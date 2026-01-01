Equipes de tecnologia do RBC descobrem novas formas de trabalhar com o Slack

O principal banco do Canadá, e um dos maiores do mundo de acordo com sua capitalização de mercado, comemora seu 150º aniversário este ano. Mas em vez de contar velinhas, o Royal Bank of Canada (RBC) está olhando para o futuro, investindo em novos projetos e transformando as operações bancárias em uma experiência digital simples.

Fiel a seu objetivo de ajudar os clientes e as comunidades a prosperarem, o RBC está no meio de uma transição para se converter em uma empresa baseada na tecnologia, habilitada para o digital. Com mais de 86 mil funcionários e um grande legado, alcançar esse objetivo é muito mais que um desafio organizacional, é uma mudança de mentalidade, e os funcionários estão aprendendo a mudar a maneira de trabalhar. "Os desenvolvedores de hoje trabalham de modo mais horizontal que vertical. O Slack ajuda a viabilizar essa forma de trabalhar", diz o vice-presidente executivo de inovação e tecnologia do RBC, Martin Wildberger.

Desde que foi adotado há dois anos, o Slack, um cliente importante do RBC, proporcionou às equipes de tecnologia do RBC a flexibilidade para agilizar mais os métodos de colaboração e trabalho: uma vantagem importante no ambiente de trabalho moderno, que está sempre mudando.

"É um momento animador para inovação. Estamos nos aproximando rapidamente de um ponto em que teremos acesso a uma capacidade de computação quase ilimitada, além de um tremendo armazenamento de dados aos quais poderemos nos conectar e analisar por meio de tecnologias como a IA. Em breve, somente nossa imaginação nos limitará. Esses avanços permitem não só oferecer soluções melhores aos problemas com que estamos lutando há décadas, mas também nos possibilita fazer coisas que nunca fizemos antes, o que é mais importante", diz Wildberger.

O que começou como uma ferramenta para desenvolvedores agora está integrada no cotidiano de mais de 5 mil funcionários do RBC e cresce cada vez mais.

“Vi em primeira mão como o Slack conectou, habilitou e aumentou nossa comunidade de desenvolvedores em um ambiente colaborativo.” Martin Wildberger Vice-presidente executivo de inovação e tecnologia, RBC, RBC

Soluções de crowdsourcing com o Slack

A equipe digital do RBC trabalha na linha de frente da transformação digital do banco. Esse grupo multifuncional assegura que os clientes do RBC possam desfrutar de uma experiência digital simples, seja no site, no app ou no banco. "Estamos renovando a maneira como geramos valor para os clientes", diz Christopher Higgs, vice-presidente de mídias digitais e tecnologias móveis no RBC.

Quando a equipe digital foi criada, os desenvolvedores e os designers usavam o Slack como uma meio de colaboração. Como o tamanho da equipe quadruplicou, Higgs explica que o "Slack se tornou um app fundamental para todos".

2148139050433 rbc-digital-proj-galaxy RBC Canais announcements developer devops general team-digital Mensagens diretas Maurício Rodrigues Artur García Sara da Silva developer Connecting developers with the larger RBC community 3 Lisa Correa Hi , is there an easy way to clone all the repos from GitHub? Just trying to save some time. Maurício Rodrigues You can use Beautiful Soup to scrape the URLs from the webpage and then run a for loop to execute

git clone <repo_url> . Easy peasy. 1 Lisa Correa Thanks! Trying it out now. Will let you know if I run into any issues. 1

A equipe digital é organizada em grupos formados por proprietários de produtos, analistas comerciais, designers e desenvolvedores. Cada grupo tem um canal no Slack para realizar seu trabalho principal, além de poder ver os canais dos outros grupos. Essa transparência economiza tempo e reduz o retrabalho.

