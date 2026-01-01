Los equipos de tecnología de RBC descubren nuevos métodos de trabajo con Slack

El banco principal de Canadá, y uno de los más grandes del mundo según su capitalización bursátil, celebra su 150 aniversario este año. No obstante, en lugar de contar velas, el Royal Bank of Canada (RBC) tiene la mirada fija en el futuro, invirtiendo en nuevos proyectos y reinventando las operaciones bancarias para convertirlas en una experiencia digital sin fisuras.

Fiel a su propósito de ayudar a que los clientes y las comunidades prosperen, RBC se encuentra inmerso en una transición para convertirse en una empresa basada en la tecnología y fundamentalmente digital. Con más de 86 000 empleados y un extenso legado, lograrlo supone mucho más que un desafío organizativo; es un cambio de mentalidad y los empleados están aprendiendo a cambiar sus métodos de trabajo. "Los desarrolladores de hoy día trabajan más de forma horizontal que vertical y Slack contribuye a potenciar este método de trabajo", afirma Martin Wildberger, Vicepresidente ejecutivo de innovación y tecnología de RBC.

Desde su introducción hace ya dos años, Slack (valioso cliente de RBC) ha aportado a los equipos de tecnología de RBC esa flexibilidad para agilizar más sus métodos de colaboración y de llevar a cabo el trabajo: una ventaja crucial en el entorno laboral de hoy día caracterizado por cambios frenéticos.

"Es una época apasionante para innovar. Nos dirigimos a marchas forzadas hacia un punto en el que tendremos acceso a una capacidad tecnológica casi ilimitada, además de un tremendo almacenamiento de datos que seremos capaces de conectar y analizar gracias a nuevas tecnologías como la IA. Pronto, los límites solo los pondrá nuestra imaginación. Estos avances, además de permitirnos dar mejores soluciones a los problemas con los que hemos estado luchando durante décadas, nos dan la posibilidad de hacer cosas que nunca antes habíamos hecho, lo cual es aún más importante", recalca Wildberger.

Lo que comenzó siendo una herramienta para desarrolladores ahora está arraigada en los cimientos del día a día de más de 5000 empleados de RBC y sumando.

“He podido ver con mis propios ojos la manera en que Slack ha conectado, habilitado y desarrollado nuestra comunidad de desarrolladores en un entorno colaborativo”. Martin Wildberger Vicepresidente ejecutivo de innovación y tecnología, RBC

Soluciones de colaboración masiva con Slack

El trabajo del equipo digital de RBC se sitúa en la primera línea de la transformación digital del banco. Este grupo multifuncional se asegura de que los clientes de RBC puedan disfrutar de una experiencia digital sin fisuras: ya sea en el sitio web, en la aplicación o en el propio banco. "Estamos rediseñando la forma en que les generamos valor a nuestros clientes", afirma Christopher Higgs, Vicepresidente de medios digitales y tecnologías móviles de RBC.

Cuando se formó el equipo digital, los desarrolladores y los diseñadores utilizaban Slack como un medio de colaboración. Como el equipo cuadruplicó su tamaño, Higgs explica que "Slack supuso una aplicación vital para la misión de todos los involucrados".

2148139050433 rbc-digital-proj-galaxy RBC Canales announcements developer devops general team-digital Mensajes directos Felipe Quispe Fernando Garcia Sara Parras developer Connecting developers with the larger RBC community 3 Laura Gallardo Hi , is there an easy way to clone all the repos from GitHub? Just trying to save some time. Felipe Quispe You can use Beautiful Soup to scrape the URLs from the webpage and then run a for loop to execute

git clone <repo_url> . Easy peasy. 1 Laura Gallardo Thanks! Trying it out now. Will let you know if I run into any issues. 1

El equipo digital se organiza en grupos formados por propietarios de productos, analistas comerciales, diseñadores y desarrolladores. Cada grupo cuenta con su propio canal de Slack para realizar su trabajo principal, además de tener una visibilidad completa de los canales del resto de grupos. Este nivel de transparencia ahorra tiempo y reduce los trabajos duplicados.

