I team tecnici di RBC esplorano nuovi modi di lavorare con Slack

La banca principale del Canada e una delle più grandi al mondo in base alla capitalizzazione di mercato ha festeggiato quest’anno il suo 150° compleanno. Ma anziché riposare sugli allori, la Royal Bank of Canada (RBC) guarda al futuro, investendo in nuove venture e reinventando il banking come esperienza digitale lineare.

Con l’obiettivo di aiutare i clienti e le comunità a prosperare nel mercato di oggi, RBC è in fase di transizione ad azienda tecnologica incentrata sul digitale. Con oltre 86.000 dipendenti e una lunga tradizione alle spalle, siamo di fronte a qualcosa di più di una semplice sfida organizzativa, ma a un vero e proprio cambio di mentalità e i dipendenti stanno imparando a lavorare in modo diverso. “Gli sviluppatori di oggi lavorano più orizzontalmente che verticalmente: Slack permette questo modo di lavorare”, afferma Martin Wildberger, vicepresidente esecutivo di Innovation and Technology in RBC.

Dalla sua introduzione due anni fa, Slack, prezioso cliente di RBC, ha garantito ai team tecnologici dell’azienda la flessibilità necessaria per collaborare e completare i progetti con maggiore agilità, un vantaggio inestimabile nell’ambiente di lavoro di oggi in rapida evoluzione.

“È un momento interessante per l’innovazione. Ci avviciniamo rapidamente a un’epoca in cui avremo accesso a capacità di elaborazione quasi illimitate e a un’enorme quantità di dati che potremo connettere e analizzare grazie a nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale. Presto, l’unico limite che avremo sarà la nostra immaginazione. Questi progressi ci permettono non solo di trovare soluzioni migliori ai problemi che affrontiamo da anni ma, ancor più importante, fare cose impensabili prima d’ora”, afferma Wildberger.

In origine utilizzato come semplice strumento per sviluppatori, Slack è ora completamente integrato nel lavoro quotidiano di oltre 5.000 dipendenti RBC.

“Ho sperimentato in prima persona il modo in cui Slack ha connesso, abilitato ed espanso la nostra community di sviluppatori in un ambiente collaborativo”. Martin Wildberger Vicepresidente esecutivo di Innovation e Technology, RBC

Soluzioni di crowdsourcing con Slack

Il team digitale di RBC opera in prima linea nella trasformazione digitale della banca. Questo gruppo interfunzionale garantisce ai clienti RBC un’esperienza digitale impeccabile sul Web, all’interno dell’app o in banca. “Stiamo reinventando il modo in cui offriamo valore ai nostri clienti”, dichiara Christopher Higgs, vicepresidente di Digital Omni and Mobile Technology in RBC.

Quando è stato formato il team digitale, sviluppatori e progettisti utilizzavano Slack per collaborare. In seguito, le dimensioni del team sono quadruplicate e, come afferma Higgs, “Slack è diventato un’applicazione mission-critical per chiunque”.

2148139050433 rbc-digital-proj-galaxy RBC Canali announcements developer devops general team-digital Messaggi diretti Paolo Ferri Fabio Russo Lucrezia Romano developer Connecting developers with the larger RBC community 3 Silvia Sartori Hi , is there an easy way to clone all the repos from GitHub? Just trying to save some time. Paolo Ferri You can use Beautiful Soup to scrape the URLs from the webpage and then run a for loop to execute

git clone <repo_url> . Easy peasy. 1 Silvia Sartori Thanks! Trying it out now. Will let you know if I run into any issues. 1

Il team digitale è organizzato in squadre costituite da proprietari di prodotti, business analyst, progettisti e sviluppatori. Ogni squadra ha un proprio canale Slack per le attività di base e usufruisce di visibilità aperta sui canali delle altre squadre. Questo livello di trasparenza consente di risparmiare tempo e ridurre al minimo le operazioni ridondanti.

