영업 담당자를 손쉽게 온보딩하기 위한 7가지 팁

온보딩은 새로운 담당자에게 좋은 경험이 될 수도 있고 나쁜 경험이 될 수도 있습니다. 최고의 영업 지원 및 관리 팀은 첫날부터 포용하는 분위기를 조성하는 데 중점을 둘 것입니다. 처음 몇 주 동안 새로운 담당자에게 동료, 도구 및 다양한 정보를 알려줄 것이며 이는 향후 몇 년간 담당자에게 큰 도움이 될 것입니다.

하지만 온보딩은 불완전한 프로세스일 수 있습니다. 관리자마다 고유한 접근 방식을 가지고 있으며, 담당자가 정보를 가장 효과적으로 파악하는 방식도 각기 다릅니다. Slack에서는 담당자가 온보딩 여정을 개인에게 맞출 수 있도록 충분한 유연성을 제공하면서 모두가 필수 정보를 습득할 수 있는 몇 가지 비법과 요령을 알아냈습니다. 그 방법은 다음과 같습니다.

1. 새 담당자에게 산업 지식을 여는 열쇠를 제공하기

Slack 검색은 온보딩 여정에 자주 등장하는 협력자입니다. 모든 영업 또는 온보딩 관리자가 알고 있듯이, 새 담당자는 궁금한 것들이 많기 때문입니다. 하지만, 그러한 질문을 누구에게 해야 할지, 어떻게 답변을 찾아야 할지 모를 수도 있습니다.

모든 커뮤니케이션과 지식을 검색할 수 있는 로그를 뜻하는 Slack을 이용한다면, 담당자는 텅 빈 수신함에서부터 시작하지 않아도 됩니다. 팀 및 계정 채널은 산업 지식에 대한 풍부한 정보를 제공하며 Slack의 강력한 검색 기능을 이용하면 담당자는 필요한 특정 정보를 바로 찾을 수 있습니다.

Slack은 자체 영업 워크스페이스 내에 거의 10년 간의 산업 지식을 보유하고 있기 때문에, 담당자에게 검색을 사용하고 필터를 적용해 질문에 대한 답변을 찾는 방법을 알려주는데 많은 시간을 사용하고 있습니다. 누가 온보딩이 지루하다고 하던가요? 온보딩 과정을 흥미롭게 만들기 위해 디지털 방 탈출을 활용하여 검색 기술을 가르쳐 주고 있습니다.

2. Slack 채널을 이용해 디지털 중심의 커뮤니티 구축하기

오늘날 수많은 영업 팀과 마찬가지로 Slack에서는 신입 직원을 원격으로 온보딩하고 있으며, 유대감을 형성하고 공유된 경험을 만드는 일을 훨씬 더 중요하게 여깁니다. Slack에서는 공식적으로 합류하기 2~3주 전, 신입 직원에게 ‘Slack에 오신 것을 환영합니다’라는 게스트 워크스페이스에 대한 액세스 권한을 제공하여 온보딩 프로세스를 시작합니다. 신입 직원들은 부담이 적은 이런 환경에서 Slack을 둘러볼 수 있고 엔지니어링, 마케팅, 제품 등 비즈니스 전반의 다른 신입 직원들과 교류할 수 있습니다.

대망의 첫날이 되면 그들을 온보딩 수업 채널에 초대합니다. 이 공유 디지털 공간에서 “좋아하는 Giphy는 무엇인가요?” 또는 “반려동물의 사진을 게시하세요” 등 어색함을 줄여 주는 포스트가 시작되어 편안하게 대화를 나눌 수 있습니다. 멤버들이 다양한 온보딩 단계를 함께 진행해 나가면서 채널은 디지털 커뮤니티로 거듭나게 됩니다.

