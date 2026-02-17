Slack potenzia in modo sicuro gli agenti terzi con il tuo contesto aziendale

Immagina un mondo in cui ogni attività, dalla programmazione alla ricerca alla creazione, è supportata da un agente che conosce il business ed è sempre al tuo fianco, direttamente nella tua area di lavoro. In Slack, questa visione è realtà. Tutti i tuoi agenti sensibili al contesto sono riuniti in un unico posto, rendendo la collaborazione più semplice e produttiva. Niente più schede o app da gestire, solo un flusso continuo di lavoro tra persone e agenti.

A Dreamforce, abbiamo presentato la nuova piattaforma Slack riprogettata che consente a partner e sviluppatori di creare potenti agenti e app IA sensibili al contesto all’interno di Slack, trasformandolo in un hub ricco di contesto per la collaborazione tra persone e agenti.

Oggi siamo entusiasti di annunciare la disponibilità generale dell'API di ricerca in tempo reale (RTS) e del server Model Context Protocol (MCP) di Slack. Con questo rilascio, ogni cliente e partner può integrare in modo sicuro i propri agenti di IA nel contesto dei dati conversazionali dinamici e in tempo reale di Slack, un patrimonio di conversazioni di progetto, conoscenze dei team, decisioni aziendali e molto altro, il tutto nel pieno rispetto delle autorizzazioni dei dati e della sicurezza di livello enterprise.

Dal rilascio limitato di ottobre, la reazione del mercato all'API RTS e al server MCP è stata a dir poco straordinaria.

Sviluppo dell'ecosistema: oltre 50 partner leader del settore, tra cui Anthropic , Google, OpenAI , Perplexity e altri, stanno già sviluppando agenti sensibili al contesto sulla piattaforma.

Adozione in crescita: abbiamo registrato una crescita significativa dell’attività degli agenti in Slack, evidenziata da un incremento di 25 volte sia delle query RTS che delle chiamate agli strumenti MCP, consolidando Slack come livello di esecuzione per gli agenti di IA aziendali dei clienti.

Che tu sia uno sviluppatore che utilizza strumenti come Claude Code o Cursor oppure un professionista del marketing che conduce ricerche con ChatGPT o Perplexity, i tuoi agenti ora dispongono del contesto necessario per aiutarti a lavorare più velocemente, eliminare le attività ripetitive e migliorare produttività e creatività.

“Continuiamo a rafforzare l’integrazione con Slack attraverso la nostra estensione MCP Apps e includendo la potenza di Claude Code. I clienti riconoscono sempre più il valore di questa integrazione bidirezionale e, di conseguenza, l'utilizzo sta accelerando: risposte più rapide basate sul contesto reale del team, flussi di lavoro migliorati e insight forniti direttamente in Slack, dove il lavoro viene svolto. Questa integrazione sblocca un’intelligenza affidabile e azionabile, perfettamente allineata al modo in cui il tuo team opera nella realtà.” Scott White Responsabile di prodotto per Claude, Anthropic

La potenza del contesto conversazionale

Il successo dell'IA e degli agenti della tua azienda dipende dalla disponibilità del giusto contesto aziendale e dalla capacità di agire in modo efficace all’interno del tuo flusso di lavoro. Con l'API RTS e il server MCP, hai un accesso sicuro e flessibile ai dati di Slack, in qualsiasi momento. Questo consente conversazioni contestualizzate e specifiche per ogni utente che rendono la tua IA più pertinente, accurata e potente. Puoi utilizzare questi agenti direttamente all'interno di Slack o tramite un'interfaccia dedicata, ma ovunque tu scelga di usarli puoi accedere in modo sicuro ai dati grazie alle autorizzazioni, al recupero e alla sicurezza integrata. Tutto alle tue condizioni.

Il server MCP di Slack semplifica il modo in cui i modelli linguistici di grandi dimensioni e gli agenti di IA accedono ai dati di Slack, fornendo il contesto conversazionale necessario per rendere più solide le risposte e le azioni degli agenti. Funge da livello di comunicazione unificato e bidirezionale che rispetta le autorizzazioni degli utenti, riducendo la necessità di integrazioni complesse e specifiche per ogni servizio.

