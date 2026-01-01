Slack 依托业务上下文，为第三方代理提供安全支持

试想这样一种工作场景：从代码编写、资料调研到内容创作，每一项任务都有深谙业务的代理相伴左右，在你的工作区中随时提供支持。在 Slack 中，这一愿景已成为现实。所有具备上下文感知能力的代理汇聚于此，让协作变得更简洁、更高效。无需在多个标签或应用之间频繁切换，就能实现顺畅的人与代理协同。

在 Dreamforce 大会上，我们正式发布了全新升级的 Slack 平台，它支持合作伙伴和开发人员在 Slack 内构建功能强大的上下文感知型 AI 应用和代理，打造出一个以上下文为核心的人与代理协作枢纽。

今天，我们很高兴地宣布，Slack 实时搜索 (RTS) API 和模型上下文协议 (MCP) 服务器正式全面上线。通过本次发布，所有客户和合作伙伴均可将其 AI 代理安全地接入 Slack 动态、实时的对话数据环境——这里汇聚了项目沟通、团队知识、业务决策等大量高价值信息。同时，平台将严格遵循企业级安全标准和数据权限规范，筑牢数据安全防线。

自去年 10 月 RTS API 和 MCP 服务器推出限量试用版以来，市场反响十分热烈。

生态发展势头强劲： 已有超过 50 家行业领先合作伙伴（包括 Anthropic 、Google、 OpenAI 、 Perplexity 等），正基于该平台构建上下文感知型代理。

采用率提升： Slack 上的代理活跃度显著增长，其中 RTS 查询量和 MCP 工具调用量均实现 25 倍增长，这标志着 Slack 已成为客户的企业 AI 代理的执行层。

无论你是使用 Claude Code 或 Cursor 等工具的开发人员，还是借助 ChatGPT、Perplexity 开展调研的营销人员，代理如今都能获取所需的业务上下文，帮助你提升工作效率、减少重复性任务，进一步激发工作效率和创造力。

“我们通过 MCP 应用扩展，并引入 Claude Code 的强大功能，持续深化与 Slack 的集成。客户日益认识到这种双向集成所带来的价值，使用量也随之加速增长：依托真实的团队上下文，能够更快获得答案；工作流程得到优化；见解直接呈现在执行工作所在的 Slack 中。这种集成方式释放出可信赖、可执行的智能，与团队的实际工作模式高度契合。” Anthropic Claude 产品主管 Scott White

对话上下文的核心价值

企业 AI 和代理的成功，取决于能否获取精准的业务上下文，以及能否在工作流程中采取有效的行动。借助 RTS API 和 MCP 服务器，你可以随时安全、灵活地访问 Slack 数据，实现基于用户特定需求的上下文感知对话，让 AI 响应更贴合场景、更精准、更具实用性。你既可以在 Slack 内直接使用这些代理，也可以通过专属的代理界面操作。无论采用哪种方式，都能借助内置的安全机制、权限管控和数据检索功能，安全地访问数据，一切尽在你的掌控之中。

Slack MCP 服务器 可优化大语言模型和 AI 代理访问 Slack 数据的方式，为代理的响应和行动提供对话上下文支撑。它作为统一的双向通信层，严格遵循用户权限设置，大幅减少了对复杂的专属服务集成的需求。

RTS API 让应用以基于查询的方式安全地访问 Slack 数据，仅检索所需信息，无需在外部服务器存储客户数据。利用这种方式为代理提供上下文，有助于生成更贴合场景、更准确且基于真实工作内容的响应。

“我们使用内部 AI 解决方案 Trivago Copilot 对 Slack 的 MCP 进行了测试，初期反馈十分积极。将实时 Slack 上下文直接融入 AI 工作流程的能力，让我们的团队能够更高效地搜索企业知识，也让代理无需切换上下文即可在 Slack 中发布更新。这种集成方式让 AI 工具不再是独立的存在，而是成为工作流程中不可或缺的一部分。” Trivago 内部产品管理团队负责人 Matthias Ramge

不断壮大的上下文感知型代理生态

本次发布还为 Slack Marketplace 带来新一批合作伙伴代理，助力各部门的团队针对不同用例提升工作效率。无论你是需要代码编写、内容创作、调研等通用任务的代理，还是面向工程、法务、营销等特定部门的专业代理，都能在 Slack 上找到满足需求的优质解决方案。

以下是部分基于 RTS API 和 MCP 服务器构建、现已在 Slack 中推出的全新代理：

代理式搜索

代理式搜索通过代理检索和分析 Slack 对话、文档及外部数据源，根据用户身份、场景和频道定制搜索结果，同时严格遵循 Slack 的权限模型。这类搜索代理熟悉你的 Slack 上下文，可在 Slack 内直接启动，为团队协作提供高效支持。

Claude ：由 Anthropic 推出的 AI 助理，可通过私信、AI 助理窗格或消息列中 @提及的方式，与团队无缝协作。作为一款多功能工具，它能执行网络搜索、连接数据源并分析文档。通过将 Slack 数据与 Claude 应用集成，你可以跨工作区频道、消息和文件进行搜索，打造出贴合团队工作场景的无缝 AI 体验。

Guru ：为 Slack 中的上下文感知型代理提供可信的知识支撑层。通过将实时 Slack 上下文与持续验证的企业知识相结合，Guru 确保代理和团队能够获取准确且符合权限要求的答案。

