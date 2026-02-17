Slack potencia, de forma segura, a los agentes de terceros con el contexto de tu trabajo

Imagina un mundo donde cada tarea, desde la programación hasta la investigación y la creación, cuente con el apoyo de un agente que entiende tu negocio y está contigo en tu espacio de trabajo. En Slack, esta visión se hace realidad. Todos tus agentes que usan el contexto están en un solo lugar, lo que simplifica y hace más productiva la colaboración. Se acabó el malabarismo entre pestañas o aplicaciones; ahora, el trabajo en equipo es fluido entre humanos y agentes.

En Dreamforce, presentamos la plataforma de Slack renovada que permite a los socios y desarrolladores crear aplicaciones y agentes de IA potentes y con acceso al contexto en Slack, lo que crea un centro rico en contexto para la colaboración entre humanos y agentes.

Hoy nos complace anunciar la disponibilidad general de la API de búsqueda en tiempo real (RTS) y el servidor del protocolo de contexto modelo (MCP) de Slack. Con este lanzamiento, todos los clientes y socios pueden conectar a sus agentes de IA, de forma segura, con los datos conversacionales en tiempo real de Slack (una mina de oro de conversaciones acerca de proyectos, conocimiento del equipo, decisiones de negocios y más) a la vez que mantienen los permisos de seguridad y datos de nivel empresarial.

Desde el lanzamiento limitado de la API de RTS y del servidor del MCP en octubre, la reacción en el mercado ha sido nada menos que notable.

Impulso del ecosistema: más de 50 socios líderes de la industria, incluidos Anthropic , Google, OpenAI , Perplexity y más, ya están creando agentes con acceso al contexto en la plataforma.

Mayor adopción: hemos experimentado un crecimiento en la actividad de agentes en Slack, destacado por un aumento de 25 veces tanto en las consultas de RTS como en las llamadas a herramientas del MCP, lo que establece a Slack como la capa de ejecución para los agentes de IA empresariales de los clientes.

Seas un desarrollador que usa herramientas como Claude Code o Cursor, o un especialista en marketing que realiza investigaciones con ChatGPT o Perplexity, tus agentes ahora tienen el contexto que necesitan para ayudarte a trabajar más rápido, eliminar tareas repetitivas y mejorar tu productividad y creatividad.

«Seguimos profundizando nuestra integración con Slack a través de nuestra extensión Aplicaciones del MCP y la incorporación del poder de Claude Code. Los clientes ven cada vez más el valor de esta integración bidireccional, y, como resultado, su uso se está acelerando: respuestas más rápidas basadas en el contexto real del equipo, flujos de trabajo mejorados e información directamente en Slack, donde trabajamos. Esta integración proporciona información confiable y práctica que se alinea con el funcionamiento real de tu equipo». Scott White Director de Producto para Claude, Anthropic

El poder del contexto conversacional

El éxito de la IA y los agentes de tu empresa depende de tener el contexto de negocios adecuado y la capacidad de tomar medidas eficaces dentro de tu flujo de trabajo. Con la API de RTS y el servidor del MCP, obtienes acceso seguro y flexible a tus datos de Slack en todo momento. Esto permite conversaciones que tienen en cuenta el contexto y son específicas para cada usuario, y que hacen que tu IA sea más relevante, precisa y potente. Puedes usar estos agentes directamente dentro de Slack o a través de una interfaz dedicada. Independientemente de dónde los uses, puedes acceder a los datos con seguridad, permisos y recuperación integrados. Todo a tu gusto.

El servidor del MCP de Slack optimiza el acceso de los grandes modelos de lenguaje y los agentes de IA a los datos de Slack, lo que proporciona contexto conversacional para fundamentar las respuestas y acciones de los agentes. Funciona como una capa de comunicación unificada y bidireccional que respeta los permisos de usuario, lo que reduce la necesidad de integraciones complejas específicas del servicio.