L'API RTS offre alle app un accesso sicuro e basato su query ai dati di Slack, in modo che possano recuperare solo le informazioni di cui hanno bisogno, senza archiviare i dati dei clienti su server esterni. Se utilizzato come contesto per gli agenti, questo approccio contribuisce a produrre risposte più pertinenti, accurate e basate sul lavoro reale.

“Abbiamo testato l'MCP di Slack con Trivago Copilot, la nostra soluzione IA interna, e i primi feedback sono stati davvero positivi. La possibilità di integrare il contesto live di Slack direttamente nei nostri flussi di lavoro IA permette ai team di cercare le informazioni aziendali in modo più efficace e consente ai nostri agenti di postare aggiornamenti in Slack senza dover cambiare contesto. Questo tipo di integrazione fa sì che gli strumenti di IA siano percepiti meno come un elemento separato e più come parte integrante del nostro flusso di lavoro.” Matthias Ramge Team Lead, Internal Product Management, Trivago

Un marketplace in continua crescita di agenti basati sul contesto

Questo lancio introduce anche una nuova ondata di agenti partner all’interno di Slack Marketplace, aiutando i team a lavorare in modo più efficiente in diversi reparti e casi d'uso. Che tu abbia bisogno di agenti per attività trasversali come programmazione, scrittura e ricerca o per funzioni specifiche come engineering, legale, marketing e altro, in Slack puoi trovare gli agenti più adatti alle tue esigenze.

Ecco alcuni degli ultimi agenti sviluppati con l’API RTS e il server MCP, ora disponibili in Slack:

Ricerca agentica

La ricerca agentica utilizza agenti per recuperare e analizzare conversazioni di Slack, documenti e fonti esterne, adattando i risultati all'utente, al momento e al canale, sempre nel pieno rispetto del modello di autorizzazione di Slack. Si tratta di agenti di ricerca che conoscono il tuo contesto di Slack e che puoi avviare direttamente all'interno di Slack per una collaborazione efficiente tra team.

Claude è un assistente IA di Anthropic che può collaborare in modo immediato con il tuo team tramite messaggi diretti, un pannello dedicato o @tag nelle conversazioni. È uno strumento versatile in grado di eseguire ricerche sul web, connettersi a fonti di dati e analizzare documenti. Integrando i dati di Slack con l'app Claude, puoi effettuare ricerche nei canali, nei messaggi e nei file dell'area di lavoro, creando un'esperienza IA fluida che funziona ovunque il tuo team ne abbia bisogno.

Guru fornisce un livello di conoscenza affidabile per supportare gli agenti basati sul contesto in Slack. Combinando il contesto live di Slack con conoscenze aziendali continuamente verificate, Guru garantisce che agenti e team possano contare su risposte accurate e rispettose delle autorizzazioni.

Manus è un agente di IA generale autonomo progettato per completare attività e produrre risultati. Grazie al connettore Slack di Manus, può leggere i canali, estrarre informazioni chiave, trasformare le discussioni in azioni concrete e condividere i risultati con il tuo team, il tutto tramite semplici comandi in linguaggio naturale. È come avere un assistente personale che conosce a fondo il tuo team.

Perplexity è un agente specializzato nell'analisi e nella sintesi di grandi volumi di testo e documenti. Fornisce insight e riepiloghi rapidi, semplificando la gestione e la comprensione di informazioni complesse da parte del tuo team, il tutto all'interno dell'ambiente Slack.

“Le funzionalità di ricerca in tempo reale e MCP di Slack semplificano l’individuazione e l’utilizzo sicuro degli insight presenti in Slack. Partendo da queste basi, puntiamo ad aiutare gli agenti a trasformare il contesto in tempo reale e con autorizzazioni controllate in output pratici che supportano il lavoro quotidiano, nel rispetto della proprietà dei dati, della sicurezza e dei confini organizzativi.” Tao Zhang Cofondatore e CPO, Manus

Agenti per la produttività e la gestione delle attività

I tuoi agenti preferiti ti aiutano a mantenere la produttività con attività come la pianificazione di appuntamenti, l'impostazione di promemoria, la creazione e l'aggiornamento automatico delle informazioni e la gestione degli impegni quotidiani.

