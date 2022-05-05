7 conseils pour intégrer facilement vos commerciaux

Quand un nouveau commercial arrive dans l’entreprise, la phase d’intégration est cruciale. Les équipes de gestion et du déploiement commercial doivent créer un sentiment d’appartenance dès le début. Cela implique que les nouveaux commerciaux rencontrent rapidement leurs collègues et découvrent les outils et les informations qui leur seront utiles dans leurs tâches.

Pourtant, les processus d’intégration présentent souvent des lacunes. Chaque responsable a sa propre approche, et les nouveaux arrivants ont eux-mêmes leurs techniques personnelles pour absorber au mieux toutes les informations qu’ils reçoivent. Slack vous livre quelques conseils pour garantir à chacun l’accès aux informations et contenus indispensables, tout en donnant la possibilité aux nouveaux commerciaux de personnaliser leur processus d’intégration. Voici l’approche que nous avons mise en place.

1. Donnez aux nouveaux commerciaux l’accès aux connaissances partagées

Comme chaque responsable sait, les nouveaux commerciaux posent énormément de questions. En ce sens, la recherche dans Slack simplifie grandement votre processus d’intégration. Les nouvelles recrues ne savent pas toujours à qui poser leurs questions, ou comment obtenir des réponses.

Ce n’est pas un hasard si Slack est l’acronyme de « Searchable Log of All Communication and Knowledge », ce qui signifie que tous les nouveaux collaborateurs pourront se servir de l’outil pour accéder facilement aux informations dont ils ont besoin. L’historique des canaux consacrés aux équipes et aux comptes est très fourni, et la fonctionnalité de recherche de Slack permet de retrouver facilement les informations dont chaque utilisateur a besoin.

L’espace de travail de notre propre équipe commerciale archive plus de 10 années de connaissances. Nous prenons le temps d’expliquer et de montrer aux nouveaux commerciaux comment utiliser la fonctionnalité de recherche et les filtres pour trouver rapidement les réponses à leurs questions. Et un processus d’intégration peut aussi être amusant ! C’est pourquoi nous avons mis en place une escape room numérique pour aider les nouveaux salariés à maîtriser les compétences de recherche.

2. Développez une communauté numérique grâce aux canaux Slack

Comme bon nombre d’équipes commerciales aujourd’hui, nous intégrons les nouveaux collaborateurs à distance. Il est donc indispensable de développer un sentiment d’appartenance et de créer des expériences partagées. Chez Slack, nous démarrons ce processus deux ou trois semaines avant que les nouveaux collaborateurs ne nous rejoignent officiellement, en leur donnant accès en tant qu’invités à un espace de travail de bienvenue. Il leur permet d’explorer l’univers de Slack dans un environnement plus décontracté, et d’échanger avec les collaborateurs récemment recrutés dans les autres équipes, comme l’ingénierie, le marketing, ou encore l’équipe produit.

Et le premier jour, ils sont tous ajoutés à un canal consacré à une formation d’intégration. Nous commençons par détendre l’atmosphère en leur demandant de partager leur mème préféré ou une photo de leur animal de compagnie, pour les mettre à l’aise. Ce canal crée une communauté en ligne à mesure que ses membres progressent ensemble dans leur parcours d’intégration.

Une fois que les nouveaux commerciaux ont complété la phase générale d’intégration, ils sont ajoutés à un canal spécifique aux ventes, pour une formation de quatre semaines. Ils pourront y partager leurs expériences et répondre aux questions des uns et des autres. Nous utilisons également Donut, une application Slack qui facilite les interactions sociales, en associant au hasard deux collaborateurs d’un même canal et en les invitant à discuter ensemble pour apprendre à mieux se connaître.

3. Utilisez l’automatisation pour proposer une intégration fluide

Une fois que la date d’arrivée d’une nouvelle recrue est confirmée, elle est ajoutée à Donut. Cela lance un processus qui envoie au responsable du recrutement un lien vers le processus et les ressources d’intégration, afin d’accompagner la nouvelle recrue. Donut envoie régulièrement des informations au responsable du recrutement au cours des semaines qui suivent, avec notamment des rappels pour planifier des réunions informelles rapides, et une liste des points à aborder au cours de ces réunions.

À chaque nouveau membre de l’équipe commerciale est assigné un binôme. Cette personne, généralement un membre plus expérimenté de la même équipe, reçoit des invites pour programmer des réunions individuelles avec la nouvelle recrue, ainsi que des suggestions de questions à poser pendant ces discussions.

En automatisant l’intégralité du processus, nous garantissons une cohérence des points de contact. Les invites contiennent des informations qui permettent de structurer les conversations, mais donnent également aux responsables et aux collègues en binôme une certaine flexibilité pour répondre en temps réel aux besoins des nouvelles recrues.

Comment réduire la fatigue liée à l’accumulation de réunions en vidéo Même une pause-café virtuelle peut devenir un pensum après une longue série d’appels vidéo. Chez Slack, nous encourageons les nouvelles recrues à tester nos fonctionnalités qui limitent le recours aux réunions en vidéo et qui leur permettent de faire des pauses. Vous souhaitez les découvrir ? Voici quelques solutions faciles à mettre en place :



Clips : Demandez aux nouvelles recrues d’enregistrer et d’envoyer les tâches qui leur sont attribuées sous forme de clips Slack, une fonctionnalité qui permet de capturer et partager facilement de courtes vidéos ou des extraits audio. Ils peuvent ainsi effectuer leurs tâches selon leurs disponibilités et les partager ensuite avec leurs collègues. Appels d’équipe : Recommandez aux binômes de ne pas recourir aux réunions sur Zoom et d’utiliser plutôt un appel d’équipe. Cette fonctionnalité, audio uniquement, permet aux utilisateurs de lancer un appel informel directement dans Slack, sans passer par une autre application.