Manus ：自主式通用 AI 代理，旨在完成任务并交付成果。借助 Manus 上的 Slack Connector，它能读取你的频道、提取关键见解、将讨论内容转化为行动项目，并向团队反馈结果——所有这些都可以通过简单的自然语言指令完成，如同拥有一位对团队了如指掌的私人助理。

Perplexity 是一个擅长分析和总结海量文本与文档的代理。它能快速提供见解和摘要，帮助团队在 Slack 环境中更轻松地管理和理解复杂信息。

“Slack 的实时搜索和 MCP 功能，让团队能够更容易地以安全方式挖掘并运用 Slack 内的见解。在此基础上，我们将帮助代理将实时、合规的上下文转化为支持日常工作的实用成果，同时尊重数据所有权、安全规范与组织边界。” Manus 联合创始人和首席产品官 张涛

工作效率和任务管理代理

你熟悉的工作效率代理可帮助你高效完成各类任务，例如日程安排、提醒设置、自动创建和更新信息，以及管理日常活动。

Ari ：一款 AI 协作伙伴，通过将各类沟通内容整合为清晰的行动项目和指导建议，帮助管理者和团队发挥最佳水平。借助 Slack 实时搜索 API，Ari 能帮助用户保持条理清晰，即时调取并整合所有对话的上下文信息，在工作流程中从容解答“发生了什么？”以及“我该如何应对？”等问题，同时兼顾上下文和人文关怀。

Read AI ：适用于 Slack 的 Read AI 可让用户将所有会议记录直接发布至 Slack，让 Read AI 的体验融入日常工作流程。现在结合实时搜索功能，用户还能与所有关联数据进行对话，实现对所有会议和关联平台的即时、合规检索。

Tembo ：Slack 专属的后台工程代理。它可以处理来自对话、问题工单和数据驱动型通知的工作任务，以及基于计划和事件的自动化流程，在 Slack 中生成可审核的拉取请求或结构化更新。

Spotter ：由 ThoughtSpot 推出的商业智能代理，通过 Slack MCP 服务器将实时企业数据与 Slack 对话安全地连接，将日常讨论转化为可执行的见解。团队可以用自然语言向 Spotter 提问，分析供应链库存水平、产品表现等各类数据，并将分析结果直接分享至 Slack 频道，确保决策始终基于最新见解。

工作流程自动化和内容代理

与代理协作，在 Slack 内自动建立、管理和优化工作流程和内容。借助实时上下文和业务需求，代理可以简化团队运营、实现自动支持，并在数秒内生成定制化内容。

Alysio GTM AI Workspace：现已连接到 Slack MCP 服务器，团队无需离开 Slack，即可在该工作空间中提问、生成实时见解，并在其 GTM 工具中执行操作。Alysio 还能跨 Slack 频道、消息列和消息进行分析并采取行动，将 Slack 打造为一个收入智能的实时界面。

Credal AI ：支持构建、部署和管理安全的 AI 代理，这些代理可以整合企业数据、生成内容并执行操作。Slack 的实时搜索 API 使这些代理能够快速、安全地搜索企业对话历史记录，为响应用户请求收集最准确、最相关的上下文信息。

Moveworks ：面向全体员工的 AI 助理平台，可以跨业务系统进行搜索和操作，将来自多个工具的信息和内容整合为统一的企业搜索体验。通过利用 Slack 的实时搜索 API 实现关键字检索和语义检索，Moveworks 可以从 Slack 中调取相关频道、消息和文件，提升搜索质量，交付更准确的上下文感知型结果。

WRITER ：企业级 AI 代理平台，旨在在营销和销售领域执行和规模化推进符合品牌规范和合规要求的工作，使团队能够将复杂的工作流程委托给代理，由其在企业数据和工具中安全运行。借助 Slack MCP 服务器，WRITER 能够搜索消息、文件、用户和频道，读取近期频道活动以及完整消息列对话；还能在 Slack 中执行操作，例如发送消息、生成包含结构化内容的新 Slack 画板以用于分享协作等，从而在 WRITER 内部实现对 Slack 活动的解读、分析和执行。

面向特定功能和用例的代理

采用针对写作、编码、法务、人力资源等特定组织职能设计的顶尖专业代理，可帮助你创作高质量内容、交付代码，以前所未有的效率完成工作。将这些专业代理引入 Slack 工作区，团队能够在工作流程中高效协作，全面提升工作表现。

“海量的工程上下文信息都存储在 Slack 中——从设计决策、事故讨论到取舍权衡的原因。你可以让 Cursor 利用这些上下文，在 Slack 内直接实施新功能、修复程序错误或重构代码。代理很快就能返回 PR，你可以在数分钟内完成审核并上线。我们十分期待看到各团队利用 Cursor for Slack 打造出更多创新成果！” Cursor 工程主管 Josh Ma

协作式工作的未来已来

当代理融入团队的日常工作场景时，AI 的真正价值才得以释放。随着 Slack 实时搜索 API 和 MCP 服务器的正式发布，你现在可以将功能强大的上下文感知型 AI 代理直接集成到 Slack 工作区中。这些代理利用实时对话数据，帮助你提升工作效率和创造力，让从编码到内容创作的每一项任务都更高效。

准备好开启代理协作之旅了吗？欢迎访问 Slack 平台了解更多信息；前往 Slack Marketplace 探索最新的 AI 应用和代理；或在 Slack.dev 学习如何构建你专属的上下文感知型代理。