Ari è un membro del team basato sull'IA che aiuta leader e team a dare il meglio, consolidando le comunicazioni in azioni chiare e momenti di coaching. Grazie all'API di ricerca in tempo reale di Slack, Ari può mantenere gli utenti organizzati e richiamare e sintetizzare istantaneamente il contesto di ogni conversazione, consentendogli di rispondere alle domande “Cosa è successo?” e “Come dovrei affrontare questa situazione?” con contesto ed empatia direttamente nel flusso di lavoro.

Read AI per Slack consente agli utenti di postare tutte le note delle riunioni direttamente in Slack, integrando l'esperienza di Read AI nel loro flusso quotidiano. Ora, grazie alla ricerca in tempo reale, gli utenti possono anche chattare con tutti i loro dati connessi, abilitando ricerche istantanee e conformi in tutte le riunioni e le piattaforme connesse.

Tembo è un agente di ingegneria in background per Slack. Gestisce attività provenienti da conversazioni, ticket e avvisi, nonché automazioni pianificate e basate su eventi, producendo pull request revisionabili o aggiornamenti strutturati in Slack.

Spotter è un agente di business intelligence di ThoughtSpot che utilizza il server MCP di Slack per connettere in modo sicuro i dati aziendali in tempo reale con le conversazioni di Slack, trasformando le discussioni quotidiane in informazioni fruibili. I team possono porre domande a Spotter in linguaggio naturale e analizzare dati come livelli di inventario della supply chain, performance dei prodotti e molto altro, per poi condividere i risultati delle analisi direttamente nei canali di Slack, in modo che le decisioni siano sempre basate sulle informazioni più recenti.

Automazione dei workflow e agenti per i contenuti

Collabora con gli agenti per creare, gestire e ottimizzare automaticamente workflow e contenuti direttamente in Slack. Utilizzando il contesto in tempo reale e le esigenze aziendali, gli agenti semplificano le operazioni dei team, automatizzano il supporto e producono contenuti personalizzati in pochi secondi.

Alysio GTM AI Workspace è ora connesso al server MCP di Slack, dove i team possono porre domande, generare insight in tempo reale e intervenire nei propri strumenti GTM, il tutto senza uscire da Slack. Alysio consente inoltre analisi e azioni su canali, conversazioni e messaggi di Slack, trasformando Slack in un'interfaccia in tempo reale per la Revenue Intelligence.

Credal AI permette di creare, distribuire e gestire agenti di IA sicuri in grado di sintetizzare i dati aziendali, generare contenuti ed eseguire azioni. L'API RTS di Slack consente a questi agenti di eseguire ricerche in modo rapido e sicuro nella cronologia delle conversazioni aziendali, ottenendo il contesto più accurato e rilevante per soddisfare le richieste degli utenti.

Moveworks è una piattaforma di assistenza IA che consente a tutta la forza lavoro di cercare e agire attraverso i sistemi aziendali, unificando informazioni e contenuti provenienti da diversi strumenti in un'unica esperienza di ricerca aziendale. Sfruttando l'API RTS di Slack per il recupero semantico e con parole chiave, Moveworks migliora la qualità della ricerca recuperando canali, messaggi e file pertinenti da Slack per fornire risultati più accurati e contestualizzati.

WRITER è una piattaforma aziendale di agenti di IA progettata per eseguire e scalare attività conformi e coerenti con il brand in ambito marketing e vendite, consentendo ai team di delegare workflow complessi ad agenti che operano in sicurezza su dati e strumenti. Il server Slack MCP permette a WRITER di effettuare ricerche in messaggi, file, utenti e canali, nonché di leggere le attività recenti dei canali e le conversazioni complete. Consente inoltre a WRITER di eseguire azioni in Slack, come inviare messaggi e generare nuovi canvas di Slack con contenuti strutturati da condividere e su cui collaborare, permettendo a WRITER di interpretare, analizzare e agire sulle attività di Slack all'interno della piattaforma stessa.