Ad esempio, le informazioni in merito a come prepararsi per iniziare a lavorare in un ambiente di sviluppo sono indicizzate, condivise e ricercabili in Slack. Questo accesso istantaneo alle informazioni ha semplificato il processo di sviluppo. Le ricerche che un tempo prevedevano ore, se non giorni, richiedono oggi pochi minuti, sostiene Higgs. Quando viene posta una domanda, “c’è sempre un altro sviluppatore che utilizza il canale in grado di intervenire e fornire supporto”, aggiunge.

“Dai progettisti agli sviluppatori e agli architetti, Slack è ora parte integrante della nostra struttura quotidiana”. Christopher Higgs Vicepresidente di Digital Omni and Mobile Technology, RBC

Promozione di una cultura “InnerSource”

La community InnerSource di RBC ha promosso attivamente una cultura che introduce le pratiche open source di sviluppo in comune di software adattandole al contesto di un’organizzazione. La cultura InnerSource è basata sulla collaborazione, sulle comunicazioni aperte, sulla sperimentazione e sui feedback. In quest’ottica, Slack mette in contatto gli sviluppatori con l’estesa community di RBC in uno spazio aperto, dove ognuno può apportare un contributo.

I dipendenti possono porre domande ed esporsi all’interno dei canali Slack. Spesso intervengono persone di team e background diversi per proporre un aiuto, semplificando la capacità di ottenere informazioni. Quando ad esempio il membro di un team ha posto una domanda nel canale #developer (#sviluppatore) sulla clonazione dei repository GitHub, un collega ha fornito una risposta dopo tre minuti.

2102659825749 rbc-developer RBC Canali digital-devs digital-proj-alpha digital-proj-galaxy internal-digital team-digital Messaggi diretti Alessia Rinaldi Maurizio Lombardo Dalila Vitali digital-proj-galaxy The Digital Team galaxy 3 Stefano Monti Hi Alessia Rinaldi Dalila Vitali, should the app be fully accessible? Alessia Rinaldi Yes. Each new app should be fully accessible. We need to go through everything with a screen reader and an accessible eye to identify improvements before the app is client-facing. 1 Dalila Vitali Agree with above . Because this project is shared across three squads, we should align. I’ll add this as an agenda item for our next inter-squad sync. 1

Slack offre inoltre una soluzione semplificata per la raccolta di feedback che non prevede revisioni delle modifiche o moduli da compilare. Le persone possono offrire informazioni approfondite senza alcun obbligo. Questo nuovo modo di lavorare consente ai team e alle persone di testare, apprendere e adattare il proprio modo di lavorare rapidamente, se necessario.

Negli ultimi sei mesi, la community InnerSource di RBC ha aggiunto oltre 100 collaboratori ai suoi progetti. L’approccio InnerSource ha generato risultati misurabili. “Una delle altre dimensioni chiave consiste nel fatto che ci permette di creare codice più rapidamente”, afferma Wildberger.

Superamento delle barriere

RBC vanta un’estesa forza lavoro internazionale: mantenere un senso della cultura è importante. Slack consente la connettività e incoraggia il coinvolgimento di team e leader.

Slack è particolarmente utile per dirigenti come Cheesan Chew. Chief Operating Officer di RBC Ventures, venture incubator della banca, supervisiona “una startup di startup”. Chew utilizza Slack per ottenere visibilità su ogni venture (tutte con specifici canali) e per comunicare con il team.

Ha anche scoperto che Slack rimuove alcune formalità dalle conversazioni, incoraggiando un flusso libero di idee. “Slack ci garantisce conversazioni dirette, leggermente più intimidatorie via e-mail”, dichiara. “Perlomeno per quanto mi riguarda, ha abbattuto queste barriere. Se utilizzi Slack con qualcuno, stai avendo chiaramente una conversazione. Non si tratta di una direttiva”.

La trasparenza in Slack è bidirezionale. I dipendenti sono incoraggiati a porre domande e, quando i leader senior aggiungono una risposta nel canale, viene stabilito un dialogo.

Garantendo a leader, team e squadre la possibilità di comunicare rapidamente ed entrare in contatto con le persone giuste nei vari reparti e continenti, Slack ha consentito ai team tecnologici di RBC di lavorare in modo diverso, offrendo al contempo esperienze nuove e avanzate a oltre 16 milioni di clienti.