文化将社区开发软件的开源实践引入到组织的环境中。内源文化植根于协作、开放交流、实验和反馈。Slack 通过将开发人员与更大的 RBC 社区联系在一起，在一个开放的区中，每个人都可以做出贡献，从而实现这些事情。

员工可以在 Slack 频道中提问，也容易受到攻击。来自不同团队、不同背景的人经常会跳出来帮忙，很容易获得信息。例如，当一名团队成员在 #developer 频道中提出关于克隆 GitHub 存储库的问题时，一名同事在三分钟内给出了答案。

2102659825749 rbc-developer RBC 频道 digital-devs digital-proj-alpha digital-proj-galaxy internal-digital team-digital 私信 张语婷 苏奕哲 裴琳 digital-proj-galaxy The Digital Team galaxy 3 蒋海征 Hi 张语婷 裴琳, should the app be fully accessible? 张语婷 Yes. Each new app should be fully accessible. We need to go through everything with a screen reader and an accessible eye to identify improvements before the app is client-facing. 1 裴琳 Agree with above . Because this project is shared across three squads, we should align. I’ll add this as an agenda item for our next inter-squad sync. 1

Slack 还提供了用于收集反馈的低压解决方案。没有要填写的跟踪更改或表格。人们可以提供见解，而不会觉得这是强制性的。这种新的工作方式让团队和个人可以在需要的时候快速测试、学习和调整。

在过去的六个月里，RBC 的内源社区为其项目增加了 100 多名贡献者。内源方法已经产生了可测量的结果。“另一个关键方面是它允许我们更快地构建代码。”Wildberger 说。

打破壁垒

RBC 拥有庞大的国际员工队伍，保持文化感很重要。Slack 有助于建立联系，鼓励团队和领导者参与进来。

Slack 对于像 Cheesan Chew 这样的高管来说尤其有价值。作为该银行的风险孵化器， 她担任RBC 风险投资的首席运营官，监管着“一家初创公司”。Chew 使用 Slack 来获得每个风险的可见性 - 所有风险都有自己的频道 - 并与她的团队沟通。

她还发现，Slack 消除了对话中的一些礼节，鼓励思想的自由流动。“Slack 让我们可以直接对话，而通过电子邮件可能会更令人生畏。”她说。“至少以我的经验来看，它打破了那些障碍。如果你使用 Slack 联系某人，很明显你是在谈话。这不是指令。”

Slack 中的透明度是双向的。员工被鼓励提问，当高级领导在频道中给出回应时，就打开了双向对话的大门。

通过使领导者、团队和小队能够快速与跨部门和跨大洲的合适人员沟通和联系，Slack 使 RBC 的技术团队能够以不同的方式工作，同时为 1600 多万客户提供新的和改进的体验。