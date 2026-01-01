如果管理客戶資料就像對話一樣簡單會如何？

上週，我們發布了新一代 Salesforce 服務。這項服務由 AI 智慧代理提供支援，為所有部門量身打造，並原生整合到 Slack 中。銷售團隊從此可以縮短資料管理時間，更專注於經營客戶關係；員工服務團隊有 AI 幫忙處理前線支援工作，可加快解決員工請求的速度。Slack 變成連結 Salesforce 的對話核心，大家在工作環境中即可直接取得最關鍵的企業資料。

科技發展至今，老是我們遷就它：不停填寫表單、頻繁切換分頁、瀏覽複雜介面，然後手動搬運資料。所幸，AI 的發展改變了這點，變成科技來配合我們。因此，我們從所有業務的核心 CRM 入手，徹底反轉我們的工作方式。透過將 Salesforce 融入對話，我們打造一個集中空間，團隊可在此即時與 AI 協作並掌握資料，推動業務順利進行。具體運作方式如下：

CRM 現在就在 Slack 中

Slack 是你協作、搜尋企業應用程式資料和運用 AI 將工作自動化的核心平台。如今我們更支援客戶資料，將 CRM 順暢融入團隊日常工作，成員再也不用切換環境了。

全新 原生 的 Salesforce 應用程式 位於 Slack 側欄，就像你的指揮中心一樣。你可以在這裡搜尋記錄、接收重要快訊、查閱 Salesforce 清單並即時更新記錄，將繁瑣的 CRM 工作轉化成即時行動。有了直接內嵌於 Slack 的 Tableau Next 所提供的即時資料，你可以直接在工作過程中，根據可分享的互動式關鍵指標檢視畫面採取行動，享受前所未有的便捷體驗。

的 Salesforce 應用程式 Salesforce 頻道 可讓你在對話中直接取得客戶資料。在這個專屬空間中，團隊可以掌握目前經手的客戶或專案全貌並展開協作，更快做出更明智的決策。每個 Salesforce 頻道還會集中顯示 AI 產生的相關 Slack 對話摘要，方便你瞭解客戶或專案的所有最新動態。

Agentforce 將自主 AI 智慧代理帶入 Slack 對話，與你並肩合作。你可以將 Agentforce 當成對整個業務暸若指掌、最聰明的團隊成員。這些代理能夠以受信任的安全方式存取 Salesforce 資料和對話情境，據此提供建議並幫你採取行動。它們能夠根據可搜尋的完整資料和討論記錄，協助所有員工更迅速有效地完成工作。

在工作中尋找答案不應像玩尋寶遊戲， Agentforce 頻道專家 正是為此而生。它直接內嵌於 Slack 頻道，掌握你選擇連結的文件內容，並運用 Slack 即時搜尋功能，就像隨時與你並肩作戰的團隊成員一樣，為你即時提供個人化答案。無論是人力資源團隊、IT 團隊還是銷售團隊，都能獲得即時解答，無需翻找文件或苦等同事回覆。有了頻道專家，每個頻道都將成為活躍熱絡的互動知識中心，不僅協助團隊加速推進工作，也讓專家騰出更多時間專注於更具策略性的工作。頻道專家現在已開放 Slack 的 Agentforce 客戶使用，只需按幾下就能新增至任何頻道。

「我們的目標是，所有銷售人員不再需要直接將資料輸入到 CRM 系統中，只需要和 Slack 上部署的代理互動就能搞定一切。」 營運長 Vercel Jeanne Grosser

有了這些強大的功能，各部門團隊握有翻轉營運方式的利器，還能享有專為各部門量身打造的使用體驗。

Slack 的 Agentforce 銷售

Agentforce 徹底改變銷售流程：告別一系列零散工作，以即時對話推動成長。

輕鬆管理客戶名單。 銷售代表無需費心整理累積的會議記錄，只需在每次會議結束後，透過任何裝置要求銷售代理更新管道即可。CRM 管理如此輕鬆簡單，銷售代表就能省下更多時間，轉為專注處理最擅長的銷售工作。

打破資訊孤島，集結銷售團隊力量取勝。 在專門用於管理機會的頻道中，整個團隊可以同步掌握客戶動態，共同制定交易策略。Agentforce 也將參與協作、即時提供深入分析，協助團隊更迅速地做出更明智的決策。

即時提供精準指導。 經理可以快速看過團隊客戶名單，要求 Agentforce 匯總進度或標記有風險的交易，藉此隨時掌握業務動態。這樣一來，就能在團隊協作期間即時提供有針對性的指導，而不是事後好幾天才介入。

如果 CRM 變得聰明又操作無負擔，且自然融入日常討論中，銷售團隊就能更緊密協作、洞察先機，並獲得加速成交的優勢。

Slack 的 Agentforce IT 和人力資源服務管理

要創造亮眼成績，員工體驗要先顧好。但員工想要尋求內部支援，往往找不到正確的入口網站和支援單。我們革新現狀，打造一個統一的智慧入口來滿足所有員工的需求，無論是需要 IT 還是人力資源支援，都能在 Slack 中找到。

為員工提供順暢無礙的即時協助。 Agentforce 就像第一線支援人員，能透過簡單的對話，即時處理常見請求，例如重設密碼或引導員工完成就職流程，讓員工無需中斷工作，就能獲得即時解答。

讓 IT 和人力資源團隊擺脫無止境的支援單處理工作，轉而投身策略性事務。 透過將大量請求自動化，支援團隊能更專注於創造策略價值。當遇到需要人類的專業知識才能處理的複雜問題，例如處理事件或緊急薪資問題時，專家們就能匯集在專用頻道中協作。Agentforce 也會在此提供協助，提供過去類似問題的解決方案，並將解決方案摘要直接記錄下來。

用單一的對話式介面，取代操作不便的入口網站，不僅能為員工帶來輕鬆的使用體驗，還能協助支援團隊專注於更具影響力的工作，維持整個組織的生產力。

為何重要

將 CRM 和 AI 自然融入對話中，一舉消除因為切換環境而拖累生產力的情況。這種統一的原生體驗能最快速地將深入分析轉化為實際行動。因為 Agentforce 能在掌握團隊對話脈絡的情況下存取 Salesforce 資料，因此你不僅能查詢資料，還能採取明智行動，而且這一切都在日常工作的地方發生。

這種全新的工作模式能為最關鍵的科技投資帶來更豐厚的報酬。一旦 CRM 融入日常變得輕鬆簡單，你就能取得推動業務成長所需的高品質資料，讓整個組織的績效更上一層樓。

拉進團隊與客戶的距離

Slack 的 Salesforce 服務目前已逐步推出，Slack 的 Agentforce 銷售以及 Slack 的 Agentforce IT 和人力資源服務管理也於今天隆重登場。

準備好無縫銜接對話和行動了嗎？歡迎觀看示範或聯絡我們的銷售團隊，踏出第一步。