담당자가 일반적인 온보딩 과정을 완료하면 4주간의 심화 교육을 위해 영업 관련 온보딩 채널에 초대됩니다. 여기서 온보딩 경험을 교환하고 서로의 질문에 답변할 수 있습니다. 또한 사회적 교류를 장려하는 Slack 앱인 Donut을 활용하여 채널 멤버를 무작위로 짝지어 서로를 알아갈 수 있도록 격식 없이 대화를 나눌 시간을 정하게 하기도 합니다.

3. 자동화를 통해 완벽한 온보딩 경험을 구축하기

신입 직원의 첫 출근일이 확정되면 Donut에 입력됩니다. 그러면 새 팀원을 지원하기 위한 온보딩 경험과 리소스에 대한 링크를 채용 관리자에게 전송하는 워크플로가 시작됩니다. Donut은 향후 몇 주 동안 채용 관리자에게 지속적으로 업데이트된 소식을 전달하는데, 여기에는 체크인 예약을 위한 리마인더와 각 체크인에 다루게 될 주제 목록이 포함됩니다.

또한 모든 새 담당자는 영업 버디에게 배정됩니다. 버디는 일반적으로 신입 직원이 속한 팀에서도 경험이 풍부한 직원으로, 일련의 일대일 대화 일정을 잡기 위한 프롬프트와 대화 중에 물어볼 추천 질문을 제공받습니다.

모든 온보딩 프로세스를 자동화함으로써 일관된 접점을 확보할 수 있습니다. 프롬프트는 대화의 방향을 구성할 뿐만 아니라 관리자와 버디가 신입 직원의 요구 사항에 실시간으로 대응할 수 있는 유연성도 제공합니다.

영상으로 인한 피로를 해결하는 방법 긴 화상 통화를 마치고 나면 가상의 커피 미팅조차 일거리로 느껴질 수 있습니다. Slack에서는 신입 직원이 온라인 상태로 머무는 시간을 제한하고 휴식 시간을 가질 수 있는 기능을 활용하도록 독려합니다. 한 번 사용해 보시겠어요? 몇 가지 간단한 옵션이 있습니다.



클립: 신입 직원에게 과제를 Slack 클립으로 녹화해서 제출하도록 하세요. 클립은 동영상이나 오디오 일부를 캡처하거나 공유할 수 있는 편리한 기능입니다. 이 기능을 통해 신입 직원들은 각자 여유로운 시간에 작업을 마무리하여 팀원들과 원활하게 공유할 수 있습니다. 허들: 영업 버디에게 격식 있는 Zoom 화상 통화 대신 허들을 시도하도록 권장하세요. 이 오디오 전용 기능을 통해 사용자는 Slack 내에서 간편하게 비공식적으로 통화할 수 있으며 필터도 필요하지 않습니다.

4. Slack 워크플로 및 클립으로 과제 관리하기

영업 심화 교육 과정에서 담당자는 매주 새로운 학습 목표를 달성하고 숙지했음을 보여주기 위한 과제를 완료합니다. 과제 제출을 표준화하기 위해 워크플로 빌더를 사용합니다. 이는 일상적인 프로세스를 자동화하기 위한 노 코드(no-code) 도구입니다. 담당자는 워크플로에 필요한 정보를 입력하고 과제를 제출하기만 하면 됩니다. 이는 신입 직원의 질문을 줄여줄 뿐 아니라, 지원 팀과 관리자가 과제를 마친 사람 및 시간이 더 필요할 것 같은 사람을 파악하는 데도 도움이 됩니다.

또한 Slack의 짧은 동영상 및 오디오 녹화 기능에 해당하는 클립을 이용하여 과제를 제출합니다. 예를 들어 담당자가 최근에 경쟁업체에 맞서 시장에 진출하는 법을 배웠다면 경쟁력 있는 피치를 녹화해 제출하라는 요청을 받을 수도 있습니다. 클립을 사용하면 Slack에서 바로 피치를 녹화하고 손쉽게 채널에서 공유할 수 있습니다. 이러한 기능을 통해 나머지 온보딩 참가자들은 각 녹화본을 시청하고 서로에게서 배울 수 있습니다. 관리자는 멘션을 통해 담당자의 진행 상황을 빠르게 검토할 수 있습니다.

