RBC 的技術團隊探索使用 Slack 的新方法

加拿大規模最大以及全球市值數一數二的銀行，在今年迎來 150 週年。不過加拿大皇家銀行 (RBC) 沒有忙著數蠟燭，而是放眼未來，著手投資新事業，以及將銀行業改造成順暢的數位體驗。

依循協助客戶蓬勃發展和讓社群欣欣向榮的目標，RBC 正在轉型成為數位優先、技術成熟的企業。考量到 86,000 多名員工和悠久的歷史，這可不只是一般組織面臨的挑戰，而是徹底的思維轉變，就連員工也要學習改變工作方式。「當今的開發人員基本上是水平方向的工作，而非垂直式，而 Slack 有助於實現這種工作模式。」RBC 創新與技術執行副總 Martin Wildberger 指出。

兩年前引進 Slack 之後，這個 RBC 也相當重視的客戶提升了 RBC 技術團隊的彈性，讓他們可以更靈活地協作和完成工作，這在當今快速變化的工作環境中是一大優勢。

「這真是令人振奮的創新時刻。在我們正快速接近的時代，我們可以取得近乎無限的運算能力以及龐大的資料儲存空間，屆時我們將可以透過 AI 等新技術進行連結和分析。不用多久，我們唯一的限制就只有自己的想像力。有了這些進展，不僅讓我們能對長久以來都難解的問題提出更好的解決方案，更重要的是，我們將實現以前不可能做到的事。」Wildberger 表示。

起初，Slack 是開發人員使用的工具，但現在已經徹底融入超過 5,000 名 RBC 員工的日常工作，而且使用人數持續增加。

「我親眼看到 Slack 是如何在協作環境中連結、造就和強化我們的開發人員社群。」 RBC 創意與科技部門執行副總裁 Martin Wildberger

運用 Slack 群眾外包解決方案

RBC 的數位團隊站在銀行數位轉型的第一線。這個跨部門團隊負責確保 RBC 的客戶享有順暢的數位體驗，無論他們是利用網路、應用程式，還是身在銀行都一樣。「我們正在重新思考提供給客戶的價值。」RBC 數位全方位與行動技術部門副理 Christopher Higgs 表示。

數位團隊成立時，開發人員和設計師就是運用 Slack 與彼此協作。隨著團隊的規模成長四倍，Higgs 指出：「Slack 已經變成所有人都不可或缺的應用程式。」

2148139050433 rbc-digital-proj-galaxy RBC 頻道 announcements developer devops general team-digital 私訊 許少魁 古翔暉 許姍姍 developer Connecting developers with the larger RBC community 3 龔怡君 Hi , is there an easy way to clone all the repos from GitHub? Just trying to save some time. 許少魁 You can use Beautiful Soup to scrape the URLs from the webpage and then run a for loop to execute

git clone <repo_url> . Easy peasy. 1 龔怡君 Thanks! Trying it out now. Will let you know if I run into any issues. 1

數位團隊分為幾個小組，分別由產品負責人、商業分析師、設計師和開發人員組成。每個小組都有各自的 Slack 頻道用來進行核心工作，同時也能看到其他小組的頻道。這樣的透明度不僅節省時間，還能減少冗贅的工作。

舉例來說，關於在開發環境中設定及執行的資訊已經在 Slack 中編列索引、共用而且開放搜尋。像這樣立即存取資訊可以確實簡化開發流程。Higgs 指出，以前要花上數小時甚至好幾天的研究作業，現在只需要幾分鐘就能完成。他補充，每當有問題出現，「總會有另一個也在頻道上的開發人員，可以跳進來伸出援手。」

「從設計師、開發人員到系統架構師，Slack 已經成為我們日常工作的一部分。」 RBC 數位全方位與行動技術部門副理 Christopher Higgs

營造內部開源文化

RBC 的內部開源社群積極營造文化，要將社群開發軟體的開放原始碼做法引進組織的工作環境。內部開源文化的基礎是協作、開放溝通、實驗和意見回饋。Slack 可以在公開空間連結開發人員和更廣大的 RBC 社群，讓人人都能有貢獻，因此有助於實現以上目標。

員工可以在 Slack 頻道內提出問題，也可以表現出較不足的一面。來自不同團隊和背景的人員通常都會跳進去協助，方便大家取得資訊。舉例來說，當團隊成員在 #developer 頻道提出有關複製 GitHub 儲存庫的問題，同事就會在三分鐘內提供答案。

2102659825749 rbc-developer RBC 頻道 digital-devs digital-proj-alpha digital-proj-galaxy internal-digital team-digital 私訊 江曉依 陳峰洺 林淑珮 digital-proj-galaxy The Digital Team galaxy 3 吳明輝 Hi 江曉依 林淑珮, should the app be fully accessible? 江曉依 Yes. Each new app should be fully accessible. We need to go through everything with a screen reader and an accessible eye to identify improvements before the app is client-facing. 1 林淑珮 Agree with above . Because this project is shared across three squads, we should align. I’ll add this as an agenda item for our next inter-squad sync. 1

Slack 也能提供不造成壓力的意見回饋收集解決方案。不需要追蹤變更或是填寫表單。即使不是強制性，大家還是會願意分享見解。這種新的工作方法讓團隊和個人可以在需要時測試、學習和迅速調整。

過去六個月以來，RBC 內部開源社群的專案已經增加超過 100 名貢獻者。而這樣的內部開源方法帶來了相當可觀的成果。「另一個很重要的層面是，我們建立程式碼的速度也變快了。」Wildberger 表示。

打破障礙

RBC 擁有為數眾多的國際員工，因此維持公司文化相當重要。Slack 可以強化連結，並鼓勵團隊與主管積極參與。

Slack 對於像 Cheesan Chew 一樣的管理高層來說尤其重要。身為銀行創業育成中心 RBC 投顧的營運長， 她負責監管「新創公司的新創公司。」Chew 運用 Slack 來清楚檢視每一間創投公司的頻道 (所有企業都有各自的頻道)，並和自己的團隊溝通。

她也發現，Slack 也消除了對話中的拘束感，可促進想法自由交流。「Slack 讓我們可以直接對話，而透過電子郵件溝通就顯得比較嚇人。」她指出。「至少，以我的經驗來說，Slack 確實消除了這些障礙。用 Slack 聯絡某人時，顯然是要對話，而不是下指令。」

Slack 內的公開透明是雙向的。公司鼓勵員工提問，而當資深主管在頻道中回應，就開啟了雙向對話的大門。

透過加快主管、團隊和小組連結跨部門和跨地區的正確對象，並讓雙方溝通，Slack 讓 RBC 的技術團隊能以不同的方式工作，同時還能為超過 1600 萬名客戶提供全新改良的體驗。