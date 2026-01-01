Los equipos de tecnología de RBC exploran nuevas formas de trabajar con Slack

El banco más grande de Canadá (y uno de los más grandes del mundo en función de su capitalización del mercado) celebra este año su 150 aniversario. Sin embargo, en lugar de contar velas, el Royal Bank of Canada (RBC) tiene la mirada puesta en el futuro al invertir en nuevos proyectos y reinventar las operaciones bancarias como una experiencia digital sin interrupciones.

Congruente con su objetivo de ayudar al crecimiento de los clientes y la prosperidad de las comunidades, RBC se encuentra en medio de la transición para ser una empresa basada en la tecnología que prioriza lo digital. Con más de 86 000 empleados y una larga trayectoria, esto es mucho más que un desafío organizacional: se trata de un cambio de mentalidad, y los empleados están aprendiendo a trabajar de forma distinta. "Actualmente los desarrolladores trabajan más de forma horizontal que vertical, y Slack ayuda a mejorar esta forma de trabajar", asegura Martin Wildberger, vicepresidente ejecutivo de Innovación y tecnología.

Desde que se implementó hace dos años, Slack ha ofrecido a los equipos de tecnología de RBC la flexibilidad necesaria para agilizar su forma de colaborar y trabajar; una ventaja clave en los entornos laborales en rápida evolución de la actualidad.

"Este un momento emocionante para la innovación. Avanzamos rápidamente hacia un punto en el que tendremos acceso a una capacidad de proceso casi ilimitada, así como a bases de datos enormes que podremos conectar y analizar a través de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial. Dentro de poco, solo nos limitará nuestra imaginación. Estos avances no solo nos permiten encontrar mejores soluciones para los problemas contra los que hemos luchado durante años, sino hacer cosas que nunca antes habíamos hecho, que es mucho más importante", señala Wildberger.

Lo que comenzó como una herramienta para desarrolladores ahora se ha integrado drásticamente en los procesos diarios de más de 5000 empleados de RBC (y contando).

“He visto con mis propios ojos la forma en que Slack conecta, habilita y hace crecer a nuestra comunidad de desarrolladores en un entorno colaborativo”. Martin Wildberger Vicepresidente ejecutivo de Innovación y tecnología, RBC

Soluciones de colaboración masiva con Slack

El equipo digital de RBC se encarga del frente de batalla de la transformación digital del banco. Este grupo multidisciplinario se asegura de que los clientes de RBC disfruten de una experiencia digital sin interrupciones, independientemente de si están en la web, una aplicación o en el banco. "Estamos reinventando la forma en que generamos valor para nuestros clientes", señala Christopher Higgs, el vicepresidente de Tecnologías móviles y medios digitales en RBC.

Cuando se fundó el equipo digital, los desarrolladores y diseñadores utilizaban Slack para colaborar entre sí. A medida que el equipo cuadruplicaba su tamaño, "Slack se convertía en una aplicación fundamental para todos", menciona Higgs.

2148139050433 rbc-digital-proj-galaxy RBC Canales announcements developer devops general team-digital Mensajes directos Mauricio Rodríguez Arturo García Catalina Álvarez developer Connecting developers with the larger RBC community 3 Valentina Correa Hi , is there an easy way to clone all the repos from GitHub? Just trying to save some time. Mauricio Rodríguez You can use Beautiful Soup to scrape the URLs from the webpage and then run a for loop to execute

git clone <repo_url> . Easy peasy. 1 Valentina Correa Thanks! Trying it out now. Will let you know if I run into any issues. 1

El equipo digital está organizado en grupos compuestos por propietarios de producto, analistas empresariales, diseñadores y desarrolladores. Cada grupo tiene su propio canal de Slack para su trabajo principal, así como visibilidad completa de los canales de otros grupos. Esta transparencia ahorra tiempo y reduce el trabajo redundante.