클립과 워크플로는 신입 직원을 위해 온보딩을 확장 가능하고 보다 편리하게 만들어 줄 뿐만 아니라, 채용 관리자가 신입 직원들이 어떻게 발전해 나가는지, 또 어떤 부분에 추가 지원이 필요한지에 대해 종합적으로 살펴볼 수 있게 해 줍니다.



5. 번거로운 일을 워크플로로 대신 처리하기

제품을 판매하기 위해서 담당자는 제품에 대해 철저히 파악해야 합니다. 모든 신입 직원이 처음부터 제품에 관한 탄탄한 지식을 갖추도록 하기 위해 Slack은 워크플로 빌더에 자기 주도형 대화식 제품 기초 과정을 개발했습니다.



신입 직원은 단순히 #제품-기초 채널에 참여한 뒤 환영 메시지에 이모티콘으로 반응하여 워크플로를 시작하면 됩니다. 이 과정은 4개의 짧은 모듈로 구성되어 있으며 각 모듈은 Slack 제품의 핵심 요소에 중점을 두고 있습니다. 섹션은 클립과 추가 자료 링크를 통해 진행됩니다. 각 섹션에는 리마인더 설정, 다뤄진 내용에 대한 질문이 담긴 지식 확인 등의 Slack 활동이 포함됩니다.

워크플로를 통해 콘텐츠를 관리함으로써 담당자는 본인에게 맞는 속도로 과정을 진행할 수 있습니다. 자료를 검토하고 새로운 지식을 적용하고 배운 내용을 테스트하는 모든 과정을 Slack 제품 내에서 진행할 수 있습니다.

6. 담당자가 계속 집중할 수 있도록 중요한 도구를 Slack과 통합하기

가능한 경우 가장 중요한 도구를 Slack과 통합하여 담당자가 계속 집중하고 이미 작업 중인 곳에서 답변을 찾을 수 있도록 합니다.

예를 들어, 새로운 담당자는 수익 지능 플랫폼인 Gong과의 통합을 이용하여 담당 분야와 관련된 모든 통화 녹화본에 대한 매개 변수를 설정할 수 있습니다. 기준에 맞는 통화가 녹화되면 Slack에서 해당 녹화본에 대한 링크가 포함된 다이렉트 메시지를 받게 됩니다. 녹화본을 통해 제품을 포지셔닝하는 방법과 잠재 고객에게 효과적인 언어는 무엇인지 배울 수 있습니다.

또한 학습 관리 시스템도 Slack과 통합하고 있습니다. Slack 통합은 교육이 할당되고 기한이 다가오거나 기한이 경과되면 신입 직원과 관리자에게 자동화된 알림을 전송합니다. 이를 통해 담당자는 해야 할 일을 손쉽게 파악할 수 있고 관리자는 신입 직원의 진행 상황이 어떤지 확인할 수 있습니다.

7. 동료 지원 채널로 자유롭게 질문하는 공간 구축하기

경우에 따라 십여 년의 거래 경험을 갖추고 있어도 쉽게 답할 수 없는 질문이 생길 수 있습니다. 그러한 질문을 위해 담당자가 동료로부터 답변을 얻을 수 있는 채널을 만들었습니다. 공정한 청구에 대해 질문이 있거나 물류 분야 잠재 고객을 위한 피치 작성에 도움이 필요한 경우 모두 포스트를 통해 답변을 얻을 수 있습니다.

가장 큰 이점은 무엇일까요? 채널이 살아 있는 아카이브의 역할을 한다는 것입니다. 한번 제기된 질문은 다시 제기될 가능성이 높기 때문에 향후 새로운 담당자는 Slack에서 그 질문을 찾을 수 있습니다. 여기서 우리는 가장 중요한 온보딩 기술인 Slack 검색으로 다시 되돌아가게 됩니다.