La API de RTS proporciona a las aplicaciones acceso seguro a los datos de Slack mediante consultas para que puedan recuperar solo la información que necesitan sin almacenar datos de clientes en servidores externos. Al usarse como contexto para los agentes, este enfoque ayuda a generar respuestas más relevantes, precisas y basadas en el trabajo real.

«Hemos probado el MCP de Slack con Trivago Copilot, nuestra solución interna de IA, y los primeros comentarios han sido muy positivos. La posibilidad de extraer contexto en tiempo real de Slack directamente a nuestros flujos de trabajo de IA permite a nuestros equipos buscar información de la empresa con mayor eficacia y a nuestros agentes publicar actualizaciones en Slack sin cambiar de contexto. Este tipo de integración hace que las herramientas de IA se sientan menos como algo independiente y más como una parte integral de nuestro flujo de trabajo». Matthias Ramge Líder de equipo, Administración Interna de Productos, Trivago

Un mercado en crecimiento de agentes con acceso al contexto

Este lanzamiento también incorpora una nueva generación de agentes asociados a Slack Marketplace, lo que ayuda a los equipos a trabajar de forma más eficiente en diversos departamentos y casos de uso. Ya sea que necesites agentes para tareas generales, como programación, redacción e investigación o para departamentos específicos, como ingeniería, legal, marketing y más, puedes encontrar los mejores agentes para satisfacer tus necesidades en Slack.

A continuación, enumeramos algunos de los últimos agentes creados con la API de RTS y el servidor del MCP y ahora disponibles en Slack.

Búsqueda con agentes

La búsqueda con agentes usa agentes para recuperar y analizar conversaciones, documentos y fuentes externas de Slack, lo que adapta los resultados al usuario, al momento y al canal, todo ello respetando el modelo de permisos de Slack. Estos agentes de búsqueda conocen tu contexto de Slack y pueden ejecutarse directamente dentro de Slack para una colaboración eficiente en equipo.

Claude es un asistente de IA de Anthropic que puede colaborar, fluidamente, con tu equipo a través de mensajes directos, un panel de asistente de IA o @menciones en hilos. Es una herramienta versátil que puede realizar búsquedas web, conectarse a fuentes de datos y analizar documentos. Al integrar los datos de Slack con la aplicación de Claude, puedes buscar en los canales, mensajes y archivos de espacios de trabajo, lo que crea una experiencia de IA fluida que funciona donde tu equipo la necesite.

Guru proporciona una capa de conocimiento confiable para impulsar a los agentes con acceso al contexto en Slack. Al combinar el contexto de Slack en tiempo real con el conocimiento de la empresa, verificado continuamente, Guru garantiza que los agentes y equipos puedan confiar en respuestas precisas y sensibles a los permisos.

Manus es un agente de IA general autónomo, diseñado para completar tareas y obtener resultados. Con el conector de Slack en Manus, puede leer tus canales, extraer información clave, convertir conversaciones en elementos de acción y compartir resultados con tu equipo, todo mediante comandos sencillos en lenguaje natural. Es como tener un asistente personal que conoce muy bien a tu equipo.

Perplexity es un agente que se destaca por analizar y resumir grandes volúmenes de texto y documentos. Proporciona información y resúmenes rápidos, lo que facilita a tu equipo la administración y comprensión de información compleja, todo dentro del entorno de Slack.

«Las capacidades de búsqueda en tiempo real y del MCP de Slack facilitan a los equipos acceder y aplicar, de forma segura, la información almacenada dentro de Slack. Sobre esta base, buscamos ayudar a los agentes a transformar el contexto en tiempo real y con permisos en resultados prácticos que respalden el trabajo diario a la vez que se respetan la titularidad de los datos, la seguridad y los límites de la organización». Tao Zhang Cofundador y director de producto, Manus

Agentes de productividad y administración de tareas

Tus agentes de productividad favoritos te ayudan a mantener la productividad con tareas como programar citas, configurar recordatorios, crear y actualizar información automáticamente y administrar tu actividad diaria.