Por ejemplo, la información sobre cómo configurar y ejecutar un entorno de desarrollo se indexa, se comparte y está disponible para buscarla en Slack. Ese acceso instantáneo a la información ha simplificado los procesos de desarrollo. Lo que antes requería horas —incluso días— de investigación, ahora se hace en cuestión de minutos, asevera Higgs. Cuando surgen preguntas, "siempre hay otro desarrollador merodeando por el canal que puede participar y echar una mano", añade.

“Desde diseñadores y desarrolladores hasta arquitectos, Slack se ha convertido en parte de nuestro día a día”. Christopher Higgs Vicepresidente de medios digitales y tecnologías móviles, RBC

Fomentar una cultura de fuentes de recursos internos

La comunidad de recursos internos de RBC se ha esmerado en fomentar una cultura que introduce las prácticas de código abierto para desarrollar software de forma comunitaria en el contexto de una organización. La cultura de recursos internos se basa en la colaboración, una comunicación abierta, la experimentación y las sugerencias. Slack potencia todo esto al conectar a los desarrolladores con la comunidad de RBC a mayor escala en un espacio abierto en el que todos pueden poner su granito de arena.

Los empleados pueden plantear preguntas y participar en los canales de Slack. Es común que empleados de diferentes equipos y entornos participen y contribuyan, lo cual ayuda a obtener la información deseada. Cuando, por ejemplo, un miembro del equipo hizo una pregunta en el canal #desarrolladores sobre cómo clonar repositorios de GitHub, un compañero le dio una respuesta en tres minutos.

2102659825749 rbc-developer RBC Canales digital-devs digital-proj-alpha digital-proj-galaxy internal-digital team-digital Mensajes directos María del Carmen Martín Matías González Dolores Vega digital-proj-galaxy The Digital Team galaxy 3 Alfonso Velázquez Hi María del Carmen Martín Dolores Vega, should the app be fully accessible? María del Carmen Martín Yes. Each new app should be fully accessible. We need to go through everything with a screen reader and an accessible eye to identify improvements before the app is client-facing. 1 Dolores Vega Agree with above . Because this project is shared across three squads, we should align. I’ll add this as an agenda item for our next inter-squad sync. 1

Slack también es una solución muy sencilla de usar a la hora de recabar sugerencias. No es necesario aplicar el control de cambios o rellenar formularios. Las personas pueden aportar información y opiniones sin tener la sensación de que sea algo obligatorio. Este nuevo método de trabajo permite a equipos y empleados probar, aprender y modificar su enfoque cuando sea necesario.

Durante los últimos seis meses, la comunidad de recursos internos de RBC ha sumado más de 100 nuevos contribuyentes a sus proyectos. El enfoque de recursos internos se ha traducido en resultados cuantificables. "Otra de las dimensiones clave es que nos permite desarrollar código más rápido", asegura Wildberger.

Eliminar obstáculos

RBC cuenta con un gran número de personal repartido por todo el mundo y por tanto es fundamental fomentar un sentimiento común de cultura de empresa. Slack permite la conectividad y fomenta que los equipos y los jefes se involucren.

Slack adquiere gran valor especialmente para cargos ejecutivos como Cheesan Chew. Como Directora de operaciones de RBC Ventures, la incubadora de empresas de la entidad, su tarea es la de supervisar una "startup de startups". Chew utiliza Slack para darle visibilidad a cada empresa —cada una de las cuales dispone de su propio canal— y para comunicarse con su equipo.

También ha llegado a la conclusión de que Slack elimina parte de la formalidad propia de las conversaciones, fomentando así que las ideas fluyan libremente. "Slack nos permite tener conversaciones directas, mientras que por correo electrónico esto puede resultar más intimidatorio", admite. "Al menos desde mi experiencia, ha eliminado esos obstáculos. Si hablas con alguien por Slack, queda claro que estás entablando una conversación. No es una orden".

La transparencia en Slack es bidireccional. A los empleados se les anima a realizar preguntas y, cuando los superiores aportan una respuesta en un canal, se abre una vía para mantener un diálogo bidireccional.

Al facilitar que los jefes, los equipos y los grupos se comuniquen y conecten rápidamente con las personas adecuadas de todos los departamentos y continentes, Slack ha permitido que los equipos de tecnología de RBC cambien sus métodos de trabajo, además de proporcionar experiencias nuevas y mejoradas a sus más de 16 millones de clientes.