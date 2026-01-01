Contacta con el equipo de ventas para ampliar tu plantilla gracias a Agentforce
Convierte a los agentes en compañeros de equipo en el flujo de trabajo. Habla con un representante de ventas para conectar a los agentes con tu personal, tus proyectos, tus aplicaciones y tus datos, y crear un sistema operativo de trabajo unificado.
- Descubre cómo Agentforce puede llevar a cabo acciones por ti
- Interactúa con los agentes de Slack como lo harías con tus compañeros de equipo
- Dale a los agentes una formación específica para que lleven a cabo acciones de Slack