Ari es un compañero de equipo de IA que ayuda a líderes y equipos a alcanzar su máximo rendimiento consolidando las comunicaciones en acciones claras y momentos de coaching. Con la API de búsqueda en tiempo real de Slack, Ari puede mantener a los usuarios organizados y recordar y sintetizar, al instante, el contexto de cada conversación, lo que le permite responder a preguntas como «¿Qué sucedió?» y «¿Cómo debo abordar esto?» con contexto y empatía en el flujo de trabajo.

Read AI para Slack permite a los usuarios publicar todas las notas de reuniones directamente en Slack, lo que integra la experiencia de Read AI en su día a día. Ahora, con la búsqueda en tiempo real, los usuarios también pueden conversar con todos sus datos conectados, lo que permite una búsqueda instantánea y compatible en todas las reuniones y plataformas conectadas.

Tembo es un agente de ingeniería en segundo plano para Slack. Gestiona el trabajo de conversaciones, incidencias y alertas, así como automatizaciones programadas y basadas en eventos, lo que genera solicitudes de extracción revisables o actualizaciones estructuradas en Slack.

Spotter es un agente de inteligencia empresarial de ThoughtSpot que usa el servidor del MCP de Slack para conectar, de forma segura, datos empresariales en tiempo real con las conversaciones de Slack, lo que convierte las conversaciones cotidianas en información útil. Los equipos pueden formular preguntas a Spotter en lenguaje natural y analizar datos, como los niveles de inventario de la cadena de suministro, el rendimiento de los productos y mucho más. Además, pueden compartir los resultados del análisis directamente en los canales de Slack para que las decisiones se basen siempre en la información más reciente.

Agentes de automatización de flujos de trabajo y contenido

Trabaja con agentes para crear, administrar y optimizar, automáticamente, flujos de trabajo y contenido directamente en Slack. Al usar el contexto en tiempo real y las necesidades del negocio, los agentes optimizan las operaciones del equipo, automatizan el soporte y producen contenido personalizado en segundos.

El espacio de trabajo de IA de Alysio GTM ahora está conectado al servidor del MCP de Slack, donde los equipos pueden hacer preguntas, generar información en tiempo real y tomar medidas en sus herramientas de GTM, todo sin abandonar Slack. Alysio también permite el análisis y la acción en todos los canales, hilos y mensajes de Slack, lo que convierte Slack en una interfaz en tiempo real para la revenue intelligence.

Credal AI permite crear, implementar y administrar agentes de IA seguros que pueden sintetizar datos empresariales, generar contenido y tomar medidas. La API de RTS de Slack permite a estos agentes buscar de forma rápida y segura en el historial de conversaciones de la empresa, lo que recopila el contexto más preciso y relevante para procesar las solicitudes de usuarios.

Moveworks es una plataforma de asistente de IA que permite a todo tu equipo buscar y actuar en todos los sistemas de negocios, lo que unifica la información y el contenido de diversas herramientas en una única experiencia de búsqueda empresarial. Al aprovechar la API de RTS de Slack para la recuperación de palabras clave y semántica, Moveworks mejora la calidad de la búsqueda al extraer canales, mensajes y archivos relevantes de Slack para ofrecer resultados más precisos y sensibles al contexto.

WRITER es una plataforma empresarial de agentes de IA creada para ejecutar y adaptar el trabajo de marketing y ventas, acorde con la marca y conforme a la normativa. Esto permite a los equipos delegar flujos de trabajo complejos a agentes que ejecutan, de forma segura, sus datos y herramientas. El servidor del MCP de Slack permite a WRITER buscar en mensajes, archivos, usuarios y canales, así como leer la actividad reciente del canal y las conversaciones completas. También permite a WRITER realizar acciones en Slack, como enviar mensajes y generar nuevos canvas de Slack con contenido estructurado para compartir y colaborar, lo que permite a WRITER interpretar, analizar y actuar sobre la actividad de Slack dentro de WRITER.

Agentes específicos para funciones y casos de uso

Usa agentes especializados de primer nivel diseñados para funciones específicas de la organización, como redacción, programación, legal y RR. HH., para crear contenido de alta calidad, enviar código y completar tu trabajo más rápido que nunca. Al incorporar a estos expertos a tu espacio de trabajo de Slack, tus equipos pueden colaborar eficazmente en su flujo de trabajo, lo que se traduce en un mejor rendimiento general.

