Vertriebsmitarbeitende verbringen 72 % ihres Arbeitstages mit anderen Aktivitäten als dem Verkaufen. Das ist Zeit, die für die Nachverfolgung von Leads, den Beziehungsaufbau und den Abschluss von Geschäften genutzt werden könnte. Der völlig neue Slackbot räumt mit diesem Missstand auf, indem er dich dort abholt, wo du bereits arbeitest – direkt in Slack – und dir sofortigen Zugriff auf den Kontext, die Informationen und die Antworten bietet, die du brauchst, um Geschäfte abzuschließen und Zeit zu sparen.

Slackbot ist dein persönlicher KI-Agent für die Arbeit. Anders als generische KI-Tools, bei denen du jedes Mal den Kontext neu eingeben musst, versteht Slackbot bereits deine Unterhaltungen, deine Salesforce-Daten und deine verknüpften Apps.

Slackbot kann E-Mails an Kund:innen in deinem Stil verfassen, dich mit relevanter Account-Historie auf Calls vorbereiten, Erkenntnisse aus Meetings und Briefings extrahieren, auf Salesforce-Daten zugreifen, ohne Slack zu verlassen, und das institutionelle Wissen deiner gesamten Organisation erschließen. Er weiß, wie Top-Performer:innen im letzten Quartal mit Einwänden von Kund:innen umgegangen sind, welche Wettbewerbspositionierung bei ähnlichen Geschäften Anklang gefunden hat und welche internen Fachleute bei bestimmten Herausforderungen helfen können.

All das hilft Vertriebsmitarbeitenden, von logistischen Routineaufgaben zu strategischer Arbeit überzugehen, die wirklich etwas bewegt.

So schreibst du bessere Vertriebs-Prompts

Slackbot liefert seine besten Antworten, wenn du ihm klare, präzise Prompts gibst. Stell dir vor, du redest mit ihm wie mit Kolleg:innen.

Erkläre zunächst dein Szenario . Versuche etwas wie „Ich bin Vertriebsleiter:in und muss eine:n neue:n Vertriebsmitarbeiter:in an Bord holen“, um Slackbot den nötigen Hintergrund zu vermitteln . Sei konkret bei dem, was du möchtest . Eine Aufzählungsliste? Eine E-Mail mit drei Absätzen? Gesprächspunkte für einen Vertriebs-Call? Je präziser du bist, desto besser. Bündle verwandte Anfragen. Anstatt separat zu fragen, versuche: „Verkaufsdaten aus dem vierten Quartal abrufen“ und „Weise mich auf die Daten hin, die sich in den letzten fünf Jahren am meisten geändert haben.“ Gib dich nicht mit der ersten Antwort zufrieden. Verfeinere deine Anfrage. Bitte um alternative Versionen, fordere einen anderen Stil an oder verweise Slackbot auf konkrete Beispiele, die deiner Vorstellung entsprechen. Gib den Zeitrahmen an. Wenn du deine Anfrage auf „Gespräche aus den letzten zwei Wochen" oder „nur Q1-Daten" eingrenzt, verbessert das die Relevanz der Ergebnisse erheblich.

Die besten Slackbot-Prompts für Vertriebsmitarbeitende

Vertriebsmitarbeitende kennen ihre Arbeitsabläufe: Auf den Call vorbereiten, Salesforce aktualisieren, den Account recherchieren, die richtigen internen Fachleute finden. Doch wenn jede dieser Aufgaben dich in ein anderes Tool führt, bricht die Produktivität ein und Geschäfte werden ausgebremst.

Wichtige Informationen sind oft in Salesforce, verschiedenen Slack-Channels, Unternehmenssystemen und unzähligen Dokumenten verteilt – was es schwierig macht, das Richtige im richtigen Moment zu finden. Manuelle Account-Recherche kann für einen 30-minütigen Call mehr als eine Stunde in Anspruch nehmen, CRM-Daten sind unvollständig (was KI-gestützte Erkenntnisse untergräbt), und die Transparenz darüber, was bei Geschäften und Teams wirklich funktioniert, bleibt frustrierend gering.