4. Gérez les attributions de tâches à l’aide de flux de travail et de clips Slack

Pendant leur formation, les commerciaux découvrent chaque semaine un nouvel ensemble d’objectifs d’apprentissage, et doivent compléter des tâches pour montrer qu’ils maîtrisent les notions acquises. Pour rationaliser l’attribution de tâches, nous utilisons le Générateur de flux de travail, un outil no-code qui automatise les tâches répétitives. Les commerciaux intègrent simplement dans chaque processus les informations nécessaires, et soumettent leur travail. Cela permet de réduire le nombre de questions posées par les nouvelles recrues, mais aide également l’équipe d’intégration et les responsables à suivre l’exécution des tâches pour repérer les personnes qui ont besoin de plus de temps.

Nous utilisons également les clips, de courtes vidéos ou de courts extraits audio enregistrés directement dans Slack, pour envoyer le travail effectué. Par exemple, si les commerciaux ont récemment appris comment lancer un produit sur le marché face à la concurrence, on peut leur demander d’enregistrer et d’envoyer un discours de présentation percutant. Grâce aux clips, ils peuvent enregistrer leur présentation directement dans Slack, et la partager dans un canal. Les autres commerciaux en période d’intégration peuvent ainsi les consulter et apprendre les uns des autres. Les mentions permettent aux responsables d’intervenir rapidement pour vérifier les progrès d’une nouvelle recrue.

Les clips et flux de travail rendent les périodes d’intégration plus évolutives et plus pratiques pour les nouvelles recrues. Ils offrent aussi aux responsables une vue d’ensemble des progrès réalisés par ces nouvelles recrues, pour repérer les points éventuels sur lesquels elles pourraient avoir besoin d’aide.



5. Utilisez des flux de travail pour l’essentiel des tâches

Pour bien vendre notre produit, nos commerciaux doivent le connaître sur le bout des doigts. Nous avons ainsi développé une formation en auto-apprentissage via le Générateur de flux de travail, afin d’être sûrs que nos nouveaux commerciaux acquièrent de solides connaissances dès le début.



Les nouvelles recrues rejoignent simplement le canal #product-101 et démarrent le flux de travail en ajoutant une réaction émoji au message de bienvenue. La formation se compose de quatre modules, chacun dédié à un aspect clé du produit. Les différentes sections contiennent des clips et des liens supplémentaires. Chaque module comprend également une activité à effectuer dans Slack, comme la configuration de rappels, ainsi qu’un contrôle des connaissances avec des questions sur le contenu abordé.

En gérant le contenu par le biais de flux de travail, les commerciaux peuvent suivre les différents modules à leur propre rythme. Ils peuvent passer le contenu en revue, intégrer les nouvelles connaissances et ensuite les tester, le tout directement dans Slack.

6. Intégrez vos outils stratégiques dans Slack pour aider vos commerciaux à rester concentrés

Lorsque c’est possible, nous intégrons nos outils stratégiques dans Slack pour permettre à nos commerciaux de rester concentrés et de trouver des réponses à leurs questions sans devoir changer d’environnement de travail.

Un nouveau commercial peut par exemple utiliser notre intégration avec Gong, une plateforme d’analyse du chiffre d’affaires, pour configurer des paramètres concernant tous les appels enregistrés pertinents pour son domaine. Le commercial reçoit un message direct dans Slack lorsqu’un appel correspondant à ses critères est enregistré, avec un lien vers l’enregistrement. En l’écoutant, il peut déterminer comment positionner efficacement le produit et quels sont les arguments les plus efficaces face aux prospects.

Nous intégrons également notre système de gestion de l’apprentissage dans Slack. Cette intégration envoie des alertes automatisées aux nouvelles recrues et à leurs responsables lorsque des formations sont attribuées, ou lorsque des échéances se rapprochent ou sont dépassées. Ainsi, les commerciaux peuvent facilement accéder aux tâches à effectuer, et les responsables ont une vue d’ensemble sur le déroulement des tâches attribuées aux nouvelles recrues.

7. Créez un espace sécurisé avec des canaux où les collègues répondent aux questions des nouvelles recrues

Parfois, les questions s’accumulent, et il n’est pas facile d’y répondre, même avec une base de données commerciales de plus de dix ans à portée de main. Nous avons donc créé un canal dans lequel les nouveaux commerciaux peuvent poser leurs questions, et auxquelles les collègues peuvent répondre directement. Ce canal permet d’obtenir plus facilement des réponses, qu’il s’agisse de questions sur la facturation ou d’une demande d’aide pour préparer une présentation à un prospect dans le secteur de la logistique.

Et ce n’est pas tout ! Ce canal joue également un rôle d’archives. Peut-être une question a-t-elle déjà été posée précédemment, et ce canal permet aux nouvelles recrues de retrouver facilement la réponse. Ce qui nous ramène à l’utilité de la fonctionnalité de recherche dans Slack, absolument essentielle pour le processus d’intégration.