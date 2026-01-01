RBC 的技術團隊探索使用 Slack 的新方法

加拿大規模最大以及全球市值數一數二的銀行，在今年迎來 150 週年。不過加拿大皇家銀行 (RBC) 沒有忙著數蠟燭，而是放眼未來，著手投資新事業，以及將銀行業改造成順暢的數位體驗。
依循協助客戶蓬勃發展和讓社群欣欣向榮的目標，RBC 正在轉型成為數位優先、技術成熟的企業。考量到 86,000 多名員工和悠久的歷史，這可不只是一般組織面臨的挑戰，而是徹底的思維轉變，就連員工也要學習改變工作方式。「當今的開發人員基本上是水平方向的工作，而非垂直式，而 Slack 有助於實現這種工作模式。」RBC 創新與技術執行副總 Martin Wildberger 指出。
兩年前引進 Slack 之後，這個 RBC 也相當重視的客戶提升了 RBC 技術團隊的彈性，讓他們可以更靈活地協作和完成工作，這在當今快速變化的工作環境中是一大優勢。
「這真是令人振奮的創新時刻。在我們正快速接近的時代，我們可以取得近乎無限的運算能力以及龐大的資料儲存空間，屆時我們將可以透過 AI 等新技術進行連結和分析。不用多久，我們唯一的限制就只有自己的想像力。有了這些進展，不僅讓我們能對長久以來都難解的問題提出更好的解決方案，更重要的是，我們將實現以前不可能做到的事。」Wildberger 表示。
起初，Slack 是開發人員使用的工具，但現在已經徹底融入超過 5,000 名 RBC 員工的日常工作，而且使用人數持續增加。
「我親眼看到 Slack 是如何在協作環境中連結、造就和強化我們的開發人員社群。」
運用 Slack 群眾外包解決方案
RBC 的數位團隊站在銀行數位轉型的第一線。這個跨部門團隊負責確保 RBC 的客戶享有順暢的數位體驗，無論他們是利用網路、應用程式，還是身在銀行都一樣。「我們正在重新思考提供給客戶的價值。」RBC 數位全方位與行動技術部門副理 Christopher Higgs 表示。
數位團隊成立時，開發人員和設計師就是運用 Slack 與彼此協作。隨著團隊的規模成長四倍，Higgs 指出：「Slack 已經變成所有人都不可或缺的應用程式。」
數位團隊分為幾個小組，分別由產品負責人、商業分析師、設計師和開發人員組成。每個小組都有各自的 Slack 頻道用來進行核心工作，同時也能看到其他小組的頻道。這樣的透明度不僅節省時間，還能減少冗贅的工作。
舉例來說，關於在開發環境中設定及執行的資訊已經在 Slack 中編列索引、共用而且開放搜尋。像這樣立即存取資訊可以確實簡化開發流程。Higgs 指出，以前要花上數小時甚至好幾天的研究作業，現在只需要幾分鐘就能完成。他補充，每當有問題出現，「總會有另一個也在頻道上的開發人員，可以跳進來伸出援手。」
「從設計師、開發人員到系統架構師，Slack 已經成為我們日常工作的一部分。」
營造內部開源文化
RBC 的內部開源社群積極營造文化，要將社群開發軟體的開放原始碼做法引進組織的工作環境。內部開源文化的基礎是協作、開放溝通、實驗和意見回饋。Slack 可以在公開空間連結開發人員和更廣大的 RBC 社群，讓人人都能有貢獻，因此有助於實現以上目標。
員工可以在 Slack 頻道內提出問題，也可以表現出較不足的一面。來自不同團隊和背景的人員通常都會跳進去協助，方便大家取得資訊。舉例來說，當團隊成員在 #developer 頻道提出有關複製 GitHub 儲存庫的問題，同事就會在三分鐘內提供答案。
Slack 也能提供不造成壓力的意見回饋收集解決方案。不需要追蹤變更或是填寫表單。即使不是強制性，大家還是會願意分享見解。這種新的工作方法讓團隊和個人可以在需要時測試、學習和迅速調整。
過去六個月以來，RBC 內部開源社群的專案已經增加超過 100 名貢獻者。而這樣的內部開源方法帶來了相當可觀的成果。「另一個很重要的層面是，我們建立程式碼的速度也變快了。」Wildberger 表示。
打破障礙
RBC 擁有為數眾多的國際員工，因此維持公司文化相當重要。Slack 可以強化連結，並鼓勵團隊與主管積極參與。
Slack 對於像 Cheesan Chew 一樣的管理高層來說尤其重要。身為銀行創業育成中心 RBC 投顧的營運長， 她負責監管「新創公司的新創公司。」Chew 運用 Slack 來清楚檢視每一間創投公司的頻道 (所有企業都有各自的頻道)，並和自己的團隊溝通。
她也發現，Slack 也消除了對話中的拘束感，可促進想法自由交流。「Slack 讓我們可以直接對話，而透過電子郵件溝通就顯得比較嚇人。」她指出。「至少，以我的經驗來說，Slack 確實消除了這些障礙。用 Slack 聯絡某人時，顯然是要對話，而不是下指令。」
Slack 內的公開透明是雙向的。公司鼓勵員工提問，而當資深主管在頻道中回應，就開啟了雙向對話的大門。
透過加快主管、團隊和小組連結跨部門和跨地區的正確對象，並讓雙方溝通，Slack 讓 RBC 的技術團隊能以不同的方式工作，同時還能為超過 1600 萬名客戶提供全新改良的體驗。