Agenti specifici per funzione e casi d'uso

Utilizza agenti specializzati di livello superiore, progettati per funzioni organizzative specifiche, come scrittura, programmazione, settore legale e risorse umane, per creare contenuti di alta qualità, distribuire codice e portare a termine il lavoro più velocemente che mai. Integrando questi esperti nella tua area di lavoro di Slack, i team possono collaborare in modo efficace nel loro flusso di lavoro, migliorando le prestazioni complessive.

Claude Code è un agente di programmazione basato sull'IA che aiuta gli sviluppatori a comprendere, scrivere e rifattorizzare le basi di codice attraverso interazioni in linguaggio naturale basate sui loro progetti reali. I clienti possono porre domande sul codice, rivedere le modifiche e coordinare le correzioni direttamente nei canali di team, trasformando le conversazioni quotidiane in workflow di sviluppo più rapidi e collaborativi.

Cursor per Slack consente ai team di delegare attività agli agenti di programmazione direttamente da Slack per trasformare rapidamente un'idea in una pull request. La connessione ai dati di Slack consente a Cursor di cercare e sfruttare tutto il contesto presente nei canali, nei messaggi e nei file dell’area di lavoro per creare e distribuire il codice più velocemente.

Learn Place Assistant è un assistente di apprendimento basato sull'IA che aiuta gli utenti a padroneggiare gli argomenti attraverso percorsi di studio personalizzati, spiegazioni su misura e monitoraggio dei progressi, rendendo l'apprendimento più efficiente e adattabile agli obiettivi individuali. Con l'API RTS di Slack, i team possono accedere ad assistenza didattica personalizzata e indicazioni sugli argomenti direttamente all'interno delle conversazioni e dei workflow, favorendo la condivisione delle conoscenze e lo sviluppo delle competenze senza uscire dal flusso di lavoro.

Nalvin aiuta i team di prodotto moderni a potenziare il lavoro nelle fasi di discovery, pianificazione e distribuzione. Grazie all’API RTS di Slack, Nalvin ora può comprendere le conversazioni in tempo reale e collegarle automaticamente a ticket, documenti e insight sui clienti, garantendo che il contesto critico del prodotto non vada mai perso.

L’integrazione di Wordsmith con Slack porta il supporto documentale e l’esperienza legale basata sull’IA direttamente nell'area di lavoro del team. I dipendenti possono chiedere indicazioni sulle policy, creare nuovi contratti e rivedere documenti legali, riducendo immediatamente i colli di bottiglia e fornendo risposte rapide, coerenti e contestuali. È come avere un esperto legale disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

L’app Workleap AI integra la piattaforma di gestione del personale Workleap in Slack, offrendo ai leader accesso immediato alle conversazioni, ai file e alle decisioni più recenti. Unifica i dati su engagement e prestazioni con il contesto lavorativo reale, arricchendo il feedback, consolidando obiettivi e revisioni e collegando informazioni provenienti da strumenti come Jira e Notion per supportare decisioni più rapide e informate.

“Slack contiene un'enorme quantità di contesto ingegneristico: dalle decisioni di design alle discussioni sugli incidenti, fino alle motivazioni dietro determinate scelte. È possibile chiedere a Cursor di usare quel contesto per implementare una nuova funzionalità, correggere un bug o rifattorizzare il codice direttamente in Slack. L'agente restituisce una PR che è possibile esaminare e pubblicare in pochi minuti. Non vediamo l'ora di vedere cosa i team riusciranno a realizzare con Cursor per Slack!” Josh Ma Engineering Lead, Cursor

Il futuro del lavoro è collaborativo

La vera potenza dell'IA si sprigiona quando gli agenti operano dove i team già lavorano. Con il lancio generale dell'API RTS e del server MCP di Slack, ora puoi integrare potenti agenti di IA sensibili al contesto direttamente nella tua area di lavoro di Slack. Questi agenti migliorano la produttività e creatività sfruttando dati conversazionali in tempo reale, rendendo ogni attività, dalla programmazione alla creazione di contenuti, più efficiente.

Vuoi iniziare il tuo percorso con gli agenti? Scopri di più sulla piattaforma Slack, visita Slack Marketplace per esplorare gli agenti e le app IA più recenti o impara a creare agenti sensibili al contesto su Slack.dev.