Por ejemplo, la información sobre cómo configurar y poner en marcha un entorno de desarrollo se indexa, se comparte y está disponible para búsquedas en Slack. El acceso instantáneo a la información ha simplificado los procesos de desarrollo. Las tareas que anteriormente requerían horas (o incluso días) de investigación ahora toman minutos, asegura Higgs. Cuando las preguntas surgen, "siempre hay otro desarrollador utilizando el canal que puede participar y ayudar", agrega.

“Desde los diseñadores y desarrolladores hasta los arquitectos, Slack se ha convertido en parte de nuestro día a día”. Christopher Higgs Vicepresidente de Tecnologías móviles y medios digitales, RBC

Promover una cultura de recursos internos

La comunidad de recursos internos de RBC ha promovido activamente una cultura que integra las prácticas del código abierto para el desarrollo comunitario de software en el contexto de una organización. La cultura de recursos internos se basa en la colaboración, el diálogo abierto, la experimentación y los comentarios. Slack fomenta estas características al conectar a los desarrolladores con la comunidad general de RBC en un espacio abierto donde todos pueden contribuir.

Los empleados pueden hacer preguntas y bajar sus defensas en los canales de Slack. Los miembros de distintos equipos y trayectorias a menudo participan para ayudar, de forma que obtener información es más fácil. Por ejemplo, cuando un miembro del equipo planteó una pregunta en el canal #desarrollador sobre la clonación de repositorios de GitHub, un compañero escribió una respuesta en tres minutos.

2102659825749 rbc-developer RBC Canales digital-devs digital-proj-alpha digital-proj-galaxy internal-digital team-digital Mensajes directos Ximena Dávila Matías Avilés Carmen Vega digital-proj-galaxy The Digital Team galaxy 3 Alfonso Huertas Hi Ximena Dávila Carmen Vega, should the app be fully accessible? Ximena Dávila Yes. Each new app should be fully accessible. We need to go through everything with a screen reader and an accessible eye to identify improvements before the app is client-facing. 1 Carmen Vega Agree with above . Because this project is shared across three squads, we should align. I’ll add this as an agenda item for our next inter-squad sync. 1

Slack también ofrece una solución sencilla para reunir comentarios. No hay un seguimiento de cambios ni hay que rellenar formularios. Los usuarios pueden ofrecer su opinión sin la sensación de que es obligatorio. Esta nueva forma de trabajo permite que los equipos y los individuos prueben, aprendan y cambien de dirección rápidamente si es necesario.

En los últimos seis meses, la comunidad de recursos internos de RBC ha sumado más de 100 colaboradores adicionales a sus proyectos. El enfoque de recursos internos ha generado resultados cuantificables. "Otra de las dimensiones clave es que nos permite desarrollar código más rápido", dice Wildberger.

Eliminar obstáculos

RBC tiene un numeroso personal internacional, por lo que es importante promover un sentimiento de cultura. Slack favorece la conectividad y anima a los equipos y directivos a participar.

Slack es particularmente valioso para los ejecutivos como Cheesan Chew. Como directora de Operaciones de RBC Ventures, la incubadora de proyectos del banco, supervisa "un punto de partida para las empresas emergentes". Chew utiliza Slack para obtener visibilidad sobre cada proyecto (cada uno tiene sus propios canales) y comunicarse con su equipo.

También ha descubierto que Slack elimina parte de la formalidad en las conversaciones, de forma que fomenta el libre intercambio de ideas. "Slack nos permite tener conversaciones directas, mientras que por correo electrónico pueden ser un poco más intimidantes", señala. "Por lo menos en mi experiencia, ha eliminado esos obstáculos. Si utilizas Slack para comunicarte con alguien, claramente estás entablando una conversación. No dando una orden".

La transparencia en Slack es bilateral. Se anima al personal a hacer preguntas, y cuando los directivos sénior agregan una respuesta en el canal, se abre la puerta a un diálogo bilateral.

Al permitir que los directivos, los equipos y los grupos se comuniquen rápidamente y se pongan en contacto con la gente adecuada de todos los departamentos y continentes, Slack ha logrado que los equipos de tecnología de RBC trabajen de forma distinta y ofrezcan experiencias nuevas y mejores a más de 16 millones de clientes.