Por exemplo, informações sobre como configurar e executar um ambiente de desenvolvimento são indexadas, compartilhadas e estão disponíveis para pesquisa no Slack. O acesso instantâneo a informações simplificou os processos de desenvolvimento. O que antes levava horas ou até mesmo dias de pesquisa, agora é feito em questão de minutos, diz Higgs. Em caso de dúvidas, "sempre há outro desenvolvedor no canal para ajudar", ele acrescenta.

“Dos designers aos desenvolvedores e os arquitetos, o Slack se tornou parte do nosso dia a dia.” Christopher Higgs Vice-presidente de mídias digitais e tecnologias móveis, RBC, RBC

Promover uma cultura de fontes internas

A comunidade de fontes internas do RBC criou uma cultura que usa as práticas de código aberto para desenvolver software de modo comunitário no contexto de uma organização. A cultura de fontes internas se baseia na colaboração, em uma comunicação aberta, na experimentação e no feedback. O Slack promove tudo isso ao conectar os desenvolvedores com a comunidade do RBC como um todo em um espaço aberto, em que todos podem contribuir.

Os funcionários podem fazer perguntas e participar dos canais do Slack. É comum que funcionários de equipes e formações diferentes participem e contribuam, o que facilita a obtenção de informações. Por exemplo, quando um membro da equipe fez uma pergunta no canal #desenvolvedores sobre como clonar repositórios do GitHub, um colega respondeu em três minutos.

2102659825749 rbc-developer RBC Canais digital-devs digital-proj-alpha digital-proj-galaxy internal-digital team-digital Mensagens diretas Ana Lopes Matias Brito Carmen Veiga digital-proj-galaxy The Digital Team galaxy 3 Camilo Henrique Hi Ana Lopes Carmen Veiga, should the app be fully accessible? Ana Lopes Yes. Each new app should be fully accessible. We need to go through everything with a screen reader and an accessible eye to identify improvements before the app is client-facing. 1 Carmen Veiga Agree with above . Because this project is shared across three squads, we should align. I’ll add this as an agenda item for our next inter-squad sync. 1

O Slack também é uma solução fácil de usar na hora de receber feedback. Não é preciso usar o controle de alterações ou preencher formulários. As pessoas podem dar sua opinião sem a sensação de que é algo obrigatório. Essa nova forma de trabalhar permite que as equipes e as pessoas testem, aprendam e modifiquem quando necessário.

Durante os últimos seis meses, a comunidade de fontes internas do RBC ganhou mais de 100 novos colaboradores em seus projetos. A abordagem de fontes internas produziu resultados quantificáveis. "Outra dimensão fundamental é que nos permite desenvolver código mais rápido", diz Wildberger.

Eliminar obstáculos

O RBC conta com uma grande força de trabalho internacional, portanto, é importante manter a cultura. O Slack permite se conectar e incentiva as equipes e a liderança a participar.

O Slack é uma ferramenta valiosa especialmente para executivos como Cheesan Chew. Como diretora operacional da RBC Ventures, a incubadora de empresas do banco, ela supervisiona "uma startup de startups". Chew usa o Slack para observar todas as empresas — cada uma tem um canal — e se comunicar com sua equipe.

Ela também descobriu que o Slack elimina a formalidade das conversas, promovendo uma circulação livre de ideias. "Com o Slack, é possível ter conversas diretas. Por e-mail, isso pode ser mais intimidador", ela diz. "Ao menos na minha experiência, esses obstáculos foram eliminados. Se você fala com alguém pelo Slack, fica claro que é uma conversa. Não é uma ordem".

No Slack, a transparência é recíproca. Os funcionários são incentivados a fazer perguntas, e quando os superiores enviam uma resposta pelo canal, abre-se uma porta para um diálogo.

Ao permitir que líderes, equipes e grupos se comuniquem rapidamente e se conectem com as pessoas certas de todos os departamentos e continentes, o Slack permitiu que as equipes de tecnologia do RBC mudem seus métodos de trabalho, além de proporcionar experiências novas e aprimoradas para mais de 16 milhões de clientes.