Claude Code es un agente de programación basado en IA que ayuda a los desarrolladores a entender, redactar y refactorizar bases de código mediante interacciones en lenguaje natural basadas en sus proyectos reales. Los clientes pueden hacer preguntas sobre el código, revisar los cambios y coordinar correcciones directamente en los canales de equipos, lo que convierte las conversaciones cotidianas en flujos de trabajo de desarrollo más rápidos y colaborativos.

Cursor para Slack permite a los equipos delegar tareas a agentes de programación directamente dentro de Slack para convertir, rápidamente, una idea en una solicitud pull. Conectarse a los datos de Slack permite a Cursor buscar y aprovechar todo el contexto en los canales, mensajes y archivos de espacios de trabajo para crear y enviar código más rápido.

Learn Place Assistant es un asistente de aprendizaje basado en IA que ayuda a los usuarios a dominar los temas mediante rutas de estudio personalizadas, explicaciones a medida y seguimiento del progreso, lo que hace que el aprendizaje sea más eficiente y adaptable a los objetivos individuales. Con la API de RTS de Slack, los equipos pueden acceder a soporte de aprendizaje personalizado y orientación sobre temas directamente dentro de sus conversaciones y flujos de trabajo, lo que facilita el intercambio de conocimientos y el desarrollo de habilidades sin abandonar el flujo de trabajo.

Nalvin ayuda a los equipos de producto modernos a optimizar el trabajo en las fases de descubrimiento, planificación y entrega. Con la API de RTS de Slack, Nalvin ahora puede entender las conversaciones en tiempo real y conectarlas, automáticamente, con tickets, documentos e información de clientes, lo que garantiza así que el contexto crítico del producto nunca se pierda.

La integración de Wordsmith con Slack lleva las funciones de IA de conocimiento legal y compatibilidad con documentos directamente al espacio de trabajo de tu equipo. Los empleados pueden consultar orientación sobre políticas, crear nuevos contratos y revisar documentos legales, lo que reduce, al instante, los cuellos de botella legales y proporciona respuestas rápidas, coherentes y sensibles al contexto. Es como tener un experto legal disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

La aplicación Workleap AI integra la plataforma de administración de personal Workleap en Slack, lo que ofrece a los líderes acceso instantáneo a las conversaciones, archivos y decisiones más recientes. Unifica los datos de participación y rendimiento con el contexto laboral real, enriquece los comentarios, consolida los objetivos y las revisiones, y conecta la información entre herramientas, como Jira y Notion, para facilitar la toma de decisiones más acertadas y más rápidas.

«Slack alberga una gran cantidad de contexto de ingeniería: desde decisiones de diseño hasta discusiones sobre incidencias y el motivo de las concesiones. Puedes pedirle a Cursor que use ese contexto para implementar una nueva funcionalidad, corregir un error o refactorizar código directamente en Slack. El agente te envía una solicitud de extracción que puedes revisar y enviar en minutos. ¡Ya queremos ver lo que los equipos crean con Cursor para Slack!». Josh Ma Líder de Ingeniería, Cursor

El futuro del trabajo es colaborativo

El verdadero poder de la IA se libera cuando tus agentes operan donde los equipos ya trabajan. Con el lanzamiento general de la API de RTS y el servidor del MCP de Slack, ahora puedes integrar potentes agentes de IA con acceso al contexto directamente en tu espacio de trabajo de Slack. Estos agentes mejoran tu productividad y creatividad al usar datos conversacionales en tiempo real, lo que hace que cada tarea, desde la programación hasta la creación de contenido, sea más eficiente.

¿Todo listo para iniciar tu experiencia con agentes? Obtén más información acerca de la plataforma de Slack, visita Slack Marketplace para explorar las últimas aplicaciones y agentes de IA o aprende a crear tus propios agentes con acceso al contexto en Slack.dev.