Slackbot kann dir helfen, diese zeitaufwendigen Alltagsaufgaben zu bewältigen, damit du dich auf das Wesentliche konzentrieren kannst. Hier sind einige konkrete Prompts, die Vertriebsmitarbeitende nutzen, um ihre Workflows zu optimieren:

1. Erscheine zu jedem Meeting bestens vorbereitet

Der Prompt: „Hilf mir, mich auf mein morgiges Meeting mit [Kundenname] vorzubereiten — rufe aktuelle Unterhaltungen, Support-Tickets und alle Erwähnungen von Verlängerungen oder Erweiterungen ab“ oder „Was sind die drei wichtigsten Probleme von [Account] aus den letzten Gesprächen?“

Warum das funktioniert: Ohne zu wissen, was dein:e Kund:in vor drei Tagen in einem Support-Channel geschrieben hat, in einen Call zu gehen, kann peinlich werden. Slackbot prüft deinen Kalender, liefert Kontext aus Slack und Salesforce und erstellt ein umfassendes Briefing, damit du nie den Überblick verlierst.

2. Generiere strategischen Support für Kund:innen

Der Prompt: „Fasse diesen Channel und diese Dokumente zusammen, um mir einen Überblick über unser Verkaufsgespräch für [Kund:in] zu geben, und schlage dann Upgrade-Anwendungsfälle in einer E-Mail mit Stichpunkten vor.“



Warum es funktioniert: An Vertriebszyklen sind oft mehrere Stakeholder:innen und sich ändernde Bedürfnisse beteiligt, sodass der Überblick leicht verloren geht. Dieser Prompt rekonstruiert den Customer Journey innerhalb von Minuten und übersetzt ihn in fertige Upgrade-Empfehlungen. Ohne Tool-Wechsel.

3. Entwickle Wettbewerbsinformationen und eine Geschäftsstrategie

Der Prompt: „Wie sollte ich Slack gegenüber [Mitbewerbern] für [Account] positionieren, basierend auf deren spezifischen Anforderungen?“ oder „Recherchiere [Firmenname] und erstelle eine strategische Sichtweise darüber, wie Slack seine Ziele im Bereich der digitalen Transformation erreichen kann.“

Warum das funktioniert: Jedes Geschäft ist anders. Slackbot berücksichtigt die individuellen Herausforderungen deines Accounts, vergangene Gespräche und dokumentierte Anforderungen, um eine Positionierung zu entwickeln, die wirklich ankommt. Er zieht Informationen aus hochgeladenen Materialien, aktuellen Meldungen und internen Diskussionen, damit du eine Perspektive aufbauen kannst, die dich als vertrauenswürdige:n Berater:in positioniert.

4. Aktualisiere Salesforce automatisch

Der Prompt: „Fasse den aktuellen Status meiner Opportunity für [Account] zusammen und identifiziere fehlende Qualifikationsinformationen.""

Warum das funktioniert: Wir alle wissen, dass CRM-Hygiene wichtig ist – aber seien wir ehrlich: Niemand mag manuelle Dateneingabe. Slackbot schlägt Aktualisierungen auf Basis von Slack-Unterhaltungen vor, hält deine Pipeline aktuell und sorgt für genaue Prognosen.

5. Finde schnell die richtigen Fachleute

Der Prompt: „Wer in meinem Team hat Erfahrung mit [spezifischer Branche/Anwendungsfall]?“ oder „Wie geht unser Team am besten mit [spezifischen Einwänden] auf der Grundlage vergangener Erfolge um?“

Warum es funktioniert: Vertriebsmitarbeitende verschwenden wertvolle Zeit damit, die richtigen internen Fachleute zu finden oder sich daran zu erinnern, was bei ähnlichen Geschäften funktioniert hat. Slackbot bringt institutionelles Wissen ans Licht und vernetzt dich mit Kolleg:innen, die das Problem, vor dem du gerade stehst, bereits gelöst haben – so lernst du von Top-Performer:innen und skalierst bewährte Methoden im gesamten Team.

Mehr Zeit für das, was du am besten kannst: Verkaufen

Bei Salesforce nutzen mehr als 42.000 Mitarbeitende Slackbot und sparen damit gemeinsam 138.000 Stunden pro Woche – das entspricht Produktivitätsgewinnen von 6,4 Millionen US-Dollar. Mit einer Nutzungszufriedenheit von 96 % – der höchsten Bewertung in der Geschichte von Salesforce – beweist dies, dass kontextbewusste KI auch im großen Maßstab funktioniert. Die aktivsten Benutzer:innen im Vertrieb sparen individuell bis zu 20 Stunden pro Woche.

Slackbot ist für Business+- und Enterprise Grid-Kund:innen sofort einsatzbereit. Du musst nichts installieren, nichts lernen und nichts Neues verwalten – und Slackbot respektiert immer deine Berechtigungen und Zugriffskontrollen. Um loszulegen, findest du das Slackbot-Symbol direkt rechts neben der Suchleiste oben in deinem Workspace. Starte dann einfach eine Unterhaltung.

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